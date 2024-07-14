WEC Brezilya: Kobayashi, #7 Toyota'ya bu sezonki ilk pole pozisyonunu getirdi
Toyota Gazoo Racing pilotu Kamui Kobayashi, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Brezilya'daki sıralama turlarını zirvede tamamlayarak ilk kez bu sezon pole pozisyonunu elde etti.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries
Fotoğraf: Toyota Racing
#7 Toyota Gazoo Racing pilotu Kamui Kobayashi, 1.23.140'lık derecesiyle 12 dakikalık Hyperpole seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
Kobayashi, sıralama turlarını #8 Toyota Gazoo Racing GR010 Hypercar'ın direksiyonunda yer alan takım arkadaşı Sebastien Buemi'nin 0.122 saniye önünde tamamladı.
Japon sürücü, Toyota adına ilk kez bu sezon pole pozisyonunu elde etmiş oldu.
#5 Porsche Penske Motorsport'tan Matt Campbell, 1.23.331'lik derecesiyle seansı üçüncü sırada bitirdi.
Cadillac Racing Hypercar'ı süren Alex Lynn, 1.23.396'lık turuyla dördüncü sıradan yarışa başlayacak.
#6 Porsche Penske Motorsport'tan Kevin Estre, #50 Ferrari AF Corse 499P Hypercar'ı kullanan Le Mans galibi Antonio Fuoco'nun önünde beşinci sırada yer alıyor.
#12 Hertz Team JOTA Porsche yedinci, #38 Hertz Team JOTA Porsche sekizinci, #51 Ferrari AF Corse dokuzuncu ve son olarak #20 BMW M Team WRT onuncu sırada sıralama turlarını bitirdiler.
#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
GT3 sınıfında ise Iron Dames Lamborghini Huracan'ı kullanan Sarah Bovy, 1.34.413'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti ve tamamı kadınlardan oluşan ekip adına sezonun ikinci pole pozisyonunu kazandı.
Sarah Bovy, Aliaksandr Malykhin'in kullandığı #92 Manthey PureRxcing Porsche 911 RSR LMGT3'ü 0.319 saniye geride bıraktı. Böylece Aliaksandr Malykhin, ikinci sıradan yarışa başlayacak.
#95 United Autosports McLaren LMGT3'ü kullanan Joshua Caygill üçüncü sırada sıralama turunu tamamlarken, ikinci McLaren aracını kullanan James Cottingham dördüncü sırada yer aldı.
#91 Manthey EMA Porsche'yi süren Yasser Shahin beşinci, #31 Team WRT BMW M4 LMGT3'ü kullanan Darren Leung altıncı sırada yer aldı.
#55 Vista AF Corse Ferrari yedinci, #81 TF Sport Corvette sekizinci, #27 Heart of Racing Aston Martin dokuzuncu ve #54 Vista AF Corse Ferrari onuncu sırada sıralama turlarını tamamladılar.
Hypercar gridi:
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. deVries
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|
1'23.140
|186.581
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|
+0.122
1'23.262
|0.122
|186.308
|3
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|M. Campbell M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|7
|
+0.191
1'23.331
|0.069
|186.154
|4
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn
|Cadillac V-Series.R
|6
|
+0.256
1'23.396
|0.065
|186.008
|5
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|7
|
+0.268
1'23.408
|0.012
|185.982
|6
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|7
|
+0.392
1'23.532
|0.124
|185.706
|7
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens C. Ilott N. Nato
|Porsche 963
|7
|
+0.499
1'23.639
|0.107
|185.468
|8
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|J. Button P. Hanson O. Rasmussen
|Porsche 963
|7
|
+0.561
1'23.701
|0.062
|185.331
|9
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|7
|
+0.770
1'23.910
|0.209
|184.869
|10
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|S. Linde R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|7
|
+0.938
1'24.078
|0.168
|184.500
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LMGT3 gridi:
|
1-
2
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|S. Bovy R. Frey M. Gatting
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|6
|
1'34.413
|164.303
|2
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. SturmK. Bachler
|Porsche 911 GT3 R
|5
|
+0.391
1'34.804
|0.391
|163.626
|3
|
United Autosports LMGT3
|95
|J. Caygill N. Pino M. Sato
|McLaren 720S GT3 Evo
|7
|
+0.447
1'34.860
|0.056
|163.529
|4
|
United Autosports LMGT3
|59
|J. Cottingham N. Costa G. Saucy
|McLaren 720S GT3 Evo
|6
|
+0.498
1'34.911
|0.051
|163.441
|5
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. SchuringR. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|6
|
+1.058
1'35.471
|0.560
|162.482
|6
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. LeungS. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3
|6
|
+1.149
1'35.562
|0.091
|162.328
|7
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3
|6
|
+1.243
1'35.656
|0.094
|162.168
|8
|
TF Sport LMGT3
|81
|
T. VanR. Andrade C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|7
|
+1.518
1'35.931
|0.275
|161.703
|9
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|6
|
+1.798
1'36.211
|0.280
|161.233
|10
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|1
|
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