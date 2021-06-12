WEC Portimao 2. antrenman: LMP2 araçları yine lider, di Resta en hızlısı

Hafta sonuna katılamayan Filipe Albuquerque'nin yerine #22 United Oreca 07-Gibson aracının direksiyonun başına oturan di Resta, 1:31.984 saniyelik turuyla Robin Frijns'ın 0.020sn önünde seansı ilk sırada tamamladı.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında araca alışmakta zorluk çeken di Resta, seansı lider Antonio Felix da Costa'nın 1.8 sn arkasında tamamlamıştı. İngiliz pilot, bugün daha rahattı ve iyi bir performans sergiledi.

Inter Europol Competition Oreca pilotu Alex Brundle'ın da üçüncü sırayı alması ile birlikte, ilk 3 LMP2 araçlarından oluşmuş oldu. En hızlı klasman olması planlanan yeni hiper araç klasmanındaki en derece ise Signatech Alpine A480-Gibson'dan geldi.

Nicolas Lapierre, Signatech Alpine A480-Gibson aracıyla birlikte kaydettiği 1:32.074 saniyelik derecesiyle seansı 4. sırada tamamladı. Lapierre, hiper araç kategorisindeki Toyota GR010 Hybrid araçlarının tam 0.6 sn önündeydi.

Toyotalar arasından en iyi zaman Sebastian Buemi'nin 1:32.669 saniyelik derecesiyle geldi. Buemi seansı 7. tamamladı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

5. sırada JOTA Oreca pilotu Tom Blomqvist yer alırken, DragonSpeed Oreca pilotu Ben Hanley seansı 6. sırada tamamladı.

JOTA Oreca pilotu Mike Conway seansı 9. sırada tamamladı. Conway, 1:33.084 saniyelik derecesiyle seansın ilk bölümünde tempoyu belirlemişti.

Bu tur, Cuma günkü zamanlarından 0.8sn daha hızlı olsa da Brundle'In 1:32.051 saniyelik derecesiyle Conway liderlikten inmiş oldu.

Brundle'ın turu seansın son 20 dakikasına kadar en hızlı tur olarak kalsa da seansın bitimine 20 dakika kala Di Resta, Brundle'ı arkasında bıraktı.

Hiper araç klasmanının 4. ve son aracı olan Glickenhaus 007 LMH, genel klasmanda 13. oldu ve sadece LMP2 klasmanının en yavaş aracını geçebildi.

Glickenhaus için zorlu bir seans geride kaldı. Romain Dumas, 1:33.875 saniyelik turuyla kendi derecesini geliştirmişti ki vites kutusunda bir problem yaşandı. Seansın bitimine 10 dakika kala ise Ryan Briscoe uzun sürüşünün ardından sorun yaşadı ve pite geldi.

GTE Pro klasmanında ise Ferrari pilotu Daniel Serra 1:38.901 saniyelik derecesiyle lider. Porsche pilotu Neel Jani seansı 2. sırada tamamladı. Jani'nin takım arkadaşı Frederic Makowiecki ise seansı 3. sırada tamamladı.

GTE Am kategorisinde ise Porsche pilotu Matteo Cairoli'nin liderliği vardı. Geçtiğimiz hafta Nurburgring 24 Saat'te de yarışan Cairoli, 1:39.266 saniyelik derecesiyle seansı lider tamamladı.

Cetilar Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco ise Cairoli'nin 0.2 sn arkasında ikinci oldu.

Seans sonucu: