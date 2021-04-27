WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı
United Autosports LMP2 takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın, Spa’daki prologue testinin, son bölümünün ilk gününü Filipe Albuquerque’yle birlikte ilk sırada tamamladı.
Racing Team Nederland sürücüsü Job van Uitert, Albuquerque’nin 0.001 arkasında kalırken, Robin Frijns de üçüncülüğü aldı ve böylece ilk üçü LMP2 araçları tamamlamış oldu.
Alpine A480 LMP1 aracı, en hızlı dördüncü araç olurken, yeni Toyota GR010 Hybrid de altıncı sırayı aldı.
Albuquerque, seansın bitimine son 90 dakika kala 2:05.043’lük süre çıkaran WRT Oreca’dan Frijns’i geçerek birinciliğe ulaştı.
Van Uitert ise, yaptığı 2:04.823’lük süre sonrasında Frijns’in önünde ikinci sıraya geçebildi.
Mathieu Vaxiviere, Alpine P1’le birlikte seansın başlamasından 50 dakika sonra, 2:05.230’lük süre yaparak ilk sıraya yerleşmişti.
Bu süre, Vaxiviere’i, RealTeam Racing’den 2:05.378’lik süre yapan beşinci sıradaki Loic Duval’ın 0.1 saniye önüne çıkarmaya yetti.
Günü altıncı bitiren Kazuki Nakajima, 2:05.413’la Toyota LMH’ların en iyisi oldu ve Japon üreticinin Pazartesi sabahı çıkardığı en hızlı zamanı neredeyse yarım saniye geçti.
GR010 kullanan Mike Conway ise, seansın sonunda hızlı bir tur çıkarabildi ve 2:10.101’lik süre çıkaran sürücü, tüm LMP2’lerin arkasında kaldı.
Toyota’nın en hızlı aracı, Ağustos ayında gerçekleştirilen Spa’da WEC’nin antrenman seansındaki LMP1 TS050 Hybrid’inden 5 saniye daha yavaştı. Bu, teknik kurallardaki değişiklik nedeniyle oldu.
Bu yıl, LMP2 sınıfında güç 60 beygir düşürülse de, Albuquerque’nin en hızlı turu, geçtiğimiz sezonun antrenman seansındaki en iyi LMP2’den sadece 1 saniye daha yavaştı.
Ayrıca, LMP2 araçlarının, bu yılın tüm araçlarında, Le Mans 24 Saat’teki düşük yere basma gücü konfigürasyonlarını kullanması zorunlu hale getirildi.
Bu da, Spa’da LMP2 araçları için hızların artması anlamına geldi ve United Oreca’nın en iyi süresinde, 301 km/s’e ulaşıldı, geçtiğimiz sezon sadece 297.7km/s’e ulaşabilmişlerdi.
Porsche yine GTE Pro sınıfını önde götürdü. Porsche’den Kevin Estre, 2:14.304’lük süre çıkardı ancak sabah seansındaki süresinden biraz yavaş kaldı.
GTE Pro sınıfında ikinciliği, AF Corse’dan Ferrari 488 GTE Evo kullanan Miguel Molina, 2:14.633’le aldı.
Porsche’den Gianmaria Bruni ve AF Corse’dan James Calado ise günü 21 ve 22. sırada tamamladılar.
Antonio Garcia’nın kullandığı Chevrolet Corvette C8.R, 10.294 saniye farkla 23. sıraya yerleşti.
Öğleden sonra seansı, sabah seansında çıkan üç kırmızı bayrakta kaybedilen zamanın telafisi için 30 dakika erken başlatıldı.
Ancak, Sean Gelael’in, Jota P2 Oreca’yı bariyerlere göndermesi ve Anders Buchardt’ın, Project 1’in ikinci Porsche’ine çarpmasıyla gerçekleşen iki kaza sonucu, öğleden sonra seansında da iki kırmızı bayrak çıktı.
WEC Spa 6 Saat, 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.30’da başlayacak, Perşembe ve Cuma günü, antrenman ve sıralama turları yapılacak. Tüm seansları, Motorsport.tv'den canlı şekilde izleyebilirsiniz.
|Pozisyon
|Takım/Sürücüler
|N°
|Araç
|Lastik
|Tur
|En iyi tur
|Fark
|Ö. fark
|
1
|
UNITED AUTOSPORTS
HANSON P. SCHERER F. ALBUQUERQUE F.
|
#22
|78
|2:04.822
|-
|-
|
2
|
RACING TEAM NEDERLAND
VAN EERD F. VAN DER GARDE G. VAN UITERT J.
|
#29
|77
|2:04.823
|+0.001
|+0.001
|
3
|
TEAM WRT
FRIJNS R. HABSBURG F. MILESI C.
|
#31
|83
|2:05.043
|+0.221
|+0.220
|
4
|
ALPINE ELF MATMUT
NEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M.
|
#36
|71
|2:05.230
|+0.408
|+0.187
|
5
|
REALTEAM RACING
GARCIA E. DUVAL L. NATO N.
