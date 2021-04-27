Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak
WEC / Spa-Francorchamps Test / Test raporu

WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

United Autosports LMP2 takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın, Spa’daki prologue testinin, son bölümünün ilk gününü Filipe Albuquerque’yle birlikte ilk sırada tamamladı.

WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı

Racing Team Nederland sürücüsü Job van Uitert, Albuquerque’nin 0.001 arkasında kalırken, Robin Frijns de üçüncülüğü aldı ve böylece ilk üçü LMP2 araçları tamamlamış oldu.

Alpine A480 LMP1 aracı, en hızlı dördüncü araç olurken, yeni Toyota GR010 Hybrid de altıncı sırayı aldı.

Albuquerque, seansın bitimine son 90 dakika kala 2:05.043’lük süre çıkaran WRT Oreca’dan Frijns’i geçerek birinciliğe ulaştı.

Van Uitert ise, yaptığı 2:04.823’lük süre sonrasında Frijns’in önünde ikinci sıraya geçebildi.

Mathieu Vaxiviere, Alpine P1’le birlikte seansın başlamasından 50 dakika sonra, 2:05.230’lük süre yaparak ilk sıraya yerleşmişti.

Bu süre, Vaxiviere’i,  RealTeam Racing’den 2:05.378’lik süre yapan beşinci sıradaki Loic Duval’ın 0.1 saniye önüne çıkarmaya yetti.

Günü altıncı bitiren Kazuki Nakajima, 2:05.413’la Toyota LMH’ların en iyisi oldu ve Japon üreticinin Pazartesi sabahı çıkardığı en hızlı zamanı neredeyse yarım saniye geçti.

GR010 kullanan Mike Conway ise, seansın sonunda hızlı bir tur çıkarabildi ve 2:10.101’lik süre çıkaran sürücü, tüm LMP2’lerin arkasında kaldı.

Toyota’nın en hızlı aracı, Ağustos ayında gerçekleştirilen Spa’da WEC’nin antrenman seansındaki LMP1 TS050 Hybrid’inden 5 saniye daha yavaştı. Bu, teknik kurallardaki değişiklik nedeniyle oldu.

Bu yıl, LMP2 sınıfında güç 60 beygir düşürülse de, Albuquerque’nin en hızlı turu, geçtiğimiz sezonun antrenman seansındaki en iyi LMP2’den sadece 1 saniye daha yavaştı.

Ayrıca, LMP2 araçlarının, bu yılın tüm araçlarında, Le Mans 24 Saat’teki düşük yere basma gücü konfigürasyonlarını kullanması zorunlu hale getirildi.

Bu da, Spa’da LMP2 araçları için hızların artması anlamına geldi ve United Oreca’nın en iyi süresinde, 301 km/s’e ulaşıldı, geçtiğimiz sezon sadece 297.7km/s’e ulaşabilmişlerdi.

Porsche yine GTE Pro sınıfını önde götürdü. Porsche’den Kevin Estre, 2:14.304’lük süre çıkardı ancak sabah seansındaki süresinden biraz yavaş kaldı.

GTE Pro sınıfında ikinciliği, AF Corse’dan Ferrari 488 GTE Evo kullanan Miguel Molina, 2:14.633’le aldı.

Porsche’den Gianmaria Bruni ve AF Corse’dan James Calado ise günü 21 ve 22. sırada tamamladılar.

Antonio Garcia’nın kullandığı Chevrolet Corvette C8.R, 10.294 saniye farkla 23. sıraya yerleşti.

Öğleden sonra seansı, sabah seansında çıkan üç kırmızı bayrakta kaybedilen zamanın telafisi için 30 dakika erken başlatıldı.

Ancak, Sean Gelael’in, Jota P2 Oreca’yı bariyerlere göndermesi ve Anders Buchardt’ın, Project 1’in ikinci Porsche’ine çarpmasıyla gerçekleşen iki kaza sonucu, öğleden sonra seansında da iki kırmızı bayrak çıktı.

