WEC Portimao 2. antrenman: Toyota yine 1-2, Kobayashi neredeyse 1 saniye daha hızlı!

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İlk antrenman seansında Sebastien Buemi'nin ve #8 Toyota'nın gerisinde kalan #7 Toyota bu kez liderliği alan taraf olmayı başardı.

90 dakikalık seansta attığı altıncı turda 1.32.155'lik bir dereceyle zirveye yerleşen Kamui Kobayashi, bu derecesini geçen bir isim çıkmayınca seansı zirvede tamamladı.

#8 Toyota direksiyonundaki Hirakawa tam 0.959 saniye gerideydi, yine de 1.33.114'lük derecesi kendisini ikinciliğe, Toyota'yı ise bir kez daha ilk iki sıraya taşıyordu.

Toyota dışındaki en iyi isim 1.146 saniye geride kaldı, #50 Ferrari sürücüsü Miguel Molina 1.33.301'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. #51 Ferrari ise dördüncüydü.

Seansın başlarında yağ sızıntısı nedeniyle zaman kaybeden Nico Muller, #94 Peugeot 9X8 ile 1.674 saniye geride beşinciydi. #93 Peugeot ise Paul di Resta'nın derecesiyle yedinci sırada yer aldı.

Porsche yine beklediğini alamadı; Dana Cameron iki Peugeot'un arasına girerek altıncılığa yerleşirken, diğer araç ancak 10. sırada yer alabildi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Alex Lynn'in son anlarda kaydettiği bir tur, Chip Ganassi Cadillac'ı sekizinciliğe taşırken, dokuzuncu sıra bu kez ana rakibi Vanwall'ın önünde yer alan Glickenhaus'a gitti. Vanwall ise seansı ancak 13. sırada tamamlayabildi; iki LMP2 aracına geçildiklerini de belirtelim.

Gabriel Aubry, Vector Sport ORECA-Gibson 07 ile 1.34.609s'lik derecesiyle LMP2'de ilk sırayı alırken, Inter Europol Competition'dan Albert Costa'nın 0.082 saniye geride ikinciydi.

Ferrari, Daniel Serra'nın Kessel Racing 488 GTE Evo ile yine ciddi tempo tutturması sayesinde bir kez daha GTE Am'de ilk üç sırayı aldı.

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