|
#70
|81
|2:05.378
|+0.556
|+0.148
|
6
|
TOYOTA GAZOO RACING
BUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B.
|
#8
|68
|2:05.413
|+0.591
|+0.035
|
7
|
JOTA
GONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A.
|
#38
|72
|2:05.638
|+0.816
|+0.225
|
8
|
PR1 MOTORSPORTS
KELLY P. AUBRY G. TRUMMER S.
|
#24
|47
|2:05.979
|+1.157
|+0.341
|
9
|
DRAGONSPEED
HEDMAN H. MONTOYA J. HANLEY B.
|
#21
|55
|2:06.432
|+1.610
|+0.453
|
10
|
G-DRIVE RACING
FALB J. ANDRADE R. MERHI R. MENCHACA D.
|
#25
|87
|2:06.581
|+1.759
|+0.149
|
11
|
G-DRIVE RACING
RUSINOV R. COLAPINTO F. DE VRIES N.
|
#26
|86
|2:06.587
|+1.765
|+0.006
|
12
|
INTER EUROPOL COMPETITION
SMIECHOWSKI J. VAN DER ZANDE R. BRUNDLE A.
|
#34
|39
|2:07.667
|+2.845
|+1.080
|
13
|
RICHARD MILLE RACING TEAM
CALDERON T. FLOERSCH S. VISSER B.
|
#1
|72
|2:07.918
|+3.096
|+0.251
|
14
|
JOTA
GELAEL S. VANDOORNE S. BLOMQVIST T.
|
#28
|4
|2:07.965
|+3.143
|+0.047
|
15
|
ARC BRATISLAVA
KONOPKA M. JACKSON T. WEBB O.
|
#44
|42
|2:08.107
|+3.285
|+0.142
|
16
|
HIGH CLASS RACING
MAGNUSSEN J. FJORDBACH A. ANDERSEN D.
|
#20
|78
|2:08.334
|+3.512
|+0.227
|
17
|
TOYOTA GAZOO RACING
CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J.
|
#7
|6
|2:10.101
|+5.279
|+1.767
|
18
|
PORSCHE GT TEAM
ESTRE K. JANI N.
|
#92
|82
|2:14.304
|+9.482
|+4.203
|
19
|
AF CORSE
MOLINA M.
|
#52
|63
|2:14.633
|+9.811
|+0.329
|
20
|
TEAM PROJECT 1
PERFETTI E. CAIROLI M. PERA R.
|
#56
|65
|2:14.740
|+9.918
|+0.107
|
21ST
|
PORSCHE GT TEAM
BRUNI G. LIETZ R.
|
#91
|87
|2:14.758
|+9.936
|+0.018
|
22ND
|
AF CORSE
PIER GUIDI A. CALADO J.
|
#51
|63
|2:14.799
|+9.977
|+0.041
|
23RD
|
CORVETTE RACING
GARCIA A. GAVIN O.
|
#63
|75
|2:15.116
|+10.294
|+0.317
|
24
|
AF CORSE
PERRODO F. NIELSEN N. ROVERA A.
|
#83
|68
|2:15.576
|+10.754
|+0.460
|
25
|
AF CORSE
FLOHR T. CASTELLACCI F. FISICHELLA G.
|
#54
|66
|2:15.759
|+10.937
|+0.183
|
26
|
CETILAR RACING
LACORTE R. SERNAGIOTTO G. FUOCO A.
|
#47
|76
|2:15.869
|+11.047
|+0.110
|
27
|
IRON LYNX
FREY R. LEGGE K. GOSTNER M.
|
#85
|71
|2:16.126
|+11.304
|+0.257
|
28
|
IRON LYNX
SCHIAVONI C. PICCINI A. CRESSONI M.
|
#60
|83
|2:16.150
|+11.328
|+0.024
|
29
|
GR RACING
WAINWRIGHT M. BARKER B. GAMBLE T.
|
#86
|56
|2:16.255
|+11.433
|+0.105
|
30
|
ASTON MARTIN RACING
DALLA LANA P. FARFUS A. GOMES M.
|
#98
|71
|2:16.276
|+11.454
|+0.021
|
31ST
|
DEMPSEY - PROTON RACING
HARYANTO A. SEEFRIED M. PICARIELLO A.
|
#88
|61
|2:16.321
|+11.499
|+0.045
|
32ND
|
DEMPSEY - PROTON RACING
RIED C. EVANS J. CAMPBELL M.
|
#77
|50
|2:16.595
|+11.773
|+0.274
|
33RD
|
TF SPORT
KEATING B. PEREIRA D. FRAGA F.
|
#33
|0
|
34
|
TEAM PROJECT 1
OLSEN D. BUCHARDT A. JEFFERIES A.
|
#46
|2
|
35
|
D'STATION RACING
HOSHINO S. FUJII T. WATSON A.
|
#777
|0
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC
|Etkinlik
|Spa-Francorchamps Test
|Alt-etkinlik
|Pazartesi
|Takımlar
|United Autosports
|Editör
|Gary Watkins