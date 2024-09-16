Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
WEC Fuji

WEC Fuji: Porsche galibiyetle liderliğini güçlendirdi, Toyota felaket bir yarış geçirdi

Toyota kendi taraftarları önünde felaket bir yarış geçirirken Porsche kazandı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Podium: Race winner #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Brendon Hartley
WEC Fuji kupası
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
Eylemi başlat
Start aksiyonu, #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn önde
GT aksiyonu başlıyor: #81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood lider
#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries
#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki, #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen,#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere,
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann.
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hibrit: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hibrit: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn lider
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn
#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn
#50 AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen
#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann.
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere, #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann.
Yarış galibi #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hibrit: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hibrit: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries
Yarış galibi GT, #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon
#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki
#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer
#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki
#51 AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hibrit: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann.
Yarış galibi #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
Yarış galibi #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
Yarış galibi GT, #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann.
Yarış galibi #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
Yarış galibi GT, #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon
Podyum: #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher
Podyum: üçüncü sıra #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
Podyum: ikinci sıra #15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann
Podyum: #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher
Podyum: #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher
Podyum: #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor. #15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor
Podyum: #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
Podyum: Yarışı kazanan #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
Podyum: #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
WEC Kupası podyumu: #38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen, #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato
Podyum WEC Kupası: #12 Hertz Team Jota Porsche 963: Will Stevens, Callum Ilott, Norman Nato
Podyum GT: #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin
Podyum GT: #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi
Podyum GT: Yarış galibi #54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon
Podyum GT: #92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler
Podyum: #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Laurens Vanthoor, #15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor
Podyum: Yarışın galibi #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, ikinci #15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann, üçüncü #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Ni
Podyum: Yarışı kazanan #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor
Podyum: üçüncü sıra #36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
70

Porsche, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fuji'deki sondan bir önceki turunda zafere ulaşarak 2024 Sürücüler Şampiyonluğuna yaklaştı.

Laurens Vanthoor, Andre Lotterer ve Kevin Estre, #6 Porsche 963 LMDh ile Katar'daki sezon açılışından bu yana ilk galibiyetini alarak Kasım ayında Bahreyn 'de yapılacak şampiyonluk mücadelesi öncesinde şampiyona liderliğini 27 puana çıkardı.

Kamui Kobayashi, Nyck de Vries ve Mike Conway 'den oluşan #7 Toyota GR010 HYBRID, Kobayashi'nin bitime bir saatten biraz fazla bir süre kala Matt Campbell 'ın diğer fabrika Penske aracıyla çarpışmasının ardından yarışı tamamlayamadı.

7 numaralı GR010 HYBRID'deki hasar o kadar ağırdı ki, Japon üretici aracı yarıştan çekmek zorunda kaldı ve Porsche'yi 2017'den bu yana WEC'deki ilk genel şampiyonluğunu elde etmek için güçlü bir konuma getirdi.

Vanthoor’un güçlü bir açılış stinti ve ilk pit stop aşamasında bir strateji hamlesiyle #6 Porsche, yarışın ikinci saatinde liderliğe yükseldi.

50 numaralı Ferrari 499P üçüncü saatte biraz farklı bir stratejiyle kısa süreliğine liderliği ele geçirmeyi başarsa da, Lotterer yarının ortasından kısa bir süre sonra Nicklas Nielsen 'i geçerek durumu eski haline getirdi.

Yarış, dördüncü saatin başındaki bir uyarı periyodunun tüm öndeki araçları aynı stratejiye getirmesi ve liderlik mücadelesini yeniden başlatmasıyla, esasen eşit olmayan iki parçaya bölündü.

Daniil Kvyat’ın kullandığı Lamborghini SC63, son viraj çıkışında teknik bir arızayla durduğunda, neredeyse tüm araçlar bu fırsattan yararlanarak sanal güvenlik aracı sırasında avantajlı bir pit stop yaptı.

VSC'yi tam bir güvenlik aracı takip etti ve sonunda finişe doğru 90 dakikalık bir sprint için yol açmak üzere geri çekildi.

Direksiyonda Estre'nin bulunduğu #6 Porsche, Dries Vanthoor 'un #15 BMW'sini ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota GR010 HYBRID'i geride bıraktı.

Estre yavaşça Vanthoor'dan uzaklaştı ve son saatteki geç kalkışa rağmen aracı 16.6s'lik bir galibiyet farkıyla finişe getirmeyi başardı

6 numaralı Porsche olası bir lastik basıncı ihlali nedeniyle inceleme altına alındı ancak bir kınama cezası ile kurtulmayı başardı.

Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ve Marco Wittmann 'ın ikinciliği BMW'nin WEC'deki ilk podyumu ve 2024'te herhangi bir şampiyonadaki ilk podyumu oldu.

