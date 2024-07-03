Hyundai, WEC'e girmeye hazırlanıyor

Motorsport.com, Hyundai'nin IMSA SportsCar Şampiyonası'nın GTP sınıfında ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında yarışmasına olanak tanıyacak bir LMDh prototipi geliştirmek için sıkı bir çalışma içinde olduğunu öğrendi.

Hyundai'nin WEC'e ne zaman gireceği henüz bilinmiyor, ancak mevcut kural paketinin 2029'a kadar uzatılması markanın kararında etkili oldu.

Nihayetinde Hyundai'nin üç yıl içinde WEC ve 24 Saat Le Mans gridinde yer alması bekleniyor.

Kaynaklara göre ilk Hyundai LMDh aracı, Güney Koreli markanın 2014'ten bu yana bir fabrika takımıyla yarıştığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın mevcut teknik kurallarının son yılı olan 2026'nın başlarında mücadeleye girebilir.

Hyundai Motorsport başkanı ve takım patronu Cyril Abiteboul bir LMDh programı üzerinde çalışıldığını doğrulamazken, "farklı kategorileri araştırdığını" ifade etti.

Renault F1 takımının eski patronu, WEC'e katılım söylentileri sorulduğunda Hyundai'nin 'spordaki iddiasını açıkça ortaya koymak istediğini' belirtti.

Uzun vadeli bir Hyundai planı muhtemelen Eylül ayında masada olacak.

Abiteboul Motorsport.com'a verdiği demeçte "Zamanı geldiğinde ilgili kişiler resmi açıklama yapacaktır." dedi.

Hyundai bir LMDh geliştirecek olursa, dört farklı şasi tedarikçisi arasında seçim yapmak zorunda kalacak: ORECA, Dallara, Multimatic veya Ligier.

Hyundai'nin bu proje için Fransız ORECA şirketini tercih edeceği bildiriliyor. Acura ARX-06 ve Alpine A424'e şasi tedarik eden ORECA'nın LMDh konusunda zaten deneyimi var.

Büyük olasılıkla Hyundai daha sonra kendi motorunu geliştirecek.

Ayrıca Motorsport.com, Hyundai'nin bu sezondan sonra Cadillac ile ortaklığını sona erdirecek olan Chip Ganassi Racing ile görüştüğünü öğrendi.

Ganassi'nin WEC programı için Almanya'da bir fabrikası var ve bu Amerikan takımıyla yapılacak bir anlaşma Hyundai'nin iki farklı şampiyonada aynı takımla yarışmasına olanak sağlayacak.

Hyundai uzun zamandır spor otomobillerdeki varlığını arttırmakla ilgileniyor ve bunu Genesis lüks markası aracılığıyla yapmayı düşünebilir.

Hypercar sınıfına geçişin Hyundai'nin WRC programının sonu anlamına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.