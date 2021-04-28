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WEC / Spa-Francorchamps Test / Test raporu

WEC sezon öncesi testleri: Buemi ve Toyota son günü zirvede tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota ve Sebastian Buemi, Spa’da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin son seansını zirvede tamamladı.

WEC sezon öncesi testleri: Buemi ve Toyota son günü zirvede tamamladı

1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Spa 6 saat yarışının öncesinde gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin son günün Toyota ve Sebastian Buemi zirvede tamamladı.

3 saatlik seansın son 30 dakikasına girildiğinde Toyota pilotu Sebastian Buemi, 2:04.669 saniyelik bir tur kaydetti ve o seansın en hızlı turunu attı. Bu zaman, sabah seansında takım arkadaşı Jose Maria’nın kaydettiği turdan 0.1s daha iyi hızlıydı.

Fakat bu tur, G-Drive Racing pilotu Nyck De Vries tarafından atılan ve testler boyunca atılmış en hızlı tur olan 2:04.168’lik turdan 0.5 saniye daha yavaştı.

United Autosports Oreca-Gibson 07 pilotu Filipe Albuquerque, Buemi onu arkasında bırakmadan önce 2:4.874s’lik turu ile seansın en hızlısı konumundaydı.

Portekiz pilotun bu turu, test boyunca attığı en hızlı turdan 0.6s daha yavaştı. Testler boyunca attığı en hızlı turu 2:04.284s, ona genel zaman tablosunda ikinciliği getirdi.

Kamui Kobayashi, gün boyunca 77 tur tamamladı ve en iyi 4. zamanın sahibi oldu. Japon pilot, Pazartesi günü yaşadığı hidrolik sorunları nedeniyle bolca vakit kaçırmıştı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Fotoğraf: Erik Junius

Gabriel Aubry, PR1/Mathiasen Oreca ile en iyi 5. zamanı kaydederken, 6. sırada WRT pilotu Ferdinand Habsburg yer aldı.

Porsche, GTE Pro klasmanında liderliğini sürdürdü ancak bu sefer Richard Lietz Porsche’yi zirveye taşıdı.

Lietz, 2:14.244’lik turuyla günü lider tamamlarken; James Calado, AF Corse Ferrari 488 GTE Evo aracı ile 0.1 saniye gerisinde 2. sırada yer aldı.

Fakat Lietz’in bugünkü turu GTE Pro klasmanının testler boyunca atılan en hızlı turdan 1.5s kadar yavaştı. Testlerdeki en hızlı tur 2dakika12.916s’lik zamanıyla Kevin Estre’ye gitti. GTE Pro klasmanındaki 3. sırayı ise AF Corse Ferrari pilotu Miguel Molina aldı.

GTE Am kategorisindeki en hızlı tur ise 2dakika14.969 saniyelik turuyla Dylan Pereria geldi.

Dünya Dayanaklılık Şampiyonası 6 saat Spa yarışı, 1 Mayıs Cumartesi günü, Türkiye saati ile 15.30’da başlayacak. Perşembe ve Cuma günleri de antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Bütün seansları Motorsport.tv. 'den takip edebilirsiniz.

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WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı

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WEC Prologue testi: LMP2 takımı United Autosports, ilk günü birinci sırada tamamladı
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Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps Test
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

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