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WEC Bahreyn
Antrenman raporu

WEC Bahreyn: Toyota ikinci antrenmanda da zirvede

Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın bu sezonki son yarışı olan Bahreyn’in ikinci antrenman seansınını zirvede bitirdi. Seansın en hızlı turunu atan isim Kamui Kobayashi oldu.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
Yayın tarihi
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hibrit: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Kobayashi, 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid aracıyla seansın henüz 25. dakikasında 1.46.851’lik bir zamanı yakaladı. Japon pilot ilk antrenman seansına kıyasla turunu üç saniyeden fazla geliştirerek müthiş bir işe imza attı.

Brendon Hartley de 8 numaralı Toyota aracı ile ilk antrenman seansına kıyasla büyük bir atılım gerçekleştirdi ancak iki pilot arasındaki fark 0.461 saniye oldu.

Kobayashi 90 dakikalık antrenman seansında 1.47 zaman sınırını aşan tek isim oldu.

Cadillac, Alex Lynn’in 1.47.690’lık turu ile Toyota’nın en yakın rakibi olarak gözüktü. Ancak Lynn yine de Kobayashi’nin yaklaşık 0.9 saniye gerisindeydi.

Jota takımından Will Stevens, 1.47.992 ile Porsche’lerin en hızlı ismi olarak antrenmanları dördüncü sırada bitirdi. Penske’den Laurens Vanthoor ise 1.48. 427’lik tur zamanı ile antrenmanların en hızlı beşinci ismi oldu.

Formula E’den WEC’e geri dönen Nico Muller ise 9X8 aracıyla 1.48.470’lik bir derece ile Peugeot’yu altıncı sıraya taşıdı. İki Peugeot’un arasına giren Proton ise antrenmanları yedinci sırada tamamladı.

Paul di Resta sekiz, Michael Christensen dokuzuncu sırada yer aldı.

Ferrari pilotları ise yine kötü bir antrenman seansı geçirerek liderin yaklaşık 3.5 saniye gerisinde turlayarak seansı bitirdi. Antonio Fuoco Ferrari aracıyla en hızlı 10. turu attı.

LMP2 sınıfında ise United Autosport’tan Filipe Albuquerque, Oreca 07’si ile ilk seansta olduğu gibi ikinci antrenman seansını da zirvede bitirdi. 

Albuquerque’den 0.325 saniye geride kalan Prema pilotu Bortolotti’yi 0.005 saniye ile Alpine pilotu Charles Milesi takip etti ve üçüncü sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında ise Kessel Racing’den Daniel Serra, 1.58.246’lık derecesiyle kendi sınıfının en hızlısı olarak Ferrari 488 GTE’yi zirveye taşıdı.

Seansın başlarında Matteo Cairoli Porsche 911 RSR-19’unu zirveye taşıdı ancak seansın ilerleyen zamanlarında Riccardo Pera’nın gerisine düşerek sınıfının en hızlı üçüncü isim oldu.

Cairolo’nun takım arkadaşı Gunnar Jeannatte ise seansın bitimine çok az bir süre kala son virajda kaza yaptı ve kırmızı bayrak kaldırıldı. Pilot seansın geri kalanına devam edemedi.

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Argentina J. Lopez Toyota GR010 - Hybrid 41

1'46.851

182.339
2
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 44

+0.461

1'47.312

0.461 181.556
3
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn United Kingdom R. Westbrook Cadillac V-Series.R 42

+0.839

1'47.690

0.378 180.919
4
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 Portugal A. Felix da Costa United Kingdom W. Stevens China Y. Yifei Porsche 963 43

+1.141

1'47.992

0.302 180.413
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 32

+1.576

1'48.427

0.435 179.689
6
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval United States G. Menezes Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 43

+1.850

1'48.701

0.274 179.236
7
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani Italy G. Bruni United Kingdom H. Tincknell Porsche 963 41

+2.087

1'48.938

0.237 178.846
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Denmark M. Jensen France J. Vergne Peugeot 9X8 43

+2.403

1'49.254

0.316 178.329
9
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 United States D. Cameron Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 40

+3.150

1'50.001

0.747 177.118
10
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 38

+3.737

1'50.588

0.587 176.178
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 44

+3.997

1'50.848

0.260 175.765
12
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
4 Argentina E. Guerrieri France T. Vautier Australia R. Briscoe Vanwall Vandervell 680 39

