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Önceki / WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider
WEC / Bahreyn Antrenman raporu

WEC Bahreyn: Son antrenmanda Kobayashi ve #7 Toyota yine lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kamui Kobayashi, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn 6 Saat FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamladı.

WEC Bahreyn: Son antrenmanda Kobayashi ve #7 Toyota yine lider

Japon sürücü, 60 dakikalık 3. antrenman seansının başlangıcında bir sıralama simülasyonu yaptı ve bu simülasyonda da seansın en hızlı zamanını eline geçirdi.

#7 Toyota GR010 Hybrid ile 1:48.978 yapan Kobayashi, böylelikle son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Kobayashi'nin turu, #8 Toyota GR010 Hybrid ile mücadele eden Brendon Hartley'nin turundan 0.7 saniye daha iyiydi. 

Başlangıçta sarı bayrak periyodu nedeniyle temsili bir tur atmayan Hartley, daha sonra yeni Michelin lastik setiyle üçüncü turunda 1:49.689 yaptı.

#8 Toyota aracı, ikinci antrenman seansında Sebastien Buemi'nin #95 Iron Lynx GTE Am Ferrari aracındaki Sarah Bovy ile temasının ardından hasar görmüştü. Ancak son antrenman seansında sorunsuz şekilde piste çıktı.

Alpine A480-Gibson LMP1 aracı, üç hiper araç arasında son sırada yer aldı.

Andre Negrao, Cuma sabahı Matthieu Vaxiviere'in attığından 0.3 saniye daha hızlı bir tur olan 1:50.166 yaptı. 

Crash of #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Crash of #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2 sınıfında 1:50.966 yapan #28 JOTA Oreca 07'de Tom Blomqvist en hızlı isim oldu. #22 Uinted Autosports Oreca'da Filipe Albuquerque 1:51.351 ile ikinci olurken, #38 JOTA'da Antonio Felix da Costa 1:51.965 ile üçüncü oldu.

GTE Pro'de Neel Jani'nin kullandığı #92 Porsche 1:58.230'la zirvede yer alırken, GTE Am sınıfında #77 Porsche Porsche'de Jaxon Evans 1:59.092 yaptı ve ilk sırada yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark Ara
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 30 1'48.978    
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 30 1'49.689 0.711 0.711
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 28 1'50.166 1.188 0.477
4 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 29 1'50.696 1.718 0.530
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 22 1'51.351 2.373 0.655
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 26 1'51.695 2.717 0.344
7 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 23 1'52.061 3.083 0.366
8 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 25 1'52.208 3.230 0.147
9 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 27 1'52.477 3.499 0.269
10 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 25 1'52.499 3.521 0.022
11 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 27 1'52.546 3.568 0.047
12 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 19 1'53.708 4.730 1.162
13 1 Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 15 1'55.178 6.200 1.470
14 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
India Kush Maini 		Oreca 07 LMP2 25 1'57.445 8.467 2.267
15 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 29 1'58.230 9.252 0.785
16 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 25 1'58.399 9.421 0.169
17 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 28 1'58.659 9.681 0.260
18 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 29 1'58.870 9.892 0.211
19 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 26 1'59.502 10.524 0.632
20 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 27 1'59.858 10.880 0.356
21 60 Italy Rino Mastronardi
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 25 1'59.987 11.009 0.129
22 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 1'59.987 11.009 0.000
23 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 2'00.024 11.046 0.037
24 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Belgium Adrien deLeener
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 24 2'00.060 11.082 0.036
25 33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 27 2'00.174 11.196 0.114
26 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 26 2'00.224 11.246 0.050
27 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 25 2'00.236 11.258 0.012
28 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 23 2'00.278 11.300 0.042
29 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 2'00.451 11.473 0.173
30 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 26 2'00.801 11.823 0.350
31 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 2'01.457 12.479 0.656
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