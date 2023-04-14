WEC Portimao 1. antrenman: Toyota 1-2, Ferrari takipte

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Sebring'de galibiyete ulaşan ve bu sezon da yenilmesi zor görünen Toyota, Portimao 6 Saat öncesi ilk antrenman seansında da üstünlüğünü sürdürdü.

90 dakikalık seans başlar başlamaz gaza basan #8 Toyota sürücüsü Buemi, 1.32.792 ile zirveye yerleşirken, onu #7 Toyota ile 1.33.176 yapan Mike Conway takip etti.

Buemi'nin derecesi, Toyota'nın en yakın üretici konumundaki Ferrari'ye yaklaşık 0.7 saniye fark atmasını sağladı.

Bir kez daha Toyota'nın en yakın takipçisi olmayı başaran Ferrari, Alessandro Pier Guidi'nin 1.33.453'lük derecesiyle üçüncü, Nicklas Nielsen'in 1m33.569s'lük derecesiyle ise dördüncü oldu.

Porsche yine istediğini alamadı, ancak bu kez Ferrari'ye nispeten daha yakındı: Frederic Makowiecki 1.33.688 ile beşinci, Laurens Vanthoor, 1.33.792 ile altıncı sıradaydı.

Dikkat çeken nokta, Buemi'nin Vanthoor'a tamı tamına 1 saniye fark atmasıydı

Chip Ganassi Cadillac'a ait tek araçla 1.34.107 yapan Earl Bamber yedinci sırada yer aldı, onu iki Peugeot sürücüsü takip etti: vites kutusu değiştiren Fransız üretici Gustvo Menezes'in 1.34.523'lük derecesi ile sekizinci, Mikkel Jensen'in 1.35.033'lük derecesiyle ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Hypercar sınıfının en arkasında ise bir sürpriz yoktu; Vanwall Tom Dillmann'ın 1.35.309'luk derecesiyle onunculuğu, Glickenhaus ise Oliver Pla'nın 1.35.496'lık derecesiyle 11. sırayı elde etti.

Prema Racing ORECA-Gibson 07: Mirko Bortolotti Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2'de ilk iki sıra Prema'ya gitti; Mirko Bortolotti 1.34.542 ile başı çekerken, Bent Viscall 1.34.884 ile ikinci sırada yer aldı.

Inter Europol, Fabio Scherer'in 1m32.920s'lik derecesiyle üçüncü, Oliver Jarvis ise United Autosports ile dördüncü sırada yer aldı.

Ferrari fabrika sürücüsü Daniel Serra, Kessel Ferrari takımı adına GTE Am'de liderlik koltuğundaydı.

Seans, WRT LMP2 sürücüsü Rui Andrade'nin 11. virajda bariyerlere çarpmasının ardından kırmızı bayrakla birkaç dakika erken sona erdi.

WEC Portimao ilk antrenman sonuç tablosu