WEC Portimao 3. antrenman: United LMP2 takımı son antrenmanda zirvede

Eski Formula 1 pilotu Paul Di Resta, United'ın tek Oreca 07-Gibson'ıyla cumartesi sabahı düzenlenen antrenman seansında zirvede yer almıştı ve son antrenman seansında ise 1:31.628 yaparak bir kez daha ilk sıranın sahibi oldu.

Bu derece, Alpine A480-Gibson ile mücadele eden ve 1:31.652 yapan Nicolas Lapierre'in turundan 0.024 saniye daha iyiydi.

İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan JOTA LMP2 Oreca'dan Antonio Felix da Costa 1:31.765'lik zaman turuyla 0.137 saniye geride üçüncü oldu.

Glickenhaus Le Mans Hypercar, üçüncü antrenman seansında ilk iki seansa kıyasla iyi bir ilerleme kaydetti ve Richard Westbrook 1:31.916 yaparken 0.288 saniye geride dördüncü oldu.

Toyota sürücüsü Sebastien Buemi #8 Toyota ile 1:31.974 yapıp seansın en iyi beşinci zamanının sahibi olurken diğer Toyota'da Mike Conway dokuzuncu sırada yer alabildi.

LMP2 sınıfında en iyi üçüncü zamanı Alex Brundle yaptı. Britanyalı sürücü, Europol Oreca ile 1:31.998'e indi.

Porsche, GTE Pro sınıfında Kevin Estre zirveye geri döndü. Fransız sürücü 1:38.082 yaparken, diğer Porsche'de Gianmaria Bruni 1:32.850 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

AF Corse Ferrari 488 GTE Evo ile yarışan Daniel Serra ise 1:38.953 ile üçüncü sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında Project 1 Porsche 911 RSR sürücüsü Matteo Cairoli zirvede yer aldı.

Üçüncü antrenman: