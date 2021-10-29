WEC Bahreyn: Son antrenmanda Kobayashi ve #7 Toyota yine lider
Kamui Kobayashi, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn 6 Saat FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamladı.
Japon sürücü, 60 dakikalık 3. antrenman seansının başlangıcında bir sıralama simülasyonu yaptı ve bu simülasyonda da seansın en hızlı zamanını eline geçirdi.
#7 Toyota GR010 Hybrid ile 1:48.978 yapan Kobayashi, böylelikle son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
Kobayashi'nin turu, #8 Toyota GR010 Hybrid ile mücadele eden Brendon Hartley'nin turundan 0.7 saniye daha iyiydi.
Başlangıçta sarı bayrak periyodu nedeniyle temsili bir tur atmayan Hartley, daha sonra yeni Michelin lastik setiyle üçüncü turunda 1:49.689 yaptı.
#8 Toyota aracı, ikinci antrenman seansında Sebastien Buemi'nin #95 Iron Lynx GTE Am Ferrari aracındaki Sarah Bovy ile temasının ardından hasar görmüştü. Ancak son antrenman seansında sorunsuz şekilde piste çıktı.
Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, üç hiper araç arasında son sırada yer aldı.
Andre Negrao, Cuma sabahı Matthieu Vaxiviere'in attığından 0.3 saniye daha hızlı bir tur olan 1:50.166 yaptı.
Crash of #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley
Photo by: JEP / Motorsport Images
LMP2 sınıfında 1:50.966 yapan #28 JOTA Oreca 07'de Tom Blomqvist en hızlı isim oldu. #22 Uinted Autosports Oreca'da Filipe Albuquerque 1:51.351 ile ikinci olurken, #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 1:51.965 ile üçüncü oldu.
GTE Pro'de Neel Jani'nin kullandığı #92 Porsche 1:58.230'la zirvede yer alırken, GTE Am sınıfında #77 Porsche Porsche'de Jaxon Evans 1:59.092 yaptı ve ilk sırada yer aldı.
Üçüncü antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|30
|1'48.978
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|30
|1'49.689
|0.711
|0.711
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|28
|1'50.166
|1.188
|0.477
|4
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|29
|1'50.696
|1.718
|0.530
|5
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|22
|1'51.351
|2.373
|0.655
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|26
|1'51.695
|2.717
|0.344
|7
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|23
|1'52.061
|3.083
|0.366
|8
|20
| Dennis Andersen
Anders Fjordbach
Robert Kubica
|Oreca 07
|LMP2
|25
|1'52.208
|3.230
|0.147
|9
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|27
|1'52.477
|3.499
|0.269
|10
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|25
|1'52.499
|3.521
|0.022
|11
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|27
|1'52.546
|3.568
|0.047
|12
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|19
|1'53.708
|4.730
|1.162
|13
|1
| Sophia Floersch
Beitske Visser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|15
|1'55.178
|6.200
|1.470
|14
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Kush Maini
|Oreca 07
|LMP2
|25
|1'57.445
|8.467
|2.267
|15
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|29
|1'58.230
|9.252
|0.785
|16
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|25
|1'58.399
|9.421
|0.169
|17
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|28
|1'58.659
|9.681
|0.260
|18
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|29
|1'58.870
|9.892
|0.211
|19
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|26
|1'59.502
|10.524
|0.632
|20
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Katherine Legge
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|27
|1'59.858
|10.880
|0.356
|21
|60
| Rino Mastronardi
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|25
|1'59.987
|11.009
|0.129
|22
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|26
|1'59.987
|11.009
|0.000
|23
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|26
|2'00.024
|11.046
|0.037
|24
|88
| Khaled AlQubaisi
Adrien deLeener
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|24
|2'00.060
|11.082
|0.036
|25
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|27
|2'00.174
|11.196
|0.114
|26
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|26
|2'00.224
|11.246
|0.050
|27
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|25
|2'00.236
|11.258
|0.012
|28
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|23
|2'00.278
|11.300
|0.042
|29
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|26
|2'00.451
|11.473
|0.173
|30
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|26
|2'00.801
|11.823
|0.350
|31
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|26
|2'01.457
|12.479
|0.656
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