Wittmann yarışa üçüncü sıradan başladı ve açılış turunda Sebastien Buemi'nin #8 Toyota'sını geçerek ikinci sıraya yerleşti. 15 numaralı ekip ikinci saatteki strateji farklılıklarına rağmen finişe kadar bu pozisyonu korudu.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Mick Schumacher, Nicolas Lapierre ve Mathieu Vaxiviere'nin #36 Alpine A424 LMDh ile üçüncü olarak podyuma ilk ziyaretini gerçekleştirdiği yarışta, yeni bir üretici daha ilk kez podyuma çıkmış oldu.

Eski Haas Formula 1 pilotu Schumacher, yarışın bitimine altı dakika kala Norman Nato 'nun müşteri #12 Jota Porsche 963'ünü geçti ve ilk etabın başlarındaki temposuyla da göz doldurdu.

Mikkel Jensen, Nico Muller ve Jean-Eric Vergne tarafından paylaşılan #93 Peugeot 9X8, Jensen'in de altı saatlik mücadelenin son anlarında Nato'yu geçmeyi başarmasının ardından dördüncü sırayı aldı.

Böylece Nato, Callum Ilott ve Will Stevens 'ın #12 Jota aracı beşinci sırada yer aldı ve Jenson Button, Oliver Rasmussen ve Phil Hanson'ın yer aldığı kardeş aracın hemen önünde yer aldı.

Stoffel Vandoorne, Paul di Resta ve Loic Duval, #94 numaralı araçla Charles Milesi, Ferdinand Habsburg ve Jules Gounon'dan oluşan ikinci Alpine'in önünde yedinci olurken, Peugeot her iki aracını da puanların içine sokmayı başardı.

Habsburg, eski Formula 1 pilotu Robert Kubica'nın tetiklediği 1. virajdaki arbedeye yakalandıktan sonra ikinci turda 17. sıraya düştü.

Kubica 1. virajda fren yaptı ve #83 AF Corse Ferrari 499P'yi Frederic Makowiecki'nin #5 Porsche'sinin arkasına çarptı, ardından Antonio Giovinazzi 'nin #51 Ferrari'si spin attı. Giovinazzi de Habsburg'un Alpine'ine çarptı.

Ferrari, Nielsen, Antonio Fuoco ve Miguel Molina 'nın yer aldığı ve Nielsen'in direksiyonunda kısa bir süre liderlik yaptığı 50 numaralı araçla dokuzuncu sırada finiş görebildi.

Hirakawa'nın Sebastien Buemi ve Brendon Hartley ile paylaştığı hayatta kalan tek Toyota, Hirakawa'nın mavi bayraklara saygı göstermediği için pitten geçme cezası aldığı sinir bozucu bir son stintin ardından uzak bir 10. ve puan kazananların sonuncusu oldu. Hirakawa, pit-stoptan sonra Estre'nin bir tur gerisinde piste geri dönmüştü. 

Cadillac, ilk pit-stoptaki sürücü değişikliği #2 V-Series.R'ın kazanan Porsche'nin gerisine düşmesine sebep olmadanönce, Earl Bamber  direksiyondayken yarışın açılış stintini liderlik etti.

Bamber daha sonra Marciello'ya kaptırdığı üçüncülüğü geri kazanmaya çalışırken, üçüncü saatte 1. virajda BMW sürücüsüyle çarpışarak lastiğinin patlamasına neden oldu.

Bamber'in son saatteki dramatik şoku Cadillac'ın yarışı puanla bitirme umutlarını suya düşürürken, Yeni Zelandalı pilot aksayan aracını pite geri getirmeyi zar zor başardı.

Ferrari LMGT3'te kazandı, Porsche sınıf şampiyonluğunu kazandı

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Ferrari, 2024 için yeni olan LMGT3 sınıfındaki ilk zaferini, Davide Rigon, Francesco Castellacci ve Thomas Flohr 'un #54 AF Corse 296 GT3 ile en üst sırada yer almasıyla elde etti.

Rigon zaferi son turda podyuma çıkamayan Gregoire Saucy'nin #59 United Autosports McLaren 720S GT3'ünü geçerek elde etti.

Klaus Bachler, Aliaksandr Malkyhin ve Joel Sturm' un #92 Manthey PureRxcing Porsche 911 GT3 R ' ı ikinci sırada yer aldı ve bir yarış kala sürücüler şampiyonluğunu garantiledi.

92 numaralı Porsche sondan bir önceki saatte güvenlik aracı altında yarışı önde götürüyordu, ancak Bachler, Saucy'nin McLaren'ı tarafından geçildi. Hem Bachler hem de Saucy daha sonra fabrika Ferrari sürücüsü Rigon tarafından etkileyici bir son stint ile geçildi. 

