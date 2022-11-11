WEC Bahreyn: Şampiyonluk hafta sonunda Toyota pole'de, Alpine ancak 5. olabildi
Toyota WEC sürücüsü Brendon Hartley, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın final yarışının gerçekleştirileceği Bahreyn'de pole pozisyonunu kazandı.
8 numaralı Toyota aracında yarışan Hartley, 1:46.800'lük derecesiyle sıralamaların en hızlı ismiydi ve Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışından sonra bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı.
Yeni Zelandalı sürücü, Peugeot'dan Paul Di Resta'yı 0.8 sn geride bırakarak pole pozisyonunu kazanırken, 7 numaralı Toyota'da Mike Conway, Peugeot ekibinin arkasında 3. oldu.
8 numaralı Toyota ekibi, pole pozisyonu sayesinde 1 puan kazanarak Pazar günkü Bahreyn 8 Saat yarışı öncesinde şampiyonluk mücadelesi verdikleri ve eşit puanda oldukları Alpine ekibini geride bıraktı.
8 numaralı Toyota pilotları Hartley, Sebastien Buemi ve Ryo Hirakawa ile Alpine pilotları Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivierre ve Andre Negrao, Bahreyn'deki sezon finaline 121 puanla gelmişti. Yani bu yarışı önde tamamlayan ekip, 2022 WEC şampiyonu olacak.
Gustavo Menezes, diğer Peugeot aracıyla 1:48.334 yaparak dördüncü olurken şampiyonluk mücadelesi veren Alpine'den Vaxiviere, ancak 5. olabildi.
LMP2'de pole pozisyonu Realteam by WRT sürücüsü Norman Nato'nun oldu. Fransız sürücü, 1:50.330'luk derecesiyle, Will Stevens'ı geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı.
Stevens 1:50.467 ile Nato'nun gerisinde kalırken onun 0.3 sn gerisinde Filipe Albuquerque 3. oldu.
Photo by: Toyota Racing
GTE Pro'nun son sıralamalarında pole Porsche'nin oldu
GTE Pro sınıfının son mücadelesi öncesinde pole pozisyonu Porsche sürücüsü Gianmaria Bruni'nin oldu.
İtalyan sürücü 1:56.143'lük derecesiyle bu sınıfta en hızlı isim olurken onu 0.3 sn geriden Ferrari sürücüsü Antonio Fuoco takip etti.
Michael Christensen, GTE Pro'da üçüncü oldu. Christensen pole pozisyonunu alıp bir puan kazanabilseydi, şampiyonada lider durumda bulunan Calado ve Alessandro Pier Guidi ile farkı 10 puana düşürecekti ve bu sayede sınıfta galibiyet kazanması halinde, Ferrari'deki rakiplerinin pozisyonuna bakmadan şampiyon olabilme hakkını elde edeceklerdi.
GTE Am sınıfında ise pole pozisyonu Iron Dames'ten Sarah Bovy'nin oldu.
Son Haberler
Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.
Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.
Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!