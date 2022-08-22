WEC organizatörleri yeni GT3 kurallarının neleri amaçladığını açıkladı

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2024'ten itibaren WEC'te ve Avrupa Le Mans Serisi'nde GTE'nin yerini alacak yeni kategori için yapılan planlar, serinin organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve FIA tarafından resmen açıklanmıştı. İlk duyuru geçen yıl gelmiş ve "GT3 tabanlı kurallara" geçileceği belirtilmişti.

ACO başkanı Pierre Fillon, performans üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi olacak "birinci sınıf bir pakete" sahip olma arzusundan bahsetti, ayrıca karoser için hedef maliyetin 50.000 € olacağını ve her bir aracın normal GT3 özelliklerini kazanmasını öncelik olarak belirlediklerini öne sürdü.

Fillon, "Hedef, katılacak her marka için ayrı bir Le Mans projesine sahip olmak değil çünkü üreticilerin para harcamasını istemiyoruz. Farklı bir şeye sahip olmak istiyoruz."

ACO teknik direktörü Thierry Bouvet, GT3 makinelerine geçiş kararının, 24'ten itibaren birleşik Pro-Am sınıflarında yarışacak sürücüler ve takımlarla yapılan görüşmelerin ardından alındığını söyledi.

Ayrıca, yeni karoser tasarımlarının Performans Dengesi sürecinin bir parçası ve “camlara ince ayar yapmak” için bir araç olarak kullanılabileceğini de ekledi.

Bouvet, "Araçları kullanacak centilmen sürücüler ve takımlarla görüştük. İzin verilen değişikliklerin kapsamını ise henüz tanımlamadık, halen bekliyoruz." dedi.

Yeni sınıf için henüz bir isim açıklanmadı, ancak FIA dayanıklılık komisyonu başkanı Richard Mille, LMGT'nin güçlü bir olasılık olduğunu açıkladı.

Lider aracı belirten lambalar ve aracın yan taraflarında sınıfında ilk üçe girip girmediğini gösteren aydınlatmalar da kaporta paketinin bir parçası olacak. Yeni nesil GT arabalarında, Performans Dengesi sürecine yardımcı olmak için arka aks tork ölçerleri de bulunacak.

Ancak GT3 kurallarını benimsememe kararı, Porsche motor sporları patronu Thomas Laudenbach tarafından sorgulandı.

Laudenbach, "Soru şu; buna gerçekten ihtiyacımız var mı?" Sporu daha çekici kılacak mı? Bilmiyorum."

“Kişisel görüşüm, buna ihtiyacımız olmadığı yönünde çünkü seyircilerin değişiklikleri fark edeceğini düşünmüyorum.”

"Bir üretici olarak, tüm serilerde sadece özel bir GT3 aracı kullanmaktan mutlu olurum. Bu aynı zamanda maliyetlerle de ilgili."

"Benim için önemli olan Le Mans, modifiyeli bir araca sahip olmak değil. Buna ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum." dedi.

ACO ve FIA, GTE kuralları aşamalı olarak kaldırılacağı için 2023'ten itibaren GTE Pro sınıfının feshedildiğini de doğruladı.