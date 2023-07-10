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WEC / Monza Yarış raporu

WEC Monza: #7 Toyota, Ferrari'yi mağlup ederek galibiyete ulaştı

#7 Toyota, heyecanlı geçen yarışta ikinci pitlerin ardından rahatça liderliğini korudu ve Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi üçlüsünün elinde zafere kanatlandı.

James Newbold
Ekleyen:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Le Mans'ta talihsiz bir kazaya karışan ve mücadeleyi tamamlayamayan #7 Toyota'nın güçlü bir sonuca, daha doğrusu rahat bir zafere ihtiyacı vardı.

Cumartesi günü pole pozisyonuna yerleşen #7 Toyota için yarışın başları pek de rahat geçmedi, Conway'in iyi startı ile liderliği koruyan ekip, kısa süre içinde #93 Peugeot tarafından yakalandı.

Bu ikili arasındaki mücadeleye kısa süre sonra bir araç daha katıldı: #50 Ferrari! Hızlıca gelerek #93 Peugeot'u geçmeyi başaran ekip, sonrasında #7 Toyota'yı kovalamaya başladı.

Pit stoplarda avantaj elde ederek bir süre liderliği devralan #50 Ferrari, ikinci pit stopların ardından direksiyona geçen Lopez'e karşı koyamayarak ikinciliğe geriledi.

Bu noktadan sonra yarışın kontrolü tamamen #7 Toyota'ya geçti ve takım yaklaşık 16 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı.

İkinci sıra sıralama turlarının güçlü ekibi #50 Ferrari'ye giderken, üçüncü sıra #93 Peugeot'a gitti. Seriye döndüğünden beri zor günler geçiren Peugeot da böylece podyuma dönmüş oldu.

#8 Toyota için yarış oldukça karışık geçti; Sebastien Buemi'nin ilk olarak Antonio Giovinazzi'nin direksiyonunda olduğu #51 Ferrari'ye çarpması, sonra da Aston Martin Vantage GTE ile temas etmesi nedeniyle ekip, iki ayrı ceza alarak zaman kaybetti.

Cezaların ardından galibiyet mücadelesinden düşen ekip her şeye rağmen damalı bayrağa dördüncü sırada ulaşmayı başardı.

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Photo by: JEP / Motorsport Images

Toyota'nın teması nedeniyle galibiyet mücadelesinden düşen #51 Ferrari'de neyse ki ciddi bir hasar yoktu. Yarışa devam edebilen ekip, güçlü bir beşincilik elde etti.

Peugeot'un podyuma döndüğü yarış Porsche için kolay bir yarış olmadı, #5 Porsche altıncı olurken, #6 Porsche ise pitten geçme cezası aldığı yarışı yedinci sırada tamamladı.

Geçen yıl burada pole pozisyonuna ulaşan Glickenhaus yılın en iyi yarışlarından birini çıkararak sekizinciliğe ulaşırken, ilk on sıra Jota Porsche ile Le Mans'ta podyuma çıktıktan sonra istediğini alamayan Chip Ganassi Cadillac tarafından tamamlandı.

The top 10 was completed by two other cars that were made to pay for adopting the early pitstop strategy, the privateer Jota-run Porsche and the sole Cadillac V-Series.R fielded by Chip Ganassi Racing. 

LMP2'de zafer #31 Jota'ya gitti, Hypercar klasmanında henüz istediğini alamayan takım için işler hiç olmazsa LMP2 tarafında iyi gidiyor.

#36 Alpine ikinciliğe ulaşarak bu sezonki ilk podyumunu alırken, podyumun son basamağında #41 WRT yer aldı.

WEC Monza - Sonuç tablosu (200 tur)

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:00'31.922
2 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 499P HYPERCAR 6:00'48.442 16.520
3 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR 6:01'50.101 1'18.179
4 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6:00'52.368 1 Lap
5 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki
Porsche 963 HYPERCAR 6:01'06.073 1 Lap
6 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Ferrari 499P HYPERCAR 6:01'39.046 1 Lap
7 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor
Porsche 963 HYPERCAR 6:01'56.338 1 Lap
8 708 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Nathanael Berthon
Glickenhaus 007 HYPERCAR 6:02'04.398 1 Lap
9 38 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei
Porsche 963 HYPERCAR 6:01'10.289 2 Laps
10 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook
Cadillac V-Series.R HYPERCAR 6:01'24.273 2 Laps
11 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen
Oreca 07 LMP2 6:01'50.362 7 Laps
12 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2 6:00'42.430 8 Laps
13 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Oreca 07 LMP2 6:00'48.187 8 Laps
14 23 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis
Oreca 07 LMP2 6:00'49.075 8 Laps
15 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa
Oreca 07 LMP2 6:01'06.236 8 Laps
16 22 United Kingdom Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley
Oreca 07 LMP2 6:01'20.792 8 Laps
17 63 France Doriane Pin
Switzerland Mathias Beche
Russian Federation Daniil Kvyat
Oreca 07 LMP2 6:01'29.356 8 Laps
18 35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell
Oreca 07 LMP2 6:01'40.328 8 Laps
19 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller
Peugeot 9X8 HYPERCAR 6:00'44.720 9 Laps
20 4 Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier
JP De
Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 6:00'44.856 9 Laps
21 9 Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli
Oreca 07 LMP2 6:01'11.165 9 Laps
22 77 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6:02'06.876 15 Laps
23 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6:02'18.060 15 Laps
24 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6:01'29.781 16 Laps
25 33 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM 6:01'40.732 16 Laps
26 85 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6:02'04.443 16 Laps
27 83 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:00'40.365 17 Laps
28 25 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6:01'06.219 17 Laps
29 56 Guilherme Oliveira
Efrin Castro
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6:01'25.887 17 Laps
30 21 France Julien Piguet
France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:01'52.526 18 Laps
31 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:00'41.975 20 Laps
31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns
Oreca 07 LMP2 5:38'02.857 21 Laps
99 Italy Gianmaria Bruni
United Kingdom Harry Tincknell
Switzerland Neel Jani
Porsche 963 HYPERCAR 4:04'39.852 66 Laps
57 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Japan Kei Cozzolino
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2:23'59.801 130 Laps
10 Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry
Oreca 07 LMP2 2:05'47.924 134 Laps
777 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 13'06.475 193 Laps
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WEC Monza: #7 Toyota 0.017 sn farkla pole'de, Ferrari ikinci

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