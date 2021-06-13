WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

Hiper araçlar

Algarve pistinde gerçekleştirilen yarışta Sebastian Buemi, #8 Toyota GR010 Hybrid aracını #7 Toyota GR010 Hybrid aracının önünde finiş çizgine getirdi.

Toyota'nın yarışın sonundaki takım emirleri ise kafa karıştırıcıydı. Yarışı lider götüren #7 GR010 Hybrid aracını o an süren Jose Maria Lopez'e Buemi'ye yol vermesi söylendi. Bunun biraz sonrasında, bu takım emrinin ardından liderliğe yükselen Buemi'ye de yol vermesi söylendi.

Yani, Lopez yeniden liderliğe yükselmişti. Ancak bunun da hemen ardından Lopez'den yeniden Buemi'ye yol vermesi istendi. Böylelikle yarışı #8 Toyota GR010 Hybrid aracı kazanmış oldu.

Dün pole pozisyonun sahibi olan Alpine, Toyota'nın hiper araçlarıyla baş edebileceğini gösterdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nicolas Lapierre, #38 Alpine A480-Gibson aracıyla yarışın ilk bölümünü lider götürdü.

Alpine'in temposu gayet iyiydi hatta Toyotalardan biraz daha hızlıydı ancak bu tempoyu Toyotalara kıyasla daha kısa süre koruyabildiler. Bu da daha çok pit stop yapmalarına neden oldu.

Toyota ve Alpine'in farklı zamanlarda pite gelmesiyle liderlik sürekli el değiştiriyordu ki yarışın bitimine 2 saat 30 dakika kala güvenlik aracı çıktı.

Yarış yeniden başlatıldığından #7 Toyota aracındaki Kamui Kobayashi, #8 Toyota aracının ve Alpine'in önünde yarışı yeniden başlattı.

İlk viraja doğru gelinirken Alpine pilotu Lapierre, ikinci sırada bulunan #8 Toyota aracını arkasında bıraktı.

Alpine, yarışı 2. sırada götürüyordu ancak benzin almak için yeniden durdular ki bu onları 3. sıraya düşürdü.

7. saate girdiğimizde Lopez, Buemi'yi arkasında bıraktı ancak Buemi'ye Lopez'in yarış sonunda yakıt alabilmek için tekrardan pite gelmesi gerektiği söylendi.

Öyle de oldu. Lopez bitime bir saat altı dakika kala pite geldi. Yani, son saatte bir pit stop daha yapması gerecekti. Buemi ise 9 dakika daha devam etti böylelikle yarışın son saatinde pite gelmesine gerek kalmadı.

Bahsedildiği gibi Lopez yarışın son saatinde bir daha durdu ancak Lopez'in pit stopu öncesinde tüm pistte sarı bayraklar çıktı ve Lopez'in kaybı azaldı.

Lopez böylelikle pit yolundan Buemi'nin tam arkasında çıktı. Toyota, Lopez'in gerekli tempoya sahip olup olamadığını görmek için Buemi'ye yol verdirdi ancak Lopez'in temposu çok etkileyici değildi.

Bunun ardından Lopez'e Buemi'ye tekrardan yol vermesi istendi. Böylelikle Buemi liderliği geri aldı ve damalı bayrağı gören ilk pilot oldu.

Alpine ise yarışı Toyotların arkasında üçüncü sırada tamamladı.

Glickenhaus 077 LMH, ilk yarışında yarışı tamamlamayı başardı ancak liderlerin 53 tur arkasındaydı.

Bu farkın arkasındaki asıl neden Glickenhaus pilotu Ryan Briscoe'nun GTE Am araçları ile yaşadığı temastı. Briscoe, bu temasın ardından yavaşça pite döndü ve araç tamir edildi.

Her ne kadar bu kaza aradaki farkta büyük bir rol oynasa da Glickenhaus, bütün hafta sonu hiper araç kategorisindeki rakiplerinin gerisindeydi ve yarışta da ilk saatin ardından 1 tur yemişti.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2

LMP2 klasmanı yine hayal kırıklığına uğratmadı ve mükemmel mücadelelere sahne oldu. Yarışın ilk bölümlerinde #29 Racing Team Nederland Oreca aracındaki Giedo van der Garde ve #31 WRT Oreca aracındaki Robin Frijns arasında liderlik mücadelesi yaşandı.

Racing Team Nederland Oreca'nın sürücü değiştirmesiyle birlikte, WRT liderliği aldı ancak Frijns pit yoluna girerken hız limitini aştı ve pitten geçme cezası aldı.

Spa'daki ilk yarışı kazanan #22 United Autosport aracı, bununla birlikte liderliği eline geçirdi. United ile daha çok Oreca 07-Gibson araçları mücadele edebildi.

Yarışın bitimine iki buçuk saat kala çıkan güvenlik aracı LMP2 araçlarını da bir araya topladı.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Oreca Gibson pilotu Stoffel Vandoorne liderliği aldı ve yarışın sonuna kadar yarışı kontrol ederek kazandı.

WRT pilotu Phil Hanson güvenlik aracının ardından 2. sıradaydı. Hanson ve Vandoorne, güvenlik aracı çıkmadan önce yakın bir mücadele içindeydiler.

#38 Gibson aracındaki Anthony Davidson mükemmel bir geri dönüşle önce üçüncü sıradaki Charles Milesi'yi arkasında bıraktı ve sonra da ikinci sıradaki Hanson'ı arkasında bıraktı.

Davidson, bu geçişleriyle ikinci sıraya yükseldi. Toyotaların aksine Oreca 07-Gibson araçları liderlik mücadelesi verdiler. Antonio Felix Da Costa, bitime 5 dakika kala #28 Oreca 07-Gibson aracını arkasında bırakarak galibiyete ulaştı. Blomqvist ise yarışı 2. sırada tamamladı. Böylelikle Oreca 07-Gibson duble yapmış oldu.

WRT ise yarışı 3. sırada tamamladı.

GTE Pro

GTE Pro'da Ferrari dominasyonu vardı. #51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo aracındaki Alessandro Pier Guidi ve James Calado yarışı kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kevin Estre ilk saati lider geçirdi ancak Estre'nin takım arkadaşı Michael Christensen önce liderliği kaybetti ardından da #71 Ferrari 488 GTE Evo aracına da geçildi.

#51 Ferrari aracı, güvenlik aracı periyodunun ardından da liderliğini korudu ve rahat bir şekilde galibiyete ulaştı.

#52 Ferrari aracı ve #92 Porsche aracı arasında ise ikincilik mücadelesi yaşandı ancak Ferrari aracı ikinci sırasını korumayı başardı. #92 Porsche 3. olurken, #91Porsche aracı yarışı 4. sırada tamamladı.

GTE Am

GTE Am kategorisinde #98 NorthWest Aston Martin yarışın ilk bölümünü lider götürdü.

Ancak Paul Dalla Lana'nın araca geçmesiyle birlikte araç yarışın ikinci bölümünde gerilemeye başladı. Bununla birlikte, Cetilar Ferrari pilotları Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto ve Robert Lacorte liderliği ellerine geçirdi.

Yarışın bitimine iki saat kala Sernagiotto, #56 Project 1 Porsche aracındaki Ricardo Pera'ya geçildi ve liderliği kaybetti ancak Pera'ya gelen zaman cezasıyla birlikte zafer Sernagiotto ve Cetilar Ferrari'ye gitti.

Pera, Matteo Cairoli ve Egidio Perfetti yarışı 2 sırada tamamlarken; #54 Ferrari aracındaki Giancarlo Fisichella, Thomas Flohr ve Francesco Castellacci yarışı 3. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

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