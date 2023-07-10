WEC Monza: #7 Toyota, Ferrari'yi mağlup ederek galibiyete ulaştı
#7 Toyota, heyecanlı geçen yarışta ikinci pitlerin ardından rahatça liderliğini korudu ve Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi üçlüsünün elinde zafere kanatlandı.
Le Mans'ta talihsiz bir kazaya karışan ve mücadeleyi tamamlayamayan #7 Toyota'nın güçlü bir sonuca, daha doğrusu rahat bir zafere ihtiyacı vardı.
Cumartesi günü pole pozisyonuna yerleşen #7 Toyota için yarışın başları pek de rahat geçmedi, Conway'in iyi startı ile liderliği koruyan ekip, kısa süre içinde #93 Peugeot tarafından yakalandı.
Bu ikili arasındaki mücadeleye kısa süre sonra bir araç daha katıldı: #50 Ferrari! Hızlıca gelerek #93 Peugeot'u geçmeyi başaran ekip, sonrasında #7 Toyota'yı kovalamaya başladı.
Pit stoplarda avantaj elde ederek bir süre liderliği devralan #50 Ferrari, ikinci pit stopların ardından direksiyona geçen Lopez'e karşı koyamayarak ikinciliğe geriledi.
Bu noktadan sonra yarışın kontrolü tamamen #7 Toyota'ya geçti ve takım yaklaşık 16 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı.
İkinci sıra sıralama turlarının güçlü ekibi #50 Ferrari'ye giderken, üçüncü sıra #93 Peugeot'a gitti. Seriye döndüğünden beri zor günler geçiren Peugeot da böylece podyuma dönmüş oldu.
#8 Toyota için yarış oldukça karışık geçti; Sebastien Buemi'nin ilk olarak Antonio Giovinazzi'nin direksiyonunda olduğu #51 Ferrari'ye çarpması, sonra da Aston Martin Vantage GTE ile temas etmesi nedeniyle ekip, iki ayrı ceza alarak zaman kaybetti.
Cezaların ardından galibiyet mücadelesinden düşen ekip her şeye rağmen damalı bayrağa dördüncü sırada ulaşmayı başardı.
Start action
Photo by: JEP / Motorsport Images
Toyota'nın teması nedeniyle galibiyet mücadelesinden düşen #51 Ferrari'de neyse ki ciddi bir hasar yoktu. Yarışa devam edebilen ekip, güçlü bir beşincilik elde etti.
Peugeot'un podyuma döndüğü yarış Porsche için kolay bir yarış olmadı, #5 Porsche altıncı olurken, #6 Porsche ise pitten geçme cezası aldığı yarışı yedinci sırada tamamladı.
Geçen yıl burada pole pozisyonuna ulaşan Glickenhaus yılın en iyi yarışlarından birini çıkararak sekizinciliğe ulaşırken, ilk on sıra Jota Porsche ile Le Mans'ta podyuma çıktıktan sonra istediğini alamayan Chip Ganassi Cadillac tarafından tamamlandı.
The top 10 was completed by two other cars that were made to pay for adopting the early pitstop strategy, the privateer Jota-run Porsche and the sole Cadillac V-Series.R fielded by Chip Ganassi Racing.
LMP2'de zafer #31 Jota'ya gitti, Hypercar klasmanında henüz istediğini alamayan takım için işler hiç olmazsa LMP2 tarafında iyi gidiyor.
#36 Alpine ikinciliğe ulaşarak bu sezonki ilk podyumunu alırken, podyumun son basamağında #41 WRT yer aldı.
WEC Monza - Sonuç tablosu (200 tur)
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:00'31.922
|2
|50
|
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|6:00'48.442
|16.520
|3
|93
|
Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6:01'50.101
|1'18.179
|4
|8
|
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6:00'52.368
|1 Lap
|5
|5
|
Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:01'06.073
|1 Lap
|6
|51
|
Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|6:01'39.046
|1 Lap
|7
|6
|
Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:01'56.338
|1 Lap
|8
|708
|
Romain Dumas
Olivier Pla
Nathanael Berthon
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|6:02'04.398
|1 Lap
|9
|38
|
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|6:01'10.289
|2 Laps
|10
|2
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|6:01'24.273
|2 Laps
|11
|28
|
David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'50.362
|7 Laps
|12
|36
|
Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|6:00'42.430
|8 Laps
|13
|41
|
Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|Oreca 07
|LMP2
|6:00'48.187
|8 Laps
|14
|23
|
Josh Pierson
Giedo vanderGarde
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|LMP2
|6:00'49.075
|8 Laps
|15
|34
|
Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'06.236
|8 Laps
|16
|22
|
Frederick Lubin
Philip Hanson
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'20.792
|8 Laps
|17
|63
|
Doriane Pin
Mathias Beche
Daniil Kvyat
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'29.356
|8 Laps
|18
|35
|
André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'40.328
|8 Laps
|19
|94
|
Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|6:00'44.720
|9 Laps
|20
|4
|
Esteban Guerrieri
Tristan Vautier
JP De
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|6:00'44.856
|9 Laps
|21
|9
|
Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'11.165
|9 Laps
|22
|77
|
Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6:02'06.876
|15 Laps
|23
|60
|
Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6:02'18.060
|15 Laps
|24
|86
|
Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6:01'29.781
|16 Laps
|25
|33
|
Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE AM
|6:01'40.732
|16 Laps
|26
|85
|
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6:02'04.443
|16 Laps
|27
|83
|
Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:00'40.365
|17 Laps
|28
|25
|
Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|6:01'06.219
|17 Laps
|29
|56
|
Guilherme Oliveira
Efrin Castro
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6:01'25.887
|17 Laps
|30
|21
|
Julien Piguet
Simon Mann
Ulysse De Pauw
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:01'52.526
|18 Laps
|31
|54
|
Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:00'41.975
|20 Laps
|31
|
Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|Oreca 07
|LMP2
|5:38'02.857
|21 Laps
|99
|
Gianmaria Bruni
Harry Tincknell
Neel Jani
|Porsche 963
|HYPERCAR
|4:04'39.852
|66 Laps
|57
|
Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2:23'59.801
|130 Laps
|10
|
Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|2:05'47.924
|134 Laps
|777
|
Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|13'06.475
|193 Laps
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