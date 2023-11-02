WEC Bahreyn: Toyota ikinci antrenmanda da zirvede
Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın bu sezonki son yarışı olan Bahreyn’in ikinci antrenman seansınını zirvede bitirdi. Seansın en hızlı turunu atan isim Kamui Kobayashi oldu.
Kobayashi, 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid aracıyla seansın henüz 25. dakikasında 1.46.851’lik bir zamanı yakaladı. Japon pilot ilk antrenman seansına kıyasla turunu üç saniyeden fazla geliştirerek müthiş bir işe imza attı.
Brendon Hartley de 8 numaralı Toyota aracı ile ilk antrenman seansına kıyasla büyük bir atılım gerçekleştirdi ancak iki pilot arasındaki fark 0.461 saniye oldu.
Kobayashi 90 dakikalık antrenman seansında 1.47 zaman sınırını aşan tek isim oldu.
Cadillac, Alex Lynn’in 1.47.690’lık turu ile Toyota’nın en yakın rakibi olarak gözüktü. Ancak Lynn yine de Kobayashi’nin yaklaşık 0.9 saniye gerisindeydi.
Jota takımından Will Stevens, 1.47.992 ile Porsche’lerin en hızlı ismi olarak antrenmanları dördüncü sırada bitirdi. Penske’den Laurens Vanthoor ise 1.48. 427’lik tur zamanı ile antrenmanların en hızlı beşinci ismi oldu.
Formula E’den WEC’e geri dönen Nico Muller ise 9X8 aracıyla 1.48.470’lik bir derece ile Peugeot’yu altıncı sıraya taşıdı. İki Peugeot’un arasına giren Proton ise antrenmanları yedinci sırada tamamladı.
Paul di Resta sekiz, Michael Christensen dokuzuncu sırada yer aldı.
Ferrari pilotları ise yine kötü bir antrenman seansı geçirerek liderin yaklaşık 3.5 saniye gerisinde turlayarak seansı bitirdi. Antonio Fuoco Ferrari aracıyla en hızlı 10. turu attı.
LMP2 sınıfında ise United Autosport’tan Filipe Albuquerque, Oreca 07’si ile ilk seansta olduğu gibi ikinci antrenman seansını da zirvede bitirdi.
Albuquerque’den 0.325 saniye geride kalan Prema pilotu Bortolotti’yi 0.005 saniye ile Alpine pilotu Charles Milesi takip etti ve üçüncü sırada yer aldı.
GTE Am sınıfında ise Kessel Racing’den Daniel Serra, 1.58.246’lık derecesiyle kendi sınıfının en hızlısı olarak Ferrari 488 GTE’yi zirveye taşıdı.
Seansın başlarında Matteo Cairoli Porsche 911 RSR-19’unu zirveye taşıdı ancak seansın ilerleyen zamanlarında Riccardo Pera’nın gerisine düşerek sınıfının en hızlı üçüncü isim oldu.
Cairolo’nun takım arkadaşı Gunnar Jeannatte ise seansın bitimine çok az bir süre kala son virajda kaza yaptı ve kırmızı bayrak kaldırıldı. Pilot seansın geri kalanına devam edemedi.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi J. Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|41
|
1'46.851
|182.339
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|44
|
+0.461
1'47.312
|0.461
|181.556
|3
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn R. Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|42
|
+0.839
1'47.690
|0.378
|180.919
|4
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|A. Felix da Costa W. Stevens Y. Yifei
|Porsche 963
|43
|
+1.141
1'47.992
|0.302
|180.413
|5
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|32
|
+1.576
1'48.427
|0.435
|179.689
|6
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval G. Menezes N. Müller
|Peugeot 9X8
|43
|
+1.850
1'48.701
|0.274
|179.236
|7
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani G. Bruni H. Tincknell
|Porsche 963
|41
|
+2.087
1'48.938
|0.237
|178.846
|8
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. diResta M. Jensen J. Vergne
|Peugeot 9X8
|43
|
+2.403
1'49.254
|0.316
|178.329
|9
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|D. Cameron M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|40
|
+3.150
1'50.001
