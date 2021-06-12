WEC Portimao 2. antrenman: LMP2 araçları yine lider, di Resta en hızlısı
Portimao'daki ikinci antrenman seansında LMP2 araçları ilk 3 sırayı alırken, United Autosport pilotu Paul di Resta seansı ilk sırada tamamladı.
Hafta sonuna katılamayan Filipe Albuquerque'nin yerine #22 United Oreca 07-Gibson aracının direksiyonun başına oturan di Resta, 1:31.984 saniyelik turuyla Robin Frijns'ın 0.020sn önünde seansı ilk sırada tamamladı.
Cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında araca alışmakta zorluk çeken di Resta, seansı lider Antonio Felix da Costa'nın 1.8 sn arkasında tamamlamıştı. İngiliz pilot, bugün daha rahattı ve iyi bir performans sergiledi.
Inter Europol Competition Oreca pilotu Alex Brundle'ın da üçüncü sırayı alması ile birlikte, ilk 3 LMP2 araçlarından oluşmuş oldu. En hızlı klasman olması planlanan yeni hiper araç klasmanındaki en derece ise Signatech Alpine A480-Gibson'dan geldi.
Nicolas Lapierre, Signatech Alpine A480-Gibson aracıyla birlikte kaydettiği 1:32.074 saniyelik derecesiyle seansı 4. sırada tamamladı. Lapierre, hiper araç kategorisindeki Toyota GR010 Hybrid araçlarının tam 0.6 sn önündeydi.
Toyotalar arasından en iyi zaman Sebastian Buemi'nin 1:32.669 saniyelik derecesiyle geldi. Buemi seansı 7. tamamladı.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
5. sırada JOTA Oreca pilotu Tom Blomqvist yer alırken, DragonSpeed Oreca pilotu Ben Hanley seansı 6. sırada tamamladı.
JOTA Oreca pilotu Mike Conway seansı 9. sırada tamamladı. Conway, 1:33.084 saniyelik derecesiyle seansın ilk bölümünde tempoyu belirlemişti.
Bu tur, Cuma günkü zamanlarından 0.8sn daha hızlı olsa da Brundle'In 1:32.051 saniyelik derecesiyle Conway liderlikten inmiş oldu.
Brundle'ın turu seansın son 20 dakikasına kadar en hızlı tur olarak kalsa da seansın bitimine 20 dakika kala Di Resta, Brundle'ı arkasında bıraktı.
Hiper araç klasmanının 4. ve son aracı olan Glickenhaus 007 LMH, genel klasmanda 13. oldu ve sadece LMP2 klasmanının en yavaş aracını geçebildi.
Glickenhaus için zorlu bir seans geride kaldı. Romain Dumas, 1:33.875 saniyelik turuyla kendi derecesini geliştirmişti ki vites kutusunda bir problem yaşandı. Seansın bitimine 10 dakika kala ise Ryan Briscoe uzun sürüşünün ardından sorun yaşadı ve pite geldi.
GTE Pro klasmanında ise Ferrari pilotu Daniel Serra 1:38.901 saniyelik derecesiyle lider. Porsche pilotu Neel Jani seansı 2. sırada tamamladı. Jani'nin takım arkadaşı Frederic Makowiecki ise seansı 3. sırada tamamladı.
GTE Am kategorisinde ise Porsche pilotu Matteo Cairoli'nin liderliği vardı. Geçtiğimiz hafta Nurburgring 24 Saat'te de yarışan Cairoli, 1:39.266 saniyelik derecesiyle seansı lider tamamladı.
Cetilar Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco ise Cairoli'nin 0.2 sn arkasında ikinci oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
| Philip Hanson
Wayne Boyd
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|41
|1'31.984
|2
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|45
|1'32.004
|0.020
|3
| Jakub Smiechowski
Louis Deletraz
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|48
|1'32.051
|0.067
|4
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|40
|1'32.074
|0.090
|5
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|48
|1'32.175
|0.191
|6
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|39
|1'32.598
|0.614
|7
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|41
|1'32.669
|0.685
|8
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|44
|1'32.677
|0.693
|9
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|43
|1'32.721
|0.737
|10
| Jan Magnussen
Anders Fjordbach
Dennis Andersen
|Oreca 07
|LMP2
|37
|1'32.772
|0.788
|11
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|45
|1'33.187
|1.203
|12
| Esteban Garcia
Mathias Beche
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|43
|1'33.325
|1.341
|13
| Ryan Briscoe
Romain Dumas
Richard Westbrook
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|19
|1'33.875
|1.891
|14
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|38
|1'34.338
|2.354
|15
| Miro Konopka
Oliver Webb
Tom Jackson
|Ligier JSP 217
|LMP2
|46
|1'34.799
|2.815
|16
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|43
|1'38.901
|6.917
|17
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|46
|1'39.030
|7.046
|18
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|41
|1'39.266
|7.282
|19
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|41
|1'39.328
|7.344
|20
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|37
|1'39.419
|7.435
|21
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|42
|1'39.501
|7.517
|22
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|46
|1'39.515
|7.531
|23
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|40
|1'39.622
|7.638
|24
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Manuela Gostner
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|44
|1'39.748
|7.764
|25
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|37
|1'39.998
|8.014
|26
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|41
|1'40.041
|8.057
|27
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|41
|1'40.102
|8.118
|28
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|37
|1'40.123
|8.139
|29
| Dominique Bastien
Marco Seefried
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|39
|1'40.182
|8.198
|30
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|43
|1'40.229
|8.245
|31
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|45
|1'40.398
|8.414
|32
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|43
|1'40.534
|8.550
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