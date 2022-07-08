Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Foto Galeri: Ferrari'nin WEC hiper aracı pistte
WEC / Monza Antrenman raporu

WEC Monza 1. antrenman: Glickenhaus, Alpine ve Peugeot'nun önünde lider

Glickenhaus, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza raundu için gerçekleştirilen birinci antrenmanını lider tamamladı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
WEC Monza 1. antrenman: Glickenhaus, Alpine ve Peugeot'nun önünde lider
Haberi dinle

Romain Dumas, Glickenhaus 007 LMH'de 1:37.984 yaptı ve bu da onu, Alpine A480-Gibson'dan 0.6 ve üçüncü sıradaki Peugeot 9X8'den 0.8 saniye önde liderliğe yerleştirdi.

Alpine pilotu Andre Negrao, Dumas liderliği almadan önce ve #93 Peugeot'da Paul di Resta 1:38.802 yapmadan önce 1:38.602 ile ilk sıradaydı.

İki Toyota GR010 Hybrid, Hypercar sınıfında dördüncü ve beşinci oldu.

Sebastien Buemi, #8 araçta 1:39120 yaptı. Kamui Kobayashi, seansın sonunda #7 araçta 1:39.287 yaptı.

Glickenhaus'a, Monza 6 Saat öncesinde bir Balance of Performance değişikliği yapılmıştı: araca, önceki güç seviyesine ek olarak 18 hp daha verildi.

İkinci Peugeot'da Loic Duval, araçla tamamlanan 12 turdan 11.'sinde 1:41.522 yaptı ve tüm LMP2 gridinin arkasında 20. sırada yer aldı.

İki Peugeot'dan hızlı olanı da seans sırasında sorunlarla karşılaştı: Araç, Ascari şikanında durdu ve seansın sonunda bir kamyonun arkasındaki pite geri döndü.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2'de, AF Corse Oreca 07-Gibson'da Alessio Rovera 1:39.973 yaptı ve seansı lider tamamladı.

Bu da onu, ikinci sıradaki WRT Oreca Realteam'den onda üç saniye yukarı koydu.

Esteban Gutierrez, Inter Europol Oreca'da 1:40.356 yaptı ve sınıfında üçüncü sıraya yerleşti.

Robert Kubica'nın 1:40.468 yaptığı Prema Oreca dördüncü sırayı alırken, #22 United Autosports ve Richard Mille Racing sırasıyla ilk altıyı tamamladı.

GTE Pro'da, Kevin Estre Porsche ile 1:47.273 yaptı ve zirvede yer aldı.

Antonio Fuoco, AF Corse Ferrari 488 GTE Evos'ların hızlısı oldu ve 1:47.597 yaparak ikinci oldu. Bu da ona, Chevrolet Corvette C8.R'deki Nick Tandy'nin önünde 0.1 saniye fark sağladı.

Gianmaria Bruni ve Alessandro Pier Guidi, GTE Pro'da sırasıyla Porsche ve Ferrari için dördüncü ve beşinci sırayı aldı.

Project 1/Inception Porsche 911 RSR'deki Ben Barnicoat, GTE Am'deki en hızlı isim oldu. 1:48.389 yapan Barnicoat, GR Racing Porsche'deki Briton Ben Barker'ın 0.4 sn önünde yer aldı.

WEC Monza- Birinci antrenman sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'37.984  
2 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'38.602 0.618
3 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'38.802 0.818
4 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'39.120 1.136
5 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'39.287 1.303
6 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 1'39.973 1.989
7 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'40.222 2.238
8 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 1'40.356 2.372
9 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 1'40.468 2.484
10 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 1'40.477 2.493
11 1 France Lilou Wadoux
France Paul-Loup Chatin
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'40.732 2.748
12 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'40.863 2.879
13 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 1'40.871 2.887
14 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 1'40.946 2.962
15 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 1'40.972 2.988
16 28 Denmark Oliver Rasmussen
Edward Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 1'41.205 3.221
17 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 1'41.248 3.264
18 44 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Tijmen van der Helm
Switzerland Mathias Beche 		Oreca 07 LMP2 1'41.443 3.459
19 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 1'41.522 3.538
20 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
United Kingdom James Rossiter 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'41.522 3.538
21 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'47.273 9.289
22 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'47.597 9.613
23 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 1'47.702 9.718
24 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'47.745 9.761
25 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'47.894 9.910
26 56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'48.389 10.405
27 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'48.782 10.798
28 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'48.860 10.876
29 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'48.956 10.972
30 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'49.114 11.130
31 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'49.215 11.231
32 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'49.235 11.251
33 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'49.393 11.409
34 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'49.434 11.450
35 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'49.496 11.512
36 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'49.540 11.556
37 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'49.555 11.571
38 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'49.593 11.609
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Foto Galeri: Ferrari'nin WEC hiper aracı pistte
Önceki haber

Foto Galeri: Ferrari'nin WEC hiper aracı pistte
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Ferrari WEC Hypercar aracı Fiorano'da görüntülendi! Ferrari LMH Fiorano testi
WEC

Ferrari WEC Hypercar aracı Fiorano'da görüntülendi!

WEC, Monza'da ilk yarışına çıkacak Peugeot için ilk BoP'u belirledi Monza
WEC

WEC, Monza'da ilk yarışına çıkacak Peugeot için ilk BoP'u belirledi

Porsche, her şey yolunda giderse Bahreyn'de piste çıkmayı planlıyor
WEC

Porsche, her şey yolunda giderse Bahreyn'de piste çıkmayı planlıyor

Son Haberler

WEC Monza 1. antrenman: Glickenhaus, Alpine ve Peugeot'nun önünde lider
WEC WEC

WEC Monza 1. antrenman: Glickenhaus, Alpine ve Peugeot'nun önünde lider

Foto Galeri: Ferrari'nin WEC hiper aracı pistte
WEC WEC

Foto Galeri: Ferrari'nin WEC hiper aracı pistte

Ferrari WEC Hypercar aracı Fiorano'da görüntülendi!
WEC WEC

Ferrari WEC Hypercar aracı Fiorano'da görüntülendi!

WEC, Monza'da ilk yarışına çıkacak Peugeot için ilk BoP'u belirledi
WEC WEC

WEC, Monza'da ilk yarışına çıkacak Peugeot için ilk BoP'u belirledi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.