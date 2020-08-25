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WEC, Bahreyn'in tarihini değiştirdi, yarış Sebring 12 Saat ile çakıştı
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Kasım ayında Bahreyn'de yapılması planlan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezon finali, piste iki Formula 1 yarışı olacağı için ertelendi.
Bahreyn pistinde yapılması planlanan 2019/20 WEC sezonunun final yarışı normalde 21 Kasım'da yapılacaktı ancak şimdi 14 Kasım tarihine alındı.
Bu sayede 29 Kasım ve 6 Aralık'ta yapılması planlanan Formula 1 yarışları için yer açılmış oldu.
Tarih değişikliği, 2019/20 WEC sezonunun sekizinci ayağının bu yılki IMSA WeatherTech SporsCar Şampiyonası'nın Sebring 12 Saat yarışı ile Super Formula'nın Autopolis yarışıyla çakışacağı anlamına geliyor.
2020 Bahreyn 8 Saat yarışı yerel saatle 14:00'de başlayacak ve 22:00'de bitecek.
Böylelikle 2020 Le Mans 24 Saat 19-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve sonrasında bir aylık aranın ardından Bahreyn yarışı yapılmış olacak.
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|Seri
|WEC
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|Bahreyn
|Editör
|Gary Watkins
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WEC, Bahreyn'in tarihini değiştirdi, yarış Sebring 12 Saat ile çakıştı
paylaşım
yorumlar
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