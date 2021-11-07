WEC çaylak testinde Lapierre lider, Ogier ilk testini tamamladı

Çaylak testi, 2021 WEC sezonunun bitiminden sonraki gün için planlandı. Takımların çoğu, normal sürücülerinden birini, mevcut WEC sınıfında deneyimi olmayan bir sürücüyle eşleştirdi. Alpine, bunu yapmayan takımlardan biriydi.

Lapierre günün başında #36 Alpine A40-Gibson'la 1:48.697 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Bu turla, geçtiğimiz hata sonu şampiyonluğunu ilan eden #7 Toyota sürücüsü Mike Conway'i 0.168 saniye ile geride bıraktı. Böylelikle de günü lider tamamladı.

Bahreyn 8 Saat yarışının galibi Sebastien Buemi, üç saatlik öğleden sonra seansında 1:49.017 yaparak günü üçüncü sırada tamamlayan isim oldu.

#8 Toyota'da Buemi'ye, Charles Milesi katıldı. LMP2'de şampiyon olan Milesi'ye WEC organizatörü tarafından Japon üretici ile test yapma fırsatı verildi. 30'dan fazla tur atan Fransız sürücünün en hızlı zamanı, 1:49.639'du.

Geçtiğimiz ay Toyota'nın Köln'deki tesisinde hiper aracı simülatörde test eden yedi kez WRC şampiyonu Ogier, nihayet #8 Toyota ile piste çıktı ve üretken bir gün geçirerek toplamda 94 tur attı.

Genel olarak uzun sürüşler yapan ve seferde 20 turluk stintleri de bulunan Ogier'in en hızlı turu 1:50.647 oldu.

37 yaşındaki sürücü, 2022'de WRC'de tam zamanlı olarak yarışmayı bırakacak ve dayanıklılık yarışlarına geçmeyi düşünüyor. Fakat 2022 için Toyota'da yarışma ihtimali bulunmuyor.

Sebastien Ogier, Toyota Racing Photo by: Toyota Racing

LMP2'de Sophia Floersch, şampiyon olan WRT Oreca-07 Gibson'ın direksiyonuna geçti. Öğleden sonra en hızlı turunu 1:50.870'e çekmeden önce sabah bölümünde 1:51.221 yaptı. Böylelikle bu sınıfın en hızlı ismi oldu.

#28 JOTA'da Malezyalı Jazeman Jaafar, bu turun yarım saniye gerisinde ikinci oldu.

Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya, babasının DragonSpeed Oreca'sının direksiyonuna geçerek LMP2 aracının tadına baktı.

Bu arada Richard Mille Racing, bazı kadın sürücülere LMP2 aracını test etme şansı verdi. Örneğin iki W Series şampiyonluğu bulunan Jamie Chadwick bu isimlerden biriydi ve 1:53.668 ile ilk sırada yer aldı. Alpine bağlantılı Lilou Wadoux da 1:55.131 yaptı.

GTE Pro sınıfında en hızlı süreyi Porsche sürücüsü Kevin Estre yaptı. Estre'nin turu 1:57.583'tü ve Alessandro Pier Guidi'nin Ferrari'sini 0.052 saniye ile geride bıraktı.

Aston Martin'in genç yeteneği Andrew Watson, GTE Am'de ilk sırada yer alırken, 33 numaralı TF Sport Vantage GTE'nin direksiyonuna geçen Watson, 1:58.403 yaptı.