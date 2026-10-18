Yarış raporu
WEC Barselona
WEC Barselona: Toyota zirvede, Racing Team Türkiye kendi klasmanında 4. oldu
Toyota, Barselona'daki WEC yarışında ilk iki sırayı alarak üreticiler şampiyonluğunu bitime bir yarış kala garantiledi.
Rachit Thukral Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 18 Eki 2026 17:53
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yarış
Fotoğraf: FIA WEC / DPPI
Günün erken saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından tüm araçlar ıslak zemin lastikleriyle start aldı. Ek formasyon turunun ardından güvenlik aracı pite döndüğünde pist hâlâ ıslaktı.
Startla üçüncü sıradan kalkan Daniel Juncadella, 19 numaralı Genesis GMR-001'i liderliğe taşıdı. Ancak İspanyol pilot 5. virajda pist dışına çıkarak grubun sonuna geriledi. Böylece pole pozisyonundan başlayan 17 numaralı Genesis'in pilotu André Lotterer'i geride bırakan Buemi, 8 numaralı Toyota ile liderliği aldı.
35 numaralı Alpine A424 ile 78 numaralı ASP Lexus RC F GT3, ayrı olayların ardından pist üzerinde durdu.
Yeniden startın ardından Harry Tincknell'in 5. virajda çakıl havuzuna saplanması üzerine güvenlik aracı bir kez daha piste girdi. Sanal güvenlik aracı periyodunda 20 numaralı BMW dışında tüm Hypercar araçları pite girerek yakıt ikmali yaptı. Bu sırada yağış şiddetini artırdı.
Yarış, ilk saatin bitimine dokuz dakika kala yeniden başladı. Buemi, 8 numaralı Toyota ile liderliğini korurken onu sırasıyla strateji gereği farklı zamanda pite giren BMW pilotu René Rast ve hızlı start alan 50 numaralı Ferrari'den Miguel Molina takip ediyordu.
Bu sırada 7 numaralı Toyota'yı kullanan de Vries de önemli bir yükseliş kaydetti. İlk yeniden startta dokuzunculuktan dördüncülüğe çıkan Hollandalı pilot, Rast'ın pite girmesiyle bir sıra daha kazandı ve ardından Molina'yı da geçerek ilk saatin sonuna gelmeden Toyota'nın ilk iki sırayı almasını sağladı.
İlk iki güvenlik aracı periyodu, araçların yakıtlarını daha uzun süre kullanmasına olanak tanımıştı. Bu aşamada pist de önemli ölçüde kurudu ve pilotlar kuru zemin lastiklerine geçmeye başladı.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries
Photo by: FIA WEC / DPPI
Lider gruptaki araçlar arasında ilk pite giren 8 numaralı Toyota oldu. Buemi'nin yerini alan Hartley ikinci sıraya geriledi. Ancak uygulanan erken pit stop stratejisiyle zaman kaybını telafi eden Hartley, artık Conway'nin kullandığı Toyota'yı yeniden geçmekte zorlanmadı.
Liderliği aldıktan sonra Hartley, farkı 14 saniyenin üzerine taşıdı. Böylece şampiyona lideri 8 numaralı Toyota, yarışın yarısına gelindiğinde önemli bir avantaj elde etti.
Yarışın bitimine iki saat kala Zacharie Robichon'un 7. virajda kerblerin arasından sızan suya yakalanarak çakıl havuzuna saplanmasıyla fark bir kez daha kapandı.
Buna rağmen 8 numaralı Toyota'da direksiyona geçen Hirakawa, liderlikte yeniden fark yaratmayı başardı.
Yarışın son bölümünde yağmur ihtimali yeniden gündeme gelse de beklenen yağış olmadı.
Hirakawa, Buemi ve Hartley, iki araç arasındaki farkın 0.6 saniyeye kadar indiği finişte üst üste ikinci galibiyetlerini elde etti ve pilotlar şampiyonluğu mücadelelerini güçlendirdi.
Toyota'nın Barselona'daki en yakın rakibi Ferrari oldu. 50 numaralı 499P'yi kullanan Molina, Nicklas Nielsen ve Antonio Fuoco yarışı üçüncü sırada tamamladı ancak kazanan ekibin yarım dakikadan fazla gerisinde kaldı.
#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns, Sheldon Van der Linde
Photo by: Paul Foster
Alpine, Hypercar kategorisini sekizinci ve 10. sıralarda tamamladı. İki araç arasında, kalan tek Aston Martin Valkyrie'nin pilotları Marco Sørensen ve Alex Riberas yer aldı.
Yarışın bitimine 20 dakika kala patlak şüphesiyle plansız bir pit stop yapmak zorunda kalan Victor Martins, son iki turdan önceki turda Sørensen'i geçerek Jules Gounon ile paylaştığı 36 numaralı Alpine A424 ile sekizinciliği aldı.
Cumartesi sıralama turlarında öne çıkan Genesis'in yarışı ise ilk saat içinde kötüye gitti. Lotterer, çekiş kontrolü sorunları nedeniyle ilk bölümde liderlikten sekizinciliğe geriledi. Ardından tam pist sarı bayrak ihlali nedeniyle aldığı geçiş cezası, kendisinin Mathys Jaubert ve Pipo Derani ile birlikte puan mücadelesinin dışında kalmasına yol açtı.
Juncadella, güvenlik aracı periyodunu kullanarak ilk turdaki hatasının ardından yeniden yükselmeyi başardı. Ancak Paul-Loup Chatin ve Mathieu Jaminet ile paylaştığı 19 numaralı araç, yarışın ilerleyen bölümünde gerileyerek 11. sırada finiş gördü.
