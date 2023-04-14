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WEC Portimao 1. antrenman: Toyota 1-2, Ferrari takipte

Portimao'daki ilk antrenman seansını domine eden Toyota iki araçla zirvedeydi; en yakın rakipse bir kez daha Ferrari.

Gary Watkins
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WEC Portimao 1. antrenman: Toyota 1-2, Ferrari takipte
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Sebring'de galibiyete ulaşan ve bu sezon da yenilmesi zor görünen Toyota, Portimao 6 Saat öncesi ilk antrenman seansında da üstünlüğünü sürdürdü.

90 dakikalık seans başlar başlamaz gaza basan #8 Toyota sürücüsü Buemi, 1.32.792 ile zirveye yerleşirken, onu #7 Toyota ile 1.33.176 yapan Mike Conway takip etti.

Buemi'nin derecesi, Toyota'nın en yakın üretici konumundaki Ferrari'ye yaklaşık 0.7 saniye fark atmasını sağladı.

Bir kez daha Toyota'nın en yakın takipçisi olmayı başaran Ferrari, Alessandro Pier Guidi'nin 1.33.453'lük derecesiyle üçüncü, Nicklas Nielsen'in 1m33.569s'lük derecesiyle ise dördüncü oldu.

Porsche yine istediğini alamadı, ancak bu kez Ferrari'ye nispeten daha yakındı: Frederic Makowiecki 1.33.688 ile beşinci, Laurens Vanthoor, 1.33.792 ile altıncı sıradaydı.

Dikkat çeken nokta, Buemi'nin Vanthoor'a tamı tamına 1 saniye fark atmasıydı

Chip Ganassi Cadillac'a ait tek araçla 1.34.107 yapan Earl Bamber yedinci sırada yer aldı, onu iki Peugeot sürücüsü takip etti: vites kutusu değiştiren Fransız üretici Gustvo Menezes'in 1.34.523'lük derecesi ile sekizinci, Mikkel Jensen'in 1.35.033'lük derecesiyle ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Hypercar sınıfının en arkasında ise bir sürpriz yoktu; Vanwall Tom Dillmann'ın 1.35.309'luk derecesiyle onunculuğu, Glickenhaus ise Oliver Pla'nın 1.35.496'lık derecesiyle 11. sırayı elde etti.

Prema Racing ORECA-Gibson 07: Mirko Bortolotti

Prema Racing ORECA-Gibson 07: Mirko Bortolotti

Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2'de ilk iki sıra Prema'ya gitti; Mirko Bortolotti 1.34.542 ile başı çekerken, Bent Viscall 1.34.884 ile ikinci sırada yer aldı.

Inter Europol, Fabio Scherer'in 1m32.920s'lik derecesiyle üçüncü, Oliver Jarvis ise United Autosports ile dördüncü sırada yer aldı.

Ferrari fabrika sürücüsü Daniel Serra, Kessel Ferrari takımı adına GTE Am'de liderlik koltuğundaydı.

Seans, WRT LMP2 sürücüsü Rui Andrade'nin 11. virajda bariyerlere çarpmasının ardından kırmızı bayrakla birkaç dakika erken sona erdi.

 

WEC Portimao ilk antrenman sonuç tablosu

Sıra Pilotlar Araç Tur Zaman Fark
1 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid 43 1'32.792
2 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid 43 1'33.176 0.384
3 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Ferrari 499P 35 1'33.453 0.661
4 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 499P 40 1'33.569 0.777
5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki
Porsche 963 36 1'33.688 0.896
6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor
Porsche 963 37 1'33.792 1.000
7 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook
Cadillac V-Series.R 23 1'34.107 1.315
8 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller
Peugeot 9X8 40 1'34.523 1.731
9 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
Oreca 07 41 1'34.542 1.750
10 Filip Ugran
United States Juan Correa
Netherlands Bent Viscaal
Oreca 07 38 1'34.884 2.092
11 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa
Oreca 07 41 1'34.920 2.128
12 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 26 1'35.033 2.241
13 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis
Oreca 07 41 1'35.035 2.243
14 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Oreca 07 39 1'35.042 2.250
15 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley
Oreca 07 42 1'35.129 2.337
16 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen
Oreca 07 36 1'35.212 2.420
17 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
Portugal Antonio Felix da Costa
Oreca 07 39 1'35.244 2.452
18 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns
Oreca 07 40 1'35.260 2.468
19 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell
Oreca 07 34 1'35.293 2.501
20 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve
Vanwall Vandervell 680 36 1'35.309 2.517
21 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi
Oreca 07 40 1'35.442 2.650
22 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla
Glickenhaus 007 34 1'35.496 2.704
23 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry
Oreca 07 22 1'36.119 3.327
24 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra
Ferrari 488 GTE EVO 39 1'41.341 8.549
25 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR 37 1'41.858 9.066
26 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 36 1'41.862 9.070
27 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera
Ferrari 488 GTE EVO 38 1'41.885 9.093
28 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg
Chevrolet Corvette C8.R 35 1'41.896 9.104
29 Miguel Pedro
Guilherme Moura
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR - 19 38 1'41.940 9.148
30 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey
Porsche 911 RSR - 19 34 1'41.944 9.152
31 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Porsche 911 RSR - 19 36 1'42.071 9.279
32 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 37 1'42.176 9.384
33 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO 38 1'42.287 9.495
34 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De
Ferrari 488 GTE EVO 40 1'42.296 9.504
35 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii
Aston Martin Vantage AMR 37 1'42.648 9.856
36 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood
Aston Martin Vantage AMR 39 1'42.871 10.079
37 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 34 1'42.931 10.139
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