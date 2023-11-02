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WEC Bahreyn
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WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

Cumartesi günü yapılacak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın son yarışı olan Bahreyn yarışı öncesindeki ilk antrenman seansı yağmur ve sert rüzgar nedeniyle kesintilere uğradı. Antrenman seanslarını iki Toyota aracı zirvede bitirdi.

Gary Watkins
Editör Gary Watkins
Yayın tarihi
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Toyota pilotları Kamui Kobayashi ve Sebastien Buemi, Toyota GR010 Hybrid Le Mans Hypercar araçlarıyla Bahreyn’deki 8 saatlik serbest antrenmans seanslarını ilk iki sırada tamamladılar. 

Pistteki sert rüzgar koşullarından dolayı reklam panoları pistin üzerine düştü ve seans durdurulmak zorunda kaldı. 8 saatlik antrenman seanslarına sert rüzgar koşulları sebebiyle 45 dakika ara verildi. 

Aradan önce Buemi 1.49.976’lık derece ile pistin en hızlı ismiydi, seans yeniden başladıktan sonra ise derecesini 1.49.960’a geliştirdi.

Seansın ilerleyen vakitlerinde ise Kobayashi 1.49.856’lık derece ile pistin en hızlı ismi oldu.

WEC Hypercar sınıfındaki dört Porsche 963 LMDh ise bu iki Toyotayı takip eden sürücüler oldular. Penske pilotları ise dört ve beşinci oldu.

Proton Competition adına yarışan Gianmaria Bruni, antrenmanlar tekrar başlatıldıktan sonra attığı 1.50.290’lık derece ile Porsche grubunun en hızlısı oldu ve üçüncü sıraya yerleşti.

Penske pilotu Laurens Vanthoor 1.50.328’lik derece ile dördüncü, aynı araçla Michael Christensen ise 1.50.403’lük derece ile beşinci sırada yer aldı.

Jota Porsche’den Will Stevens, 1.50.507’lik derece ile kendini altıncı sırada buldu.

Chip Ganassi Racing takımının Cadillac V-Series.R’ının koltuğunda Alex Lynn, 1.50.542’lik derece ile en hızlı yedinci turu attı.

Ferrari klasmanda sekiz ve dokuzuncu sırada yer aldı. James Calado 1.51.482, Miguel Molina ise 1.51.722’lik derecelerle seansı bitirdiler.

Nico Muller ve Paul di Resta’nın kullandığı İki Peugeot 9X8 LMH ise seansı on ve onbirinci sırada bitirdi. Bu iki ismin arkasında ise Vanwall Vandervell aracıyla Esteban Guerrieri yer aldı.

İlk antrenman seansındaki duraklamadan sonra bazı virajlardaki su birikintilerinden dolayı zeminin ıslak olduğu duyurulmuştu. Duraklama sonrasında seans süresi uzatıldı ancak yarım saat sonra yağmur daha da şiddetlendi.

Şiddetli yağmur sonrasında tüm araçlar pit alanına döndü Seansın sonlarına doğru sadece birkaç araç kuruyan ıslak zeminde turlamak için piste çıktı.

LMP2 sınıfında en hızlı isim Unted Autosport’tan  Filipe Albuquerque oldu. Vector Sport takımından ORECA-Gibson 07’yi kullanan Gabriel Aubry ise onu takip etti.

Albuquerque 1.54.100’lük derecesiyle Aubry’nin 1.54.654’lik derecesine kıyasla yarım saniye daha hızlıydı.

Team WRT adına yarışan Ferdinand Habsburg ise LMP2’si ile antrenmanları üçüncü sırada tamamladı.

Aston Martin Vantage GTE’si ile D’Station adına yarışan Tomonobu Fujii ise GTE Am sınıfının en hızlısıydı.

Japon pilot 1.59.516’lık derecesi, Kessel Ferrari 488 GTE’deki Daniel Serra’nın en iyi derecesinden yalnızca binde altı saniye daha hızlıydı.

Sezonun son durağı olan Bahreyn yarışı için ikinci antrenman 2 Kasım günü saat 17:30’da başlayacak.

WEC Bahreyn- Birinci antrenman sonuçları:

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Argentina J. Lopez Toyota GR010 - Hybrid 35

1'49.856

177.352
2
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 39

+0.104

1'49.960

0.104 177.184
3
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani Italy G. Bruni United Kingdom H. Tincknell Porsche 963 22

+0.434

1'50.290

0.330 176.654
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 24

+0.472

1'50.328

0.038 176.593
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 United States D. Cameron Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 24

+0.547

1'50.403

0.075 176.473
6
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 Portugal A. Felix da Costa United Kingdom W. Stevens China Y. Yifei Porsche 963 35

+0.651

1'50.507

0.104 176.307
7
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn United Kingdom R. Westbrook Cadillac V-Series.R 22

