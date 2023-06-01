WEC: "Devasa performans farklarından ötürü durumu dengelemek zorundaydık"

Automobile Club l'Ouest, FIA ve takımlar arasındaki anlaşma gereği, Hypercar sınıfında yıl boyunca sadece bir kez Performans Dengesi düzenlemesi yapılacak, bu düzenleme Le Mans 24 Saat'i etkilemeyecekti.

Ancak dün akşam yayınladığı bir bildiriyle bu kararından vazgeçen taraflar, başta Toyota olmak üzere toplam dört farklı üreticinin [Cadillac, Ferrari, Porsche] Performans Dengesi değişikliklerine tabi tutulacağını açıkladı!

Bu değişiklikten en çok Toyota etkilenecek, nitekim araç tam 37 kilogram ağırlaşacak ve başta en yakın rakip Ferrari olmak üzere diğer tüm araçlardan çok daha ağır konuma gelecek.

Değişikliğin ardından hızlıca ortak bir basın açıklaması yayınlayan FIA ve ACO, ana sebep olarak "farkların beklenenden fazla olmasını" gösteriyor.

Açıklamada, "2023 sezonunun ilk birkaç yarışı, Hypercar sınıfında yarışan farklı araçlar arasındaki farkların başlangıçta öngörülenden daha büyük olduğunu gözler önüne serdi."

"Bu faktörleri göz önünde bulunduran ve mevcut verileri derinlemesine analiz eden taraflar, Hypercar gridinin daha eşit olması gerektiğine, bu eşitliğe de LMH ve LMDh araçları arasında, aynı zamanda araçların kendi içlerinde düzenlemelere gidilerek ulaşılacağına karar vermiştir." ifadeler yer aldı.