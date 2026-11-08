Yarış raporu

WEC Monza

WEC Monza 6 Saat: Cadillac zafere ulaştı, Toyota pilotları şampiyon, Ayhancan 6., Racing Team Turkey 11 sırada

Cadillac, Monza 6 Saat yarışında zafere ulaşırken; Toyota pilotları Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa pilotlar şampiyonluğunu kazandı. Temsilcimiz Ayhancan Güven 6. olurken Racing Team Turkey ile Salih Yoluç 11. oldu.

Rachit Thukral

Düzenlendi: 9 Kas 2026 06:58

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Jota'nın #38 numaralı Cadillac V-Series R aracıyla yarışan Jack Aitken, Sebastien Bourdais ve Earl Bamber, mücadelenin büyük bölümünü lider götürdü. Aitken, ilk saatte hem pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Miguel Molina'yı hem de Genesis pilotu Daniel Juncadella'yı geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

İkinci saatte Bourdais, Victor Martins'in kullandığı #36 Alpine A424'ün ciddi baskısıyla karşılaşsa da Cadillac ekibi Hypercar kategorisinde genel olarak rakiplerine fırsat vermedi ve 2026 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz ay Barselona'daki zaferiyle şampiyonluğu garantileyen Toyota ise sezonun en zorlu yarışlarından birini geçirdi. Japon üreticinin iki TR010 Hybrid aracı da puan barajının dışında kaldı.

Buna rağmen 11. sıra, Hartley, Buemi ve Hirakawa'nın üçüncü kez Hypercar pilotlar şampiyonluğunu kazanması için yeterli oldu. Üçlü, daha önce 2022 ve 2023 sezonlarında da şampiyonluğa ulaşmıştı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

Hypercar

Yarışın startında Daniel Juncadella, pole pozisyonundaki #50 Ferrari'nin pilotu Miguel Molina ile temas etti. İlk şikanda pist dışına taşan Genesis pilotu, piste lider olarak geri döndü.

Bu hareket hemen inceleme altına alınırken Aitken, ikinci şikanda temiz bir atakla Molina'yı geride bırakarak #19 Genesis'in hemen arkasına yerleşti.

Juncadella'nın ceza alması neredeyse kesin görünürken Aitken, İspanyol pilotun arkasında fazla vakit kaybetmedi. Cadillac'ını Parabolica virajında iç taraftan göndererek liderliği ele geçirdi.

Juncadella, 1. ve 2. virajlarda yarış direktörünün talimatlarına uymadığı gerekçesiyle beş saniye zaman cezası aldı. Ancak yarışa dahil sanal güvenlik aracı, Genesis pilotunun ikinci sıradaki yerini kaybetmeden cezasını çekmesini sağladı.

#19 Genesis, üçüncü saatin başına kadar ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak Juncadella'nın takım arkadaşı Paul-Loup Chatin, teknik bir sorun nedeniyle aniden pist üzerinde durdu. Bu olay, Koreli üreticinin olası bir podyum finişini kaybetmesine neden olurken güvenlik aracının yeniden yarışa dahil olmasına yol açtı.

Lider Genesis'in yarış dışı kalmasının ardından #36 Alpine A424, Cadillac'ın en yakın rakibi konumuna yükseldi. İlk güvenlik aracı periyodunda Jules Gounon'un beşincilikten üçüncülüğe yükselmesi, Alpine'in ön sıralara taşınmasını sağladı.

Öte yandan #38 Cadillac, liderliğini sürdürdü. Aitken ve Bourdais'in ardından direksiyona geçen Bamber de takım arkadaşlarının başarılı performansını devam ettirdi.

Bamber, damalı bayrağı 5.6 saniyelik farkla ilk sırada görerek Cadillac'a bu sezonki ilk Hypercar zaferini kazandırdı.

Gounon ve Martins, Alpine A424'e veda ettikleri yarışta etkileyici bir ikincilik elde ettiler.

#20 BMW, yarışın sondan bir önceki saatine kadar #36 Alpine'in hemen arkasında kalmayı sürdürdü. Ancak Robin Frijns'in yaşadığı elektrik sistemi sorunları, aracın sıralamada gerilemesine neden oldu.

Bu durumdan en çok faydalanan ekip, Tom Gamble ve Harry Tincknell'in kullandığı #007 Aston Martin Valkyrie oldu. Son saatte sekizinci sıradan yükselen Tincknell, Antonio Giovinazzi'nin kullandığı #51 Ferrari 499P'yi geride bırakarak podyumun son basamağını ele geçirdi.

