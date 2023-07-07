WEC Monza: Güç dengesindeki değişikliklere rağmen lider Ferrari!

Kendi evinde piste çıkan Alessandro Pier Guidi, epey yakın geçen antrenman seansında Yifei Ye'nin direksiyonunda olduğu Jota Porsche'ye sadece 0.003 saniye fark atarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Belçika'da Hypercar klasmanına geçiş yapan ve Le Mans'ta kabusu yaşayan Jota, ilk kez bu kadar önlerde yer alarak moral buldu diyebiliriz.

Porsche'un genel olarak iyi bir başlangıç yaptığı söylenebilir, nitekim #5 Porsche üçüncü, #6 Porsche sekizinci sırada tamamladı seansı.

Dördüncü sıra #8 Toyota'ya giderken, geçen yıl pole pozisyonuna uzanan Glickenhaus beşinciliği kaptı.

Altıncılık #7 Toyota'ya, yedincilik bir kez daha #51'in hızına yetişemeyen #50 Ferrari'ye gitti, ilk onu ise #6 Porsche, #2 Cadillac ve #94 Peugeot takip ediyor.

Le Mans'ta hem kabusu, hem de peri masalını yaşayan Peugeot, #93 ile de 11. olarak yine kötü bir seans geçirdi.