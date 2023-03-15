WEC Prolog'u ardından Toyota: "IMSA testine kıyasla üstün sayılmayız"

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Toyota Gazoo Racing Avrupa teknik direktörü Pascal Vasselon, takımının önümüzdeki Cuma günü yapılacak olan Sebring 1000 Mil şampiyona açılışı öncesinde, geçtiğimiz hafta sonu yapılan sezon öncesi WEC testindeki performansının 'birkaç hafta önceki IMSA testiyle karşılaştırıldığında iyi görünmediği' konusunda ısrar etti.

Jose Maria Lopez'in #7 Toyota GR010 HYBRID ile ilk seansta elde ettiği 1:48.208'lik derece iki günlük Prolog'un en hızlı zamanı oldu. Ancak Porsche ve Cadillac Şubat ayındaki resmi IMSA SportsCar Championship testinde 1:47'nin altında tur atmıştı.

Vasselon, "Prolog'un tur zamanlarına bakıldığında, bir üstünlüğümüz olduğu açık."

"Ancak rakiplerimizden bazılarının 1:47 yaptığı IMSA testine bakarsanız durum farklılaşıyor."

"Bu, sahip olduğumuz bir soru işareti ve üzerinde durmadığımız bir soru -bu test hakkında net bir sonuca varmamızı engelleyen şey bu." dedi.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: JEP / Motorsport Images

Cadillac, Chip Ganassi Racing'den Earl Bamber'in Cumartesi öğleden sonra seansını 1:48.429 ile tamamlaması sayesinde iki Toyota'nın ardından en hızlı üçüncü araç oldu.

Bu derece, Renger van der Zande'nin Şubat ayında Ganassi takımının IMSA serisine katılan Cadillac V-Series.R LMDh ile elde ettiği 1:47.053'lik dereceyle karşılaştırıldı.

Van der Zande, Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06 ile Louis Deletraz'ın ardından ikinci olurken Matthieu Jaminet, Porsche 963 LMDh'lerin en iyisi ile üçüncü en hızlı isim oldu.

Fransız sürücünün IMSA testindeki 1:47.297'lik derecesi, Michael Christensen'in Porsche Penske Motorsport'un en iyi sürücüsünü WEC testindeki birleştirilmiş sürelerde dördüncü sıraya yerleştirdiği 1:48.957 ile karşılaştırıldı.

Vasselon, WEC ve IMSA arasındaki performans dengesindeki küçük farklılıkların LMDh'lerin iki testte elde ettikleri zamanlar arasındaki farkı göstermeyeceği konusunda ısrar etti.

Hem V-Series.R hem de 963, IMSA testinde izin verilen 520kW (697bhp) güçte ve en düşük minimum ağırlık olan 1030 kg'daydı.

Bu değer, Prolog'da Cadillac ve Porsche'ye izin verilen 513kW ve 517kW'lık güç ve 1038 kg ve 1048 kg'lık ağırlıklar ile karşılaştırıldı.

Vasselon, "Üç ya da dört kilovatlık bir fark sadece 0.1 ya da 0.2 saniye fark demektir, bu yüzden belki koşullar daha soğuktu ya da daha fazla lastik vardı."

Ayrıca Toyota'nın 'sıralama modu' olarak adlandırdığı modda potansiyel olarak yaklaşabileceğini ancak bunu yarışta başaramayacağını öne sürdü.