Ancak damalı bayrağın sallanmasından kısa süre sonra Aston Martin'e lastik basıncı ihlali nedeniyle 20 saniye zaman cezası verildi. Böylece Alessandro Pier Guidi ve James Calado ile birlikte yarışan Giovinazzi üçüncülüğe yükseldi.

#51 Ferrari, sorunsuz bir yarış geçiren tek Ferrari aracı oldu. #50 ve #83 numaralı 499P'ler, lastik basıncı gerekliliklerini ihlal ettikleri için ilk saatte siyah-turuncu bayrakla pite çağrıldılar.

Her iki araç da lastiklerini değiştirmek üzere planlanmamış pit stoplar yapmak zorunda kaldı. Aynı ihlâl nedeniyle bir sonraki pit ziyaretlerinde 20 saniyelik cezalarını da çeken iki Ferrari, ilk 10'un oldukça gerisine düştü.

Böylece Molina, Antonio Fuoco ve Nicklas Nielsen'in kullandığı #50 Ferrari yedinci sıraya kadar yükselerek puan almayı başardı. AF Corse'nin müşteri takımı tarafından kullanılan #83 Ferrari ise gevşek takılmış bir tekerlek nedeniyle fazladan pit stop yapmak zorunda kalmasına rağmen Robert Kubica, Yifei Ye ve Phil Hanson ile sekizinci sıraya kadar yükseldi.

#51 Ferrari'nin arkasında Peugeot, sezonun en iyi sonucunu beşincilikle elde etti.

Loic Duval ve Theo Pourchaire ile birlikte #94 9X8'i kullanan Malthe Jakobsen, yarışın bitimine iki dakika kala Alex Lynn'in kullandığı #12 Jota Cadillac ile kazaya karıştı. İki aracın temasının ardından Lynn'in Cadillac'ı bariyerlere çarptı. Cadillac'ın yarış dışı kalmasıyla Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ve Kevin Magnussen'in kullandığı #15 BMW M Hybrid V8 altıncılığa yükseldi. Böylece iki Ferrari'nin önünde finiş gördü.

İlk 10'u, sorunlarla mücadele eden Sheldon van der Linde, Robin Frijns ve Rene Rast'ın kullandığı #20 BMW ile Alex Quinn, Nick Cassidy ve Paul di Resta'nın kullandığı #93 Peugeot tamamladı.

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo by: JEP

LMGT3

Richard Lietz, Riccardo Pera ve Yasser Shahin'in kullandığı #92 Manthey Porsche 911 GT3, üst üste ikinci LMGT3 galibiyetini elde etti. Jonny Edgar ise #33 TF Sport Corvette Z06 GT3 ile üçüncü sırada finiş görerek şampiyonluğunu ilan etti.

LMGT3 zaferinin kaderi büyük ölçüde yarışın dördüncü saatindeki güvenlik aracı periyodunda belirlendi. #92 Porsche ve #33 Corvette, nötralizasyon sırasında pite girerek ilk iki sıraya yükseldi.

Dördüncü saatte galibiyet mücadelesi veren #88 Proton Ford Mustang LMGT3 ve #23 Aston Martin Vantage GT3 ise son güvenlik aracı öncesinde yeşil bayrak altında pite girdikleri için üçüncü ve dördüncü sıralara geriledi.

WEC kariyerindeki 100. yarışına çıkan Lietz, Barrichello'nun ataklarına karşı koymayı başardı ve damalı bayrağı yalnızca 0.270 saniyelik farkla ilk sırada gördü.

#33 Corvette ise yarışın ilk bölümlerinde 10. sıraya kadar gerilemişti. Ancak Edgar, Ben Keating ve Nicky Catsburg, son güvenlik aracı periyodunu iyi değerlendirerek üçüncülüğe yükseldi.

Bu sonuç, Edgar'ın WEC tarihinde 2015 yılında Lietz'in elde ettiği şampiyonluktan bu yana ilk kez tek başına pilotlar şampiyonu olması için yeterli oldu. Sezonun önceki yarışlarını kaçırdıkları için Keating ve Catsburg ise şampiyonluk klasmanında yer alamıyordu.

Yarışı dördüncü sırada tamamlayan ekip, Dan Harper, Anthony McIntosh ve Parker Thompson'ın kullandığı ve ayakta kalan tek BMW M4 GT3 oldu.

