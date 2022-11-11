WEC Bahreyn: Şampiyonluk hafta sonunda Toyota pole'de, Alpine ancak 5. olabildi

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8 numaralı Toyota aracında yarışan Hartley, 1:46.800'lük derecesiyle sıralamaların en hızlı ismiydi ve Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışından sonra bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Yeni Zelandalı sürücü, Peugeot'dan Paul Di Resta'yı 0.8 sn geride bırakarak pole pozisyonunu kazanırken, 7 numaralı Toyota'da Mike Conway, Peugeot ekibinin arkasında 3. oldu.

8 numaralı Toyota ekibi, pole pozisyonu sayesinde 1 puan kazanarak Pazar günkü Bahreyn 8 Saat yarışı öncesinde şampiyonluk mücadelesi verdikleri ve eşit puanda oldukları Alpine ekibini geride bıraktı.

8 numaralı Toyota pilotları Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa ile Alpine pilotları Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivierre ve Andre Negrao, Bahreyn'deki sezon finaline 121 puanla gelmişti. Yani bu yarışı önde tamamlayan ekip, 2022 WEC şampiyonu olacak.

Gustavo Menezes, diğer Peugeot aracıyla 1:48.334 yaparak dördüncü olurken şampiyonluk mücadelesi veren Alpine'den Vaxiviere, ancak 5. olabildi.

LMP2'de pole pozisyonu Realteam by WRT sürücüsü Norman Nato'nun oldu. Fransız sürücü, 1:50.330'luk derecesiyle, Will Stevens'ı geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı.

Stevens 1:50.467 ile Nato'nun gerisinde kalırken onun 0.3 sn gerisinde Filipe Albuquerque 3. oldu.

Photo by: Toyota Racing

GTE Pro'nun son sıralamalarında pole Porsche'nin oldu

GTE Pro sınıfının son mücadelesi öncesinde pole pozisyonu Porsche sürücüsü Gianmaria Bruni'nin oldu.

İtalyan sürücü 1:56.143'lük derecesiyle bu sınıfta en hızlı isim olurken onu 0.3 sn geriden Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco takip etti.

Michael Christensen, GTE Pro'da üçüncü oldu. Christensen pole pozisyonunu alıp bir puan kazanabilseydi, şampiyonada lider durumda bulunan Calado ve Alessandro Pier Guidi ile farkı 10 puana düşürecekti ve bu sayede sınıfta galibiyet kazanması halinde, Ferrari'deki rakiplerinin pozisyonuna bakmadan şampiyon olabilme hakkını elde edeceklerdi.

GTE Am sınıfında ise pole pozisyonu Iron Dames'ten Sarah Bovy'nin oldu.