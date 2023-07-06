WEC, Le Mans galibi Ferrari'nin ağırlığını arttırdı, gücünü azalttı

Geçen ay Le Mans 24 Saat'te tarihi bir galibiyete imza atan Ferrari, doğal olarak bir Performans Dengesi değişikliğine tabi tutuldu.

Değişiklik kapsamında Ferrari 499P'in ağırlığı 5 kilogram arttırıldı, maksimum güç seviyesi ise 12kW-16 beygir azaltıldı.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Toyota'da ağırlık değişikliği yok, maksimum güç seviyesi ise 5kW-6.7 beygir azaltıldı.

Kısa süre önce yayınlanan bu değişiklikler herhangi bir tepki çekmedi, nitekim Monza hafta sonu değişiklik yapılmasına çok önceden karar verilmişti.

WEC Komitesi tarafından 2023 sezonunun kalan üç yarışı olan Monza, Eylül'deki Fuji ve Kasım'da Bahreyn'deki seri finali için ayrı ayrı Performans Dengesi tabloları da yayınlanmış vaziyette.

FIA tarafından yapılan açıklamaya göre bunun nedeni, yapılan ayarlamaların "her bir pistin kendine has özelliklerini dikkate alarak programda kalan üç pistin her birine farklı değerler ataması".

Podium: Winner #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: JEP / Motorsport Images

Son değişikliklerle birlikte Ferrari 499P, Fuji ve Bahreyn'de Le Mans'a kıyasla daha ağır olacak ve daha az güçle çalışacak.

Ağırlık artışı seviyesi Fuji'de 12 kilogram, Bahreyn'de 11 kilogram olurken, güç seviyesindeki kısıntı ise 4kw-5.3 beygir.

Toyota'nın ağırlığı sezonun kalanında değişmeyecek, güç seviyesinde ise 2kW-2.7 beygirlik bir artışa izin verilecek.

Cadillac'ın V-Series.R'ı ise podyum gördüğü Le Mans'a göre daha düşük bir ağırlığa sahip olabilecek: Monza'da 14 kilogram, Fuji'de 7 kilogram, Bahreyn'de ise 9 kilogramlık bir hafifleme söz konusu.

Kötü haber ise, ağırlık seviyesi azalırken güç seviyesinin de azalacak olması: sırasıyla 15, 9 ve 8 kW gibi bir kısıntı söz konusu.

Değişiklikler bekleneni veremeyen takımları da etkiledi: Porsche'un ağırlığı altı kilograma kadar artacak, güç seviyesi ise 2 ila 10 kW düşecek.

Peugeot 9X8'e her üç yarışta da 4kW daha fazla güç verilirken, ağırlığı Monza'da 4 kilogram artış ve Fuji'de 4 kilogram hafifleme gibi dalgalı bir grafikte ilerleyecek.

Glickenhaus'un ağırlığı ve gücü üç yarış için de değişmezken, Vanwall'ın gücü sezonun geri kalanında 8kW oranında arttırılacak.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images