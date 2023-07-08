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WEC / Monza Sıralama turları raporu

WEC Monza: #7 Toyota 0.017 sn farkla pole'de, Ferrari ikinci

Monza 6 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Kamui Kobayashi, #7 Toyota'yı #50 Ferrari'nin 0.017 saniye önünde pole pozisyonuna taşıdı.

Gary Watkins
Ekleyen:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota'da Kamui Kobayashi, #50 Ferrari'nin sadece 0.017 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Oldukça yakın geçen bu seansta ilk 3 araç 0.1 saniye içerisinde yer aldı. 

#7 Toyota'da Kobayashi 1:35.358 ile ilk sıradaydı, #50 Ferrari'de Antonio Fuoco 1:35.375 ile ikinciydi ve #8 Toyota'da Brendon Hartley 1:35.480 ile ilk 3'ü tamamladı. 

Peugeot pilotu Jean-Eric Vergne 0.2 saniye kadar geride dördüncü oldu. Cadillac'ta Alex Lynn ilk 5'i tamamlarken, #51 Ferrari'de Antonio Giovinazzi altıncıydı. 

İkinci Peugeot 9X8 aracında Gustavo Menezes 7. sırayı alırken, Frederic Makowiecki 8. sırada yer aldı ve en hızlı Porsche pilotu oldu. 

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2

LMP2'de WRT pilotu Robert Kubica WEC'deki ilk pole pozisyonunu aldı. ORECA-Gibson 07 aracıyla 1:39.354 yapan Kubica, en yakın rakibinin 0.4 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı.

Jota ORECA'da Pietro Fittipaldi 1:39.707 ile ikinci sırayı alırken, United Autosports ekibinden Phil Hanson 1:39.790 ile ilk 3'ü tamamladı. 

Gabriel Aubry dördüncü olurken, Le Mans'ı kazanan Inter Europol'da Albert Costa ilk 5'i tamamladı. 

GTE AM

Tüm kadrosu kadın pilotlardan oluşan Iron Dames Porsche ekibinden Sarah Bovy, GTE Am sınıfında takımın bu sezonki 2. pole pozisyonunu aldı. 

Bovy, 1:47.632 ile en hızlı dereceyi kaydetti. Onun 0.4 sn kadar arkasında Ahmad Al Harthy yer aldı. Christian Ried ise ilk 3'ü tamamladı. 

WEC Monza 6 Saat - Sıralama sonucu: 

Hypercar

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'35.358    
2 50 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 1'35.375 0.017 0.017
3 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'35.460 0.102 0.085
4 93 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'35.662 0.304 0.202
5 2 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1'35.720 0.362 0.058
6 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 1'35.771 0.413 0.051
7 94 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'35.780 0.422 0.009
8 5 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 1'35.973 0.615 0.193
9 38 Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens
China Ye Yifei 		Porsche 963 HYPERCAR 1'36.188 0.830 0.215
10 6 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 1'36.497 1.139 0.309
11 708 France Romain Dumas
France Olivier Pla
France Nathanael Berthon 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 1'36.614 1.256 0.117
12 99 Italy Gianmaria Bruni
United Kingdom Harry Tincknell
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 HYPERCAR 1'36.668 1.310 0.054
13 4 Argentina Esteban Guerrieri
France Tristan Vautier
JP De		 Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 1'38.089 2.731 1.421
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LMP2

Sıra # Pilotlar Sınıf Ortalama Süre Fark Ara
1 41 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz 		LMP2 1'39.354    
2 28 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen 		LMP2 1'39.707 0.353 0.353
3 22 United Kingdom Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley 		LMP2 1'39.790 0.436 0.083
4 10 Ireland Ryan Cullen
Liechtenstein Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry 		LMP2 1'39.887 0.533 0.097
5 34 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa 		LMP2 1'39.894 0.540 0.007
6 31 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns 		LMP2 1'39.957 0.603 0.063
7 63 France Doriane Pin
Switzerland Mathias Beche
Russian Federation Daniil Kvyat 		LMP2 1'39.976 0.622 0.019
8 35 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell 		LMP2 1'40.061 0.707 0.085
9 36 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi 		LMP2 1'40.214 0.860 0.153
10 9 Romania Filip Ugran
Netherlands Bent Viscaal
Italy Andrea Caldarelli 		LMP2 1'40.340 0.986 0.126
11 23 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis 		LMP2 1'40.379 1.025 0.039
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GTE

Sıra Pilotlar Sınıf Ortalama Süre Fark Ara
1 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey 		LMGTE AM 1'47.632    
2 United Kingdom Ahmad AlHarthy
United States Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood 		LMGTE AM 1'48.058 0.426 0.426
3 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer 		LMGTE AM 1'48.116 0.484 0.058
4 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera 		LMGTE AM 1'48.221 0.589 0.105
5 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		LMGTE AM 1'48.464 0.832 0.243
6 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg 		LMGTE AM 1'48.519 0.887 0.055
7 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon 		LMGTE AM 1'48.599 0.967 0.080
8 France Julien Piguet
France Simon Mann
Belgium Ulysse De Pauw 		LMGTE AM 1'48.713 1.081 0.114
9 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Japan Kei Cozzolino 		LMGTE AM 1'48.962 1.330 0.249
10 Guilherme Oliveira
Efrin Castro
Italy Matteo Cairoli 		LMGTE AM 1'49.232 1.600 0.270
11 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii 		LMGTE AM 1'49.509 1.877 0.277
12 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello 		LMGTE AM 1'49.883 2.251 0.374
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