WEC Monza 1. antrenman: Glickenhaus, Alpine ve Peugeot'nun önünde lider

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Romain Dumas, Glickenhaus 007 LMH'de 1:37.984 yaptı ve bu da onu, Alpine A480-Gibson'dan 0.6 ve üçüncü sıradaki Peugeot 9X8'den 0.8 saniye önde liderliğe yerleştirdi.

Alpine pilotu Andre Negrao, Dumas liderliği almadan önce ve #93 Peugeot'da Paul di Resta 1:38.802 yapmadan önce 1:38.602 ile ilk sıradaydı.

İki Toyota GR010 Hybrid, Hypercar sınıfında dördüncü ve beşinci oldu.

Sebastien Buemi, #8 araçta 1:39120 yaptı. Kamui Kobayashi, seansın sonunda #7 araçta 1:39.287 yaptı.

Glickenhaus'a, Monza 6 Saat öncesinde bir Balance of Performance değişikliği yapılmıştı: araca, önceki güç seviyesine ek olarak 18 hp daha verildi.

İkinci Peugeot'da Loic Duval, araçla tamamlanan 12 turdan 11.'sinde 1:41.522 yaptı ve tüm LMP2 gridinin arkasında 20. sırada yer aldı.

İki Peugeot'dan hızlı olanı da seans sırasında sorunlarla karşılaştı: Araç, Ascari şikanında durdu ve seansın sonunda bir kamyonun arkasındaki pite geri döndü.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2'de, AF Corse Oreca 07-Gibson'da Alessio Rovera 1:39.973 yaptı ve seansı lider tamamladı.

Bu da onu, ikinci sıradaki WRT Oreca Realteam'den onda üç saniye yukarı koydu.

Esteban Gutierrez, Inter Europol Oreca'da 1:40.356 yaptı ve sınıfında üçüncü sıraya yerleşti.

Robert Kubica'nın 1:40.468 yaptığı Prema Oreca dördüncü sırayı alırken, #22 United Autosports ve Richard Mille Racing sırasıyla ilk altıyı tamamladı.

GTE Pro'da, Kevin Estre Porsche ile 1:47.273 yaptı ve zirvede yer aldı.

Antonio Fuoco, AF Corse Ferrari 488 GTE Evos'ların hızlısı oldu ve 1:47.597 yaparak ikinci oldu. Bu da ona, Chevrolet Corvette C8.R'deki Nick Tandy'nin önünde 0.1 saniye fark sağladı.

Gianmaria Bruni ve Alessandro Pier Guidi, GTE Pro'da sırasıyla Porsche ve Ferrari için dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Project 1/Inception Porsche 911 RSR'deki Ben Barnicoat, GTE Am'deki en hızlı isim oldu. 1:48.389 yapan Barnicoat, GR Racing Porsche'deki Briton Ben Barker'ın 0.4 sn önünde yer aldı.

WEC Monza- Birinci antrenman sonuçları: