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WEC Losail
Sıralama turları raporu

WEC Katar: Sezonun açılış yarışında Porsche'den Campbell pole pozisyonunu kazandı

Porsche sürücüsü Matt Campbell, 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için getirilen yeni Hyperpole sıralama prosedürü kapsamında bu hafta sonu Katar 1812Km'de pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Gary Watkins
Gary Watkins
Güncel:
#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki

JEP / Motorsport Images

Campbell, 12 dakika süren ilk sıralama seansında zirvede yer alan ve Hyperpole seansında mücadele eden 10 sürücü içinde en hızlısı olarak pole pozisyonunu kazandı.

Avustralyalı pilot son turunda #5 Porsche 963 ile 1:39.347'lik bir derece yaparak Toyota sürücüsü Nyck de Vries'i geride bıraktı ve WEC'de bir LMDh aracı ile ilk pole pozisyonunu elde etti.

De Vries, #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar ile 1:39.511'lik bir derece elde ederken, Japon üretici hafta başındaki sezon öncesi Prologue testindeki hayal kırıklığı yaratan performansından sonra yükselişini sıralamalarda da sürdürdü.

Callum Ilott, #12 Jota Porsche ile kısa bir süre için en iyi zaman olan 1:39.622'lik derecesi ile seans sonunda 3. olabildi.

Antonio Fuoco, Ferrari adına #50 499P LMH ile 1:39.976'lık derecesiyle dördüncü olurken, Kevin Estre'nin 1:39.981'lik derece yaptığı ikinci Porsche Penske Motorsport aracının sadece 0.05 saniye önünde yer aldı.

Peugeot, Jean-Eric Vergne'nin 1:40.067'lik derecesi sayesinde ilk altıyı tamamladı.

Cadillac, Prologue ve serbest antrenmanlarda formunu koruyamadı ve Alex Lynn ile ancak yedinci oldu.

Antonio Giovinazzi AF tarafından işletilen ikinci fabrika Ferrari ile sekizinci, Jenson Button #38 Jota Porsche ile dokuzuncu ve Stoffel Vandoorne #94 Peugeot ile onuncu oldu.

Brendon Hartley sıralama turlarının son anlarında #8 Toyota ile ilk 10'un dışında kaldı.

#81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood

#81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood

Fotoğraf: Erik Junius

Hypercar'a yeni katılan Alpine, BMW, Lamborghini ve Isotta Fraschini de Hyperpole seansında ilerleme kaydedemedi.

LMGT3'te pole pozisyonu TF Sport'un

LMGT3'te pole pozisyonu TF Sport Chevrolet sürücüsü Tom van Rompuy'un oldu.

Belçikalı pilot, #81 Chevy Corvette Z06 GT3.R ile Hyperpole seansında en üst sırada yer almak için yeterince iyi iki tur attı ve 1:54.372'lik en iyi turu ona diğerlerinin 0.8 sn önünde pole pozisyonunu getirdi.

Aliaksandr Malykhin, Manthey PureRxcing Porsche 911 GT3 R ile 1:55.179'luk derecesiyle 10 dakikalık seansın hemen sonunda zaman sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Bu, AF Corse Ferrari 296 GT3'ler içerisinde en iyi isim olan Thomas Flohr'un üçüncü olmasına neden oldu.

İsviçreli sürücünün 1:55.182'lik derecesi, D'station Aston Martin Vantage GT3'teki Clement Mateu'dan sadece 0.02 sn daha hızlıydı.

Heart of Racing'in Aston'u, Iron Dames Lamborghini Huracan GTE EVO2'deki Sarah Bovy'nin önünde Ian James'in ellerinde beşinci oldu.

En fazla 10 saat sürecek olan Qatar 1812Km, Cumartesi günü yerel saatle 11:00'de başlayacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 6

1'39.347

   196.366
2
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 6

+0.164

1'39.511

 0.164 196.042
3
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott France N. Nato Porsche 963 6

+0.275

1'39.622

 0.111 195.824
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 6

+0.629

1'39.976

 0.354 195.130
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 6

+0.634

1'39.981

 0.005 195.121
6
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller France J. Vergne Peugeot 9X8 6

+0.720

1'40.067

 0.086 194.953
7
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn France S. Bourdais Cadillac V-Series.R 6

+0.756

1'40.103

 0.036 194.883
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 6

+0.877

1'40.224

 0.121 194.647
9
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 6

+1.015

1'40.362

 0.138 194.380
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Belgium S. Vandoorne Peugeot 9X8 6

+1.157

1'40.504

 0.142 194.105
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