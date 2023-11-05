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WEC Bahreyn
Yarış raporu

WEC Bahreyn 8 Saat: #8 Toyota kazandı ve şampiyon oldu

#8 Toyota pilotları Brendon Hartley, Sebastian Buemi ve Ryo Hirakawa, cumartesi günü Bahreyn’de düzenlenen sezonun son yarışını kazanarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonu oldular.

Editör Burak Yasul
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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Hartley, Buemi, Hirakawa üçlüsü, sekiz saatlik ve bonus puanlarında dağıtıldığı yarış boyunca rakiplerinden hiçbir tehdit görmediler. 8 numaralı Toyota GR010 Hybrid ekibi, pit stop zamanları dışında geriye düşmeden yarışı kazanmayı bildiler.

Cadillac’tan Earl Bamber’in üçüncü sıradan yarışa başladıktan sonra 1. Viraja otomobilinin frenlerini kilitleyerek gelmesi ve Mike Conway’ın kullandığı 7 numaralı Toyota’ya temas etmesiyle yarışın sonucu belirlenmiş oldu.

7 numaralı Toyota yarışın başında Buemi’nin açtığı farkı kapatacak tempoya sahip değildi. Hartley, Buemi, Hirakawa üçlüsü, rakipleriyle farklarını koruyarak sezonun ikinci galibiyetiyle birlikte şampiyonluklarını ilan etmiş oldular.

Bu şampiyonlukla Hartley ve Buemi dördüncü, Hirakawa ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Conway, Kobayashi, Jose Maria Lopez üçlüsü, takım arkadaşlarından daha fazla galibiyet almalarına rağmen şampiyonluğu elde edemediler. Şampiyonluk yolundaki en büyük darbeyi ise çifte puanlı Le Mans 24 saat yarışını tamamlayamayarak almışlardı.

Ferrari, lastik aşınmasının büyük rol oynadığı yarışta Toyota’nın en yakın rakibiydi. Miguel Molina, Antonio Fuoco ve Nicklas Nielsen 499P LMH otomobilleriyle podyumun son basamağında yer aldılar.

Dördüncü sıra, müşteri Porsche 963 LMDh kullanan Antonio Felix da Costa, Will Stevens ve Yifei Ye’ni etkileyici yarışıyla Jota takımına gitti.

Jota, 8 saatlik yarışı podyumda tamamlaya yakınken aldıkları zaman cezasıyla ilk podyumlarını kaçırmış oldular. Stevens koltuğu devraldıktan sonra podyum için Fuoco’nun peşine düşse de rakibini yakalayamadı.

Fabrika Porsche’si kullanan Andre Lotterer, Kevin Estre ve Lauren Vanthoor en öndeki fabrika Porsche’si olarak 5. sırada bitiş çizgisini geçtiler.

İki Ferrari podyum için mücadele ederken temas etti ve 51 numaralı Ferrari bu temastan zararlı çıkan taraf oldu. Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi bu temas yüzünden yarışı 6. sırada tamamladılar.

Michael Christensen, Dane Cameron ve Frederic Makowiecki, tüm pistte sarı bayraklar sallanırken yaptıkları ihlal sonucu aldıkları ceza ile 51 Numaralı Ferrari’nin arkasında yarışı 7. sırada tamamladılar.

Peugeot 9X8 ile Gusavo Menezes, Loic Duval ve Nico Muller, liderin iki tur gerisinde 8. oldular.

Tüm pist sarı bayrak altındayken ihlal cezası alan Mikkel Jensen Paul di Resta ve Jean-Eric Vergne, -Proton Porsche ile yarışan- Neel Jani, Gianmaria Bruni ve Harry Tincknell’in önünde 9. sırayı aldı.

Cadillac, ilk virajda 7 numaralı Toyota’ya temasından ötürü aldığı 60 saniyelik cezasının ardından gerilere düşü ve liderin 3 tur gerisinde 11. sırada yarışı tamamladı.

LMP2 şampiyonluğu, Louise Deletraz, Robert Kubica ve Rui Andreda’nın 41 numaralı ORECA 07 kullanan WRT’ye gitti. Ekip yarışa 10. sıradan başlayıp sezonun üçüncü yarışını kazanmayı da başardılar.

Takım arkadaşları 31 numaralı WRT ise podyumun ikinci basamağında yer aldı. WRT ekibi bu sonuçla, yarışı duble ile tamamladı.

Podyumun son basamağı ise, Pietro Fitipaldi, Oliver Rasmussen ve David Heinemeier-Hansson kullandığı 28 numaralı JOTA ekibine gitti.

Iron Dames ekibi, GTE otomobillerinin veda niteliğindeki yarışı zaferle noktaladı. Sarah Bovy, Michelle Gatting ve Rahel Frey 85 numaralı Porsche 911 RSR-19 ile zafere ulaştılar.

