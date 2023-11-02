WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
Cumartesi günü yapılacak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın son yarışı olan Bahreyn yarışı öncesindeki ilk antrenman seansı yağmur ve sert rüzgar nedeniyle kesintilere uğradı. Antrenman seanslarını iki Toyota aracı zirvede bitirdi.
Toyota pilotları Kamui Kobayashi ve Sebastien Buemi, Toyota GR010 Hybrid Le Mans Hypercar araçlarıyla Bahreyn’deki 8 saatlik serbest antrenmans seanslarını ilk iki sırada tamamladılar.
Pistteki sert rüzgar koşullarından dolayı reklam panoları pistin üzerine düştü ve seans durdurulmak zorunda kaldı. 8 saatlik antrenman seanslarına sert rüzgar koşulları sebebiyle 45 dakika ara verildi.
Aradan önce Buemi 1.49.976’lık derece ile pistin en hızlı ismiydi, seans yeniden başladıktan sonra ise derecesini 1.49.960’a geliştirdi.
Seansın ilerleyen vakitlerinde ise Kobayashi 1.49.856’lık derece ile pistin en hızlı ismi oldu.
WEC Hypercar sınıfındaki dört Porsche 963 LMDh ise bu iki Toyotayı takip eden sürücüler oldular. Penske pilotları ise dört ve beşinci oldu.
Proton Competition adına yarışan Gianmaria Bruni, antrenmanlar tekrar başlatıldıktan sonra attığı 1.50.290’lık derece ile Porsche grubunun en hızlısı oldu ve üçüncü sıraya yerleşti.
Penske pilotu Laurens Vanthoor 1.50.328’lik derece ile dördüncü, aynı araçla Michael Christensen ise 1.50.403’lük derece ile beşinci sırada yer aldı.
Jota Porsche’den Will Stevens, 1.50.507’lik derece ile kendini altıncı sırada buldu.
Chip Ganassi Racing takımının Cadillac V-Series.R’ının koltuğunda Alex Lynn, 1.50.542’lik derece ile en hızlı yedinci turu attı.
Ferrari klasmanda sekiz ve dokuzuncu sırada yer aldı. James Calado 1.51.482, Miguel Molina ise 1.51.722’lik derecelerle seansı bitirdiler.
Nico Muller ve Paul di Resta’nın kullandığı İki Peugeot 9X8 LMH ise seansı on ve onbirinci sırada bitirdi. Bu iki ismin arkasında ise Vanwall Vandervell aracıyla Esteban Guerrieri yer aldı.
İlk antrenman seansındaki duraklamadan sonra bazı virajlardaki su birikintilerinden dolayı zeminin ıslak olduğu duyurulmuştu. Duraklama sonrasında seans süresi uzatıldı ancak yarım saat sonra yağmur daha da şiddetlendi.
Şiddetli yağmur sonrasında tüm araçlar pit alanına döndü Seansın sonlarına doğru sadece birkaç araç kuruyan ıslak zeminde turlamak için piste çıktı.
LMP2 sınıfında en hızlı isim Unted Autosport’tan Filipe Albuquerque oldu. Vector Sport takımından ORECA-Gibson 07’yi kullanan Gabriel Aubry ise onu takip etti.
Albuquerque 1.54.100’lük derecesiyle Aubry’nin 1.54.654’lik derecesine kıyasla yarım saniye daha hızlıydı.
Team WRT adına yarışan Ferdinand Habsburg ise LMP2’si ile antrenmanları üçüncü sırada tamamladı.
Aston Martin Vantage GTE’si ile D’Station adına yarışan Tomonobu Fujii ise GTE Am sınıfının en hızlısıydı.
Japon pilot 1.59.516’lık derecesi, Kessel Ferrari 488 GTE’deki Daniel Serra’nın en iyi derecesinden yalnızca binde altı saniye daha hızlıydı.
Sezonun son durağı olan Bahreyn yarışı için ikinci antrenman 2 Kasım günü saat 17:30’da başlayacak.
