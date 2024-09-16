WEC Fuji: Porsche galibiyetle liderliğini güçlendirdi, Toyota felaket bir yarış geçirdi

Porsche, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fuji'deki sondan bir önceki turunda zafere ulaşarak 2024 Sürücüler Şampiyonluğuna yaklaştı.

Laurens Vanthoor, Andre Lotterer ve Kevin Estre, #6 Porsche 963 LMDh ile Katar'daki sezon açılışından bu yana ilk galibiyetini alarak Kasım ayında Bahreyn 'de yapılacak şampiyonluk mücadelesi öncesinde şampiyona liderliğini 27 puana çıkardı.

Kamui Kobayashi, Nyck de Vries ve Mike Conway 'den oluşan #7 Toyota GR010 HYBRID, Kobayashi'nin bitime bir saatten biraz fazla bir süre kala Matt Campbell 'ın diğer fabrika Penske aracıyla çarpışmasının ardından yarışı tamamlayamadı.

7 numaralı GR010 HYBRID'deki hasar o kadar ağırdı ki, Japon üretici aracı yarıştan çekmek zorunda kaldı ve Porsche'yi 2017'den bu yana WEC'deki ilk genel şampiyonluğunu elde etmek için güçlü bir konuma getirdi.

Vanthoor’un güçlü bir açılış stinti ve ilk pit stop aşamasında bir strateji hamlesiyle #6 Porsche, yarışın ikinci saatinde liderliğe yükseldi.

50 numaralı Ferrari 499P üçüncü saatte biraz farklı bir stratejiyle kısa süreliğine liderliği ele geçirmeyi başarsa da, Lotterer yarının ortasından kısa bir süre sonra Nicklas Nielsen 'i geçerek durumu eski haline getirdi.

Yarış, dördüncü saatin başındaki bir uyarı periyodunun tüm öndeki araçları aynı stratejiye getirmesi ve liderlik mücadelesini yeniden başlatmasıyla, esasen eşit olmayan iki parçaya bölündü.

Daniil Kvyat’ın kullandığı Lamborghini SC63, son viraj çıkışında teknik bir arızayla durduğunda, neredeyse tüm araçlar bu fırsattan yararlanarak sanal güvenlik aracı sırasında avantajlı bir pit stop yaptı.

VSC'yi tam bir güvenlik aracı takip etti ve sonunda finişe doğru 90 dakikalık bir sprint için yol açmak üzere geri çekildi.

Direksiyonda Estre'nin bulunduğu #6 Porsche, Dries Vanthoor 'un #15 BMW'sini ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı #8 Toyota GR010 HYBRID'i geride bıraktı.

Estre yavaşça Vanthoor'dan uzaklaştı ve son saatteki geç kalkışa rağmen aracı 16.6s'lik bir galibiyet farkıyla finişe getirmeyi başardı

6 numaralı Porsche olası bir lastik basıncı ihlali nedeniyle inceleme altına alındı ancak bir kınama cezası ile kurtulmayı başardı.

Dries Vanthoor, Raffaele Marciello ve Marco Wittmann 'ın ikinciliği BMW'nin WEC'deki ilk podyumu ve 2024'te herhangi bir şampiyonadaki ilk podyumu oldu.

Wittmann yarışa üçüncü sıradan başladı ve açılış turunda Sebastien Buemi'nin #8 Toyota'sını geçerek ikinci sıraya yerleşti. 15 numaralı ekip ikinci saatteki strateji farklılıklarına rağmen finişe kadar bu pozisyonu korudu.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Mick Schumacher, Nicolas Lapierre ve Mathieu Vaxiviere'nin #36 Alpine A424 LMDh ile üçüncü olarak podyuma ilk ziyaretini gerçekleştirdiği yarışta, yeni bir üretici daha ilk kez podyuma çıkmış oldu.

Eski Haas Formula 1 pilotu Schumacher, yarışın bitimine altı dakika kala Norman Nato 'nun müşteri #12 Jota Porsche 963'ünü geçti ve ilk etabın başlarındaki temposuyla da göz doldurdu.

