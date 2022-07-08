WEC Monza 1. antrenman: Glickenhaus, Alpine ve Peugeot'nun önünde lider
Glickenhaus, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza raundu için gerçekleştirilen birinci antrenmanını lider tamamladı.
Romain Dumas, Glickenhaus 007 LMH'de 1:37.984 yaptı ve bu da onu, Alpine A480-Gibson'dan 0.6 ve üçüncü sıradaki Peugeot 9X8'den 0.8 saniye önde liderliğe yerleştirdi.
Alpine pilotu Andre Negrao, Dumas liderliği almadan önce ve #93 Peugeot'da Paul di Resta 1:38.802 yapmadan önce 1:38.602 ile ilk sıradaydı.
İki Toyota GR010 Hybrid, Hypercar sınıfında dördüncü ve beşinci oldu.
Sebastien Buemi, #8 araçta 1:39120 yaptı. Kamui Kobayashi, seansın sonunda #7 araçta 1:39.287 yaptı.
Glickenhaus'a, Monza 6 Saat öncesinde bir Balance of Performance değişikliği yapılmıştı: araca, önceki güç seviyesine ek olarak 18 hp daha verildi.
İkinci Peugeot'da Loic Duval, araçla tamamlanan 12 turdan 11.'sinde 1:41.522 yaptı ve tüm LMP2 gridinin arkasında 20. sırada yer aldı.
İki Peugeot'dan hızlı olanı da seans sırasında sorunlarla karşılaştı: Araç, Ascari şikanında durdu ve seansın sonunda bir kamyonun arkasındaki pite geri döndü.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Photo by: JEP / Motorsport Images
LMP2'de, AF Corse Oreca 07-Gibson'da Alessio Rovera 1:39.973 yaptı ve seansı lider tamamladı.
Bu da onu, ikinci sıradaki WRT Oreca Realteam'den onda üç saniye yukarı koydu.
Esteban Gutierrez, Inter Europol Oreca'da 1:40.356 yaptı ve sınıfında üçüncü sıraya yerleşti.
Robert Kubica'nın 1:40.468 yaptığı Prema Oreca dördüncü sırayı alırken, #22 United Autosports ve Richard Mille Racing sırasıyla ilk altıyı tamamladı.
GTE Pro'da, Kevin Estre Porsche ile 1:47.273 yaptı ve zirvede yer aldı.
Antonio Fuoco, AF Corse Ferrari 488 GTE Evos'ların hızlısı oldu ve 1:47.597 yaparak ikinci oldu. Bu da ona, Chevrolet Corvette C8.R'deki Nick Tandy'nin önünde 0.1 saniye fark sağladı.
Gianmaria Bruni ve Alessandro Pier Guidi, GTE Pro'da sırasıyla Porsche ve Ferrari için dördüncü ve beşinci sırayı aldı.
Project 1/Inception Porsche 911 RSR'deki Ben Barnicoat, GTE Am'deki en hızlı isim oldu. 1:48.389 yapan Barnicoat, GR Racing Porsche'deki Briton Ben Barker'ın 0.4 sn önünde yer aldı.
WEC Monza- Birinci antrenman sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'37.984
|2
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'38.602
|0.618
|3
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'38.802
|0.818
|4
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'39.120
|1.136
|5
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'39.287
|1.303
|6
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.973
|1.989
|7
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.222
|2.238
|8
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.356
|2.372
|9
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.468
|2.484
|10
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.477
|2.493
|11
|1
| Lilou Wadoux
Paul-Loup Chatin
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.732
|2.748
|12
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.863
|2.879
|13
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.871
|2.887
|14
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.946
|2.962
|15
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.972
|2.988
|16
|28
| Oliver Rasmussen
Edward Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|1'41.205
|3.221
|17
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|1'41.248
|3.264
|18
|44
| Miro Konopka
Tijmen van der Helm
Mathias Beche
|Oreca 07
|LMP2
|1'41.443
|3.459
|19
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|1'41.522
|3.538
|20
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
James Rossiter
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'41.522
|3.538
|21
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'47.273
|9.289
|22
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'47.597
|9.613
|23
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|1'47.702
|9.718
|24
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'47.745
|9.761
|25
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'47.894
|9.910
|26
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'48.389
|10.405
|27
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'48.782
|10.798
|28
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'48.860
|10.876
|29
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'48.956
|10.972
|30
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'49.114
|11.130
|31
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'49.215
|11.231
|32
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'49.235
|11.251
|33
|88
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'49.393
|11.409
|34
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'49.434
|11.450
|35
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'49.496
|11.512
|36
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'49.540
|11.556
|37
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'49.555
|11.571
|38
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'49.593
|11.609
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