WEC, GTE Pro sınıfının sonlandırılmasına karar verdi

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Automobile Club de l'Ouest, Le Mans 24 Saat öncesi geleneksel basın toplantısında, 2024'te yürürlüğe girecek GT3 düzenlemeleri öncesi GTE Pro sınıfının bir sezon daha devam etmeyeceğini açıkladı.

ACO daha önce, GTE Pro kategorisinin önümüzdeki yıl iki üreticiden en az dört katılım alması halinde önümüzdeki yıl WEC ve Le Mans 24 Saat'te devam edeceğini belirtmişti. Ancak açıklamaların ardından, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin hiçbir zaman kamuya açıklanmayan bir oylamada sınıfın feshine yönelik bir karar aldığı anlaşılıyor.

Yeni 'GT3 Premium' kategorisi, standart GT3 makinelerinden farklı bir ön gövde setine sahip olacak. Ayrıca şu anda GTE Pro'da kullanılan özel lastiklerin kullanımı da bırakılacak ve halihazırda satın alınabilen lastiklere geçiş yapılacak.

ACO ayrıca mevcut GTE Am kategorisinin de 2023 sezonunun ardından devam etmeyeceğini duyurdu.

GTE Pro'daki mevcut durum ne?

Sınıf, son yıllarda büyük kan kaybı yaşadı. An itibariyle yalnızca beş araç -tam zamanlı olarak- GTE Pro'da boy göstermekte: iki Ferrari, iki Porsche ve bir Corvette C8.R.

Le Mans'ta ise fazladan iki araç daha yarışacak: ikinci bir Corvette C8.R ile Riley Motorsport'a ait özel bir Ferrari 488 GTE.

Mevcut üç üreticiden ikisi, Porsche ve Ferrari, LMDh ve Le Mans Hypercar projelerine odaklanmak için gelecek yıl GTE Pro'dan ayrılmayı planladıklarını belirttiler. Bu da, tüm sezonu kapsayacak bir programa geçmeyi hedefleyen Corvette'i 2023'te GTE Pro'da kalan tek üretici konumuna getirecekti.

Her mürettebatta en az bir bronz dereceli sürücünün yer aldığı ve bu yıl 13 araçlık etkileyici bir gride sahip GTE Am sınıfı ise bir sezon daha devam edecek ve WEC'deki GTE otomobilleri için tek kategori olacak.

GTE Pro ilk olarak 2010'de kaldırılan GT1'in mirasçısı GT2'nin 2012'de "Pro" ve "Pro-Am" olarak ikiye ayrılmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Yıllar geçtikçe popülaritesini arttıran GTE Pro, 2019'da Le Mans'ta -10'u tam zamanlı yarışmakta olan- 17 araçla zirveye ulaştı.

Bununla birlikte, kategori daha sonra hızlı bir düşüş yaşadı; BMW, yalnızca 2018/19 süper sezonunda yarıştıktan sonra M8 GTE ile WEC programının fişini çekti, bunu dört yıldır başarılı bir GT programı yürüten Ford'un ayrılığı izledi.

2021 sezonundan itibaren Formula 1'e giriş yapan Aston Martin ise 2020'de hem Le Mans'tan, hem de WEC'den çekildi. Böylece 2021 sezonunda GTE Pro'da Ferrari ve Porsche dışında üretici kalmadı.