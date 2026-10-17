Sıralama turları raporu
WEC Barselona
WEC Barselona 6 Saat: Salih, Racing Team Turkey ile 10. sırada; Ayhancan 12. oldu
Thomas Fleming, Barselona'daki 6 Saat yarışının LMGT3 kategorisinde Hyperpole'u kazandı. Temsilcilerimizden Salih Yoluç Racing Team Turkey ile 10. olurken, Ayhancan Güven 12. sırayı aldı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 17 Eki 2026 11:10
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#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood
Fotoğraf: FIA WEC / DPPI
Thomas Fleming, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Barselona'da düzenlenen 6 Saat yarışının LMGT3 kategorisinde Hyperpole'u kazanarak pazar günkü yarışın start gridi için önemli bir avantaj elde etti.
Sabah saatlerinde etkili olan sisin ardından Circuit de Barcelona-Catalunya'daki Hyperpole seansında Garage 59 adına yarışan Fleming, 10 numaralı McLaren ile 1:40.933'lük dereceye imza atarak zirveye yerleşti.
İngiliz sürücü, son bölümde liderliğe yükselen Riccardo Pera'yı yalnızca 0.122 saniye farkla geride bıraktı. Pera, 92 numaralı Porsche-Manthey ile ikinci sırayı alarak ilk çizgideki yerini korudu.
Rakipleriyle arasındaki farkın açıldığı seansta Simon Mann, 21 numaralı Ferrari-AF Corse ile liderin 0.465 saniye gerisinde üçüncü oldu. Jonny Edgar'ın kullandığı 33 numaralı Corvette-TF Sport ise liderin yaklaşık yarım saniye gerisinde dördüncü sırayı elde etti.
Rui Andrade, 61 numaralı Mercedes-Iron Lynx ile altıncı sırayı alırken Sean Gelael'in kullandığı 32 numaralı BMW-WRT'nin önünde yer aldı. Clemens Schmid ise 87 numaralı Lexus-ASP ile sekizinci oldu.
Ben Tuck ve Giammarco Levorato'nun kullandığı 77 ve 88 numaralı Ford-Proton Competition araçları, liderin yaklaşık bir saniye gerisinde kalarak ilk 10'u tamamladı. İlk 10'daki son isim, temsilcimiz Salih Yoluç'un kullandığı 34 numaralı Corvette-TF Sport oldu.
Bir diğer temsilcimiz Ayhancan Güven ise seansı 12. sırada noktaladı.
Bronz lisanslı sürücüler için düzenlenen ilk sıralama seansında en iyi dereceyi, 34 numaralı Corvette-TF Sport ile Peter Dempsey kaydetti. İrlandalı sürücü, 1:42.082'lik turuyla seansı zirvede tamamladı.
Seansın son bölümünde Eric Powell da önemli bir atak yaparak 77 numaralı Ford-Proton Competition'ı ilk 10'a taşımayı başardı.
Powell, 78 numaralı Lexus-ASP ile mücadele eden Tom Van Rompuy'yu yalnızca 0.018 saniye farkla geride bıraktı. Van Rompuy, bu sonuçla Hyperpole'a kalamayan ilk isim oldu ve 11. sırada yer aldı.
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- Motorsport.com Ekibi
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