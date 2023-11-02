WEC Bahreyn: Toyota ikinci antrenmanda da zirvede

Kobayashi, 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid aracıyla seansın henüz 25. dakikasında 1.46.851’lik bir zamanı yakaladı. Japon pilot ilk antrenman seansına kıyasla turunu üç saniyeden fazla geliştirerek müthiş bir işe imza attı.

Brendon Hartley de 8 numaralı Toyota aracı ile ilk antrenman seansına kıyasla büyük bir atılım gerçekleştirdi ancak iki pilot arasındaki fark 0.461 saniye oldu.

Kobayashi 90 dakikalık antrenman seansında 1.47 zaman sınırını aşan tek isim oldu.

Cadillac, Alex Lynn’in 1.47.690’lık turu ile Toyota’nın en yakın rakibi olarak gözüktü. Ancak Lynn yine de Kobayashi’nin yaklaşık 0.9 saniye gerisindeydi.

Jota takımından Will Stevens, 1.47.992 ile Porsche’lerin en hızlı ismi olarak antrenmanları dördüncü sırada bitirdi. Penske’den Laurens Vanthoor ise 1.48. 427’lik tur zamanı ile antrenmanların en hızlı beşinci ismi oldu.

Formula E’den WEC’e geri dönen Nico Muller ise 9X8 aracıyla 1.48.470’lik bir derece ile Peugeot’yu altıncı sıraya taşıdı. İki Peugeot’un arasına giren Proton ise antrenmanları yedinci sırada tamamladı.

Paul di Resta sekiz, Michael Christensen dokuzuncu sırada yer aldı.

Ferrari pilotları ise yine kötü bir antrenman seansı geçirerek liderin yaklaşık 3.5 saniye gerisinde turlayarak seansı bitirdi. Antonio Fuoco Ferrari aracıyla en hızlı 10. turu attı.

LMP2 sınıfında ise United Autosport’tan Filipe Albuquerque, Oreca 07’si ile ilk seansta olduğu gibi ikinci antrenman seansını da zirvede bitirdi.

Albuquerque’den 0.325 saniye geride kalan Prema pilotu Bortolotti’yi 0.005 saniye ile Alpine pilotu Charles Milesi takip etti ve üçüncü sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında ise Kessel Racing’den Daniel Serra, 1.58.246’lık derecesiyle kendi sınıfının en hızlısı olarak Ferrari 488 GTE’yi zirveye taşıdı.

Seansın başlarında Matteo Cairoli Porsche 911 RSR-19’unu zirveye taşıdı ancak seansın ilerleyen zamanlarında Riccardo Pera’nın gerisine düşerek sınıfının en hızlı üçüncü isim oldu.

Cairolo’nun takım arkadaşı Gunnar Jeannatte ise seansın bitimine çok az bir süre kala son virajda kaza yaptı ve kırmızı bayrak kaldırıldı. Pilot seansın geri kalanına devam edemedi.