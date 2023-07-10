WEC Monza: #7 Toyota, Ferrari'yi mağlup ederek galibiyete ulaştı

Le Mans'ta talihsiz bir kazaya karışan ve mücadeleyi tamamlayamayan #7 Toyota'nın güçlü bir sonuca, daha doğrusu rahat bir zafere ihtiyacı vardı.

Cumartesi günü pole pozisyonuna yerleşen #7 Toyota için yarışın başları pek de rahat geçmedi, Conway'in iyi startı ile liderliği koruyan ekip, kısa süre içinde #93 Peugeot tarafından yakalandı.

Bu ikili arasındaki mücadeleye kısa süre sonra bir araç daha katıldı: #50 Ferrari! Hızlıca gelerek #93 Peugeot'u geçmeyi başaran ekip, sonrasında #7 Toyota'yı kovalamaya başladı.

Pit stoplarda avantaj elde ederek bir süre liderliği devralan #50 Ferrari, ikinci pit stopların ardından direksiyona geçen Lopez'e karşı koyamayarak ikinciliğe geriledi.

Bu noktadan sonra yarışın kontrolü tamamen #7 Toyota'ya geçti ve takım yaklaşık 16 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

İkinci sıra sıralama turlarının güçlü ekibi #50 Ferrari'ye giderken, üçüncü sıra #93 Peugeot'a gitti. Seriye döndüğünden beri zor günler geçiren Peugeot da böylece podyuma dönmüş oldu.

#8 Toyota için yarış oldukça karışık geçti; Sebastien Buemi'nin ilk olarak Antonio Giovinazzi'nin direksiyonunda olduğu #51 Ferrari'ye çarpması, sonra da Aston Martin Vantage GTE ile temas etmesi nedeniyle ekip, iki ayrı ceza alarak zaman kaybetti.

Cezaların ardından galibiyet mücadelesinden düşen ekip her şeye rağmen damalı bayrağa dördüncü sırada ulaşmayı başardı.

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Toyota'nın teması nedeniyle galibiyet mücadelesinden düşen #51 Ferrari'de neyse ki ciddi bir hasar yoktu. Yarışa devam edebilen ekip, güçlü bir beşincilik elde etti.

Peugeot'un podyuma döndüğü yarış Porsche için kolay bir yarış olmadı, #5 Porsche altıncı olurken, #6 Porsche ise pitten geçme cezası aldığı yarışı yedinci sırada tamamladı.

Geçen yıl burada pole pozisyonuna ulaşan Glickenhaus yılın en iyi yarışlarından birini çıkararak sekizinciliğe ulaşırken, ilk on sıra Jota Porsche ile Le Mans'ta podyuma çıktıktan sonra istediğini alamayan Chip Ganassi Cadillac tarafından tamamlandı.

The top 10 was completed by two other cars that were made to pay for adopting the early pitstop strategy, the privateer Jota-run Porsche and the sole Cadillac V-Series.R fielded by Chip Ganassi Racing.

LMP2'de zafer #31 Jota'ya gitti, Hypercar klasmanında henüz istediğini alamayan takım için işler hiç olmazsa LMP2 tarafında iyi gidiyor.

#36 Alpine ikinciliğe ulaşarak bu sezonki ilk podyumunu alırken, podyumun son basamağında #41 WRT yer aldı.

WEC Monza - Sonuç tablosu (200 tur)