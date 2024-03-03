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WEC Losail
Yarış raporu

WEC Katar: Porsche, son tur dramasına rağmen ilk Hypercar galibiyetini aldı

Porsche, Katar'da Cumartesi günü düzenlenen sezon açılış yarışında, son turda yaşanan bazı dramlara rağmen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfındaki ilk zaferini elde etti.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

JEP / Motorsport Images

Laurens Vanthoor, Kevin Estre ve Andre Lotterer, Estre'nin fabrika çıkışlı #6 Penske 963 LMDh aracının sol tarafındaki eksik numara paneli nedeniyle 10 turdan az bir süre kala planlanmamış bir pitstop yapmak zorunda kalmasına rağmen Katar 1812Km'de birinciliği elde etti.

Brendon Hartley, Timo Bernhard ve Earl Bamber'in 2017 yılında LMP1-spec Porsche 919 Hybrid ile Austin'deki altı saatlik yarışta zafer kazanmasından bu yana Alman üreticinin WEC'deki ilk genel zaferi oldu.

6 numaralı Porsche ikinci saatin ortasından itibaren yarışın kontrolünü elinde tutarken, 1. Virajda Nico Muller'in #93 Peugeot 9X8'inin yaptığı bir hata Vanthoor'u liderliğe yükseltti.

Yarış ilerledikçe iki araç arasındaki fark dalgalandı ve Muller, Peugeot'nun direksiyonuna döndükten sonra altıncı saatin başında Porsche ile olan farkı 10 saniyenin altına indirdi. Ancak Vanthoor, Doha'da gün batımından sonra avantajını yeniden ön tarafa taşımayı başardı.

Estre'nin sondan bir önceki saatte 3. Virajda Lexus GT3 aracıyla yaşadığı küçük temas, Porsche Penske Motorsport ekibinin kusursuz performansındaki tek aksaklık gibi görünüyordu, ta ki ekip yarışın son 15 dakikasında araca yeni bir numara paneli takmak için Estre'yi pite çağırmak zorunda kalana kadar.

Bu süreçte 20 saniye kaybetmesine rağmen Estre, #12 Jota Porsche'nin 30 saniyenin üzerinde bir farkla bitiş çizgisini geçerek WEC sezon açılışında Alman markası için tarihi bir galibiyet elde etti.

Peugeot, Vergne'nin ikinci sırada devam ederken sadece iki tur kala aniden güç kaybederek Callum Ilott, Will Stevens ve Norman Nato'dan oluşan #12 Jota 963'ü finişte ikinciliğe yükseltene kadar WEC'deki en iyi finişine hazırlanıyordu.

Ilott son turlarda Matt Campbell'ın #5 fabrika 963'ünü geride tutmayı başardı.

Chip Ganassi Cadillac, Alex Lynn ve Hanson'ın Jota Porsche'si arasındaki temasla tetiklenen Paul di Resta'nın #94 Peugeot'su ile 1. Virajda yaptığı kazada aracın sol ön tarafında ağır hasar aldıktan sonra dördüncü bitirdiği için şanslıydı.

Lynn, Sebastien Bourdais ve Earl Bamber tarafından paylaşılan #2 Cadillac da Sean Gelael'in #31 WRT BMW GT3 aracına temas ettiği için 10 saniye zaman cezası aldı.

Müşteri #83 AF Corse Ferrari, Yifei Ye, Robert Kubica ve Robert Shwartzman'ın liderin bir tur gerisinde de olsa güçlü bir beşincilik elde etmesiyle İtalyan markasının en yüksek sıralamaya sahip aracı oldu.

Toyota, WEC'de son zamanlardaki en kötü rekabetini yaşadı ve her iki GR010 HYBRID de Katar'daki hem gündüz hem de gece koşullarında öne yakın bir yerde devam edecek hızdan yoksun kaldı.

Mike Conway, Kamui Kobayashi ve yeni transfer Nyck de Vries #7 Toyota ile bir tur geride altıncı olurken, Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa ve Brendon Hartley'nin kardeş aracı Buemi'nin yarışın başındaki kötü kalkışının ardından 10. sırada son puanı aldı.

