WEC Portimao 3. antrenman: Toyota yine zirvede ancak bu kez Ferrari ikinci

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İlk iki antrenman seansını domine eden Toyota, üçüncü seansta da liderliği korudu, ancak bu kez ikincilik koltuğunda bir başkası yer almaktaydı: #51 Ferrari!

Seansın ilk dakikalarında en hızlı tur #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley'den geldi, eski Formula 1 pilotu 1.32.037'lik derecesiyle zirvedeydi -ta ki #51 Ferrari sürücüsü James Calado 1.31.984 yaparak liderliği alana kadar!

Calado'ya kısa süre içinde cevap veren Hartley bu kez 1.31.795 yaparak liderliği geri aldı, seansın kalanında bu dereceyi geçebilen çıkmadı.

Üçüncü sırada #7 Toyota yer aldı, dün ikinci antrenman seansını neredeyse bir saniye farkla lider tamamlayan Kamui Kobayashi bu kez 0.278 saniye gerideydi.

Dördüncü sırada -ve Kobayashi'den yaklaşık yarım saniye geride- #94 Peugeot bulunuyordu. Bu hafta sonu yeni vites kutusuyla rekabetçi olmayı bekleyen Peugeot, bir süre sonra yine #94 ile 5. virajda LMP2 Alpine ile kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle bitime 11 dakika kala kırmızı bayrak çıkarken, kazaya sebep olan Peugeot sürücüsü Gustavo Menezes ise incelemeye alındı.

Beşinci sıra Chip Ganassi Cadillac'a giderken, ilk iki antrenman seansında epey geride kalan Vanwall bu kez sürpriz yaparak altıncı sırada yer aldı.

Yedinci sırada Calado'nun tam bir saniye gerisindeki #50 Ferrari yer alırken, Porsche bu kez daha da geriledi ve ancak sekizinci ve dokuzuncu olabildi.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

İlk onu #93 Peugeot tamamlarken, Glickenhaus bir kez daha Hypercar sınıfının en dibinde ve lider Hartley'nin tam 2.1 saniye gerisinde yer aldı.

LMP2'de Gabriel Aubry, Vector Sport ORECA ile #41 WRT'nin sadece 0.002 saniye önünde liderliği almayı başardı, diğer WRT ise üçüncü sıradaydı.

1m34.265s'lik turu Louis Deletraz'ın #41 WRT aracından sadece 0.002s daha hızlıyken, Robin Frijns #31 araçla 0.232s geride üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sıra #48 Jota'ya giderken, beşinci sırada #22 United Autosports, altıncı sırada ise sadece 0.003 saniye geride ise #63 Prema yer aldı.

GTE Am'de ise sonuç değişmedi, #54 Ferrari ve Davide Rigon liderliklerini sürdürdüler.

Portimao 6 Saat 3. antrenman sonuç tablosu