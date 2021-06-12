WEC Portimao 3. antrenman: United LMP2 takımı son antrenmanda zirvede
Paul di Resta ve United Autosport, Pazar günkü FIA Dünya dayanıklılık Şampiyonası'nın Portimao ayağı öncesinde son antrenman seansında zirvede yer aldı.
Eski Formula 1 pilotu Paul Di Resta, United'ın tek Oreca 07-Gibson'ıyla cumartesi sabahı düzenlenen antrenman seansında zirvede yer almıştı ve son antrenman seansında ise 1:31.628 yaparak bir kez daha ilk sıranın sahibi oldu.
Bu derece, Alpine A480-Gibson ile mücadele eden ve 1:31.652 yapan Nicolas Lapierre'in turundan 0.024 saniye daha iyiydi.
İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan JOTA LMP2 Oreca'dan Antonio Felix da Costa 1:31.765'lik zaman turuyla 0.137 saniye geride üçüncü oldu.
Glickenhaus Le Mans Hypercar, üçüncü antrenman seansında ilk iki seansa kıyasla iyi bir ilerleme kaydetti ve Richard Westbrook 1:31.916 yaparken 0.288 saniye geride dördüncü oldu.
Toyota sürücüsü Sebastien Buemi #8 Toyota ile 1:31.974 yapıp seansın en iyi beşinci zamanının sahibi olurken diğer Toyota'da Mike Conway dokuzuncu sırada yer alabildi.
LMP2 sınıfında en iyi üçüncü zamanı Alex Brundle yaptı. Britanyalı sürücü, Europol Oreca ile 1:31.998'e indi.
Porsche, GTE Pro sınıfında Kevin Estre zirveye geri döndü. Fransız sürücü 1:38.082 yaparken, diğer Porsche'de Gianmaria Bruni 1:32.850 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
AF Corse Ferrari 488 GTE Evo ile yarışan Daniel Serra ise 1:38.953 ile üçüncü sırada yer aldı.
GTE Am sınıfında Project 1 Porsche 911 RSR sürücüsü Matteo Cairoli zirvede yer aldı.
Üçüncü antrenman:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|22
| Philip Hanson
Wayne Boyd
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.628
|2
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'31.652
|0.024
|3
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.765
|0.137
|4
|709
| Ryan Briscoe
Romain Dumas
Richard Westbrook
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'31.916
|0.288
|5
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'31.974
|0.346
|6
|34
| Jakub Smiechowski
Louis Deletraz
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.998
|0.370
|7
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.065
|0.437
|8
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.195
|0.567
|9
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'32.310
|0.682
|10
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.378
|0.750
|11
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.511
|0.883
|12
|70
| Esteban Garcia
Mathias Beche
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.626
|0.998
|13
|20
| Jan Magnussen
Anders Fjordbach
Dennis Andersen
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.827
|1.199
|14
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|1'33.356
|1.728
|15
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Tom Jackson
|Ligier JSP 217
|LMP2
|1'33.842
|2.214
|16
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'38.082
|6.454
|17
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'38.850
|7.222
|18
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'38.953
|7.325
|19
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.186
|7.558
|20
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'39.199
|7.571
|21
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.577
|7.949
|22
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.583
|7.955
|23
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'39.625
|7.997
|24
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.709
|8.081
|25
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.721
|8.093
|26
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Manuela Gostner
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.889
|8.261
|27
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'39.984
|8.356
|28
|88
| Dominique Bastien
Marco Seefried
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'40.087
|8.459
|29
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'40.236
|8.608
|30
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'40.402
|8.774
|31
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'40.479
|8.851
|32
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'40.595
|8.967
|Tüm sonuçları görüntüle