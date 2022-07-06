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WEC / Monza Haberler

WEC, Monza'da ilk yarışına çıkacak Peugeot için ilk BoP'u belirledi

Peugeot, bu hafta sonu Monza'da ilk kez yarıştıracağı Le Mans Hypercar aracında hibrit gücünü, Toyota'dan 40 km/s daha yavaş hızda kullanabilecek.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
WEC, Monza'da ilk yarışına çıkacak Peugeot için ilk BoP'u belirledi
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FIA, bu sabah yayınlamış olduğu bültende Monza 6 Saat yarışı öncesinde Hypercar sınıfı için Performans Dengesi değerlerini açıkladı.

Buna göre Peugeot 9X8 Hypercar aracında hem ıslak hem de kuru zeminde 150km/s hızdan itibaren hibrit sistem kullanılabilecek. Toyota GR010 Hybrid araçlarında ise 190km/s hızdan sonra hibrit güç kullanılabilecek.

Her iki araç da dört çeker ancak güç kullanımı açısından aradaki farka Peugeot ve Toyota'nın lastik seçimleri etkili oldu.

Peugeot hem önde hem de arkada Michelin'in 14 inç lastiklerini kullanırken, Toyota bu sene farklı bir tercih yaptı. Toyota araçlarında önde 13.5 inç, arkada ise 15 inç lastikler bulunuyor.

Peugeot'un LMH programının başında yer alan teknik direktör Olivier Jansonnie de mayıs ayındaki açıklamasında benzer bir beklentide olduklarını dile getirmişti.

Jansonnie, "Simülasyon verileri, farklı boyutta lastiklerde enerji kullanım hızının farklı olduğunu gösterdi."

"Hızımız düşük olabilir ancak etkisi aynı olacak." demişti.

2022'de dört çekerin avantajını azaltmak için LMH araçlarının ön akstaki MGU'dan üretilen gücü teknik kurallardan BoP'a (Performans Dengesi) taşınmıştı.

Peugeot 9x8

Peugeot 9x8

Photo by: Peugeot Sport

Önceden kuru zeminde 120km/s, yağmurda ise 150km/s hızdan sonra hibrit sistem kullanılabiliyordu.

Bu değişiklikle LMH araçları hibrit gücünü büyük ölçüde düzlükte kullanabiliyor. Jansonnie, Peugeot'un daha dar arka lastikler nedeniyle Toyota'ya kıyasla virajlarda daha az çekişe sahip olacağını, bu yüzden daha düşük hızda hibrit sistemi açmalarının gerekli olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Peugeot, Monza'da Toyota'ya kıyasla biraz daha ağır olacak.

Toyota'lar 1071 kg olurken Peugeot 1079 kg olacak. Diğer taraftan Peugeot aracı 691 beygir maksimum güç kullanabilirken, Toyota 688 beygir maksimum güç kullanabilecek.

Glickenhaus'lar ise Monza öncesinde ciddi güç artışı kazandı. Amerikan takımına 715 beygir güç kullanımına izin verilecek. Ağırlığı ise 1030 kg olarak kalacak.

LMP1 şasisiyle devam eden Alpine ise Monza'da 574 beygir güçte olacak ve minimum ağırlık 952 kg olarak kalacak.

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