ASP'nin pole pozisyonundan başlayan #78 Lexus RC F GT3'ü ise Esteban Masson, Hadrien David ve Tom van Rompuy ile beşinci sırada finiş gördü. Ekip, yarışın ilk yarısında iki kez pitten geçme cezası almıştı.

ASP'nin diğer aracı ise ikinci sırada mücadele ederken Clemens Schmid'e teknik bir sorun nedeniyle aracını pist üzerinde durdurması yönünde talimat verilmesinin ardından yarış dışı kaldı.

LMGT3 sınıfında yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven yarışı 6. sırada tamamlarken, Racing Team Turkey ile Salih Yoluç 11. oldu.

WEC Monza Sonucu

Tüm istatistikler

Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan 1

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 191

6:01'33.199

7 2

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 191

+5.607

6:01'38.806

5.607 7 3

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 191

+35.767

6:02'08.966

30.160 7 4

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 191

+53.585

6:02'26.784

17.818 8 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 191

+54.890

6:02'28.089

1.305 7 6

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 191

6:02:36.3271:03.128

8 7

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 191

+1'12.899

6:02'46.098

6:02'46.098 9 8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 191

6:03:00.151 1:26.952

10 9

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Linde BMW M Hybrid V8 191

6:03:03.1241:29.925

7 10

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. diResta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 191

6:03:05.0771:31.878

7 11

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 190

+1 Tur

6:01'37.721

1 Tur 7 12

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 190

+1 Tur

6:01'50.955

13.234 7 13

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 189

+2 Tur

6:01'52.636

1 Tur 11 14

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 189

+2 Tur

6:02'14.443

21.807 9 15

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 173

+18 Tur

6:01'56.424

16 Tur 7 16

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 173

+18 Tur

6:01'56.694

0.270 6 17

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 173

+18 Tur

6:02'06.024

9.330 7 18

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 173

+18 Tur

6:02'19.307

13.283 6 19

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 173

+18 Tur

6:02'22.768

3.461 8 20

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 173

+18 Tur

6:02'24.670

1.902 7 21

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 173

+18 Tur

6:02'26.083

1.413 6 22

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 173

+18 Tur

6:02'26.621

0.538 7 23

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 173

+18 Tur

6:02'33.225

6.604 7 24

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 173

+18 Tur

6:03'01.475

28.250 8 25

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 173

+18 Tur

6:03'03.919

2.444 8 26

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 172

+19 Tur

6:02'45.613

1 Tur 10 27

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 171

+20 Tur

6:03'01.813

1 Tur 7 nc

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 188

+3 Tur

5:57'28.480

7 dnf

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 166

+25 Tur

5:53'07.872

22 Tur 10 Yarış dışı dnf

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 102

+89 Tur

3:20'52.724

64 Tur 5 Yarış dışı dnf

AKKODIS ASP Team LMGT3

87

R. Umbrarescu

C. Schmid J. Lopez Lexus RC F GT3 76

+115 Tur

2:48'15.415

26 Tur 3 Yarış dışı dnf

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 69

+122 Tur

2:34'45.419

7 Tur 4 Yarış dışı dnf

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 62

+129 Tur

2:00'06.582

7 Tur 2 Yarış dışı dnf

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 42

+149 Tur

1:31'45.723

20 Tur 2 Yarış dışı dnf

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 41

+150 Tur

1:25'39.844

1 Tur 1 Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber WEC Monza sıralama: Ferrari, evindeki yarışta pole'de

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Rachit Thukral





2027 Dakar Rallisi, Portekiz ve Fas'ta gerçekleşecek!



Dakar



Dakar 9 g



2027 Dakar Rallisi, Portekiz ve Fas'ta gerçekleşecek!





Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



10 g



Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!





Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



11 g



Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"

Son Haberler





Domenicali: "Mercedes, F1 tarihine unutulmaz bir sayfa daha yazdı"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



58 dk



Domenicali: "Mercedes, F1 tarihine unutulmaz bir sayfa daha yazdı"





Resmi: Brezilya’da Leclerc ceza aldı, Lawson 7. sıraya yükseldi!



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



9 s



Resmi: Brezilya’da Leclerc ceza aldı, Lawson 7. sıraya yükseldi!





Leclerc: "İlk bölümde arka lastiklerim yok gibiydi!"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



10 s



Leclerc: "İlk bölümde arka lastiklerim yok gibiydi!"





Hamilton: "Yarış sonuna doğru spin atmak beni kahretti"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



10 s



Hamilton: "Yarış sonuna doğru spin atmak beni kahretti"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol