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WEC Le Mans hiper araçları, 2023'den itibaren IMSA'da mücadele edebilecek

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Le Mans hiper araçları, 2023 sezonundan itibaren IMSA'nın LMDh araçlarıyla mücadele edebilecek.

WEC Le Mans hiper araçları, 2023'den itibaren IMSA'da mücadele edebilecek

WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve IMSA, eş zamanlı açıklamalar yayınlayarak, iki serinin LMDh sınıfı altında birleşeceğini açıkladı. 

LMDh, geçtiğimiz sezonki Daytona 24 Saat yarışının öncesinde hem IMSA hem de WEC için yeni bir kategori olarak açıklanmıştı.

Ancak bu sezon WEC'de yarışan LMH araçlarının, gelecekte IMSA'nın LMDh prototipleriyle yarışıp yarışamayacağı belirsizdi. 

Cuma günü ACO'nun yaptığı açıklamada, "ACO, FIA, IMSA ve LMDh-LMH programları yürüten bütün markaların katıldığı yüksek seviyeli bir teknik toplantının ardından bütün taraflar; farklı tipteki bu araçların performansını dengelemek adına anlaşmaya vardı."

"En belirgin olarak [LMH araçlarının] güç aktarma organları ve dört çekerli sürüş sistemlerinin ayarları dengelenecek. Böylelikle LMH araçları, IMSA'da yarışabilecek."

"Dört ana teknik element, (lastik büyüklüğü, hızlanma performansı, frenleme kapasitesi ve aerodinami) ACO, FIA ve IMSA tarafından bütünleştirildi ve bu konuda anlaşmaya varıldı. Sonrasında da Dünya Motor Sporları Konseyi bunu onayladı." ifadelerine yer verildi. 

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin yayınladığı bültende bu şu şekilde onaylanmıştı: "Dünya Motor Sporları Konesyi, LMH ve LMDh'nin performansının dengelenmesi adına yapılan kural değişiklerini onaylamıştır."

ACO başkanı Pierre Fillon, bu yeni gelişme hakkında şunları söyledi: "Bu büyük açıklama, dayanıklılık yarışlarının geleceğini birleştirme isteğimizi gösteriyor. Bir dönüm noktası niteliğindeki bu anlaşmaya varabilmek için çok sıkı çalıştık ve bütün paydaşlara teşekkür etmek istiyorum."

"Üreticiler, Dünya'daki en büyük dayanıklılık yarışlarına aynı araç modeliyle katılmayı hayal ediyordu ve artık bu gerçeğe dönüştü."

Ryo Hirakawa, TOYOTA GAZOO Racing

Ryo Hirakawa, TOYOTA GAZOO Racing

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

IMSA patronu John Doonan, bu gelişmeyi "tüm dünyadaki prototip spor araçlarında devrim yapabilme potansiyeline" sahip olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışlarıyla alakalı teknolojilerini sergileyebileceğimiz, en büyük otomobil üreticilerini içinde bulunduran, fazlasıyla rekabetçi yeni bir kategori için sahne hazır."

"IMSA takımımızla, ACO'la, FIA'yla ve otomotiv partnerlerimizle gösterdikleri birleşme ruhu için daha fazla gurur duyamazdım."

Toyota ve Glickenhaus, IMSA'nın bazı büyük dayanıklılık yarışlarına katılmakla ilgilendiklerini ifade ettiler. 

Toyota Gazoo Racing Europe takım direktörü Rob Leupen, "Dayanıklılık yarışları hakkında tutkuluyuz ve Amerika'daki klasik dayanıklılık yarışlarından birkaçına katılmak istediğimiz bir sır değil."

"Örnek vermek gerekirse, Daytona 24 Saat efsanevi bir etkinlik ve buna izin verildiğinde, bu yarışa GR010 HYBRID'le katılmak heyecan verici olur." dedi.

Glickenhaus ise yeni 007 LMH araçlarıyla IMSA yarışlarında ne yapmak istediği hakkında daha açık bir şekilde konuştu. Konu hakkında konuşan markanın bulucusu Jim Glickenhaus, "Daytona'ya katılmak istiyorum, Sebring'de yarışmak istiyorum ve Petit Le Mans neden olmasın?"

"Bu yarışlar; Bahreyn'dekilerden, Japonya'dakilerden ya da WEC nerede yarışmak istiyorsa gittiğimiz yerlerden daha çok ilgimi çekiyor. Ben gittiğimiz yerlerde yol aracı satmıyorum ama Amerika'da satıyorum." ifadelerini kullandı.

LMH araçlarının IMSA'da yarışması, LMH üreticilerinin IMSA'nın ticari şartlarını kabul etmesine bağlı olacak.

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