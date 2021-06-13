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WEC / Algarve Yarış raporu

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki 100. galibiyetine, #8 Toyota aracının Portimao 8 Saat yarışındaki zaferiyle ulaştı.

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

Hiper araçlar 

Algarve pistinde gerçekleştirilen yarışta Sebastian Buemi, #8 Toyota GR010 Hybrid aracını #7 Toyota  GR010 Hybrid aracının önünde finiş çizgine getirdi. 

Toyota'nın yarışın sonundaki takım emirleri ise kafa karıştırıcıydı. Yarışı lider götüren #7 GR010 Hybrid aracını o an süren Jose Maria Lopez'e Buemi'ye yol vermesi söylendi. Bunun biraz sonrasında, bu takım emrinin ardından liderliğe yükselen Buemi'ye de yol vermesi söylendi. 

Yani, Lopez yeniden liderliğe yükselmişti. Ancak bunun da hemen ardından Lopez'den yeniden Buemi'ye yol vermesi istendi. Böylelikle yarışı #8 Toyota GR010 Hybrid aracı kazanmış oldu.

Dün pole pozisyonun sahibi olan Alpine, Toyota'nın hiper araçlarıyla baş edebileceğini gösterdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nicolas Lapierre, #38 Alpine A480-Gibson aracıyla yarışın ilk bölümünü lider götürdü. 

Alpine'in temposu gayet iyiydi hatta Toyotalardan biraz daha hızlıydı ancak bu tempoyu Toyotalara kıyasla daha kısa süre koruyabildiler. Bu da daha çok pit stop yapmalarına neden oldu.

Toyota ve Alpine'in farklı zamanlarda pite gelmesiyle liderlik sürekli el değiştiriyordu ki yarışın bitimine 2 saat 30 dakika kala güvenlik aracı çıktı.

Yarış yeniden başlatıldığından #7 Toyota aracındaki Kamui Kobayashi, #8 Toyota aracının ve Alpine'in önünde yarışı yeniden başlattı. 

İlk viraja doğru gelinirken Alpine pilotu Lapierre, ikinci sırada bulunan #8 Toyota aracını arkasında bıraktı.

Alpine, yarışı 2. sırada götürüyordu ancak benzin almak için yeniden durdular ki bu onları 3. sıraya düşürdü.

7. saate girdiğimizde Lopez, Buemi'yi arkasında bıraktı ancak Buemi'ye Lopez'in yarış sonunda yakıt alabilmek için tekrardan pite gelmesi gerektiği söylendi.

Öyle de oldu. Lopez bitime bir saat altı dakika kala pite geldi. Yani, son saatte bir pit stop daha yapması gerecekti. Buemi ise 9 dakika daha devam etti böylelikle yarışın son saatinde pite gelmesine gerek kalmadı.

Bahsedildiği gibi Lopez yarışın son saatinde bir daha durdu ancak Lopez'in pit stopu öncesinde tüm pistte sarı bayraklar çıktı ve Lopez'in kaybı azaldı.

Lopez böylelikle pit yolundan Buemi'nin tam arkasında çıktı. Toyota, Lopez'in gerekli tempoya sahip olup olamadığını görmek için Buemi'ye yol verdirdi ancak Lopez'in temposu çok etkileyici değildi.

Bunun ardından Lopez'e Buemi'ye tekrardan yol vermesi istendi. Böylelikle Buemi liderliği geri aldı ve damalı bayrağı gören ilk pilot oldu.

Alpine ise yarışı Toyotların arkasında üçüncü sırada tamamladı.

Glickenhaus 077 LMH, ilk yarışında yarışı tamamlamayı başardı ancak liderlerin 53 tur arkasındaydı.

Bu farkın arkasındaki asıl neden Glickenhaus pilotu Ryan Briscoe'nun GTE Am araçları ile yaşadığı temastı. Briscoe, bu temasın ardından yavaşça pite döndü ve araç tamir edildi.

Her ne kadar bu kaza aradaki farkta büyük bir rol oynasa da Glickenhaus, bütün hafta sonu hiper araç kategorisindeki rakiplerinin gerisindeydi ve yarışta da ilk saatin ardından 1 tur yemişti. 

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2

LMP2 klasmanı yine hayal kırıklığına uğratmadı ve mükemmel mücadelelere sahne oldu.  Yarışın ilk bölümlerinde #29 Racing Team Nederland Oreca aracındaki Giedo van der Garde ve #31 WRT Oreca aracındaki Robin Frijns arasında liderlik mücadelesi yaşandı. 

Racing Team Nederland Oreca'nın sürücü değiştirmesiyle birlikte, WRT liderliği aldı ancak Frijns pit yoluna girerken hız limitini aştı ve pitten geçme cezası aldı. 

Spa'daki ilk yarışı kazanan #22 United Autosport aracı, bununla birlikte liderliği eline geçirdi. United ile daha çok Oreca 07-Gibson araçları mücadele edebildi.

Yarışın bitimine iki buçuk saat kala çıkan güvenlik aracı LMP2 araçlarını da bir araya topladı. 

Yarışın yeniden başlamasının ardından Oreca Gibson pilotu Stoffel Vandoorne liderliği aldı ve yarışın sonuna kadar yarışı kontrol ederek kazandı. 

