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WEC Portimao 3. antrenman: Toyota yine zirvede ancak bu kez Ferrari ikinci

Toyota üçüncü antrenmanda da zirvedeydi, ancak bu kez Ferrari çok daha yakındı ve iki Toyota'nın arasına girmeyi başardı.

James Newbold
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WEC Portimao 3. antrenman: Toyota yine zirvede ancak bu kez Ferrari ikinci
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İlk iki antrenman seansını domine eden Toyota, üçüncü seansta da liderliği korudu, ancak bu kez ikincilik koltuğunda bir başkası yer almaktaydı: #51 Ferrari!

Seansın ilk dakikalarında en hızlı tur #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley'den geldi, eski Formula 1 pilotu 1.32.037'lik derecesiyle zirvedeydi -ta ki #51 Ferrari sürücüsü James Calado 1.31.984 yaparak liderliği alana kadar!

Calado'ya kısa süre içinde cevap veren Hartley bu kez 1.31.795 yaparak liderliği geri aldı, seansın kalanında bu dereceyi geçebilen çıkmadı.

Üçüncü sırada #7 Toyota yer aldı, dün ikinci antrenman seansını neredeyse bir saniye farkla lider tamamlayan Kamui Kobayashi bu kez 0.278 saniye gerideydi.

Dördüncü sırada -ve Kobayashi'den yaklaşık yarım saniye geride- #94 Peugeot bulunuyordu. Bu hafta sonu yeni vites kutusuyla rekabetçi olmayı bekleyen Peugeot, bir süre sonra yine #94 ile 5. virajda LMP2 Alpine ile kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle bitime 11 dakika kala kırmızı bayrak çıkarken, kazaya sebep olan Peugeot sürücüsü Gustavo Menezes ise incelemeye alındı.

Beşinci sıra Chip Ganassi Cadillac'a giderken, ilk iki antrenman seansında epey geride kalan Vanwall bu kez sürpriz yaparak altıncı sırada yer aldı.

Yedinci sırada Calado'nun tam bir saniye gerisindeki #50 Ferrari yer alırken, Porsche bu kez daha da geriledi ve ancak sekizinci ve dokuzuncu olabildi.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo by: JEP / Motorsport Images

İlk onu #93 Peugeot tamamlarken, Glickenhaus bir kez daha Hypercar sınıfının en dibinde ve lider Hartley'nin tam 2.1 saniye gerisinde yer aldı.

LMP2'de Gabriel Aubry, Vector Sport ORECA ile #41 WRT'nin sadece 0.002 saniye önünde liderliği almayı başardı, diğer WRT ise üçüncü sıradaydı.

1m34.265s'lik turu Louis Deletraz'ın #41 WRT aracından sadece 0.002s daha hızlıyken, Robin Frijns #31 araçla 0.232s geride üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sıra #48 Jota'ya giderken, beşinci sırada #22 United Autosports, altıncı sırada ise sadece 0.003 saniye geride ise #63 Prema yer aldı. 

GTE Am'de ise sonuç değişmedi, #54 Ferrari ve Davide Rigon liderliklerini sürdürdüler. 

Portimao 6 Saat 3. antrenman sonuç tablosu

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'31.795
2 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Ferrari 499P HYPERCAR 1'31.984 0.189 0.189
3 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'32.073 0.278 0.089
4 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'32.738 0.943 0.665
5 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook
Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1'32.818 1.023 0.080
6 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve
Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 1'32.922 1.127 0.104
7 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 499P HYPERCAR 1'32.980 1.185 0.058
8 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor
Porsche 963 HYPERCAR 1'33.222 1.427 0.242
9 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki
Porsche 963 HYPERCAR 1'33.467 1.672 0.245
10 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'33.709 1.914 0.242
11 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla
Glickenhaus 007 HYPERCAR 1'33.900 2.105 0.191
12 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry
Oreca 07 LMP2 1'34.265 2.470 0.365
13 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Oreca 07 LMP2 1'34.267 2.472 0.002
14 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns
Oreca 07 LMP2 1'34.497 2.702 0.230
15 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
Portugal Antonio Felix da Costa
Oreca 07 LMP2 1'34.509 2.714 0.012
16 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley
Oreca 07 LMP2 1'34.535 2.740 0.026
17 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
Oreca 07 LMP2 1'34.538 2.743 0.003
18 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis
Oreca 07 LMP2 1'34.640 2.845 0.102
19 Filip Ugran
United States Juan Correa
Netherlands Bent Viscaal
Oreca 07 LMP2 1'34.671 2.876 0.031
20 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell
Oreca 07 LMP2 1'35.308 3.513 0.637
21 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 1'35.445 3.650 0.137
22 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen
Oreca 07 LMP2 1'35.449 3.654 0.004
23 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa
Oreca 07 LMP2 1'35.874 4.079 0.425
24 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.426 8.631 4.552
25 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.790 8.995 0.364
26 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.899 9.104 0.109
27 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.936 9.141 0.037
28 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.948 9.153 0.012
29 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.094 9.299 0.146
30 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.449 9.654 0.355
31 Miguel Pedro
Guilherme Moura
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.502 9.707 0.053
32 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.665 9.870 0.163
33 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.711 9.916 0.046
34 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 1'41.751 9.956 0.040
35 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.752 9.957 0.001
36 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.789 9.994 0.037
37 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.791 9.996 0.002
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