WEC Bahreyn 8 Saat: Sezonun son pole pozisyonu Kobayashi ve #7 Toyota'nın

Antrenman turlarına #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley damgasını vurmuş ve üç antrenman seansını da zirvede tamamlamıştı. Ancak sıralama turlarında işler değişti.

Dereceler seans içerisinde 1:47nin altına indi ve #7 Toyota ile yarışan Kamui Kobayashi, 1:46.250'lik bir zaman turu yakalayarak 2021 sezonunun son yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

#8 Toyota'da Hartley 1:46.540 yapsa da, bu tur pole için yeterli değildi ve seansı 0.290 saniye geride ikinci bitirdi.

Üçüncü antrenmanda geride kalan Alpine'de Matthie Vaxiviere 1:47.025 yaparak 0.775 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

LMP2'de pole pozisyonu savaşı oldukça heyecan vericiydi. Sonunda United Autosports'tan Filipe Albuquerque, 1:49.525 yaptı ve bu sınıfta pole pozisyonunu kazanan isim oldu. RealTeam'den Norman Nato ise ikinci sırada yer aldı.

#92 Porsche'de Kevin Estre, 1:56.041'lik zaman turuyla GTE Pro sınıfında Porsche'ye pole pozisyonunu getirdi. #51 Ferrari'de James Calado ise kendisini 0.160 saniye geride ikinci sıradan takip etti.

GTE Am'de ise pole pozisyonu #47 Cetilar Racing Ferrari'ye gitti.

Roberto Lacorte 1:58.712 yaptı ve #83 Ferrari'nin sadece 0.047 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu - (Hypercar ve LMP2):

Sıralama turları sonucu - (GTE Pro ve GTE Am):