WEC Bahreyn- Birinci antrenman sonuçları:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi J. Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|35
|
1'49.856
|177.352
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|39
|
+0.104
1'49.960
|0.104
|177.184
|3
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani G. Bruni H. Tincknell
|Porsche 963
|22
|
+0.434
1'50.290
|0.330
|176.654
|4
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|24
|
+0.472
1'50.328
|0.038
|176.593
|5
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|D. Cameron M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|24
|
+0.547
1'50.403
|0.075
|176.473
|6
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|A. Felix da Costa W. Stevens Y. Yifei
|Porsche 963
|35
|
+0.651
1'50.507
|0.104
|176.307
|7
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn R. Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|22
|
+0.686
1'50.542
|0.035
|176.251
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|21
|
+1.626
1'51.482
|0.940
|174.765
|9
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|17
|
+1.866
1'51.722
|0.240
|174.390
|10
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval G. Menezes N. Müller
|Peugeot 9X8
|24
|
+2.015
1'51.871
|0.149
|174.157
|11
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. diResta M. Jensen J. Vergne
|Peugeot 9X8
|18
|
+2.361
1'52.217
|0.346
|173.620
|12
|
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
|4
|E. Guerrieri T. Vautier R. Briscoe
|Vanwall Vandervell 680
|32
|
+3.064
1'52.920
|0.703
|172.539
|13
|
United Autosports LMP2
|22
|F. Lubin P. Hanson F. Albuquerque
|Oreca 07
|20
|
+4.244
1'54.100
|1.180
|170.755
|14
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|R. Cullen M. Kaiser G. Aubry
|Oreca 07
|34
|
+4.798
1'54.654
|0.554
|169.930
|15
|
TEAM WRT LMP2
|31
|S. Gelael F. Habsburg R. Frijns
|Oreca 07
|34
|
+4.828
1'54.684
|0.030
|169.885
|16
|
Jota Sport LMP2
|28
|D. Heinemeier Hansson P. Fittipaldi O. Rasmussen
|Oreca 07
|31
|
+5.118
1'54.974
|0.290
|169.457
|17
|
PREMA RACING LMP2
|63
|D. Pin M. Bortolotti D. Kvyat
|Oreca 07
|30
|
+5.206
1'55.062
|0.088
|169.327
|18
|
Alpine Elf Endurance Team LMP2
|36
|M. Vaxivière J. Canal C. Milesi
|Oreca 07
|29
|
+5.219
1'55.075
|0.013
|169.308
|19
|
PREMA RACING LMP2
|9
|F. Ugran B. Viscaal J. Correa
|Oreca 07
|34
|
+5.275
1'55.131
|0.056
|169.226
|20
|
TEAM WRT LMP2
|41
|R. Andrade R. Kubica L. Deletraz
|Oreca 07
|29
|
+5.392
1'55.248
|0.117
|169.054
|21
|
United Autosports LMP2
|23
|J. Pierson T. Blomqvist O. Jarvis
|Oreca 07
|33
|
+5.545
1'55.401
|0.153
|168.830
|22
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|34
|J. Smiechowski F. Scherer A. Costa
|Oreca 07
|23
|
+5.846
1'55.702
|0.301
|168.391
|23
|
Alpine Elf Endurance Team LMP2
|35
|A. Negrao M. Rojas O. Caldwell
|Oreca 07
|33
|
+6.222
1'56.078
|0.376
|167.845
|24
|
D'Station Racing LMGTE AM
|777
|
L. Talbot
C. StevensonT. Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|22
|
+9.660
1'59.516
|3.438
|163.017
|25
|
Kessel Racing LMGTE AM
|57
|
T. Kimura
E. MassonD. Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|32
|
+9.666
1'59.522
|0.006
|163.009
|26
|
GR RACING LMGTE AM
|86
|M. Wainwright R. Pera B. Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|22
|
+9.694
1'59.550
|0.028
|162.971
|27
|
AF Corse LMGTE AM
|21
|
F. DezoteuxS. Mann K. Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|22
|
+9.806
1'59.662
|0.112
|162.818
|28
|
AF Corse LMGTE AM
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|21
|
+9.814
1'59.670
|0.008
|162.807
|29
|
ORT BY TF LMGTE AM
|25
|A. AlHarthy M. Dinan C. Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|24
|
+9.860
1'59.716
|0.046
|162.745
|30
|
IRON DAMES LMGTE AM
|85
|S. Bovy M. Gatting R. Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|20
|
+10.112
1'59.968
|0.252
|162.403
|31
|
Corvette Racing LMGTE AM
|33
|
B. Keating
N. VarroneN. Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|18
|
+10.206
2'00.062
|0.094
|162.276
|32
|
Proton Competition LMGTE AM
|77
|
C. Ried
M. PedersenJ. Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|15
|
+10.375
2'00.231
|0.169
|162.048
|33
|
IRON LYNX LMGTE AM
|60
|C. Schiavoni M. Cressoni A. Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|18
|
+10.389
2'00.245
|0.014
|162.029
|34
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGTE AM
|83
|L. Perez-Companc L. Wadoux A. Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|29
|
+10.407
2'00.263
|0.018
|162.004
|35
|
PROJECT 1 - AO LMGTE AM
|56
|P. Hyett G. Jeannette M. Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|26
|
+10.542
2'00.398
|0.135
|161.823
|36
|
NORTHWEST AMR LMGTE AM
|98
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|22
|
+10.632
2'00.488
|0.090
|161.702
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