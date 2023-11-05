WEC Bahreyn 8 Saat: #8 Toyota kazandı ve şampiyon oldu
#8 Toyota pilotları Brendon Hartley, Sebastian Buemi ve Ryo Hirakawa, cumartesi günü Bahreyn’de düzenlenen sezonun son yarışını kazanarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonu oldular.
Hartley, Buemi, Hirakawa üçlüsü, sekiz saatlik ve bonus puanlarında dağıtıldığı yarış boyunca rakiplerinden hiçbir tehdit görmediler. 8 numaralı Toyota GR010 Hybrid ekibi, pit stop zamanları dışında geriye düşmeden yarışı kazanmayı bildiler.
Cadillac’tan Earl Bamber’in üçüncü sıradan yarışa başladıktan sonra 1. Viraja otomobilinin frenlerini kilitleyerek gelmesi ve Mike Conway’ın kullandığı 7 numaralı Toyota’ya temas etmesiyle yarışın sonucu belirlenmiş oldu.
7 numaralı Toyota yarışın başında Buemi’nin açtığı farkı kapatacak tempoya sahip değildi. Hartley, Buemi, Hirakawa üçlüsü, rakipleriyle farklarını koruyarak sezonun ikinci galibiyetiyle birlikte şampiyonluklarını ilan etmiş oldular.
Bu şampiyonlukla Hartley ve Buemi dördüncü, Hirakawa ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu.
Conway, Kobayashi, Jose Maria Lopez üçlüsü, takım arkadaşlarından daha fazla galibiyet almalarına rağmen şampiyonluğu elde edemediler. Şampiyonluk yolundaki en büyük darbeyi ise çifte puanlı Le Mans 24 saat yarışını tamamlayamayarak almışlardı.
Ferrari, lastik aşınmasının büyük rol oynadığı yarışta Toyota’nın en yakın rakibiydi. Miguel Molina, Antonio Fuoco ve Nicklas Nielsen 499P LMH otomobilleriyle podyumun son basamağında yer aldılar.
Dördüncü sıra, müşteri Porsche 963 LMDh kullanan Antonio Felix da Costa, Will Stevens ve Yifei Ye’ni etkileyici yarışıyla Jota takımına gitti.
Jota, 8 saatlik yarışı podyumda tamamlaya yakınken aldıkları zaman cezasıyla ilk podyumlarını kaçırmış oldular. Stevens koltuğu devraldıktan sonra podyum için Fuoco’nun peşine düşse de rakibini yakalayamadı.
Fabrika Porsche’si kullanan Andre Lotterer, Kevin Estre ve Lauren Vanthoor en öndeki fabrika Porsche’si olarak 5. sırada bitiş çizgisini geçtiler.
İki Ferrari podyum için mücadele ederken temas etti ve 51 numaralı Ferrari bu temastan zararlı çıkan taraf oldu. Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi bu temas yüzünden yarışı 6. sırada tamamladılar.
Michael Christensen, Dane Cameron ve Frederic Makowiecki, tüm pistte sarı bayraklar sallanırken yaptıkları ihlal sonucu aldıkları ceza ile 51 Numaralı Ferrari’nin arkasında yarışı 7. sırada tamamladılar.
Peugeot 9X8 ile Gusavo Menezes, Loic Duval ve Nico Muller, liderin iki tur gerisinde 8. oldular.
Tüm pist sarı bayrak altındayken ihlal cezası alan Mikkel Jensen Paul di Resta ve Jean-Eric Vergne, -Proton Porsche ile yarışan- Neel Jani, Gianmaria Bruni ve Harry Tincknell’in önünde 9. sırayı aldı.
Cadillac, ilk virajda 7 numaralı Toyota’ya temasından ötürü aldığı 60 saniyelik cezasının ardından gerilere düşü ve liderin 3 tur gerisinde 11. sırada yarışı tamamladı.
LMP2 şampiyonluğu, Louise Deletraz, Robert Kubica ve Rui Andreda’nın 41 numaralı ORECA 07 kullanan WRT’ye gitti. Ekip yarışa 10. sıradan başlayıp sezonun üçüncü yarışını kazanmayı da başardılar.
Takım arkadaşları 31 numaralı WRT ise podyumun ikinci basamağında yer aldı. WRT ekibi bu sonuçla, yarışı duble ile tamamladı.
Podyumun son basamağı ise, Pietro Fitipaldi, Oliver Rasmussen ve David Heinemeier-Hansson kullandığı 28 numaralı JOTA ekibine gitti.
