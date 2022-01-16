WEC, Sebring'in COVID endişelerine rağmen Mart ayında yapılacağına emin

WEC patronu Frederic Lequien, Florida'da 18 Mart'ta, 2019'dan bu yana ilk kez gerçekleştirilecek 1000 millik yarışın yapılacağından emin.

Lequien, Florida'da Aralık'tan bu yana artan COVID vakalarına rağmen endişe duymuyor.

"Paniklemeye gerek yok. Hepimiz Sebring'in yapılacağına eminiz."

"Hiçbir endişemiz yok sadece ulaşımda bazı gecikmeler oldu ama Sebring'i tehlikeye sokacak hiçbir şey yok."

Lequien durumu, WEC'in art arda ikinci kez Sebring 1000 Mil'i iptal etmek zorunda kaldığı geçen yıla göre kıyasladı.

"Bir yıl önce, bir karar almak kolaydı çünkü ABD'nin sınırları kapalıydı ve oraya gitmek imkansızdı. Şimdi ise yeşil ışık yaktılar."

"Amerika, kapılarını bir ay içerisinde kapatmaya karar vermediği sürece endişelenmemiz için hiçbir neden yok."

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Lequien, bu açıklamayı çarşamba günü 2022 WEC giriş listesinin yayınlanmasının ardından yaptı. Listenin açıklanmasını, ekiplerin araçlarının ve ekipmanlarının önümüzdeki hafta başında deniz yolu ile ABD'ye taşınması takip edecek.

Sebring 1000 Mil, en son Mart 2019'da gerçekleşti ve ikinci yarış, 2019/20'nin altıncı turu olarak planlanmıştı ancak COVID pandemisi artınca bir hafta önce iptal edildi.

Sebring, aslında 2021 yılının açılış turu olarak ayarlanmıştı ancak Ocak ayının sonlarında takvimden çıkartıldı.

12 Saatlik IMSA ise 2020'de Kasım ayına ertelenmişti ancak geçtiğimiz yıl Mart'ta gerçekleştirilerek, takvimdeki eski yerini aldı.

Başlangıçta, Sebring WEC'in, IMSA yarışının bitişinden birkaç saat sonra karanlıkta başlayan ikinci bir 12 saatlik etkinlik olması planlanmıştı. Yarış daha sonra 1500 millik bir etkinliğe dönüştü, ardından mesafe 1000 mile düşürüldü ve IMSA 12 saatlik yarıştan önceki Cuma gününe taşındı.