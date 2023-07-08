WEC Monza: #7 Toyota 0.017 sn farkla pole'de, Ferrari ikinci
Monza 6 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Kamui Kobayashi, #7 Toyota'yı #50 Ferrari'nin 0.017 saniye önünde pole pozisyonuna taşıdı.
#7 Toyota'da Kamui Kobayashi, #50 Ferrari'nin sadece 0.017 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Oldukça yakın geçen bu seansta ilk 3 araç 0.1 saniye içerisinde yer aldı.
#7 Toyota'da Kobayashi 1:35.358 ile ilk sıradaydı, #50 Ferrari'de Antonio Fuoco 1:35.375 ile ikinciydi ve #8 Toyota'da Brendon Hartley 1:35.480 ile ilk 3'ü tamamladı.
Peugeot pilotu Jean-Eric Vergne 0.2 saniye kadar geride dördüncü oldu. Cadillac'ta Alex Lynn ilk 5'i tamamlarken, #51 Ferrari'de Antonio Giovinazzi altıncıydı.
İkinci Peugeot 9X8 aracında Gustavo Menezes 7. sırayı alırken, Frederic Makowiecki 8. sırada yer aldı ve en hızlı Porsche pilotu oldu.
#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz
Photo by: JEP / Motorsport Images
LMP2
LMP2'de WRT pilotu Robert Kubica WEC'deki ilk pole pozisyonunu aldı. ORECA-Gibson 07 aracıyla 1:39.354 yapan Kubica, en yakın rakibinin 0.4 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı.
Jota ORECA'da Pietro Fittipaldi 1:39.707 ile ikinci sırayı alırken, United Autosports ekibinden Phil Hanson 1:39.790 ile ilk 3'ü tamamladı.
Gabriel Aubry dördüncü olurken, Le Mans'ı kazanan Inter Europol'da Albert Costa ilk 5'i tamamladı.
GTE AM
Tüm kadrosu kadın pilotlardan oluşan Iron Dames Porsche ekibinden Sarah Bovy, GTE Am sınıfında takımın bu sezonki 2. pole pozisyonunu aldı.
Bovy, 1:47.632 ile en hızlı dereceyi kaydetti. Onun 0.4 sn kadar arkasında Ahmad Al Harthy yer aldı. Christian Ried ise ilk 3'ü tamamladı.
WEC Monza 6 Saat - Sıralama sonucu:
Hypercar
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'35.358
|2
|50
| Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'35.375
|0.017
|0.017
|3
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'35.460
|0.102
|0.085
|4
|93
| Paul diResta
Mikkel Jensen
Jean-Eric Vergne
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'35.662
|0.304
|0.202
|5
|2
| Earl Bamber
Alex Lynn
Richard Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|1'35.720
|0.362
|0.058
|6
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Antonio Giovinazzi
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1'35.771
|0.413
|0.051
|7
|94
| Loic Duval
Gustavo Menezes
Nico Müller
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1'35.780
|0.422
|0.009
|8
|5
| Dane Cameron
Michael Christensen
Frédéric Makowiecki
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'35.973
|0.615
|0.193
|9
|38
| Antonio Felix da Costa
Will Stevens
Ye Yifei
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'36.188
|0.830
|0.215
|10
|6
| Kevin Estre
Andre Lotterer
Laurens Vanthoor
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1'36.497
|1.139
|0.309
|11
|708
| Romain Dumas
Olivier Pla
Nathanael Berthon
|Glickenhaus 007
|HYPERCAR
|1'36.614
|1.256
|0.117
|12
|99
| Gianmaria Bruni
Harry Tincknell
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|HYPERCAR
|1'36.668
|1.310
|0.054
|13
|4
| Esteban Guerrieri
Tristan Vautier
JP De
|Vanwall Vandervell 680
|HYPERCAR
|1'38.089
|2.731
|1.421
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LMP2
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|Ara
|1
|41
| Rui Andrade
Robert Kubica
Louis Deletraz
|LMP2
|1'39.354
|2
|28
| David Heinemeier Hansson
Pietro Fittipaldi
Oliver Rasmussen
|LMP2
|1'39.707
|0.353
|0.353
|3
|22
| Frederick Lubin
Philip Hanson
Ben Hanley
|LMP2
|1'39.790
|0.436
|0.083
|4
|10
| Ryan Cullen
Matthias Kaiser
Gabriel Aubry
|LMP2
|1'39.887
|0.533
|0.097
|5
|34
| Jakub Smiechowski
Fabio Scherer
Albert Costa
|LMP2
|1'39.894
|0.540
|0.007
|6
|31
| Sean Gelael
Ferdinand Habsburg
Robin Frijns
|LMP2
|1'39.957
|0.603
|0.063
|7
|63
| Doriane Pin
Mathias Beche
Daniil Kvyat
|LMP2
|1'39.976
|0.622
|0.019
|8
|35
| André Negrao
Memo Rojas
Olli Caldwell
|LMP2
|1'40.061
|0.707
|0.085
|9
|36
| Matthieu Vaxivière
Julien Canal
Charles Milesi
|LMP2
|1'40.214
|0.860
|0.153
|10
|9
| Filip Ugran
Bent Viscaal
Andrea Caldarelli
|LMP2
|1'40.340
|0.986
|0.126
|11
|23
| Josh Pierson
Giedo vanderGarde
Oliver Jarvis
|LMP2
|1'40.379
|1.025
|0.039
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GTE
|Sıra
|Pilotlar
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|Ara
|1
| Sarah Bovy
Michelle Gatting
Rahel Frey
|LMGTE AM
|1'47.632
|2
| Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Charlie Eastwood
|LMGTE AM
|1'48.058
|0.426
|0.426
|3
| Christian Ried
Mikkel Pedersen
Julien Andlauer
|LMGTE AM
|1'48.116
|0.484
|0.058
|4
| Luis Perez-Companc
Lilou Wadoux
Alessio Rovera
|LMGTE AM
|1'48.221
|0.589
|0.105
|5
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|LMGTE AM
|1'48.464
|0.832
|0.243
|6
| Ben Keating
Nicolas Varrone
Nick Catsburg
|LMGTE AM
|1'48.519
|0.887
|0.055
|7
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Davide Rigon
|LMGTE AM
|1'48.599
|0.967
|0.080
|8
| Julien Piguet
Simon Mann
Ulysse De Pauw
|LMGTE AM
|1'48.713
|1.081
|0.114
|9
| Takeshi Kimura
Scott Huffaker
Kei Cozzolino
|LMGTE AM
|1'48.962
|1.330
|0.249
|10
|Guilherme Oliveira
Efrin Castro
Matteo Cairoli
|LMGTE AM
|1'49.232
|1.600
|0.270
|11
| Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Tomonobu Fujii
|LMGTE AM
|1'49.509
|1.877
|0.277
|12
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Alessio Picariello
|LMGTE AM
|1'49.883
|2.251
|0.374
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