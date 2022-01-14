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WEC, ByKolles'in 2022 Le Mans Hypercar başvurusunu reddetti

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), ByKolles ekibinin 2022 şampiyonasında Le Mans Hypercar sınıfında mücadele etmek için yaptığı başvuruyu reddettiğini duyurdu.

WEC, ByKolles'in 2022 Le Mans Hypercar başvurusunu reddetti

WEC patronu Frederic Lequien, çarşamba sabahı 39 araçlık 2022 katılımcı listesini duyurmalarının ardından bazı başvuruları reddetmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Buna rağmen Lequien, Hypercar sınıfa bir senelik ara vermesinin ardından dönmek isteyen ByKolles'in başvurusunu neden reddettiğine dair detaya inmekten kaçındı.

Lequien, "Seçilmiş komite, bu başvuruyu kabul etmemiz için gerekli tüm kriterlere sahip olmadığımız yönünde karar verdi."

"Bu, seçili komitenin kararı." dedi.

WEC organizatörünü, Le Mans Endurance yönetimini, ACO ve FIA'yı içeren bu komite, bir takımın gereklilikleri yerine getirmesi halinde başvuruyu reddetme hakkını elinde bulunduruyor.

Bu kriterler, bazı idari kriterlerin yanı sıra takımın dünya şampiyonası düzeyindeki yarışlarda rekabet etme yeteneğini haklı çıkarmak için kanıtlanmış bir geçmişe sahip olup olmadığını içeriyor.

Ek olarak Le Mans Hypercar kurallarında, başvuru yapan ekibin mevcut bir otomobil şirketiyle bağlantılı olmasını zorunlu tutuyor.

ByKolles, 2012'de yeniden doğmasının ardından ilk başta LMP2, ardından LMP1 sınıflarında mücadele etmişti.

Yeni Gibson motoruyla yeni bir yol otomobili yapmayı planlayan ByKolles, LMH'de yarışabilmek için Vanwall ile anlaşma yapmıştı.

ByKolles'in bu kapsamda 1954 ile 1960 yılları arasında Formula 1'de yarışan ve 1958'de şampiyonluk kazanan Vanwall'ın telif haklarını satın aldığı düşünülüyor.

Başvurusunun neden reddedildiğini anlamaya çalışan ByKolles, konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

#4 ByKolles Racing Team Enso CLM P1/01 - Gibson: Tom Dillmann, Bruno Spengler, Oliver Webb

#4 ByKolles Racing Team Enso CLM P1/01 - Gibson: Tom Dillmann, Bruno Spengler, Oliver Webb

Photo by: JEP / Motorsport Images

ByKolles'in başvurusunun reddedilmesi, takımı bu sezon WEC yarışlarında göremeyeceğimiz manasına geliyor.

Geçmişte yarış yarış mücadeleye izin veriliyordu ancak 2021'de LMP1'in yerini alan Hypercar sınıfında tek yarışa katılmaya izin verilmiyor. Bu konuda sadece Le Mans 24 Saat yarışının istisna olması bekleniyor.

Lequien, tam olarak kaç başvuru olduğunu söylemedi ancak WEC için çok fazla başvuru olmasının güzel bir sorun olduğunu belirtti.

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