WEC Portimao 3. antrenman: Toyota yine zirvede ancak bu kez Ferrari ikinci
Toyota üçüncü antrenmanda da zirvedeydi, ancak bu kez Ferrari çok daha yakındı ve iki Toyota'nın arasına girmeyi başardı.
İlk iki antrenman seansını domine eden Toyota, üçüncü seansta da liderliği korudu, ancak bu kez ikincilik koltuğunda bir başkası yer almaktaydı: #51 Ferrari!
Seansın ilk dakikalarında en hızlı tur #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley'den geldi, eski Formula 1 pilotu 1.32.037'lik derecesiyle zirvedeydi -ta ki #51 Ferrari sürücüsü James Calado 1.31.984 yaparak liderliği alana kadar!
Calado'ya kısa süre içinde cevap veren Hartley bu kez 1.31.795 yaparak liderliği geri aldı, seansın kalanında bu dereceyi geçebilen çıkmadı.
Üçüncü sırada #7 Toyota yer aldı, dün ikinci antrenman seansını neredeyse bir saniye farkla lider tamamlayan Kamui Kobayashi bu kez 0.278 saniye gerideydi.
Dördüncü sırada -ve Kobayashi'den yaklaşık yarım saniye geride- #94 Peugeot bulunuyordu. Bu hafta sonu yeni vites kutusuyla rekabetçi olmayı bekleyen Peugeot, bir süre sonra yine #94 ile 5. virajda LMP2 Alpine ile kazaya karıştı.
Kaza nedeniyle bitime 11 dakika kala kırmızı bayrak çıkarken, kazaya sebep olan Peugeot sürücüsü Gustavo Menezes ise incelemeye alındı.
Beşinci sıra Chip Ganassi Cadillac'a giderken, ilk iki antrenman seansında epey geride kalan Vanwall bu kez sürpriz yaparak altıncı sırada yer aldı.
Yedinci sırada Calado'nun tam bir saniye gerisindeki #50 Ferrari yer alırken, Porsche bu kez daha da geriledi ve ancak sekizinci ve dokuzuncu olabildi.
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi
Photo by: JEP / Motorsport Images
İlk onu #93 Peugeot tamamlarken, Glickenhaus bir kez daha Hypercar sınıfının en dibinde ve lider Hartley'nin tam 2.1 saniye gerisinde yer aldı.
LMP2'de Gabriel Aubry, Vector Sport ORECA ile #41 WRT'nin sadece 0.002 saniye önünde liderliği almayı başardı, diğer WRT ise üçüncü sıradaydı.
1m34.265s'lik turu Louis Deletraz'ın #41 WRT aracından sadece 0.002s daha hızlıyken, Robin Frijns #31 araçla 0.232s geride üçüncü sırada yer aldı.
Dördüncü sıra #48 Jota'ya giderken, beşinci sırada #22 United Autosports, altıncı sırada ise sadece 0.003 saniye geride ise #63 Prema yer aldı.
GTE Am'de ise sonuç değişmedi, #54 Ferrari ve Davide Rigon liderliklerini sürdürdüler.
Portimao 6 Saat 3. antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'31.795
|2
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'31.984
|0.189
|0.189
|3
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'32.073
|0.278
|0.089
|4
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'32.738
|0.943
|0.665
|5
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|1'32.818
|1.023
|0.080
|6
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|1'32.922
|1.127
|0.104
|7
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'32.980
|1.185
|0.058
|8
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'33.222
|1.427
|0.242
|9
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'33.467
|1.672
|0.245
|10
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'33.709
|1.914
|0.242
|11
|
Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|1'33.900
|2.105
|0.191
|12
|
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.265
|2.470
|0.365
|13
|
Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.267
|2.472
|0.002
|14
|
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.497
|2.702
|0.230
|15
|
David Beckmann
Ye Yifei
Antonio Felix da Costa
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.509
|2.714
|0.012
|16
|
Frederick Lubin
Philip Hanson
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.535
|2.740
|0.026
|17
|
Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.538
|2.743
|0.003
|18
|
Josh Pierson
Giedo vanderGarde
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.640
|2.845
|0.102
|19
|
Filip Ugran
Juan Correa
Bent Viscaal
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.671
|2.876
|0.031
|20
|
André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.308
|3.513
|0.637
|21
|
Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.445
|3.650
|0.137
|22
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.449
|3.654
|0.004
|23
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.874
|4.079
|0.425
|24
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'40.426
|8.631
|4.552
|25
|
Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'40.790
|8.995
|0.364
|26
|
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'40.899
|9.104
|0.109
|27
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'40.936
|9.141
|0.037
|28
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'40.948
|9.153
|0.012
|29
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.094
|9.299
|0.146
|30
|
Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'41.449
|9.654
|0.355
|31
|
Miguel Pedro
Guilherme Moura
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.502
|9.707
|0.053
|32
|
Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.665
|9.870
|0.163
|33
|
Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.711
|9.916
|0.046
|34
|
Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|1'41.751
|9.956
|0.040
|35
|
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'41.752
|9.957
|0.001
|36
|
Paul DallaLana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'41.789
|9.994
|0.037
|37
|
Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.791
|9.996
|0.002
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