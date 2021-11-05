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WEC / Bahreyn II Sıralama turları raporu

WEC Bahreyn 8 Saat: Sezonun son pole pozisyonu Kobayashi ve #7 Toyota'nın

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek sekiz saatlik sezon finali öncesinde, #7 Toyota sürücüsü Kamui Kobayashi en hızlı zamanı yaptı ve pole pozisyonunu kazandı.

WEC Bahreyn 8 Saat: Sezonun son pole pozisyonu Kobayashi ve #7 Toyota'nın

Antrenman turlarına #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley damgasını vurmuş ve üç antrenman seansını da zirvede tamamlamıştı. Ancak sıralama turlarında işler değişti.

Dereceler seans içerisinde 1:47nin altına indi ve #7 Toyota ile yarışan Kamui Kobayashi, 1:46.250'lik bir zaman turu yakalayarak 2021 sezonunun son yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

#8 Toyota'da Hartley 1:46.540 yapsa da, bu tur pole için yeterli değildi ve seansı 0.290 saniye geride ikinci bitirdi.

Üçüncü antrenmanda geride kalan Alpine'de Matthie Vaxiviere 1:47.025 yaparak 0.775 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

LMP2'de pole pozisyonu savaşı oldukça heyecan vericiydi. Sonunda United Autosports'tan Filipe Albuquerque, 1:49.525 yaptı ve bu sınıfta pole pozisyonunu kazanan isim oldu. RealTeam'den Norman Nato ise ikinci sırada yer aldı.

#92 Porsche'de Kevin Estre, 1:56.041'lik zaman turuyla GTE Pro sınıfında Porsche'ye pole pozisyonunu getirdi. #51 Ferrari'de James Calado ise kendisini 0.160 saniye geride ikinci sıradan takip etti.

GTE Am'de ise pole pozisyonu  #47 Cetilar Racing Ferrari'ye gitti.

Roberto Lacorte 1:58.712 yaptı ve #83 Ferrari'nin sadece 0.047 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu - (Hypercar ve LMP2):

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'46.250  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'46.540 0.290
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'47.025 0.775
4 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'49.525 3.275
5 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'49.819 3.569
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'49.910 3.660
7 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 1'50.149 3.899
8 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 1'50.372 4.122
9 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 1'50.744 4.494
10 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'51.063 4.813
11 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'51.134 4.884
12 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'51.145 4.895
13 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'51.187 4.937
14 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Olli Caldwell
France Nelson Panciatici 		Oreca 07 LMP2 1'51.424 5.174
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Sıralama turları sonucu - (GTE Pro ve GTE Am):

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.041  
2 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.201 0.160
3 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.541 0.500
4 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.603 0.562
5 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.712 2.671
6 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.759 2.718
7 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.958 2.917
8 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'58.989 2.948
9 33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.087 3.046
10 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.096 3.055
11 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Zimbabwe Axcil Jefferies
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.359 3.318
12 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.492 3.451
13 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.936 3.895
14 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.301 4.260
15 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.364 4.323
16 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'01.282 5.241
17 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.941 5.900
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