Iron Dames ekibi, GTE otomobillerinin veda niteliğindeki yarışı zaferle noktaladı. Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahel Frey 85 numaralı Porsche 911 RSR-19 ile zafere ulaştılar.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Yarış dışı
|Puan
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|249
|
8:01'25.308
|7
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi J. Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|249
|
+47.516
8:02'12.824
|47.516
|7
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|249
|
+1'36.286
8:03'01.594
|48.770
|7
|4
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|A. Felix da Costa W. Stevens Y. Yifei
|Porsche 963
|249
|
+1'37.248
8:03'02.556
|0.962
|8
|5
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|248
|
+1 Lap
8:01'36.078
|1 Lap
|7
|6
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|248
|
+1 Lap
8:01'38.259
|2.181
|7
|7
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|D. Cameron M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|247
|
+2 Laps
8:01'36.939
|1 Lap
|8
|8
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval G. Menezes N. Müller
|Peugeot 9X8
|247
|
+2 Laps
8:02'00.919
|23.980
|7
|9
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. diResta M. Jensen J. Vergne
|Peugeot 9X8
|247
|
+2 Laps
8:02'48.013
|47.094
|8
|10
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani G. Bruni H. Tincknell
|Porsche 963
|247
|
+2 Laps
8:02'54.342
|6.329
|8
|11
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn R. Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|246
|
+3 Laps
8:03'10.655
|1 Lap
|8
|12
|
TEAM WRT LMP2
|41
|R. Andrade R. Kubica L. Deletraz
|Oreca 07
|238
|
+11 Laps
8:02'06.354
|8 Laps
|10
|13
|
TEAM WRT LMP2
|31
|S. Gelael F. Habsburg R. Frijns
|Oreca 07
|238
|
+11 Laps
8:02'15.544
|9.190
|10
|14
|
Jota Sport LMP2
|28
|D. Heinemeier Hansson P. Fittipaldi O. Rasmussen
|Oreca 07
|238
|
+11 Laps
8:02'56.779
|41.235
|10
|15
|
PREMA RACING LMP2
|9
|F. Ugran B. Viscaal J. Correa
|Oreca 07
|238
|
+11 Laps
8:03'22.980
|26.201
|11
|16
|
PREMA RACING LMP2
|63
|D. Pin M. Bortolotti D. Kvyat
|Oreca 07
|237
|
+12 Laps
8:01'31.041
|1 Lap
|11
|17
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|34
|J. Smiechowski F. Scherer A. Costa
|Oreca 07
|237
|
+12 Laps
8:01'45.981
|14.940
|11
|18
|
Alpine Elf Endurance Team LMP2
|36
|M. Vaxivière J. Canal C. Milesi
|Oreca 07
|237
|
+12 Laps
8:02'03.766
|17.785
|10
|19
|
United Autosports LMP2
|23
|J. Pierson T. Blomqvist O. Jarvis
|Oreca 07
|237
|
+12 Laps
8:02'49.425
|45.659
|12
|20
|
United Autosports LMP2
|22
|F. Lubin P. Hanson F. Albuquerque
|Oreca 07
|237
|
+12 Laps
8:02'53.798
|4.373
|12
|21
|
Alpine Elf Endurance Team LMP2
|35
|A. Negrao M. Rojas O. Caldwell
|Oreca 07
|236
|
+13 Laps
8:02'07.585
|1 Lap
|10
|22
|
IRON DAMES LMGTE AM
|85
|S. Bovy M. Gatting R. Frey
|Porsche 911 RSR - 19
|232
|
+17 Laps
8:01'38.055
|4 Laps
|7
|23
|
D'Station Racing LMGTE AM
|777
|
L. Talbot
C. StevensonT. Fujii
|Aston Martin Vantage AMR
|232
|
+17 Laps
8:01'43.603
|5.548
|7
|24
|
NORTHWEST AMR LMGTE AM
|98
|I. James D. Mancinelli A. Riberas
|Aston Martin Vantage AMR
|232
|
+17 Laps
8:02'20.652
|37.049
|8
|25
|
AF Corse LMGTE AM
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 488 GTE EVO
|232
|
+17 Laps
8:03'07.670
|47.018
|7
|26
|
Kessel Racing LMGTE AM
|57
|
T. Kimura
E. MassonD. Serra
|Ferrari 488 GTE EVO
|232
|
+17 Laps
8:03'09.189
|1.519
|7
|27
|
Proton Competition LMGTE AM
|77
|
C. Ried
M. PedersenJ. Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|231
|
+18 Laps
8:01'26.105
|1 Lap
|8
|28
|
Corvette Racing LMGTE AM
|33
|
B. Keating
N. VarroneN. Catsburg
|Chevrolet Corvette C8.R
|231
|
+18 Laps
8:01'30.179
|4.074
|7
|29
|
GR RACING LMGTE AM
|86
|M. Wainwright R. Pera B. Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|231
|
+18 Laps
8:01'54.971
|24.792
|7
|30
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGTE AM
|83
|L. Perez-Companc L. Wadoux A. Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|231
|
+18 Laps
8:03'23.023
|1'28.052
|9
|31
|
PROJECT 1 - AO LMGTE AM
|56
|P. Hyett G. Jeannette M. Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|230
|
+19 Laps
8:01'29.486
|1 Lap
|10
|32
|
AF Corse LMGTE AM
|21
|
F. DezoteuxS. Mann K. Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|229
|
+20 Laps
8:01'59.055
|1 Lap
|9
|33
|
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
|4
|E. Guerrieri T. Vautier R. Briscoe
|Vanwall Vandervell 680
|217
|
+32 Laps
8:03'10.249
|12 Laps
|13
|
ORT BY TF LMGTE AM
|25
|A. AlHarthy M. Dinan C. Eastwood
|Aston Martin Vantage AMR
|217
|
+32 Laps
7:32'12.365
|8
|Yarış dışı
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|R. Cullen M. Kaiser G. Aubry
|Oreca 07
|216
|
+33 Laps
7:22'28.191
|1 Lap
|11
|Yarış dışı
|
IRON LYNX LMGTE AM
|60
|C. Schiavoni M. Cressoni A. Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|163
|
+86 Laps
5:37'06.028
|53 Laps
|6
|Yarış dışı
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