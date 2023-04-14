WEC Portimao 2. antrenman: Toyota yine 1-2, Kobayashi neredeyse 1 saniye daha hızlı!
Kamui Kobayashi, Toyota'nın formunu sürdürmeyi başardı ve diğer Toyota'ya yaklaşık bir saniye fark atarak antrenman seansını zirvede tamamladı.
İlk antrenman seansında Sebastien Buemi'nin ve #8 Toyota'nın gerisinde kalan #7 Toyota bu kez liderliği alan taraf olmayı başardı.
90 dakikalık seansta attığı altıncı turda 1.32.155'lik bir dereceyle zirveye yerleşen Kamui Kobayashi, bu derecesini geçen bir isim çıkmayınca seansı zirvede tamamladı.
#8 Toyota direksiyonundaki Hirakawa tam 0.959 saniye gerideydi, yine de 1.33.114'lük derecesi kendisini ikinciliğe, Toyota'yı ise bir kez daha ilk iki sıraya taşıyordu.
Toyota dışındaki en iyi isim 1.146 saniye geride kaldı, #50 Ferrari sürücüsü Miguel Molina 1.33.301'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. #51 Ferrari ise dördüncüydü.
Seansın başlarında yağ sızıntısı nedeniyle zaman kaybeden Nico Muller, #94 Peugeot 9X8 ile 1.674 saniye geride beşinciydi. #93 Peugeot ise Paul di Resta'nın derecesiyle yedinci sırada yer aldı.
Porsche yine beklediğini alamadı; Dana Cameron iki Peugeot'un arasına girerek altıncılığa yerleşirken, diğer araç ancak 10. sırada yer alabildi.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Photo by: JEP / Motorsport Images
Alex Lynn'in son anlarda kaydettiği bir tur, Chip Ganassi Cadillac'ı sekizinciliğe taşırken, dokuzuncu sıra bu kez ana rakibi Vanwall'ın önünde yer alan Glickenhaus'a gitti. Vanwall ise seansı ancak 13. sırada tamamlayabildi; iki LMP2 aracına geçildiklerini de belirtelim.
Gabriel Aubry, Vector Sport ORECA-Gibson 07 ile 1.34.609s'lik derecesiyle LMP2'de ilk sırayı alırken, Inter Europol Competition'dan Albert Costa'nın 0.082 saniye geride ikinciydi.
Ferrari, Daniel Serra'nın Kessel Racing 488 GTE Evo ile yine ciddi tempo tutturması sayesinde bir kez daha GTE Am'de ilk üç sırayı aldı.
WEC Portimao 2. antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'32.155
|2
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'33.114
|0.959
|0.959
|3
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'33.301
|1.146
|0.187
|4
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'33.431
|1.276
|0.130
|5
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'33.829
|1.674
|0.398
|6
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'34.076
|1.921
|0.247
|7
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'34.101
|1.946
|0.025
|8
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|1'34.103
|1.948
|0.002
|9
|
Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|1'34.142
|1.987
|0.039
|10
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'34.356
|2.201
|0.214
|11
|
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.609
|2.454
|0.253
|12
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.691
|2.536
|0.082
|13
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|1'34.745
|2.590
|0.054
|14
|
Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|1'34.837
|2.682
|0.092
|15
|
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.039
|2.884
|0.202
|16
|
Josh Pierson
Giedo vanderGarde
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.149
|2.994
|0.110
|17
|
Filip Ugran
Juan Correa
Bent Viscaal
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.199
|3.044
|0.050
|18
|
Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.200
|3.045
|0.001
|19
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.450
|3.295
|0.250
|20
|
Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'35.701
|3.546
|0.251
|21
|
David Beckmann
Ye Yifei
Antonio Felix da Costa
|Oreca 07
|LMP2
|1'36.018
|3.863
|0.317
|22
|
Frederick Lubin
Philip Hanson
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'36.098
|3.943
|0.080
|23
|
André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|1'36.776
|4.621
|0.678
|24
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.209
|9.054
|4.433
|25
|
Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.255
|9.100
|0.046
|26
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.319
|9.164
|0.064
|27
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.523
|9.368
|0.204
|28
|
Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|1'41.635
|9.480
|0.112
|29
|
Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.694
|9.539
|0.059
|30
|
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.710
|9.555
|0.016
|31
|
Miguel Pedro
Guilherme Moura
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.998
|9.843
|0.288
|32
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'42.018
|9.863
|0.020
|33
|
Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'42.065
|9.910
|0.047
|34
|
Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'42.149
|9.994
|0.084
|35
|
Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'42.229
|10.074
|0.080
|36
|
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'42.314
|10.159
|0.085
|37
|
Paul DallaLana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'42.673
|10.518
|0.359
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