WRT pilotu Phil Hanson güvenlik aracının ardından 2. sıradaydı. Hanson ve Vandoorne, güvenlik aracı çıkmadan önce yakın bir mücadele içindeydiler.

#38 Gibson aracındaki Anthony Davidson mükemmel bir geri dönüşle önce üçüncü sıradaki Charles Milesi'yi arkasında bıraktı ve sonra da ikinci sıradaki Hanson'ı arkasında bıraktı.

Davidson, bu geçişleriyle ikinci sıraya yükseldi. Toyotaların aksine Oreca 07-Gibson araçları liderlik mücadelesi verdiler. Antonio Felix Da Costa, bitime 5 dakika kala #28 Oreca 07-Gibson aracını arkasında bırakarak galibiyete ulaştı. Blomqvist ise yarışı 2. sırada tamamladı. Böylelikle Oreca 07-Gibson duble yapmış oldu.

WRT ise yarışı 3. sırada tamamladı. 

GTE Pro

GTE Pro'da Ferrari dominasyonu vardı. #51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo aracındaki Alessandro Pier Guidi ve James Calado yarışı kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kevin Estre ilk saati lider geçirdi ancak Estre'nin takım arkadaşı Michael Christensen önce liderliği kaybetti ardından da #71 Ferrari 488 GTE Evo aracına da geçildi. 

#51 Ferrari aracı, güvenlik aracı periyodunun ardından da liderliğini korudu ve rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. 

#52 Ferrari aracı ve #92 Porsche aracı arasında ise ikincilik mücadelesi yaşandı ancak Ferrari aracı ikinci sırasını korumayı başardı. #92 Porsche 3. olurken, #91Porsche aracı yarışı 4. sırada tamamladı.

GTE Am

GTE Am kategorisinde #98 NorthWest Aston Martin yarışın ilk bölümünü lider götürdü. 

Ancak Paul Dalla Lana'nın araca geçmesiyle birlikte araç yarışın ikinci bölümünde gerilemeye başladı. Bununla birlikte, Cetilar Ferrari pilotları Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto ve Robert Lacorte liderliği ellerine geçirdi.

Yarışın bitimine iki saat kala Sernagiotto, #56 Project 1 Porsche aracındaki Ricardo Pera'ya geçildi ve liderliği kaybetti ancak Pera'ya gelen zaman cezasıyla birlikte zafer Sernagiotto ve Cetilar Ferrari'ye gitti.

Pera, Matteo Cairoli ve Egidio Perfetti yarışı 2 sırada tamamlarken; #54 Ferrari aracındaki Giancarlo Fisichella, Thomas Flohr ve Francesco Castellacci yarışı 3. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		300 8:00'15.414      
2 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		300 8:00'17.214 1.800 1.800  
3 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		300 8:01'24.011 1'08.597 1'06.797  
4 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		296 8:01'16.228 4 Laps 4 Laps  
5 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		296 8:01'20.917 4 Laps 4.689  
6 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Wayne Boyd
United Kingdom Paul diResta 		295 8:00'21.890 5 Laps 1 Lap  
7 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		295 8:00'52.085 5 Laps 30.195  
8 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Louis Deletraz
United Kingdom Alex Brundle 		293 8:00'29.186 7 Laps 2 Laps  
9 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		290 8:00'28.349 10 Laps 3 Laps  
10 Switzerland Esteban Garcia
Switzerland Mathias Beche
France Norman Nato 		290 8:01'06.800 10 Laps 38.451  
11 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		288 8:01'35.919 12 Laps 2 Laps  
12 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		285 8:01'41.204 15 Laps 3 Laps  
13 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		280 8:00'52.926 20 Laps 5 Laps  
14 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		279 8:00'44.728 21 Laps 1 Lap  
15 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		279 8:01'09.794 21 Laps 25.066  
16 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		279 8:01'29.771 21 Laps 19.977  
17 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		278 8:00'53.322 22 Laps 1 Lap  
18 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		274 8:00'21.640 26 Laps 4 Laps  
19 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		274 8:00'27.470 26 Laps 5.830  
20 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		274 8:01'12.873 26 Laps 45.403  
21 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		274 8:01'40.360 26 Laps 27.487  
22 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		274 8:01'54.470 26 Laps 14.110  
23 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		273 8:00'26.271 27 Laps 1 Lap  
24 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		273 8:01'39.125 27 Laps 1'12.854  
25 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		272 8:00'58.435 28 Laps 1 Lap  
26 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		271 8:00'29.488 29 Laps 1 Lap  
27 United States Dominique Bastien
Germany Marco Seefried
France Julien Andlauer 		269 8:00'46.324 31 Laps 2 Laps  
28 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		267 8:00'46.023 33 Laps 2 Laps  
29 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
United Kingdom Tom Jackson 		261 8:01'07.754 39 Laps 6 Laps  
30 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
United Kingdom Richard Westbrook 		246 8:00'18.660 54 Laps 15 Laps  
  Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		88 2:38'37.830 212 Laps 158 Laps  
  Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		69 2:02'10.649 231 Laps 19 Laps  
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