+0.686

1'50.542

0.035 176.251
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 21

+1.626

1'51.482

0.940 174.765
9
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 17

+1.866

1'51.722

0.240 174.390
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval United States G. Menezes Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 24

+2.015

1'51.871

0.149 174.157
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Denmark M. Jensen France J. Vergne Peugeot 9X8 18

+2.361

1'52.217

0.346 173.620
12
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
4 Argentina E. Guerrieri France T. Vautier Australia R. Briscoe Vanwall Vandervell 680 32

+3.064

1'52.920

0.703 172.539
13
United Autosports LMP2
22 United Kingdom F. Lubin United Kingdom P. Hanson Portugal F. Albuquerque Oreca 07 20

+4.244

1'54.100

1.180 170.755
14
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland R. Cullen Liechtenstein M. Kaiser France G. Aubry Oreca 07 34

+4.798

1'54.654

0.554 169.930
15
TEAM WRT LMP2
31 Indonesia S. Gelael Austria F. Habsburg Netherlands R. Frijns Oreca 07 34

+4.828

1'54.684

0.030 169.885
16
Jota Sport LMP2
28 Denmark D. Heinemeier Hansson Brazil P. Fittipaldi Denmark O. Rasmussen Oreca 07 31

+5.118

1'54.974

0.290 169.457
17
PREMA RACING LMP2
63 France D. Pin Italy M. Bortolotti Russian Federation D. Kvyat Oreca 07 30

+5.206

1'55.062

0.088 169.327
18
Alpine Elf Endurance Team LMP2
36 France M. Vaxivière France J. Canal France C. Milesi Oreca 07 29

+5.219

1'55.075

0.013 169.308
19
PREMA RACING LMP2
9 Romania F. Ugran Netherlands B. Viscaal United States J. Correa Oreca 07 34

+5.275

1'55.131

0.056 169.226
20
TEAM WRT LMP2
41 Portugal R. Andrade Poland R. Kubica Switzerland L. Deletraz Oreca 07 29

+5.392

1'55.248

0.117 169.054
21
United Autosports LMP2
23 United States J. Pierson United Kingdom T. Blomqvist United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 33

+5.545

1'55.401

0.153 168.830
22
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 Poland J. Smiechowski Switzerland F. Scherer Spain A. Costa Oreca 07 23

+5.846

1'55.702

0.301 168.391
23
Alpine Elf Endurance Team LMP2
35 Brazil A. Negrao Mexico M. Rojas United Kingdom O. Caldwell Oreca 07 33

+6.222

1'56.078

0.376 167.845
24
D'Station Racing LMGTE AM
777 Australia L. Talbot
C. Stevenson
Japan T. Fujii 		Aston Martin Vantage AMR 22

+9.660

1'59.516

3.438 163.017
25
Kessel Racing LMGTE AM
57 Japan T. Kimura
E. Masson
Brazil D. Serra 		Ferrari 488 GTE EVO 32

+9.666

1'59.522

0.006 163.009
26
GR RACING LMGTE AM
86 United Kingdom M. Wainwright Italy R. Pera United Kingdom B. Barker Porsche 911 RSR - 19 22

+9.694

1'59.550

0.028 162.971
27
AF Corse LMGTE AM
21
F. Dezoteux
France S. Mann Japan K. Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO 22

+9.806

1'59.662

0.112 162.818
28
AF Corse LMGTE AM
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 488 GTE EVO 21

+9.814

1'59.670

0.008 162.807
29
ORT BY TF LMGTE AM
25 United Kingdom A. AlHarthy United States M. Dinan Ireland C. Eastwood Aston Martin Vantage AMR 24

+9.860

1'59.716

0.046 162.745
30
IRON DAMES LMGTE AM
85 Belgium S. Bovy Denmark M. Gatting Switzerland R. Frey Porsche 911 RSR - 19 20

+10.112

1'59.968

0.252 162.403
31
Corvette Racing LMGTE AM
33 United States B. Keating
N. Varrone
Netherlands N. Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R 18

+10.206

2'00.062

0.094 162.276
32
Proton Competition LMGTE AM
77 Germany C. Ried
M. Pedersen
France J. Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 15

+10.375

2'00.231

0.169 162.048
33
IRON LYNX LMGTE AM
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni Belgium A. Picariello Porsche 911 RSR - 19 18

+10.389

2'00.245

0.014 162.029
34
RICHARD MILLE AF CORSE LMGTE AM
83 Argentina L. Perez-Companc France L. Wadoux Italy A. Rovera Ferrari 488 GTE EVO 29

+10.407

2'00.263

0.018 162.004
35
PROJECT 1 - AO LMGTE AM
56 United States P. Hyett United States G. Jeannette Italy M. Cairoli Porsche 911 RSR - 19 26

+10.542

2'00.398

0.135 161.823
36
NORTHWEST AMR LMGTE AM
98 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR 22

+10.632

2'00.488

0.090 161.702
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