+4.358

1'51.209

0.361 175.194
13
United Autosports LMP2
22 United Kingdom F. Lubin United Kingdom P. Hanson Portugal F. Albuquerque Oreca 07 39

+5.999

1'52.850

1.641 172.646
14
PREMA RACING LMP2
63 France D. Pin Italy M. Bortolotti Russian Federation D. Kvyat Oreca 07 37

+6.324

1'53.175

0.325 172.151
15
Alpine Elf Endurance Team LMP2
36 France M. Vaxivière France J. Canal France C. Milesi Oreca 07 42

+6.329

1'53.180

0.005 172.143
16
PREMA RACING LMP2
9 Romania F. Ugran Netherlands B. Viscaal United States J. Correa Oreca 07 37

+6.572

1'53.423

0.243 171.774
17
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 Poland J. Smiechowski Switzerland F. Scherer Spain A. Costa Oreca 07 41

+6.666

1'53.517

0.094 171.632
18
United Autosports LMP2
23 United States J. Pierson United Kingdom T. Blomqvist United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 38

+6.722

1'53.573

0.056 171.547
19
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland R. Cullen Liechtenstein M. Kaiser France G. Aubry Oreca 07 37

+6.923

1'53.774

0.201 171.244
20
TEAM WRT LMP2
41 Portugal R. Andrade Poland R. Kubica Switzerland L. Deletraz Oreca 07 43

+7.361

1'54.212

0.438 170.588
21
Alpine Elf Endurance Team LMP2
35 Brazil A. Negrao Mexico M. Rojas United Kingdom O. Caldwell Oreca 07 36

+7.436

1'54.287

0.075 170.476
22
TEAM WRT LMP2
31 Indonesia S. Gelael Austria F. Habsburg Netherlands R. Frijns Oreca 07 41

+7.479

1'54.330

0.043 170.411
23
Jota Sport LMP2
28 Denmark D. Heinemeier Hansson Brazil P. Fittipaldi Denmark O. Rasmussen Oreca 07 33

+8.077

1'54.928

0.598 169.525
24
Kessel Racing LMGTE AM
57 Japan T. Kimura
E. Masson
Brazil D. Serra 		Ferrari 488 GTE EVO 39

+11.395

1'58.246

3.318 164.768
25
GR RACING LMGTE AM
86 United Kingdom M. Wainwright Italy R. Pera United Kingdom B. Barker Porsche 911 RSR - 19 37

+11.482

1'58.333

0.087 164.647
26
PROJECT 1 - AO LMGTE AM
56 United States P. Hyett United States G. Jeannette Italy M. Cairoli Porsche 911 RSR - 19 24

+11.487

1'58.338

0.005 164.640
27
IRON LYNX LMGTE AM
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni Belgium A. Picariello Porsche 911 RSR - 19 38

+11.628

1'58.479

0.141 164.444
28
D'Station Racing LMGTE AM
777 Australia L. Talbot
C. Stevenson
Japan T. Fujii 		Aston Martin Vantage AMR 38

+12.175

1'59.026

0.547 163.688
29
NORTHWEST AMR LMGTE AM
98 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR 38

+12.294

1'59.145

0.119 163.525
30
Proton Competition LMGTE AM
77 Germany C. Ried
M. Pedersen
France J. Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 35

+12.588

1'59.439

0.294 163.122
31
IRON DAMES LMGTE AM
85 Belgium S. Bovy Denmark M. Gatting Switzerland R. Frey Porsche 911 RSR - 19 39

+12.610

1'59.461

0.022 163.092
32
ORT BY TF LMGTE AM
25 United Kingdom A. AlHarthy United States M. Dinan Ireland C. Eastwood Aston Martin Vantage AMR 37

+12.637

1'59.488

0.027 163.055
33
AF Corse LMGTE AM
21
F. Dezoteux
France S. Mann Japan K. Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO 39

+12.643

1'59.494

0.006 163.047
34
Corvette Racing LMGTE AM
33 United States B. Keating
N. Varrone
Netherlands N. Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R 39

+13.107

1'59.958

0.464 162.416
35
AF Corse LMGTE AM
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 488 GTE EVO 38

+13.139

1'59.990

0.032 162.373
36
RICHARD MILLE AF CORSE LMGTE AM
83 Argentina L. Perez-Companc France L. Wadoux Italy A. Rovera Ferrari 488 GTE EVO 25

+13.602

2'00.453

0.463 161.749
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