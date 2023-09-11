WEC Fuji: Toyota duble yaparak kazandı, Porsche podyumda!

Yarışın ilk saatlerinde nispeten zorlanan Toyota, son pit stopların ardından net bir farkla öne geçmeyi başardı ve yarışın sonuna kadar da farkı koruyabildi.

Galibiyet mücadeleye pole pozisyonundan başlayan #7 Toyota sürücüleri Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway'e giderken, ikincilik #8 Toyota sürücüleri Brendon Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa'ya gitti.

Toyota böylece kendi evinde duble yaparak takımlar şampiyonluğunu da garantiledi.

Podyumu hafta sonunun bir diğer güçlü takımı olan Porsche Penske tamamladı, ilk turda liderliği aldıktan sonra yarışın yarısını lider götüren #6 Porsche, günün sonunda Toyota ile boy ölçüşemedi ve üçüncülükle yetindi.

Ferrari AF Corse için kötü başlayan hafta sonu nispeten iyi sonuçlandı; #50 Ferrari sürücüleri Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen ve Miguel Molina dördüncü olurken, Le Mans galibi #51 Ferrari sürücüleri Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi ise beşinci sıradaydı.

Hertz Team Jota altıncı sıradaydı; ancak yarışın ilk saatinde, tur bindirmeler esnasında LMP2'de mücadele eden Jota aracıyla temas edip ceza almasalardı daha da iyi bir sonuca imza atabilirlerdi.

Peugeot bir kez daha geride kaldı, #94 Peugeot yedinci, #93 Peugeot sekizinci sıradaydı. Takım için önemli bir detay, #94 Peugeot koltuğunda Stoffel Vandoorne'un da yer almasıydı.

Proton Competition Porsche, yarışın ortasında meydana gelen bir emniyet kemeri sorununun ardından epey zaman kaybetse de dokuzuncu olarak ilk puanlarını aldı.

Günün son puanı ise #2 Cadillac'a gitti.

LMP2'de durum ne?

Robert Kubica, Louis Delétraz ve Rui Andrade üçlüsünün direksiyonunda yer aldığı #41 WRT, ilk turların lideri konumundaki #22 United'ı mağlup etmeyi başardı ve galibiyete ulaştı.

Sezonun ikinci galibiyetine ulaşan #41 WRT, şampiyonluğu da neredeyse garantiledi.

Robin Frijns, Ferdinand Habsburg ve Sean Gelael üçlüsünün direksiyonunda yer aldığı #31 WRT, Frijns'in bitime 10 dakika kala Filipe Albuquerque'yi geçmesinin ardından WRT'yi dubleye taşıyacak gibiydi, ancak #22 United yerini geri aldı ve hiç olmazsa ikinciliği kaybetmedi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Inter Europol Competition ise zorlu bir hafta sonu geçirdi ve damalı bayrağı dokuzuncu sırada görebildi.

GTE AM'de durum ne?

Davide Rigon, Thomas Flohr ve Francesco Castellacci, #54 AF Corse Ferrari'yi 2023'teki ilk LMGTE Am galibiyetine taşıdı.

Ritomo Miyata, Takeshi Kimura ve Scott Huffaker'ın #57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Evo'su ikinci olarak Ferrari'ye dubleyi getirdi, ancak yarışın ardından "sarı bayrak periyodunda aşırı hız" nedeniyle 10 saniye zaman cezası aldı ve üçüncülüğe geriledi.

Bu durum, şampiyonluğu garantileyen #33 Corvette'i çifte ceza almasına rağmen ikinciliğe taşıdı.

Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahel Frey'in direksiyonunda yer aldığı #85 Iron Dames da cezanın ardından üçüncülüğe yükseldi ve bu sezon ikinci kez podyuma çıktı.