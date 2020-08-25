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WEC / Bahreyn / Son dakika

WEC, Bahreyn'in tarihini değiştirdi, yarış Sebring 12 Saat ile çakıştı

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WEC, Bahreyn'in tarihini değiştirdi, yarış Sebring 12 Saat ile çakıştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Kasım ayında Bahreyn'de yapılması planlan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezon finali, piste iki Formula 1 yarışı olacağı için ertelendi.

Bahreyn pistinde yapılması planlanan 2019/20 WEC sezonunun final yarışı normalde 21 Kasım'da yapılacaktı ancak şimdi 14 Kasım tarihine alındı.

Bu sayede 29 Kasım ve 6 Aralık'ta yapılması planlanan Formula 1 yarışları için yer açılmış oldu.

Tarih değişikliği, 2019/20 WEC sezonunun sekizinci ayağının bu yılki IMSA WeatherTech SporsCar Şampiyonası'nın Sebring 12 Saat yarışı ile Super Formula'nın Autopolis yarışıyla çakışacağı anlamına geliyor.

2020 Bahreyn 8 Saat yarışı yerel saatle 14:00'de başlayacak ve 22:00'de bitecek.

Böylelikle 2020 Le Mans 24 Saat 19-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve sonrasında bir aylık aranın ardından Bahreyn yarışı yapılmış olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Editör Gary Watkins

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