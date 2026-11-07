Sıralama turları raporu

WEC Monza

WEC Monza sıralama: Ferrari, evindeki yarışta pole'de

WEC’in sezon finali olan Monza 6 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu Ferrari pilotu Antonio Fuoco kazandı.

Gary Watkins Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 15:43

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında Hypercar ve LMGT3 kategorilerinde pole pozisyonları belli oldu.

Hypercar: Fuoco, Ferrari'ye evinde pole kazandırdı

#50 AF Corse Ferrari 499P'nin direksiyonundaki Antonio Fuoco, iki aşamalı sıralama seansının her ikisinde de en hızlı isim oldu. İlk sıralama seansının ardından en hızlı 10 aracın mücadele ettiği Hyperpole bölümünde 1:33.364'lük derece elde eden İtalyan pilot, pole pozisyonunu kazandı.

Fuoco'nun en yakın rakibi, #19 Genesis GMR-001'in direksiyonundaki Mathieu Jaminet oldu. Fransız pilot 1:33.460'lık derecesiyle 0.096 saniye geride kaldı.

Earl Bamber, #38 Jota Cadillac V-Series.R ile 1:33.541'lik derece elde ederek üçüncü sırayı aldı. Fabrika Ferrari'sindeki Antonio Giovinazzi ise 1:33.573'lük derecesiyle dördüncü oldu.

Peugeot adına mücadele eden Theo Pourchaire, #94 9X8 ile 1:33.617 yaparak beşinci sırayı elde etti. Alpine pilotu Victor Martins, #36 A424 ile 1:33.858'lik derecesi sayesinde altıncı sırada yer aldı.

Jota Cadillac pilotu Norman Nato yedinci olurken Ferrari'nin özel takım aracıyla mücadele eden Robert Kubica sekizinci sırayı aldı. #93 Peugeot ile Nick Cassidy dokuzuncu, #20 WRT BMW M Hybrid V8'in direksiyonundaki Sheldon van der Linde ise ilk 10'u tamamladı.

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Photo by: FIA WEC / DPPI

Şampiyonanın son hafta sonunda pilotlar şampiyonluğu mücadelesini sürdüren tek araçlar olan iki Toyota da Hyperpole seansına kalamadı. Şampiyona lideri #8 Toyota ile mücadele eden Ryo Hirakawa, ilk sıralama seansını 15. sırada tamamladı. Takım arkadaşı Kamui Kobayashi ise #7 Toyota ile bir sıra geride kaldı.

Aston Martin de Hyperpole'e yükselmeyi başaramadı. Marco Sorensen, ilk sıralama seansında #009 Valkyrie ile 12. sırayı alırken Harry Tincknell, #007 ile 14. oldu.

Fuoco, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada Monza'da pole pozisyonunu kazanmanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Aracın performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren İtalyan pilot, koşulların oldukça zorlu olduğunu ancak takımın aracı piste çok iyi bir temel ayarla çıkardığını söyledi.

WEC pilotları, cuma günkü üçüncü serbest antrenmanın son dakikalarına kadar yağışlı pist koşullarında mücadele etmişti. Böylece sıralama turları, hafta sonunun ilk gerçek kuru zemin sürüşlerine sahne oldu.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

LMGT3: Lexus, RC F GT3'ün son yarışında pole pozisyonunda

LMGT3 kategorisinde ise Lexus, RC F GT3 modelinin WEC'deki son yarışında pole pozisyonunu kazandı. Gelecek sezon yerini Toyota'nın GR GT3 modeline bırakacak olan aracın direksiyonundaki Hadrien David, #76 Auto Sport Promotion Lexus ile en hızlı dereceyi elde etti.

Hyperpole seansında 1:47.523'lük derece kaydeden David, LMGT3 şampiyona lideri Jonny Edgar'ı geride bıraktı. #33 TF Sport Chevrolet Corvette Z06 GT3.R ile mücadele eden Edgar, 1:47.537'lik derecesiyle ikinci oldu.

#77 Proton Competition Ford Mustang GT3 Evo'nun direksiyonundaki Ben Tuck ise 1:47.595'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı. İlk üç araç arasındaki fark yalnızca 0.072 saniyeydi.

Eduardo Barrichello, #23 The Heart of Racing Aston Martin Vantage ile dördüncü oldu. Brezilyalı pilot, kendisine pole pozisyonunu getirebilecek derecesini pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle kaybetti.

WEC sezonunun final yarışı olan Monza 6 Saat, pazar günü TSİ 13:00'da başlayacak

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Toyota GR GT3, gelecek ay Japonya'da ilk yarışına çıkacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Gary Watkins





WEC Austin sıralama: Pole Ferrari’nin, Ayhancan’ın takımı LMGT3’te üçüncü sırada



WEC



WEC



COTA



2 ay



WEC Austin sıralama: Pole Ferrari’nin, Ayhancan’ın takımı LMGT3’te üçüncü sırada





Silverstone, 2026 için WEC takvimine dahil olamayabilir



WEC



WEC 28 Nis 2025



Silverstone, 2026 için WEC takvimine dahil olamayabilir





Kubica, gelecek yıl da WEC'de Ferrari Hypercar ile yarışabilir



WEC



WEC 5 Kas 2024



Kubica, gelecek yıl da WEC'de Ferrari Hypercar ile yarışabilir

Daha fazlası

Ferrari





Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



5 s



Hamilton: "Zor bir gündü, ikinci antrenman sorunlu geçti"





Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



18 s



Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"





Rosberg, Hamilton döneminden örnek verdi: Ferrari’nin yeterince iyi yapamadığı şey ne?



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



23 s



Rosberg, Hamilton döneminden örnek verdi: Ferrari’nin yeterince iyi yapamadığı şey ne?

Son Haberler





Wolff: "Ferrari’deki olay bana geçmişi hatırlatıyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



6 dk



Wolff: "Ferrari’deki olay bana geçmişi hatırlatıyor"





Canlı dereceler: MotoGP Katar GP sprint



MotoGP



MGP MotoGP



Katar GP



9 dk



Canlı dereceler: MotoGP Katar GP sprint





2026 Sao Paulo GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen zirvede, Antonelli ikinci



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



13 dk



2026 Sao Paulo GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen zirvede, Antonelli ikinci





FIA açıkladı: Brezilya GP’de hangi pilotlar grid cezası aldı?



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



38 dk



FIA açıkladı: Brezilya GP’de hangi pilotlar grid cezası aldı?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol