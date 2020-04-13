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WEC / Son dakika

WEC, daha basit 2021 takviminin arkasındaki mantığı açıkladı

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WEC, daha basit 2021 takviminin arkasındaki mantığı açıkladı
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Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Nis 2020 05:54

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın patronu Gerard Neveu’ya göre seri, koronavirüsün finansal etkilerinden kurtulma konusunda takımlara ve sponsorlara yeterli zaman verebilmek için daha basit bir takvim açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle 2019/20 sezonu Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yerine Kasım ayında Bahreyn’de sona erecek olan WEC’in gelecek sezonunun başlangıcı Mart 2021’e kadar ertelenmişti.

Böylece WEC, 2017’den sonra ilk kez tüm yarışları aynı sene içerisinde yapacak. 2017’de Porsche seriden ayrılmış ve 2018/19’da süper sezon formatı, 2019/20’de ise kış takvimi formatı uygulanmıştı.

Neveu, sezonun başlangıcını Eylül’den sonraya almanın, şampiyonadaki takımların finansal anlamda iyileşmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

WEC Talk podcast’inde konuşan Neveu, “Gelecek sezon dikkate alacağımız ilk şey, ekonomik kriz. Her durumda, kriz sonrasında büyük bir ekonomik etki ile karşı karşıya kalacağız.”

“Elbette dikkatli olmalıyız, çünkü çok zorlu olacak. Ve bu durumda sunmamız gereken şey zaman.”

“Tam olarak nerede olduğunuzdan emin olmak için zamana ihtiyacınız olur.”

“Bu, müşteri takımları için de geçerli. Müşteri takımlarının da örneğin sürücülerle ve sponsorlarla ilgilenmesi gerekir.”

“Ve eğer onlara, gelecek sezon için katılım paranızı ödemeye hazır olmalarını söylerseniz, kimse buna cevap veremez.”

“Gelecek sezonun başlangıcının Mart 2021’e ertelenmesi kararının, önceki plana göre bize 6-7 ay daha kazandıracağını düşünüyoruz.”

“Bu ayrıca bize de daha fazla zaman sağlıyor, çünkü sadece sezonun başında değil, tamamında iyi bir iş yapmanız gerekiyor.” dedi.

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Neveu, kış formatının WEC’e getirdiği avantajlardan hâlâ emin olduğunu belirtti, ancak yıllık takvime geri dönmenin herkes için en iyisi olduğunu söyledi.

“Pek çok şeyi değiştirmeye hazır olmalıyız ve ilk olarak yapacağımız şeylerden biri, daha az karmaşık olmaya çalışmak ve ortaklar ile insanlar için hayatı daha basit hale getirmek.”

“Eğer bu yıllık takvimi gelecek sene düzenlemeyi kararlaştırırsak, bunu sonraki senelerde de devam ettirmemiz gerekir. Çünkü bunu yapıp, daha sonra bunu sevmediğimizi ve bunu tekrar değiştireceğimizi söyleyemeyiz.”

“Ters takvime sahip olma fikri bence çok iyiydi, çünkü çok iyi çalışıyor. Ancak şimdi bu bizim seçimimiz değil. Mevcut durum bizi planı değiştirmeye ve herkes için en kolay çözüme uyum sağlamaya zorladı.”

“Bu yüzden sezon Mart’ta başlayacak, Kasım sonunda bitecek. Ve elbette Le Mans 2021’de Haziran ayında yapılacak.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Editör Rachit Thukral

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