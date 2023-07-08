WEC Monza: #7 Toyota 0.017 sn farkla pole'de, Ferrari ikinci

#7 Toyota'da Kamui Kobayashi, #50 Ferrari'nin sadece 0.017 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Oldukça yakın geçen bu seansta ilk 3 araç 0.1 saniye içerisinde yer aldı.

#7 Toyota'da Kobayashi 1:35.358 ile ilk sıradaydı, #50 Ferrari'de Antonio Fuoco 1:35.375 ile ikinciydi ve #8 Toyota'da Brendon Hartley 1:35.480 ile ilk 3'ü tamamladı.

Peugeot pilotu Jean-Eric Vergne 0.2 saniye kadar geride dördüncü oldu. Cadillac'ta Alex Lynn ilk 5'i tamamlarken, #51 Ferrari'de Antonio Giovinazzi altıncıydı.

İkinci Peugeot 9X8 aracında Gustavo Menezes 7. sırayı alırken, Frederic Makowiecki 8. sırada yer aldı ve en hızlı Porsche pilotu oldu.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2

LMP2'de WRT pilotu Robert Kubica WEC'deki ilk pole pozisyonunu aldı. ORECA-Gibson 07 aracıyla 1:39.354 yapan Kubica, en yakın rakibinin 0.4 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı.

Jota ORECA'da Pietro Fittipaldi 1:39.707 ile ikinci sırayı alırken, United Autosports ekibinden Phil Hanson 1:39.790 ile ilk 3'ü tamamladı.

Gabriel Aubry dördüncü olurken, Le Mans'ı kazanan Inter Europol'da Albert Costa ilk 5'i tamamladı.

GTE AM

Tüm kadrosu kadın pilotlardan oluşan Iron Dames Porsche ekibinden Sarah Bovy, GTE Am sınıfında takımın bu sezonki 2. pole pozisyonunu aldı.

Bovy, 1:47.632 ile en hızlı dereceyi kaydetti. Onun 0.4 sn kadar arkasında Ahmad Al Harthy yer aldı. Christian Ried ise ilk 3'ü tamamladı.

WEC Monza 6 Saat - Sıralama sonucu:

Hypercar

LMP2

GTE