Mikkel Jensen, Nico Muller ve Jean-Eric Vergne tarafından paylaşılan #93 Peugeot 9X8, Jensen'in de altı saatlik mücadelenin son anlarında Nato'yu geçmeyi başarmasının ardından dördüncü sırayı aldı.

Böylece Nato, Callum Ilott ve Will Stevens 'ın #12 Jota aracı beşinci sırada yer aldı ve Jenson Button, Oliver Rasmussen ve Phil Hanson'ın yer aldığı kardeş aracın hemen önünde yer aldı.

Stoffel Vandoorne, Paul di Resta ve Loic Duval, #94 numaralı araçla Charles Milesi, Ferdinand Habsburg ve Jules Gounon'dan oluşan ikinci Alpine'in önünde yedinci olurken, Peugeot her iki aracını da puanların içine sokmayı başardı.

Habsburg, eski Formula 1 pilotu Robert Kubica'nın tetiklediği 1. virajdaki arbedeye yakalandıktan sonra ikinci turda 17. sıraya düştü.

Kubica 1. virajda fren yaptı ve #83 AF Corse Ferrari 499P'yi Frederic Makowiecki'nin #5 Porsche'sinin arkasına çarptı, ardından Antonio Giovinazzi 'nin #51 Ferrari'si spin attı. Giovinazzi de Habsburg'un Alpine'ine çarptı.

Ferrari, Nielsen, Antonio Fuoco ve Miguel Molina 'nın yer aldığı ve Nielsen'in direksiyonunda kısa bir süre liderlik yaptığı 50 numaralı araçla dokuzuncu sırada finiş görebildi.

Hirakawa'nın Sebastien Buemi ve Brendon Hartley ile paylaştığı hayatta kalan tek Toyota, Hirakawa'nın mavi bayraklara saygı göstermediği için pitten geçme cezası aldığı sinir bozucu bir son stintin ardından uzak bir 10. ve puan kazananların sonuncusu oldu. Hirakawa, pit-stoptan sonra Estre'nin bir tur gerisinde piste geri dönmüştü.

Cadillac, ilk pit-stoptaki sürücü değişikliği #2 V-Series.R'ın kazanan Porsche'nin gerisine düşmesine sebep olmadanönce, Earl Bamber direksiyondayken yarışın açılış stintini liderlik etti.

Bamber daha sonra Marciello'ya kaptırdığı üçüncülüğü geri kazanmaya çalışırken, üçüncü saatte 1. virajda BMW sürücüsüyle çarpışarak lastiğinin patlamasına neden oldu.

Bamber'in son saatteki dramatik şoku Cadillac'ın yarışı puanla bitirme umutlarını suya düşürürken, Yeni Zelandalı pilot aksayan aracını pite geri getirmeyi zar zor başardı.

Ferrari LMGT3'te kazandı, Porsche sınıf şampiyonluğunu kazandı

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Ferrari, 2024 için yeni olan LMGT3 sınıfındaki ilk zaferini, Davide Rigon, Francesco Castellacci ve Thomas Flohr 'un #54 AF Corse 296 GT3 ile en üst sırada yer almasıyla elde etti.

Rigon zaferi son turda podyuma çıkamayan Gregoire Saucy'nin #59 United Autosports McLaren 720S GT3'ünü geçerek elde etti.

Klaus Bachler, Aliaksandr Malkyhin ve Joel Sturm' un #92 Manthey PureRxcing Porsche 911 GT3 R ' ı ikinci sırada yer aldı ve bir yarış kala sürücüler şampiyonluğunu garantiledi.

92 numaralı Porsche sondan bir önceki saatte güvenlik aracı altında yarışı önde götürüyordu, ancak Bachler, Saucy'nin McLaren'ı tarafından geçildi. Hem Bachler hem de Saucy daha sonra fabrika Ferrari sürücüsü Rigon tarafından etkileyici bir son stint ile geçildi.

Podyumun son sıraları Maxime Martin, Valentino Rossi ve Ahmad Al Harthy'ye gitti ve #46 WRT BMW M4 GT3 ekibinin podyuma ikinci ziyareti oldu.