WEC Spa 6 Saat, 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.30’da başlayacak, Perşembe ve Cuma günü, antrenman ve sıralama turları yapılacak.  Tüm seansları,  Motorsport.tv'den canlı şekilde izleyebilirsiniz.

Pozisyon Takım/Sürücüler Araç Lastik Tur En iyi tur Fark Ö. fark
1
UNITED AUTOSPORTS
HANSON P. SCHERER F. ALBUQUERQUE F.
#22
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 78 2:04.822 - -
2
RACING TEAM NEDERLAND
VAN EERD F. VAN DER GARDE G. VAN UITERT J.
#29
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 77 2:04.823 +0.001 +0.001
3
TEAM WRT
FRIJNS R. HABSBURG F. MILESI C.
#31
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 83 2:05.043 +0.221 +0.220
4
ALPINE ELF MATMUT
NEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M.
#36
 Alpine A480 - Gibson Michelin 71 2:05.230 +0.408 +0.187
5
REALTEAM RACING
GARCIA E. DUVAL L. NATO N.
#70
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 81 2:05.378 +0.556 +0.148
6
TOYOTA GAZOO RACING
BUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B.
#8
 Toyota GR010 HYBRID Michelin 68 2:05.413 +0.591 +0.035
7
JOTA
GONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A.
#38
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 72 2:05.638 +0.816 +0.225
8
PR1 MOTORSPORTS
KELLY P. AUBRY G. TRUMMER S.
#24
 Oreca 07 Gibson Goodyear 47 2:05.979 +1.157 +0.341
9
DRAGONSPEED
HEDMAN H. MONTOYA J. HANLEY B.
#21
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 55 2:06.432 +1.610 +0.453
10
G-DRIVE RACING
FALB J. ANDRADE R. MERHI R. MENCHACA D.
#25
 Aurus 01 - Gibson Goodyear 87 2:06.581 +1.759 +0.149
11
G-DRIVE RACING
RUSINOV R. COLAPINTO F. DE VRIES N.
#26
 Aurus 01 - Gibson Goodyear 86 2:06.587 +1.765 +0.006
12
INTER EUROPOL COMPETITION
SMIECHOWSKI J. VAN DER ZANDE R. BRUNDLE A.
#34
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 39 2:07.667 +2.845 +1.080
13
RICHARD MILLE RACING TEAM
CALDERON T. FLOERSCH S. VISSER B.
#1
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 72 2:07.918 +3.096 +0.251
14
JOTA
GELAEL S. VANDOORNE S. BLOMQVIST T.
#28
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 4 2:07.965 +3.143 +0.047
15
ARC BRATISLAVA
KONOPKA M. JACKSON T. WEBB O.
#44
 Ligier JSP217 - Gibson Goodyear 42 2:08.107 +3.285 +0.142
16
HIGH CLASS RACING
MAGNUSSEN J. FJORDBACH A. ANDERSEN D.
#20
 Oreca 07 - Gibson Goodyear 78 2:08.334 +3.512 +0.227
17
TOYOTA GAZOO RACING
CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J.
#7
 Toyota GR010 HYBRID Michelin 6 2:10.101 +5.279 +1.767
18
PORSCHE GT TEAM
ESTRE K. JANI N.
#92
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 82 2:14.304 +9.482 +4.203
19
AF CORSE
MOLINA M.
#52
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 63 2:14.633 +9.811 +0.329
20
TEAM PROJECT 1
PERFETTI E. CAIROLI M. PERA R.
#56
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 65 2:14.740 +9.918 +0.107
21ST
PORSCHE GT TEAM
BRUNI G. LIETZ R.
#91
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 87 2:14.758 +9.936 +0.018
22ND
AF CORSE
PIER GUIDI A. CALADO J.
#51
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 63 2:14.799 +9.977 +0.041
23RD
CORVETTE RACING
GARCIA A. GAVIN O.
#63
 Chevrolet Corvette C8.R Michelin 75 2:15.116 +10.294 +0.317
24
AF CORSE
PERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A.
#83
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 68 2:15.576 +10.754 +0.460
25
AF CORSE
FLOHR T. CASTELLACCI F. FISICHELLA G.
#54
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 66 2:15.759 +10.937 +0.183
26
CETILAR RACING
LACORTE R. SERNAGIOTTO G. FUOCO A.
#47
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 76 2:15.869 +11.047 +0.110
27
IRON LYNX
FREY R. LEGGE K. GOSTNER M.
#85
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 71 2:16.126 +11.304 +0.257
28
IRON LYNX
SCHIAVONI C. PICCINI A. CRESSONI M.
#60
 Ferrari 488 GTE Evo Michelin 83 2:16.150 +11.328 +0.024
29
GR RACING
WAINWRIGHT M. BARKER B. GAMBLE T.
#86
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 56 2:16.255 +11.433 +0.105
30
ASTON MARTIN RACING
DALLA LANA P. FARFUS A. GOMES M.
#98
 Aston Martin VANTAGE AMR Michelin 71 2:16.276 +11.454 +0.021
31ST
DEMPSEY - PROTON RACING
HARYANTO A. SEEFRIED M. PICARIELLO A.
#88
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 61 2:16.321 +11.499 +0.045
32ND
DEMPSEY - PROTON RACING
RIED C. EVANS J. CAMPBELL M.
#77
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 50 2:16.595 +11.773 +0.274
33RD
TF SPORT
KEATING B. PEREIRA D. FRAGA F.
#33
 Aston Martin VANTAGE AMR Michelin 0      
34
TEAM PROJECT 1
OLSEN D. BUCHARDT A. JEFFERIES A.
#46
 Porsche 911 RSR - 19 Michelin 2      
35
D'STATION RACING
HOSHINO S. FUJII T. WATSON A.
#777
 Aston Martin VANTAGE AMR Michelin 0    
paylaşım
yorumlar
Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak

Önceki haber

Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps Test
Alt-etkinlik Pazartesi
Takımlar United Autosports
Editör Gary Watkins

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

20s
2
Formula 1

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

3s
3
Formula 1

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

2s
4
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

1g
5
Formula 1

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

1g
Son Haberler
WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı
WEC

WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı

1s
Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak
WEC

Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak

13 Nis 2021
Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak
WEC

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

12 Nis 2021
Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
WEC

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

12 Nis 2021
Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı
Le Mans

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

8 Nis 2021
Son Videolar
Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor 01:07
WEC
17 Mar 2021

Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor 00:56
WEC
14 Mar 2021

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor

James Calado, Finali Mondiali'de yeni WEC sezonundan bahsetti 02:57
WEC
7 Mar 2021

James Calado, Finali Mondiali'de yeni WEC sezonundan bahsetti

Ferrari 2023 itibariyle LMH'a katılacak 03:48
WEC
28 Şub 2021

Ferrari 2023 itibariyle LMH'a katılacak

2021 WEC katılımcı listesi 05:13
WEC
23 Oca 2021

2021 WEC katılımcı listesi

Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
FIA, ‘çığır açıcı’ elektrikli GT kategorisinin detaylarını açıkladı
GENEL / Son dakika

FIA, ‘çığır açıcı’ elektrikli GT kategorisinin detaylarını açıkladı

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor
GT / Haberler

Williams yedek pilotu Aitken, sürüş becerilerini geliştirmek için GT'ye geçiyor

Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak
WEC / Haberler

Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

Resmi: Ilott, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Resmi: Ilott, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Allison, teknik direktörlük görevini zirvede bırakmak istemiş

Son Haberler

WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı
WEC WEC / Test raporu

WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı

Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak
WEC WEC / Haberler

Glickenhaus, Spa’da yapılacak ilk WEC yarışını kaçıracak

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak
WEC WEC / Son dakika

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
WEC WEC / Haberler

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.