WEC Bahreyn: Son antrenmanda Kobayashi ve #7 Toyota yine lider

Japon sürücü, 60 dakikalık 3. antrenman seansının başlangıcında bir sıralama simülasyonu yaptı ve bu simülasyonda da seansın en hızlı zamanını eline geçirdi.

#7 Toyota GR010 Hybrid ile 1:48.978 yapan Kobayashi, böylelikle son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Kobayashi'nin turu, #8 Toyota GR010 Hybrid ile mücadele eden Brendon Hartley'nin turundan 0.7 saniye daha iyiydi.

Başlangıçta sarı bayrak periyodu nedeniyle temsili bir tur atmayan Hartley, daha sonra yeni Michelin lastik setiyle üçüncü turunda 1:49.689 yaptı.

#8 Toyota aracı, ikinci antrenman seansında Sebastien Buemi'nin #95 Iron Lynx GTE Am Ferrari aracındaki Sarah Bovy ile temasının ardından hasar görmüştü. Ancak son antrenman seansında sorunsuz şekilde piste çıktı.

Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, üç hiper araç arasında son sırada yer aldı.

Andre Negrao, Cuma sabahı Matthieu Vaxiviere'in attığından 0.3 saniye daha hızlı bir tur olan 1:50.166 yaptı.

Crash of #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2 sınıfında 1:50.966 yapan #28 JOTA Oreca 07'de Tom Blomqvist en hızlı isim oldu. #22 Uinted Autosports Oreca'da Filipe Albuquerque 1:51.351 ile ikinci olurken, #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 1:51.965 ile üçüncü oldu.

GTE Pro'de Neel Jani'nin kullandığı #92 Porsche 1:58.230'la zirvede yer alırken, GTE Am sınıfında #77 Porsche Porsche'de Jaxon Evans 1:59.092 yaptı ve ilk sırada yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı sonucu: