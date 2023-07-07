WEC Monza: Güç dengesindeki değişikliklere rağmen lider Ferrari!
Le Mans 24 Saat'ten bir ay sonra ilk kez piste dönen Ferrari, hafta başındaki Performans Dengesi değişikliklerine rağmen #51 Ferrari sürücüsü Alessandro Pier Guidi'nin turuyla hafta sonuna lider başladı.
Kendi evinde piste çıkan Alessandro Pier Guidi, epey yakın geçen antrenman seansında Yifei Ye'nin direksiyonunda olduğu Jota Porsche'ye sadece 0.003 saniye fark atarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı.
Belçika'da Hypercar klasmanına geçiş yapan ve Le Mans'ta kabusu yaşayan Jota, ilk kez bu kadar önlerde yer alarak moral buldu diyebiliriz.
Porsche'un genel olarak iyi bir başlangıç yaptığı söylenebilir, nitekim #5 Porsche üçüncü, #6 Porsche sekizinci sırada tamamladı seansı.
Dördüncü sıra #8 Toyota'ya giderken, geçen yıl pole pozisyonuna uzanan Glickenhaus beşinciliği kaptı.
Altıncılık #7 Toyota'ya, yedincilik bir kez daha #51'in hızına yetişemeyen #50 Ferrari'ye gitti, ilk onu ise #6 Porsche, #2 Cadillac ve #94 Peugeot takip ediyor.
Le Mans'ta hem kabusu, hem de peri masalını yaşayan Peugeot, #93 ile de 11. olarak yine kötü bir seans geçirdi.
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|1'37.533
|2
|38
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|1'37.536
|0.003
|3
|5
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|1'37.824
|0.291
|4
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|1'37.841
|0.308
|5
|708
| Romain Dumas
Olivier Pla
Nathanael Berthon
|Glickenhaus 007
|1'37.917
|0.384
|6
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|1'37.951
|0.418
|7
|50
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|1'38.033
|0.500
|8
|6
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|1'38.066
|0.533
|9
|2
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|1'38.116
|0.583
|10
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|1'38.533
|1.000
|11
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|1'38.664
|1.131
|12
|4
| Esteban Guerrieri
Tristan Vautier
JP De
|Vanwall Vandervell 680
|1'39.121
|1.588
|13
|99
| Gianmaria Bruni
Harry Tincknell
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|1'39.307
|1.774
|14
|41
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|1'40.356
|2.823
|15
|31
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|1'40.561
|3.028
|16
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|1'40.605
|3.072
|17
|36
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|1'40.671
|3.138
|18
|10
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|1'40.710
|3.177
|19
|22
| Frederick Lubin
Philip Hanson
Ben Hanley
|Oreca 07
|1'40.869
|3.336
|20
|35
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|1'40.905
|3.372
|21
|63
| Doriane Pin
Mathias Beche
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|1'41.285
|3.752
|22
|9
| Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|1'41.364
|3.831
|23
|28
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|1'41.576
|4.043
|24
|23
| Josh Pierson
Giedo vanderGarde
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|1'41.712
|4.179
|25
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|1'47.538
|10.005
|26
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|1'47.645
|10.112
|27
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|1'47.846
|10.313
|28
|77
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|1'48.198
|10.665
|29
|56
|Guilherme Oliveira
Efrin Castro
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|1'48.219
|10.686
|30
|57
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|1'48.328
|10.795
|31
|85
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|1'48.456
|10.923
|32
|21
| Julien Piguet
Simon Mann
Ulysse De Pauw
|Ferrari 488 GTE EVO
|1'48.466
|10.933
|33
|33
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|1'48.694
|11.161
|34
|83
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|1'48.742
|11.209
|35
|25
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|1'49.119
|11.586
|36
|777
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|1'49.498
|11.965
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