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Sıralama turları raporu
WEC Interlagos

WEC Brezilya: Kobayashi, #7 Toyota'ya bu sezonki ilk pole pozisyonunu getirdi

Toyota Gazoo Racing pilotu Kamui Kobayashi, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Brezilya'daki sıralama turlarını zirvede tamamlayarak ilk kez bu sezon pole pozisyonunu elde etti.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

Fotoğraf: Toyota Racing

#7 Toyota Gazoo Racing pilotu Kamui Kobayashi, 1.23.140'lık derecesiyle 12 dakikalık Hyperpole seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Kobayashi, sıralama turlarını #8 Toyota Gazoo Racing GR010 Hypercar'ın direksiyonunda yer alan  takım arkadaşı Sebastien Buemi'nin 0.122 saniye önünde tamamladı. 

Japon sürücü, Toyota adına ilk kez bu sezon pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

#5 Porsche Penske Motorsport'tan Matt Campbell, 1.23.331'lik derecesiyle seansı üçüncü sırada bitirdi. 

Cadillac Racing Hypercar'ı süren Alex Lynn, 1.23.396'lık turuyla dördüncü sıradan yarışa başlayacak. 

#6 Porsche Penske Motorsport'tan Kevin Estre, #50 Ferrari AF Corse 499P Hypercar'ı kullanan Le Mans galibi Antonio Fuoco'nun önünde beşinci sırada yer alıyor. 

#12 Hertz Team JOTA Porsche yedinci, #38 Hertz Team JOTA Porsche sekizinci, #51 Ferrari AF Corse dokuzuncu ve son olarak #20 BMW M Team WRT onuncu sırada sıralama turlarını bitirdiler. 

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GT3 sınıfında ise Iron Dames Lamborghini Huracan'ı kullanan Sarah Bovy, 1.34.413'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti ve tamamı kadınlardan oluşan ekip adına sezonun ikinci pole pozisyonunu kazandı. 

Sarah Bovy, Aliaksandr Malykhin'in kullandığı #92 Manthey PureRxcing Porsche 911 RSR LMGT3'ü 0.319 saniye geride bıraktı. Böylece Aliaksandr Malykhin, ikinci sıradan yarışa başlayacak. 

#95 United Autosports McLaren LMGT3'ü kullanan Joshua Caygill üçüncü sırada sıralama turunu tamamlarken, ikinci McLaren aracını kullanan James Cottingham dördüncü sırada yer aldı. 

#91 Manthey EMA Porsche'yi süren Yasser Shahin beşinci, #31 Team WRT BMW M4 LMGT3'ü kullanan Darren Leung altıncı sırada yer aldı. 

#55 Vista AF Corse Ferrari yedinci, #81 TF Sport Corvette sekizinci, #27 Heart of Racing Aston Martin dokuzuncu ve  #54 Vista AF Corse Ferrari onuncu sırada sıralama turlarını tamamladılar. 

Hypercar gridi: 

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 7

1'23.140

   186.581
2
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 7

+0.122

1'23.262

 0.122 186.308
3
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 7

+0.191

1'23.331

 0.069 186.154
4
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn Cadillac V-Series.R 6

+0.256

1'23.396

 0.065 186.008
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 7

+0.268

1'23.408

 0.012 185.982
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 7

+0.392

1'23.532

 0.124 185.706
7
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott France N. Nato Porsche 963 7

+0.499

1'23.639

 0.107 185.468
8
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom J. Button United Kingdom P. Hanson Denmark O. Rasmussen Porsche 963 7

+0.561

1'23.701

 0.062 185.331
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 7

+0.770

1'23.910

 0.209 184.869
10
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 7

+0.938

1'24.078

 0.168 184.500
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LMGT3 gridi:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium S. Bovy Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Lamborghini Huracan GT3 Evo2 6

1'34.413

   164.303
2
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria K. Bachler 		Porsche 911 GT3 R 5

+0.391

1'34.804

 0.391 163.626
3
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom J. Caygill Chile N. Pino Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 7

+0.447

1'34.860

 0.056 163.529
4
United Autosports LMGT3
59 J. Cottingham N. Costa Switzerland G. Saucy McLaren 720S GT3 Evo 6

+0.498

1'34.911

 0.051 163.441
5
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 6

+1.058

1'35.471

 0.560 162.482
6
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 6

+1.149

1'35.562

 0.091 162.328
7
Vista AF Corse LMGT3
55 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 6

+1.243

1'35.656

 0.094 162.168
8
TF Sport LMGT3
81
T. Van
Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 7

+1.518

1'35.931

 0.275 161.703
9
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR GT3 6

+1.798

1'36.211

 0.280 161.233
10
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 1

 

    
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