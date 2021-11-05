WEC Bahreyn 8 Saat: Sezonun son pole pozisyonu Kobayashi ve #7 Toyota'nın
2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek sekiz saatlik sezon finali öncesinde, #7 Toyota sürücüsü Kamui Kobayashi en hızlı zamanı yaptı ve pole pozisyonunu kazandı.
Antrenman turlarına #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley damgasını vurmuş ve üç antrenman seansını da zirvede tamamlamıştı. Ancak sıralama turlarında işler değişti.
Dereceler seans içerisinde 1:47nin altına indi ve #7 Toyota ile yarışan Kamui Kobayashi, 1:46.250'lik bir zaman turu yakalayarak 2021 sezonunun son yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
#8 Toyota'da Hartley 1:46.540 yapsa da, bu tur pole için yeterli değildi ve seansı 0.290 saniye geride ikinci bitirdi.
Üçüncü antrenmanda geride kalan Alpine'de Matthie Vaxiviere 1:47.025 yaparak 0.775 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
LMP2'de pole pozisyonu savaşı oldukça heyecan vericiydi. Sonunda United Autosports'tan Filipe Albuquerque, 1:49.525 yaptı ve bu sınıfta pole pozisyonunu kazanan isim oldu. RealTeam'den Norman Nato ise ikinci sırada yer aldı.
#92 Porsche'de Kevin Estre, 1:56.041'lik zaman turuyla GTE Pro sınıfında Porsche'ye pole pozisyonunu getirdi. #51 Ferrari'de James Calado ise kendisini 0.160 saniye geride ikinci sıradan takip etti.
GTE Am'de ise pole pozisyonu #47 Cetilar Racing Ferrari'ye gitti.
Roberto Lacorte 1:58.712 yaptı ve #83 Ferrari'nin sadece 0.047 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
Sıralama turları sonucu - (Hypercar ve LMP2):
Sıralama turları sonucu - (GTE Pro ve GTE Am):
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.041
|2
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'56.201
|0.160
|3
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.541
|0.500
|4
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'56.603
|0.562
|5
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.712
|2.671
|6
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.759
|2.718
|7
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Katherine Legge
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.958
|2.917
|8
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'58.989
|2.948
|9
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.087
|3.046
|10
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.096
|3.055
|11
|88
| Khaled AlQubaisi
Axcil Jefferies
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.359
|3.318
|12
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.492
|3.451
|13
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.936
|3.895
|14
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.301
|4.260
|15
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.364
|4.323
|16
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'01.282
|5.241
|17
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.941
|5.900
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WEC Bahreyn 8 Saat 3. antrenman: Hartley ve #8 Toyota yılın son antrenmanında da lider
WEC Bahreyn 8 Saat: #7 Toyota şampiyon oldu!