Peugeot, ilk iki saatte ıslak zeminde güçlü bir performans sergiledi. 93 numaralı 9X8'in pilotu Paul di Resta, kendi temposuyla son sıradan altıncılığa kadar yükseldi. Ancak pist kurudukça Fransız üretici geriledi ve iki aracı da puanların dışında, 12. ve 13. sıralarda finiş gördü.
#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz
Photo by: Jakob Ebrey
LMGT3
Manthey, Barselona'da Yasser Shahin, Riccardo Pera ve Richard Lietz'in kullandığı 92 numaralı Porsche 911 GT3 R ile 2026 sezonundaki ilk LMGT3 galibiyetini elde etti.
Takımın diğer aracı ilk turdaki olaylarda ağır hasar alırken 92 numaralı Porsche sorunsuz bir yarış çıkardı ve alışılmadık ölçüde uzun bir bölüm boyunca liderliğini korudu.
Bronz dereceli Shahin, ilk stintte direksiyona geçti ve pole pozisyonundan başlayan Antares Au'nun kullandığı 10 numaralı Garage 59 McLaren'i geçerek liderliği aldı. Ardından Pera, yarışın ortasına gelindiğinde farkı 20 saniyeye çıkardı. Son stintte aracı devralan Porsche fabrika pilotu Lietz ise galibiyeti garantiledi.
Marvin Kirchhofer, son bölümde Dan Harper'ı geçerek Au ve Tom Fleming ile paylaştığı pole pozisyonundaki 10 numaralı McLaren ile ikinci oldu.
Harper, Anthony McIntosh ve Parker Thompson ise WRT'nin 69 numaralı BMW M4 GT3 aracıyla gridde 15. sıradan başladıkları yarışı üçüncü sırada tamamlayarak güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi.
Jonny Edgar, Nicky Catsburg ve Ben Keating'in kullandığı şampiyona lideri 33 numaralı TF Sport Corvette Z06 GT3.R ise yedinci sırada finiş gördü. Bu sonuç, Edgar'ın şampiyonluğunu ilan etmesini Monza'daki sezon finaline bıraktı.
Racing Team Türkiye ve Salih Yoluç, Barselona 6 Saat yarışını çok küçük bir farkla 4. sırada tamamladı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ve ekibi ise şanssızlıkların ardından yarışı 18. sırada tamamladı.
WEC Barselona 6 saat sonuçları
YARIŞ
Tüm istatistikler
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan 1
Toyota Racing HYPERCAR
8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 198
6:01'20.906
6 2
Toyota Racing HYPERCAR
7 M. Conway K. Kobayashi N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 198
+0.583
6:01'21.489
0.583 6 3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 198
+39.725
6:02'00.631
39.142 6 4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 198
+52.811
6:02'13.717
13.086 6 5
AF Corse HYPERCAR
83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 198
+53.353
6:02'14.259
0.542 6 6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 198
+1'20.751
6:02:41.657
27.398 6 7
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 198
+1'32.135
6:02:53.041
11.384 6 8
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 198
+1'32.956
6:02:53.862
0.821 7 9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 A. Riberas M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 197
+1 Tur
6:01'22.538
1 Tur 6 10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 197
+1 Tur
6:01'53.648
31.110 6 11
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 197
+1 Tur
6:01'54.062
0.414 6 12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 P. diResta N. Cassidy
A. Quinn
Peugeot 9X8 197
+1 Tur
6:02'33.765
39.703 6 13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 197
+1 Tur
6:03'04.328
30.563 7 14
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 R. Frijns R. Rast S. Linde BMW M Hybrid V8 196
+2 Tur
6:01'35.060
1 Tur 6 15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 195
+3 Tur
6:01'23.145
1 Tur 9 16
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 195
+3 Tur
6:02'34.495
1'11.350 8 17
The Bend Manthey LMGT3
92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 183
+15 Tur
6:02'28.418
12 Tur 5 18
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 183
+15 Tur
6:02'33.168
4.750 6 19
TEAM WRT LMGT3
69 A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 183
+15 Tur
6:02'44.038
10.870 5 20
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
S. Yoluç C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 183
+15 Tur
6:02'44.294
0.256 5 21
Vista AF Corse LMGT3
21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 183
+15 Tur
6:03'00.431
16.137 5 22
IRON LYNX LMGT3
61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 183
+15 Tur
6:03'04.172
3.741 6 23
TF Sport LMGT3
33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 183
+15 Tur
6:03'05.745
1.573 5 24
Proton Competition LMGT3
88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 182
+16 Tur
6:01'31.132
1 Tur 6 25
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 182
+16 Tur
6:01'36.740
5.608 5 26
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 182
+16 Tur
6:02'12.333
35.593 6 27
Garage 59 LMGT3
58 A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 182
+16 Tur
6:02'16.766
4.433 7 28
TEAM WRT LMGT3
32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 182
+16 Tur
6:02'26.167
9.401 7 29
Vista AF Corse LMGT3
54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 181
+17 Tur
6:01'39.128
1 Tur 6 30
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
C. Schmid J. Lopez Lexus RC F GT3 180
+18 Tur
6:02'07.468
1 Tur 7 31
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 179
+19 Tur
6:01'30.251
1 Tur 6 32
Heart of Racing Team LMGT3
27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 178
+20 Tur
6:01'37.333
1 Tur 5 33
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
T. Boguslavskiy A. Güven Porsche 911 GT3 R 174
+24 Tur
6:01'32.137
4 Tur 6 dnf
Proton Competition LMGT3
77 E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 181
+17 Tur
6:00'12.970
5 Yarış dışı dnf
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 115
+83 Tur
3:41'51.500
66 Tur 4 Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle
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