|0.747
|177.118
|10
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|38
|
+3.737
1'50.588
|0.587
|176.178
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|44
|
+3.997
1'50.848
|0.260
|175.765
|12
|
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
|4
|E. Guerrieri T. Vautier R. Briscoe
|Vanwall Vandervell 680
|39
|
+4.358
1'51.209
|0.361
|175.194
|13
|
United Autosports LMP2
|22
|F. Lubin P. Hanson F. Albuquerque
|Oreca 07
|39
|
+5.999
1'52.850
|1.641
|172.646
|14
|
PREMA RACING LMP2
|63
|D. Pin M. Bortolotti D. Kvyat
|Oreca 07
|37
|
+6.324
1'53.175
|0.325
|172.151
|15
|
Alpine Elf Endurance Team LMP2
|36
|M. Vaxivière J. Canal C. Milesi
|Oreca 07
|42
|
+6.329
1'53.180
|0.005
|172.143
|16
|
PREMA RACING LMP2
|9
|F. Ugran B. Viscaal J. Correa
|Oreca 07
|37
|
+6.572
1'53.423
|0.243
|171.774
|17
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|34
|J. Smiechowski F. Scherer A. Costa
|Oreca 07
|41
|
+6.666
1'53.517
|0.094
|171.632
|18
|
United Autosports LMP2
|23
|J. Pierson T. Blomqvist O. Jarvis
|Oreca 07
|38
|
+6.722
1'53.573
|0.056
|171.547
|19
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|R. Cullen M. Kaiser G. Aubry
|Oreca 07
|37
|
+6.923
1'53.774
|0.201
|171.244
|20
|
TEAM WRT LMP2
|41
|R. Andrade R. Kubica L. Deletraz
|Oreca 07
|43
|
+7.361
1'54.212
|0.438
|170.588
|21
|
Alpine Elf Endurance Team LMP2
|35
|A. Negrao M. Rojas O. Caldwell
|Oreca 07
|36
|
+7.436
1'54.287
|0.075
|170.476
|22
|
TEAM WRT LMP2
|31
|S. Gelael F. Habsburg R. Frijns
|Oreca 07
|41
|
+7.479
1'54.330
|0.043
|170.411
|23
|
Jota Sport LMP2
|28
|D. Heinemeier Hansson P. Fittipaldi O. Rasmussen
|Oreca 07
|33
|
+8.077
1'54.928
|0.598
|169.525
|24
|
Kessel Racing LMGTE AM
|57
|
T. Kimura
E. MassonD. Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|39
|
+11.395
1'58.246
|3.318
|164.768
|25
|
GR RACING LMGTE AM
|86
|M. Wainwright R. Pera B. Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|37
|
+11.482
1'58.333
|0.087
|164.647
|26
|
PROJECT 1 - AO LMGTE AM
|56
|P. Hyett G. Jeannette M. Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|24
|
+11.487
1'58.338
|0.005
|164.640
|27
|
IRON LYNX LMGTE AM
|60
|C. Schiavoni M. Cressoni A. Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|38
|
+11.628
1'58.479
|0.141
|164.444
|28
|
D'Station Racing LMGTE AM
|777
|
L. Talbot
C. StevensonT. Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|38
|
+12.175
1'59.026
|0.547
|163.688
|29
|
NORTHWEST AMR LMGTE AM
|98
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|38
|
+12.294
1'59.145
|0.119
|163.525
|30
|
Proton Competition LMGTE AM
|77
|
C. Ried
M. PedersenJ. Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|35
|
+12.588
1'59.439
|0.294
|163.122
|31
|
IRON DAMES LMGTE AM
|85
|S. Bovy M. Gatting R. Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|39
|
+12.610
1'59.461
|0.022
|163.092
|32
|
ORT BY TF LMGTE AM
|25
|A. AlHarthy M. Dinan C. Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|37
|
+12.637
1'59.488
|0.027
|163.055
|33
|
AF Corse LMGTE AM
|21
|
F. DezoteuxS. Mann K. Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|39
|
+12.643
1'59.494
|0.006
|163.047
|34
|
Corvette Racing LMGTE AM
|33
|
B. Keating
N. VarroneN. Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|39
|
+13.107
1'59.958
|0.464
|162.416
|35
|
AF Corse LMGTE AM
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|38
|
+13.139
1'59.990
|0.032
|162.373
|36
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGTE AM
|83
|L. Perez-Companc L. Wadoux A. Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|25
|
+13.602
2'00.453
|0.463
|161.749
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