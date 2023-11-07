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WEC, gridi 40 araca çıkarma planını erteledi

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, gelecek yıl tam sezon gridini 40 araca çıkarma planlarını geri çekti.

Gary Watkins
Editör Gary Watkins
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Serinin organizatörü FIA ve Automobile Club de l'Ouest, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn'de düzenlenen WEC sezon finalinde, yarış gridini genişletme planlarını netleştirdi.

Griddeki araç sayısını 40'a çıkarma planı yapılan görüşmeler sonrasında şimdilik rafa kaldırıldı.

WEC patronu Frederic Lequien, bu yılki sayıyla aynı olan 37 aracı "doğru sayı" olarak nitelendirdi.

"Plan bu, ancak hedef 2025'te araç sayısını arttırmak."

FIA ve ACO'nun 37 araç sayısında diretmesinin temel nedeni, bu sayının Nisan ve Eylül aylarındaki Imola ve Austin yarışlarının padoğundaki garaj sayısına denk geliyor olması.

Bu pistler 2024 takvimdeki en küçük pit komplekslerine sahip pistler.

ACO başkanı Pierre Fillon, 40 araca çıkma planının yakıt ikmali tarafında da karmaşaya yol açabileceğini belirtti.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey, #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz

Photo by: Shameem Fahath

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey, #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz


Gelecek yıl GTE Am'in yerini alacak olan yeni LMGT3 sınıfındaki takımların bir kısmının ya da tamamının her iki aracı da tek bir garajda çalıştırması gerekiyor.


Fillon sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı garajda iki araç iki farklı yakıt ikmal sistemi anlamına gelecektir; bu adil değil."


FIA ve ACO tarafından, Aston Martin'in Hypercar sınıfına katılacağı ve Lamborghini'nin SC63 LMDh'lerinden ikincisini kullanmayı planladığı 2025 yılı için bu sorunun üstesinden nasıl gelecekleri net değil.

Fillon, LMP2'nin kalkmasının ardından gelecek yıldan itibaren WEC'deki iki sınıf olan Hypercar ve LMGT3 kategorileri arasında gridin nasıl bölüneceğine karar vermediklerini belirtti.

Bu konunun 20 Kasım'da kayıtlar kapandıktan sonra yapılacak toplantıyla netleştirilmesi bekleniyor.

FIA Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille, seriye giriş için "aşırı talep" görmeyi beklediklerini söyledi.

Yapılan bazı başvuruların geri çevrileceğini söyleyen Mille, "Ne yazık ki bu kararı vermek zorundayız ve bu hiç de kolay değil." dedi.

Gelecek yıl WEC gridinde 19 Hypercar ve 18 LMGT3 aracı yer alacak.

Ferrari'nin üç araçla yarışmayı planlaması halinde Hypercar'da 20 başvuru olacak.

LMGT3'teki dokuz üreticinin -Porsche, Ferrari, Aston Martin, Chevrolet, Lexus, Lamborghini, BMW, Ford ve McLaren'in- her biri iki araçla mücadele edecek.

LMGT3'te Mercedes ve Audi araçlarını kullanmak isteyen potansiyel katılımcılar da var.

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