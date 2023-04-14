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WEC Portimao 2. antrenman: Toyota yine 1-2, Kobayashi neredeyse 1 saniye daha hızlı!

Kamui Kobayashi, Toyota'nın formunu sürdürmeyi başardı ve diğer Toyota'ya yaklaşık bir saniye fark atarak antrenman seansını zirvede tamamladı.

James Newbold
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WEC Portimao 2. antrenman: Toyota yine 1-2, Kobayashi neredeyse 1 saniye daha hızlı!
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İlk antrenman seansında Sebastien Buemi'nin ve #8 Toyota'nın gerisinde kalan #7 Toyota bu kez liderliği alan taraf olmayı başardı.

90 dakikalık seansta attığı altıncı turda 1.32.155'lik bir dereceyle zirveye yerleşen Kamui Kobayashi, bu derecesini geçen bir isim çıkmayınca seansı zirvede tamamladı.

#8 Toyota direksiyonundaki Hirakawa tam 0.959 saniye gerideydi, yine de 1.33.114'lük derecesi kendisini ikinciliğe, Toyota'yı ise bir kez daha ilk iki sıraya taşıyordu. 

Toyota dışındaki en iyi isim 1.146 saniye geride kaldı, #50 Ferrari sürücüsü Miguel Molina 1.33.301'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. #51 Ferrari ise dördüncüydü.

Seansın başlarında yağ sızıntısı nedeniyle zaman kaybeden Nico Muller, #94 Peugeot 9X8 ile 1.674 saniye geride beşinciydi. #93 Peugeot ise Paul di Resta'nın derecesiyle yedinci sırada yer aldı.

Porsche yine beklediğini alamadı; Dana Cameron iki Peugeot'un arasına girerek altıncılığa yerleşirken, diğer araç ancak 10. sırada yer alabildi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP / Motorsport Images

Alex Lynn'in son anlarda kaydettiği bir tur, Chip Ganassi Cadillac'ı sekizinciliğe taşırken, dokuzuncu sıra bu kez ana rakibi Vanwall'ın önünde yer alan Glickenhaus'a gitti. Vanwall ise seansı ancak 13. sırada tamamlayabildi; iki LMP2 aracına geçildiklerini de belirtelim.

Gabriel Aubry, Vector Sport ORECA-Gibson 07 ile 1.34.609s'lik derecesiyle LMP2'de ilk sırayı alırken, Inter Europol Competition'dan Albert Costa'nın 0.082 saniye geride ikinciydi. 

Ferrari, Daniel Serra'nın Kessel Racing 488 GTE Evo ile yine ciddi tempo tutturması sayesinde bir kez daha GTE Am'de ilk üç sırayı aldı.

WEC Portimao 2. antrenman sonuç tablosu

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'32.155
2 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'33.114 0.959 0.959
3 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 499P HYPERCAR 1'33.301 1.146 0.187
4 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Ferrari 499P HYPERCAR 1'33.431 1.276 0.130
5 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'33.829 1.674 0.398
6 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki
Porsche 963 HYPERCAR 1'34.076 1.921 0.247
7 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'34.101 1.946 0.025
8 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook
Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1'34.103 1.948 0.002
9 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla
Glickenhaus 007 HYPERCAR 1'34.142 1.987 0.039
10 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor
Porsche 963 HYPERCAR 1'34.356 2.201 0.214
11 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry
Oreca 07 LMP2 1'34.609 2.454 0.253
12 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa
Oreca 07 LMP2 1'34.691 2.536 0.082
13 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve
Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 1'34.745 2.590 0.054
14 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
Oreca 07 LMP2 1'34.837 2.682 0.092
15 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns
Oreca 07 LMP2 1'35.039 2.884 0.202
16 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis
Oreca 07 LMP2 1'35.149 2.994 0.110
17 Filip Ugran
United States Juan Correa
Netherlands Bent Viscaal
Oreca 07 LMP2 1'35.199 3.044 0.050
18 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Oreca 07 LMP2 1'35.200 3.045 0.001
19 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen
Oreca 07 LMP2 1'35.450 3.295 0.250
20 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 1'35.701 3.546 0.251
21 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
Portugal Antonio Felix da Costa
Oreca 07 LMP2 1'36.018 3.863 0.317
22 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley
Oreca 07 LMP2 1'36.098 3.943 0.080
23 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell
Oreca 07 LMP2 1'36.776 4.621 0.678
24 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.209 9.054 4.433
25 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.255 9.100 0.046
26 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.319 9.164 0.064
27 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.523 9.368 0.204
28 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 1'41.635 9.480 0.112
29 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.694 9.539 0.059
30 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.710 9.555 0.016
31 Miguel Pedro
Guilherme Moura
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.998 9.843 0.288
32 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'42.018 9.863 0.020
33 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'42.065 9.910 0.047
34 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'42.149 9.994 0.084
35 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'42.229 10.074 0.080
36 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'42.314 10.159 0.085
37 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'42.673 10.518 0.359
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