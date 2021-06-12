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WEC / Algarve Antrenman raporu

WEC Portimao 2. antrenman: LMP2 araçları yine lider, di Resta en hızlısı

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Can Çarpıcı

Portimao'daki ikinci antrenman seansında LMP2 araçları ilk 3 sırayı alırken, United Autosport pilotu Paul di Resta seansı ilk sırada tamamladı.

WEC Portimao 2. antrenman: LMP2 araçları yine lider, di Resta en hızlısı

Hafta sonuna katılamayan Filipe Albuquerque'nin yerine #22 United Oreca 07-Gibson aracının direksiyonun başına oturan di Resta, 1:31.984 saniyelik turuyla Robin Frijns'ın 0.020sn önünde seansı ilk sırada tamamladı.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında araca alışmakta zorluk çeken di Resta, seansı lider Antonio Felix da Costa'nın 1.8 sn arkasında tamamlamıştı. İngiliz pilot, bugün daha rahattı ve iyi bir performans sergiledi.

Inter Europol Competition Oreca pilotu Alex Brundle'ın da üçüncü sırayı alması ile birlikte, ilk 3 LMP2 araçlarından oluşmuş oldu. En hızlı klasman olması planlanan yeni hiper araç klasmanındaki en derece ise Signatech Alpine A480-Gibson'dan geldi.

Nicolas Lapierre, Signatech Alpine A480-Gibson aracıyla birlikte kaydettiği 1:32.074 saniyelik derecesiyle seansı 4. sırada tamamladı. Lapierre, hiper araç kategorisindeki Toyota GR010 Hybrid araçlarının tam 0.6 sn önündeydi.

Toyotalar arasından en iyi zaman Sebastian Buemi'nin 1:32.669 saniyelik derecesiyle geldi. Buemi seansı 7. tamamladı. 

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

5. sırada  JOTA Oreca pilotu Tom Blomqvist yer alırken, DragonSpeed Oreca pilotu Ben Hanley seansı 6. sırada tamamladı.

JOTA Oreca pilotu Mike Conway seansı 9. sırada tamamladı. Conway, 1:33.084 saniyelik derecesiyle seansın ilk bölümünde tempoyu belirlemişti.

Bu tur, Cuma günkü zamanlarından 0.8sn daha hızlı olsa da Brundle'In 1:32.051 saniyelik derecesiyle Conway liderlikten inmiş oldu. 

Brundle'ın turu seansın son 20 dakikasına kadar en hızlı tur olarak kalsa da seansın bitimine 20 dakika kala Di Resta, Brundle'ı arkasında bıraktı.

Hiper araç klasmanının 4. ve son aracı olan Glickenhaus 007 LMH, genel klasmanda 13. oldu ve sadece LMP2 klasmanının en yavaş aracını geçebildi. 

Glickenhaus için zorlu bir seans geride kaldı. Romain Dumas, 1:33.875 saniyelik turuyla kendi derecesini geliştirmişti ki vites kutusunda bir problem yaşandı. Seansın bitimine 10 dakika kala ise Ryan Briscoe uzun sürüşünün ardından sorun yaşadı ve pite geldi.

GTE Pro klasmanında ise Ferrari pilotu Daniel Serra 1:38.901 saniyelik derecesiyle lider. Porsche pilotu Neel Jani seansı 2. sırada tamamladı. Jani'nin takım arkadaşı Frederic Makowiecki ise seansı 3. sırada tamamladı.

GTE Am kategorisinde ise Porsche pilotu Matteo Cairoli'nin liderliği vardı. Geçtiğimiz hafta Nurburgring 24 Saat'te de yarışan Cairoli, 1:39.266 saniyelik derecesiyle seansı lider tamamladı.

Cetilar Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco ise Cairoli'nin 0.2 sn arkasında ikinci oldu.

Seans sonucu:

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Wayne Boyd
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 41 1'31.984  
2 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 45 1'32.004 0.020
3 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Louis Deletraz
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 48 1'32.051 0.067
4 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 40 1'32.074 0.090
5 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 48 1'32.175 0.191
6 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 39 1'32.598 0.614
7 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 41 1'32.669 0.685
8 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 44 1'32.677 0.693
9 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 43 1'32.721 0.737
10 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 37 1'32.772 0.788
11 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 45 1'33.187 1.203
12 Switzerland Esteban Garcia
Switzerland Mathias Beche
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 43 1'33.325 1.341
13 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 19 1'33.875 1.891
14 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 38 1'34.338 2.354
15 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
United Kingdom Tom Jackson 		Ligier JSP 217 LMP2 46 1'34.799 2.815
16 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 43 1'38.901 6.917
17 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 46 1'39.030 7.046
18 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 41 1'39.266 7.282
19 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 41 1'39.328 7.344
20 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 37 1'39.419 7.435
21 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 42 1'39.501 7.517
22 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 46 1'39.515 7.531
23 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 40 1'39.622 7.638
24 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 44 1'39.748 7.764
25 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 37 1'39.998 8.014
26 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 41 1'40.041 8.057
27 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 41 1'40.102 8.118
28 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 37 1'40.123 8.139
29 United States Dominique Bastien
Germany Marco Seefried
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 39 1'40.182 8.198
30 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 43 1'40.229 8.245
31 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 45 1'40.398 8.414
32 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 43 1'40.534 8.550
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