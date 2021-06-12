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WEC / Algarve Antrenman raporu

WEC Portimao 3. antrenman: United LMP2 takımı son antrenmanda zirvede

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Paul di Resta ve United Autosport, Pazar günkü FIA Dünya dayanıklılık Şampiyonası'nın Portimao ayağı öncesinde son antrenman seansında zirvede yer aldı.

WEC Portimao 3. antrenman: United LMP2 takımı son antrenmanda zirvede

Eski Formula 1 pilotu Paul Di Resta, United'ın tek Oreca 07-Gibson'ıyla cumartesi sabahı düzenlenen antrenman seansında zirvede yer almıştı ve son antrenman seansında ise 1:31.628 yaparak bir kez daha ilk sıranın sahibi oldu.

Bu derece, Alpine A480-Gibson ile mücadele eden ve 1:31.652 yapan Nicolas Lapierre'in turundan 0.024 saniye daha iyiydi.

İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan JOTA LMP2 Oreca'dan Antonio Felix da Costa 1:31.765'lik zaman turuyla 0.137 saniye geride üçüncü oldu. 

Glickenhaus Le Mans Hypercar, üçüncü antrenman seansında ilk iki seansa kıyasla iyi bir ilerleme kaydetti ve Richard Westbrook 1:31.916 yaparken 0.288 saniye geride dördüncü oldu.

Toyota sürücüsü Sebastien Buemi #8 Toyota ile 1:31.974 yapıp seansın en iyi beşinci zamanının sahibi olurken diğer Toyota'da Mike Conway dokuzuncu sırada yer alabildi.

LMP2 sınıfında en iyi üçüncü zamanı Alex Brundle yaptı. Britanyalı sürücü, Europol Oreca ile 1:31.998'e indi.

Porsche, GTE Pro sınıfında Kevin Estre zirveye geri döndü. Fransız sürücü 1:38.082 yaparken, diğer Porsche'de Gianmaria Bruni 1:32.850 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

AF Corse Ferrari 488 GTE Evo ile yarışan Daniel Serra ise 1:38.953 ile üçüncü sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında Project 1 Porsche 911 RSR sürücüsü Matteo Cairoli zirvede yer aldı.

Üçüncü antrenman:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 22 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Wayne Boyd
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'31.628  
2 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'31.652 0.024
3 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'31.765 0.137
4 709 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'31.916 0.288
5 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'31.974 0.346
6 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Louis Deletraz
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'31.998 0.370
7 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 1'32.065 0.437
8 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'32.195 0.567
9 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'32.310 0.682
10 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'32.378 0.750
11 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'32.511 0.883
12 70 Switzerland Esteban Garcia
Switzerland Mathias Beche
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'32.626 0.998
13 20 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 1'32.827 1.199
14 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 1'33.356 1.728
15 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
United Kingdom Tom Jackson 		Ligier JSP 217 LMP2 1'33.842 2.214
16 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'38.082 6.454
17 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'38.850 7.222
18 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'38.953 7.325
19 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.186 7.558
20 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'39.199 7.571
21 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.577 7.949
22 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.583 7.955
23 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'39.625 7.997
24 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.709 8.081
25 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.721 8.093
26 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.889 8.261
27 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'39.984 8.356
28 88 United States Dominique Bastien
Germany Marco Seefried
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.087 8.459
29 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'40.236 8.608
30 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.402 8.774
31 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'40.479 8.851
32 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'40.595 8.967
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