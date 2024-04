WEC, her takıma minimum iki Hypercar yarıştırma kuralı getirmeye hazırlanıyor

Autosport'un edindiği bilgilere göre yeni kural, WEC gridinin 2025 yılı için mevcut 37 araçtan en az 40 araca çıkarılması planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu kural, Cadillac Racing'in geçen sezondan beri yaptığı, Iron Lynx Lamborghini'nin bu yıl yaptığı ve Heart of Racing Aston Martin takımının gelecek sezon için duyurduğu gibi, bir fabrika takımının tek bir araçla yarışmasını ortadan kaldıracak.

Hypercar üreticilerinin ikiden fazla fabrika aracı kullanmasını engelleyen kural yürürlükte kalmaya devam edecek.

Sadece Blue Riband Le Mans 24 Saat WEC yarışında ikiden fazla araca izin veriliyor. Ancak ilave katılımlar ne üretici ne de sürücü puanı kazandırıyor.

Bu hamle Hypercar'ı en azından kısmen, her üreticinin iki araçlı tek bir ekip tarafından temsil edilmesini zorunlu kılan, 2024 için yeni olan LMGT3 kategorisiyle uyumlu hale getirecektir.

WEC organizatörü ve eş organizatörü Automobile Club de l'Ouest, yeni sezonda uygulanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan iki araç kuralı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Planla ilgili haberler, Chip Ganassi Racing'in bu ayın başlarında Cadillac V-Series.R LMDh ile hem WEC hem de IMSA SportsCar Şampiyonası'nda tek araçlı fabrika programlarını yürütme anlaşmasının 2024 yılı sonunda sona ereceğini kabul etmesinin ardından geldi.

General Motors markasının WEC için potansiyel adaylarla yaptığı görüşmelerin iki araçlı bir operasyon üzerinde yoğunlaştığı biliniyor.

Iron Lynx, Lamborghini SC63 LMDh'nin ikinci sezonunda iki Hypercar katılımına çıkma niyetini gizlemedi.

Aston Martin, Kuzey Amerika'daki WEC ve IMSA serilerinin her birinde tek bir Valkyrie Le Mans Hypercar çalıştırmayı planladığını duyurdu. Ancak Heart of Racing geçtiğimiz ekim ayında programın lansmanında her iki seride daha büyük bir varlık için kapıyı açık bıraktı.

Garajist Isotta Fraschini, Fransız Duqueine takımı tarafından işletilen ikinci bir Tipo 6 LMH Competizone ya da başka bir takım tarafından işletilen ek bir araç olmak üzere iki araç kullanma olasılığı hakkında da açıkça konuştu.

Isotta bu yıl biri İngiliz Vector Sport takımı, diğeri de Duqueine tarafından işletilecek iki araçla temsil edilmeyi hedefliyordu.

WEC organizasyonu, grid büyüklüğündeki kısıtlamaların bir sonucu olarak yalnızca tek bir araçla katılımına izin verdi ve mali gerekçelerle Duqueine ile devam etmeyi tercih etti.

Yeni kararın, dünya şampiyonası üreticilerinin puanlarını almak yerine Takımlar için FIA Dayanıklılık Dünya Kupası olarak bilinen organizasyonda yarışan Hypercar'daki bağımsız takımlar üzerinde etkileri olabilir.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images