Vergne, Muller ve Mikkel Jensen tarafından paylaşılan #93 Peugeot, son mekanik sorunlarının ardından geçici olarak yedinci olarak klasmanda yer aldı. Ancak kendi gücüyle kapalı parka geri dönemediği için inceleme altına alındı.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller, Jean-Eric Vergne

Photo by: Shameem Fahath

Nicklas Nielsen, Miguel Molina ve Antonio Fuoco'dan oluşan #50 Ferrari, Nielsen'in pit girişinde beyaz çizgiyi geçtiği için aldığı erken geçiş cezasını atlatarak sekizinci oldu.

Alpine, Hypercar sınıfında yeni gelenlerin en iyisi olarak yarışı tamamladı ve Charles Milesi, Ferdinand Habsburg ve Paul-Loup Chatin #35 A424 ile dokuzuncu olarak puan topladı.

Proton, Julien Andlauer, Neel Jani ve Harry Tincknell'in #99 Porsche 963 ile #8 Toyota'nın hemen arkasında 11. sırada yer almasıyla son puan alan pozisyonu kaçırdı.

Sheldon van der Linde, Robin Frijns ve Rene Rast, en iyi BMW olan #20 M Hybrid V8 ile yarışı Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ve Marco Wittmann'ın kardeş aracının dört sıra önünde 12. sırada tamamladı.

Fabrika Ferrari sürücüsü James Calado, ikinci saatte #59 United Autosports McLaren 720S GT3 ile teması takiben #51 499P'nin arka kanadının düştüğü tuhaf bir kaza yaşadı.

Kanat değiştirmek için pitte iki tura yakın zaman kaybeden Calado, Andlauer'in Proton Porsche'sini start/finish düzlüğünde duvara çok sıkıştırdığı için de bir pitten geçme cezası aldı.

Lamborghini'nin ilk fabrika prototip programı Katar'da zor bir başlangıç yaptı ve Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat ve Edoardo Mortara yarışı liderden beş tur geride 15. sırada tamamladı.

Porsche LMGT3 galibiyetiyle mutluluğunu ikiye katladı

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler

Photo by: JEP / Motorsport Images

Manthey Pure Rxcing ekibinin 2024 için yeni olan LMGT3 sınıfında birinciliği almasıyla Porsche Katar'da çifte zafer elde etti.

Klaus Bachler, Joel Sturm ve Aliaksandr Malykhin, #92 Porsche 911 GT3 ile yarışın büyük bölümünü önde götürdü ve sonunda damalı bayrağı Ian James, Alex Riberas ve Daniel Mancinelli'nin #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3'ünün 4.8s önünde gördü.

Malykhin ilk 15 dakika sonunda liderliği ilk sırada yer alan #81 TF Sport Corvette Z06'dan aldı. 

HoR Aston, altıncı saatte liderliği ele geçirmek için gridde beşinci sıraya yükselmeyi başardı, ancak Riberas kısa süre sonra bir spin atarak birinciliği #92 Porsche'ye geri verdi.

Podyumun son sırası, yarışın son saatinde fabrika sürücüsü Marco Sorensen'in hızlı bir son stint yapmasının ardından diğer Aston Martin'e gitti.

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Maxime Martin ve Amhad Al Marthy ile paylaştığı #46 BMW ile WEC'deki ilk yarışını dördüncü sırada tamamladı.

2024 Katar 1812Km

1
 - 
4
1
 - 
2
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 335

9:55'51.926

11
2
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott France N. Nato Porsche 963 335

+33.297

9:56'25.223

33.297 10
3
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 335

+34.396

9:56'26.322

1.099 11
4
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn France S. Bourdais Cadillac V-Series.R 334

+1 Lap

9:56'04.126

1 Lap 9
5
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 334

+1 Lap

9:56'19.015

14.889 10
6
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 334

+1 Lap

9:57'13.809

54.794 10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller France J. Vergne Peugeot 9X8 334

+1 Lap

9:57'29.072

15.263 10
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 333

+2 Laps

9:56'02.986

1 Lap 11
8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin Austria F. Habsburg France C. Milesi Alpine A424 333

+2 Laps

9:56'40.389

37.403 9
9
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 333

+2 Laps

9:56'49.572

9.183 10
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Önceki haber WEC Katar: Sezonun açılış yarışında Porsche'den Campbell pole pozisyonunu kazandı

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Rachit Thukral
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