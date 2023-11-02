WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

Toyota pilotları Kamui Kobayashi ve Sebastien Buemi, Toyota GR010 Hybrid Le Mans Hypercar araçlarıyla Bahreyn’deki 8 saatlik serbest antrenmans seanslarını ilk iki sırada tamamladılar.

Pistteki sert rüzgar koşullarından dolayı reklam panoları pistin üzerine düştü ve seans durdurulmak zorunda kaldı. 8 saatlik antrenman seanslarına sert rüzgar koşulları sebebiyle 45 dakika ara verildi.

Aradan önce Buemi 1.49.976’lık derece ile pistin en hızlı ismiydi, seans yeniden başladıktan sonra ise derecesini 1.49.960’a geliştirdi.

Seansın ilerleyen vakitlerinde ise Kobayashi 1.49.856’lık derece ile pistin en hızlı ismi oldu.

WEC Hypercar sınıfındaki dört Porsche 963 LMDh ise bu iki Toyotayı takip eden sürücüler oldular. Penske pilotları ise dört ve beşinci oldu.

Proton Competition adına yarışan Gianmaria Bruni, antrenmanlar tekrar başlatıldıktan sonra attığı 1.50.290’lık derece ile Porsche grubunun en hızlısı oldu ve üçüncü sıraya yerleşti.

Penske pilotu Laurens Vanthoor 1.50.328’lik derece ile dördüncü, aynı araçla Michael Christensen ise 1.50.403’lük derece ile beşinci sırada yer aldı.

Jota Porsche’den Will Stevens, 1.50.507’lik derece ile kendini altıncı sırada buldu.

Chip Ganassi Racing takımının Cadillac V-Series.R’ının koltuğunda Alex Lynn, 1.50.542’lik derece ile en hızlı yedinci turu attı.

Ferrari klasmanda sekiz ve dokuzuncu sırada yer aldı. James Calado 1.51.482, Miguel Molina ise 1.51.722’lik derecelerle seansı bitirdiler.

Nico Muller ve Paul di Resta’nın kullandığı İki Peugeot 9X8 LMH ise seansı on ve onbirinci sırada bitirdi. Bu iki ismin arkasında ise Vanwall Vandervell aracıyla Esteban Guerrieri yer aldı.

İlk antrenman seansındaki duraklamadan sonra bazı virajlardaki su birikintilerinden dolayı zeminin ıslak olduğu duyurulmuştu. Duraklama sonrasında seans süresi uzatıldı ancak yarım saat sonra yağmur daha da şiddetlendi.

Şiddetli yağmur sonrasında tüm araçlar pit alanına döndü Seansın sonlarına doğru sadece birkaç araç kuruyan ıslak zeminde turlamak için piste çıktı.

LMP2 sınıfında en hızlı isim Unted Autosport’tan Filipe Albuquerque oldu. Vector Sport takımından ORECA-Gibson 07’yi kullanan Gabriel Aubry ise onu takip etti.

Albuquerque 1.54.100’lük derecesiyle Aubry’nin 1.54.654’lik derecesine kıyasla yarım saniye daha hızlıydı.

Team WRT adına yarışan Ferdinand Habsburg ise LMP2’si ile antrenmanları üçüncü sırada tamamladı.

Aston Martin Vantage GTE’si ile D’Station adına yarışan Tomonobu Fujii ise GTE Am sınıfının en hızlısıydı.

Japon pilot 1.59.516’lık derecesi, Kessel Ferrari 488 GTE’deki Daniel Serra’nın en iyi derecesinden yalnızca binde altı saniye daha hızlıydı.

Sezonun son durağı olan Bahreyn yarışı için ikinci antrenman 2 Kasım günü saat 17:30’da başlayacak.

WEC Bahreyn- Birinci antrenman sonuçları: