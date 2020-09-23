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WEC / Son dakika

WEC patronu Neveu, 2020'nin sonunda görevinden ayrılacak

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WEC patronu Neveu, 2020'nin sonunda görevinden ayrılacak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ve Avrupa Le Mans Serisi'nin CEO'su Gerard Neveu, şu andaki 2019/20 sezonunun sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Neveu 2011'de ACO tarafından, Kıtalararası Le Mans Şampiyonası'nın devamı olarak, yeniden geri dönen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın başına getirilmişti. 2012 ve 2020 arasında WEC; Audi, Porsche ve Toyota'nın LMP1 hibrit prototiplerin yanında Porsche, Aston Martin, Ford ve BMW tarafından yapılan GT katılımlarını da içerisinde barındırdı. 

An itibariyle seri, 2021'de yeni bir Le Mans Hiperaraç dönemine giriş yapıyor, ancak bu geçişi Neveu olmadan yapacaklar. Neveu, WEC'in ve Avrupa Le Mans Serisi'nin ana şirketi olan Endurance Management'ta olan görevinden, "profesyonel kariyerinde yeni zorlukları yakalamak için" ayrılacağını açıkladı. 

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Neveu şunları söyledi: "Bu inanılmaz motor sporları programında geçirdiğim dokuz sene sonrasında, Pierre Fillon'un başında bulunduğu bu organizasyonun içerisine yeni olan insanların gelmesine izin vermem ve bayrağı teslim etmem daha doğru olacak."

"Dayanıklılık yarışlarının tarih kitaplarındaki inanılmaz sayfaları, LMH ve LMDh sınıflarının gelmesi ile beraber, birkaç ay içerisinde tekrardan açılacak ve ACO'nun altında bulunan bu şampiyonaların başarıları hakkında hiçbir şüphem yok."

"O zamana kadar 2020 sezonunu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmek için çalışacağım. Daha sonrasında da 2021 için özel bir yolu seçmem gerekecek."

ACO başkanı Pierre Fillon şunları söyledi: "FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı geliştirmede ve yaratmada Gerard Neveu, en temel yapı taşlarından biriydi."

"ACO ve WEC birlikte ilerledi ve motor sporları dünyasında şampiyonamızı kanıtlamak için pek çok savaşın içerisinde bulunduk."

"Beraber geçirdiğimiz profesyonel ve insani maceralar için Gerard'a çok teşekkür etmek istiyorum. Onun bağlılığına, tutumuna ve inanılmaz enerjisine büyük bir saygı duyuyorum."

"Buradan itibaren kendisine gelecekteki profesyonel hayatında başarılar diliyorum. Bireysel bir bakış açısından baktığımda o, bizim dayanıklılık ailemizin bir parçası olmaya devam edecek ve ne yapıyor olursa olsun, gelecekte beraber bir iş yapma olasılığı konusunda hiçbir şüphemiz yoktur."

WEC ve ELMS'nin CEO'su olmadan önce Neveu, Le Castellet'de bulunan Paul Ricard pistinin genel menajeri olarak görev alıyordu. Neveu'nun yerine gelecek isim ise hâlâ açıklanmadı.

 
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Seri WEC
Editör Filip Cleeren

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