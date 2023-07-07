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WEC Monza: Güç dengesindeki değişikliklere rağmen lider Ferrari!

Le Mans 24 Saat'ten bir ay sonra ilk kez piste dönen Ferrari, hafta başındaki Performans Dengesi değişikliklerine rağmen #51 Ferrari sürücüsü Alessandro Pier Guidi'nin turuyla hafta sonuna lider başladı.

Altay Gök
Ekleyen:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Kendi evinde piste çıkan Alessandro Pier Guidi, epey yakın geçen antrenman seansında Yifei Ye'nin direksiyonunda olduğu Jota Porsche'ye sadece 0.003 saniye fark atarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Belçika'da Hypercar klasmanına geçiş yapan ve Le Mans'ta kabusu yaşayan Jota, ilk kez bu kadar önlerde yer alarak moral buldu diyebiliriz.

Porsche'un genel olarak iyi bir başlangıç yaptığı söylenebilir, nitekim #5 Porsche üçüncü, #6 Porsche sekizinci sırada tamamladı seansı.

Dördüncü sıra #8 Toyota'ya giderken, geçen yıl pole pozisyonuna uzanan Glickenhaus beşinciliği kaptı.

Altıncılık #7 Toyota'ya, yedincilik bir kez daha #51'in hızına yetişemeyen #50 Ferrari'ye gitti, ilk onu ise #6 Porsche, #2 Cadillac ve #94 Peugeot takip ediyor.

Le Mans'ta hem kabusu, hem de peri masalını yaşayan Peugeot, #93 ile de 11. olarak yine kötü bir seans geçirdi.

 

Sıra # Pilotlar Araç Zaman Fark
1 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P 1'37.533  
2 38 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 1'37.536 0.003
3 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 1'37.824 0.291
4 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid 1'37.841 0.308
5 708 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Nathanael Berthon 		Glickenhaus 007 1'37.917 0.384
6 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid 1'37.951 0.418
7 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P 1'38.033 0.500
8 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 1'38.066 0.533
9 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R 1'38.116 0.583
10 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 1'38.533 1.000
11 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 1'38.664 1.131
12 4 Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier
JP De 		Vanwall Vandervell 680 1'39.121 1.588
13 99 Italy Gianmaria Bruni
United Kingdom Harry Tincknell
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 1'39.307 1.774
14 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 1'40.356 2.823
15 31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		Oreca 07 1'40.561 3.028
16 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		Oreca 07 1'40.605 3.072
17 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		Oreca 07 1'40.671 3.138
18 10 Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 1'40.710 3.177
19 22 United Kingdom Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 1'40.869 3.336
20 35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 1'40.905 3.372
21 63 France Doriane Pin
Switzerland Mathias Beche
Russian Federation Daniil Kvyat 		Oreca 07 1'41.285 3.752
22 9 Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		Oreca 07 1'41.364 3.831
23 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		Oreca 07 1'41.576 4.043
24 23 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 1'41.712 4.179
25 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE EVO 1'47.538 10.005
26 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 1'47.645 10.112
27 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 1'47.846 10.313
28 77 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 1'48.198 10.665
29 56 Guilherme Oliveira
Efrin Castro
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 1'48.219 10.686
30 57 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO 1'48.328 10.795
31 85 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		Porsche 911 RSR - 19 1'48.456 10.923
32 21 France Julien Piguet
France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw 		Ferrari 488 GTE EVO 1'48.466 10.933
33 33 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R 1'48.694 11.161
34 83 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO 1'48.742 11.209
35 25 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		Aston Martin Vantage AMR 1'49.119 11.586
36 777 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		Aston Martin Vantage AMR 1'49.498 11.965
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