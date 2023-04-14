WEC Portimao 1. antrenman: Toyota 1-2, Ferrari takipte
Portimao'daki ilk antrenman seansını domine eden Toyota iki araçla zirvedeydi; en yakın rakipse bir kez daha Ferrari.
Sebring'de galibiyete ulaşan ve bu sezon da yenilmesi zor görünen Toyota, Portimao 6 Saat öncesi ilk antrenman seansında da üstünlüğünü sürdürdü.
90 dakikalık seans başlar başlamaz gaza basan #8 Toyota sürücüsü Buemi, 1.32.792 ile zirveye yerleşirken, onu #7 Toyota ile 1.33.176 yapan Mike Conway takip etti.
Buemi'nin derecesi, Toyota'nın en yakın üretici konumundaki Ferrari'ye yaklaşık 0.7 saniye fark atmasını sağladı.
Bir kez daha Toyota'nın en yakın takipçisi olmayı başaran Ferrari, Alessandro Pier Guidi'nin 1.33.453'lük derecesiyle üçüncü, Nicklas Nielsen'in 1m33.569s'lük derecesiyle ise dördüncü oldu.
Porsche yine istediğini alamadı, ancak bu kez Ferrari'ye nispeten daha yakındı: Frederic Makowiecki 1.33.688 ile beşinci, Laurens Vanthoor, 1.33.792 ile altıncı sıradaydı.
Dikkat çeken nokta, Buemi'nin Vanthoor'a tamı tamına 1 saniye fark atmasıydı
Chip Ganassi Cadillac'a ait tek araçla 1.34.107 yapan Earl Bamber yedinci sırada yer aldı, onu iki Peugeot sürücüsü takip etti: vites kutusu değiştiren Fransız üretici Gustvo Menezes'in 1.34.523'lük derecesi ile sekizinci, Mikkel Jensen'in 1.35.033'lük derecesiyle ise dokuzuncu sırada yer aldı.
Hypercar sınıfının en arkasında ise bir sürpriz yoktu; Vanwall Tom Dillmann'ın 1.35.309'luk derecesiyle onunculuğu, Glickenhaus ise Oliver Pla'nın 1.35.496'lık derecesiyle 11. sırayı elde etti.
Prema Racing ORECA-Gibson 07: Mirko Bortolotti
Photo by: JEP / Motorsport Images
LMP2'de ilk iki sıra Prema'ya gitti; Mirko Bortolotti 1.34.542 ile başı çekerken, Bent Viscall 1.34.884 ile ikinci sırada yer aldı.
Inter Europol, Fabio Scherer'in 1m32.920s'lik derecesiyle üçüncü, Oliver Jarvis ise United Autosports ile dördüncü sırada yer aldı.
Ferrari fabrika sürücüsü Daniel Serra, Kessel Ferrari takımı adına GTE Am'de liderlik koltuğundaydı.
Seans, WRT LMP2 sürücüsü Rui Andrade'nin 11. virajda bariyerlere çarpmasının ardından kırmızı bayrakla birkaç dakika erken sona erdi.
WEC Portimao ilk antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|43
|1'32.792
|2
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|43
|1'33.176
|0.384
|3
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|35
|1'33.453
|0.661
|4
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|40
|1'33.569
|0.777
|5
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|36
|1'33.688
|0.896
|6
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|37
|1'33.792
|1.000
|7
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|23
|1'34.107
|1.315
|8
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|40
|1'34.523
|1.731
|9
|
Doriane Pin
Mirko Bortolotti
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|41
|1'34.542
|1.750
|10
|
Filip Ugran
Juan Correa
Bent Viscaal
|Oreca 07
|38
|1'34.884
|2.092
|11
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|41
|1'34.920
|2.128
|12
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|26
|1'35.033
|2.241
|13
|
Josh Pierson
Giedo vanderGarde
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|41
|1'35.035
|2.243
|14
|
Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|39
|1'35.042
|2.250
|15
|
Frederick Lubin
Philip Hanson
Ben Hanley
|Oreca 07
|42
|1'35.129
|2.337
|16
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|36
|1'35.212
|2.420
|17
|
David Beckmann
Ye Yifei
Antonio Felix da Costa
|Oreca 07
|39
|1'35.244
|2.452
|18
|
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|40
|1'35.260
|2.468
|19
|
André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|34
|1'35.293
|2.501
|20
|
Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jacques Villeneuve
|Vanwall Vandervell 680
|36
|1'35.309
|2.517
|21
|
Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|40
|1'35.442
|2.650
|22
|
Romain Dumas
Ryan Briscoe
Olivier Pla
|Glickenhaus 007
|34
|1'35.496
|2.704
|23
|
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|22
|1'36.119
|3.327
|24
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Daniel Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|39
|1'41.341
|8.549
|25
|
Paul DallaLana
Axcil Jefferies
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|37
|1'41.858
|9.066
|26
|
Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|36
|1'41.862
|9.070
|27
|
Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|38
|1'41.885
|9.093
|28
|
Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|35
|1'41.896
|9.104
|29
|
Miguel Pedro
Guilherme Moura
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|38
|1'41.940
|9.148
|30
|
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|34
|1'41.944
|9.152
|31
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|36
|1'42.071
|9.279
|32
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|37
|1'42.176
|9.384
|33
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|38
|1'42.287
|9.495
|34
|
Diego Alessi
Simon Mann
Ulysse De
|Ferrari 488 GTE EVO
|40
|1'42.296
|9.504
|35
|
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|37
|1'42.648
|9.856
|36
|
Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|39
|1'42.871
|10.079
|37
|
Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|34
|1'42.931
|10.139
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