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara Pitler Yarış dışı Puan
1
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 249

8:01'25.308

7
2
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Argentina J. Lopez Toyota GR010 - Hybrid 249

+47.516

8:02'12.824

47.516 7
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 249

+1'36.286

8:03'01.594

48.770 7
4
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 Portugal A. Felix da Costa United Kingdom W. Stevens China Y. Yifei Porsche 963 249

+1'37.248

8:03'02.556

0.962 8
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 248

+1 Lap

8:01'36.078

1 Lap 7
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 248

+1 Lap

8:01'38.259

2.181 7
7
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 United States D. Cameron Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 247

+2 Laps

8:01'36.939

1 Lap 8
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval United States G. Menezes Switzerland N. Müller Peugeot 9X8 247

+2 Laps

8:02'00.919

23.980 7
9
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Denmark M. Jensen France J. Vergne Peugeot 9X8 247

+2 Laps

8:02'48.013

47.094 8
10
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani Italy G. Bruni United Kingdom H. Tincknell Porsche 963 247

+2 Laps

8:02'54.342

6.329 8
11
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn United Kingdom R. Westbrook Cadillac V-Series.R 246

+3 Laps

8:03'10.655

1 Lap 8
12
TEAM WRT LMP2
41 Portugal R. Andrade Poland R. Kubica Switzerland L. Deletraz Oreca 07 238

+11 Laps

8:02'06.354

8 Laps 10
13
TEAM WRT LMP2
31 Indonesia S. Gelael Austria F. Habsburg Netherlands R. Frijns Oreca 07 238

+11 Laps

8:02'15.544

9.190 10
14
Jota Sport LMP2
28 Denmark D. Heinemeier Hansson Brazil P. Fittipaldi Denmark O. Rasmussen Oreca 07 238

+11 Laps

8:02'56.779

41.235 10
15
PREMA RACING LMP2
9 Romania F. Ugran Netherlands B. Viscaal United States J. Correa Oreca 07 238

+11 Laps

8:03'22.980

26.201 11
16
PREMA RACING LMP2
63 France D. Pin Italy M. Bortolotti Russian Federation D. Kvyat Oreca 07 237

+12 Laps

8:01'31.041

1 Lap 11
17
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 Poland J. Smiechowski Switzerland F. Scherer Spain A. Costa Oreca 07 237

+12 Laps

8:01'45.981

14.940 11
18
Alpine Elf Endurance Team LMP2
36 France M. Vaxivière France J. Canal France C. Milesi Oreca 07 237

+12 Laps

8:02'03.766

17.785 10
19
United Autosports LMP2
23 United States J. Pierson United Kingdom T. Blomqvist United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 237

+12 Laps

8:02'49.425

45.659 12
20
United Autosports LMP2
22 United Kingdom F. Lubin United Kingdom P. Hanson Portugal F. Albuquerque Oreca 07 237

+12 Laps

8:02'53.798

4.373 12
21
Alpine Elf Endurance Team LMP2
35 Brazil A. Negrao Mexico M. Rojas United Kingdom O. Caldwell Oreca 07 236

+13 Laps

8:02'07.585

1 Lap 10
22
IRON DAMES LMGTE AM
85 Belgium S. Bovy Denmark M. Gatting Switzerland R. Frey Porsche 911 RSR - 19 232

+17 Laps

8:01'38.055

4 Laps 7
23
D'Station Racing LMGTE AM
777 Australia L. Talbot
C. Stevenson
Japan T. Fujii 		Aston Martin Vantage AMR 232

+17 Laps

8:01'43.603

5.548 7
24
NORTHWEST AMR LMGTE AM
98 United Kingdom I. James Italy D. Mancinelli Spain A. Riberas Aston Martin Vantage AMR 232

+17 Laps

8:02'20.652

37.049 8
25
AF Corse LMGTE AM
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 488 GTE EVO 232

+17 Laps

8:03'07.670

47.018 7
26
Kessel Racing LMGTE AM
57 Japan T. Kimura
E. Masson
Brazil D. Serra 		Ferrari 488 GTE EVO 232

+17 Laps

8:03'09.189

1.519 7
27
Proton Competition LMGTE AM
77 Germany C. Ried
M. Pedersen
France J. Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 231

+18 Laps

8:01'26.105

1 Lap 8
28
Corvette Racing LMGTE AM
33 United States B. Keating
N. Varrone
Netherlands N. Catsburg 		Chevrolet Corvette C8.R 231

+18 Laps

8:01'30.179

4.074 7
29
GR RACING LMGTE AM
86 United Kingdom M. Wainwright Italy R. Pera United Kingdom B. Barker Porsche 911 RSR - 19 231

+18 Laps

8:01'54.971

24.792 7
30
RICHARD MILLE AF CORSE LMGTE AM
83 Argentina L. Perez-Companc France L. Wadoux Italy A. Rovera Ferrari 488 GTE EVO 231

+18 Laps

8:03'23.023

1'28.052 9
31
PROJECT 1 - AO LMGTE AM
56 United States P. Hyett United States G. Jeannette Italy M. Cairoli Porsche 911 RSR - 19 230

+19 Laps

8:01'29.486

1 Lap 10
32
AF Corse LMGTE AM
21
F. Dezoteux
France S. Mann Japan K. Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO 229

+20 Laps

8:01'59.055

1 Lap 9
33
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
4 Argentina E. Guerrieri France T. Vautier Australia R. Briscoe Vanwall Vandervell 680 217

+32 Laps

8:03'10.249

12 Laps 13
ORT BY TF LMGTE AM
25 United Kingdom A. AlHarthy United States M. Dinan Ireland C. Eastwood Aston Martin Vantage AMR 217

+32 Laps

7:32'12.365

8 Yarış dışı
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland R. Cullen Liechtenstein M. Kaiser France G. Aubry Oreca 07 216

+33 Laps

7:22'28.191

1 Lap 11 Yarış dışı
IRON LYNX LMGTE AM
60 Italy C. Schiavoni Italy M. Cressoni Belgium A. Picariello Porsche 911 RSR - 19 163

+86 Laps

5:37'06.028

53 Laps 6 Yarış dışı
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