WEC, Bahreyn’de tarihinin en küçük gridiyle yarışacak

WEC gridi, 2018/19 süper sezonunda 30’lu araç sayısına yükselmeden önce, 2017 sezonunun ikinci yarısının ardından 26 aracın altına hiç düşmemişti.

Seri, 2019/20 sezonunun Silverstone’daki başlangıcında 31 araçlık bir gride sahipti ve sezonun diğer ayaklarında 30 aracın altına düşmemişti.

Motorsport.com’un daha önce bildirdiği üzere, Rebellion Racing’in Bahreyn ayağına katılmama kararı ile beraber LMP1 sınıfı yalnızca iki araca düştü.

Rebellion, araçlarından birini tam sezon yarıştırıyordu ancak CEO Calim Bouhadra, Mart ayındaki Sebring 1000 Mil yarışının geç iptal edilmesinin, Bahreyn yarışını finansal olarak karşılanamaz hale getirdiğini açıkladı.

Böylece en üst sınıfta sadece Toyota TS050 ikilisi Bahreyn’de mücadele edecek.

Ayrıca LMP2 sınıfı da High Class Racing’in çekilmesi ile yedi araca düştü.

GTE Pro’da altı araç yer almaya devam ederken, GTE Am’de de yine 10 araç olacak.