Podyumun son sıraları Maxime Martin, Valentino Rossi ve Ahmad Al Harthy'ye gitti ve #46 WRT BMW M4 GT3 ekibinin podyuma ikinci ziyareti oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 213

6:00'32.196

   5   25
2
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Germany M. Wittmann BMW M Hybrid V8 213

+16.601

6:00'48.797

 16.601 6   18
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France N. Lapierre Germany M. Schumacher France M. Vaxivière Alpine A424 213

+42.321

6:01'14.517

 25.720 7   15
4
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark M. Jensen Switzerland N. Müller France J. Vergne Peugeot 9X8 2024 213

+45.846

6:01'18.042

 3.525 7   12
5
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott France N. Nato Porsche 963 213

+49.689

6:01'21.885

 3.843 6   10
6
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 213

+51.916

6:01'24.112

 2.227 6   8
7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France J. Gounon Austria F. Habsburg France C. Milesi Alpine A424 213

+54.316

6:01'26.512

 2.400 7   6
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom P. diResta France L. Duval Belgium S. Vandoorne Peugeot 9X8 2024 213

+54.324

6:01'26.520

 0.008 6   4
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 213

+57.874

6:01'30.070

 3.550 6   2
10
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 213

+58.879

6:01'31.075

 1.005 7   1
11
Proton Competition HYPERCAR
99 United Kingdom H. Tincknell Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 212

+1 Lap

6:01'19.205

 1 Lap 8    
12
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 211

+2 Laps

6:00'53.018

 1 Lap 10    
13
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 194

+19 Laps

6:00'50.725

 17 Laps 7    
14
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 194

+19 Laps

6:00'54.500

 3.775 6    
15
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. AlHarthy Italy V. Rossi Belgium M. Martin BMW M4 GT3 194

+19 Laps

6:00'57.786

 3.286 6    
16
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 194

+19 Laps

6:00'59.733

 1.947 7    
17
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 194

+19 Laps

6:01'03.727

 3.994 7    
18
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 194

+19 Laps

6:01'10.731

 7.004 9    
19
D'Station Racing LMGT3
777 France C. Mateu
E. Bastard
Denmark M. Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR GT3 194

+19 Laps

6:01'16.487

 5.756 7    
20
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 194

+19 Laps

6:01'16.712

 0.225 7    
21
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 194

+19 Laps

6:01'20.567

 3.855 7    
22
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 194

+19 Laps

6:01'27.041

 6.474 6    
23
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
Austria C. Schmid South Africa K. vanderLinde 		Lexus RC F GT3 194

+19 Laps

6:01'34.709

 7.668 6    
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Japan T. Kimura
E. Masson
Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 194

+19 Laps

6:01'40.771

 6.062 8    
25
IRON LYNX LMGT3
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 193

+20 Laps

6:00'46.662

 1 Lap 8    
26
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 193

+20 Laps

6:01'07.467

 20.805 8    
27
Proton Competition LMGT3
77 United States R. Hardwick Canada Z. Robichon United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 193

+20 Laps

6:02'11.452

 1'03.985 7    
28
Proton Competition LMGT3
88 Germany C. Ried
M. Pedersen
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 192

+21 Laps

6:00'36.213

 1 Lap 8    
29
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 191

+22 Laps

6:01'30.520

 1 Lap 8    
 
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 202

+11 Laps

5:47'52.014

   7 Yarış dışı  
 
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 193

+20 Laps

5:32'02.125

 9 Laps 7 Yarış dışı 1
 
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 168

+45 Laps

4:57'07.348

 25 Laps 7 Yarış dışı  
 
TF Sport LMGT3
82 Japan H. Koizumi
S. Baud
Spain D. Juncadella 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 164

+49 Laps

5:31'41.776

 4 Laps 9 Yarış dışı  
 
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 163

+50 Laps

4:43'48.257

 1 Lap 7 Yarış dışı  
 
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 163

+50 Laps

4:44'44.682

 56.425 7 Yarış dışı  
 
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy M. Bortolotti Switzerland E. Mortara Russian Federation D. Kvyat Lamborghini SC63 146

+67 Laps

4:08'47.186

 17 Laps 4 Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Isotta Fraschini, WEC'in Hypercar sınıfından çekildi ve sezonun kalanında yarışmayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Rachit Thukral
Daha fazlası
Rachit Thukral
Bagnaia, Misano testinde Ducati ilk 3'üne öncülük etti, Acosta KTM ile 4. oldu

Bagnaia, Misano testinde Ducati ilk 3'üne öncülük etti, Acosta KTM ile 4. oldu

MotoGP
Misano testi
Bagnaia, Misano testinde Ducati ilk 3'üne öncülük etti, Acosta KTM ile 4. oldu
Brno, 2025'te MotoGP takvimine geri dönüyor!

Brno, 2025'te MotoGP takvimine geri dönüyor!

MotoGP
Brno, 2025'te MotoGP takvimine geri dönüyor!
Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

MotoGP
Avusturya GP
Espargaro: "Acosta, MotoGP'de her zaman en iyi sürücünün kazanmadığını anlamalı"

Son Haberler

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye