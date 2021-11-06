WEC Bahreyn 8 Saat: #7 Toyota şampiyon oldu!

Cuma günkü sıralama turlarında aldıkları pole pozisyonuyla birlikte şampiyonadaki liderliğini 16 puana yükselten #7 Toyota ekibinin, serinin tarihindeki ilk Hiper Araç dönemi şampiyonu olmak için yarışı tamamlaması yetiyordu.

#7 Toyota, sezonun son yarışı Bahreyn 8 Saat’te galibiyete ulaşamasa da ikinci oldu ve Kobayashi, Lopez ve Conway kariyerlerinde ilk kez aynı sezonda hem Le Mans 24 Saat’i hem de şampiyonluğu kazandı.

Conway, yarışın ilk bölümlerinde lider durumdaydı ancak yarışın ikinci saatinin başlarında daha hızlı olan Buemi’ye yol vermesi istendi. #36 Alpine ise galibiyet mücadelesinden erken koptu.

İki Toyota aracı yarışın kalan bölümünde hiç lastik lastiğe mücadeleye girmedi ve aralarındaki fark, finişte yalnızca 7 saniyeydi.

Takımdan ayrılacak olan Kazuki Nakajima son bölümde aracın direksiyonundaydı ve #8 Toyota ile damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

#7 Toyota yedi saniye geride ikinci sırada yarışı tamamlarken, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao’nun kontrolündeki #36 Alpine altı tur geride podyumu tamamlayan ekip oldu. Ekip, startta iki Toyota’yı birden geçmesine rağmen 10. tura kadar yeniden üçüncülüğe geriledi, ancak yarışın ilk bölümünde teknik sorunlar yaşadıktan sonra oldukça geriye düştüler ve galibiyet mücadelesi veremediler.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Fotoğraf: Toyota Racing

WRT, galibiyetle beraber LMP2 şampiyonu oldu

WRT’nin prototip sınıfında rüya gibi geçen ilk senesi, LMP2 sınıfında aldıkları galibiyetle devam etti. #31 WRT ekibi, Avrupa Le Mans serisindeki başarılarına, WEC şampiyonluğunu da ekledi.

Ferdinand Habsburg, Charles Milesi ve Robin Frijns’ın kontrolündeki WRT, sıralama turlarında yedinci olsa da yarış içerisinde çok iyi şekilde yükseldi ve bu sezonki üçüncü galibiyetlerine ulaşarak şampiyonluğa ulaştı.

Podyumu ise #38 ve #28 JOTA ekipleri tamamladı. Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne ve Sean Gelael’den oluşan #38 JOTA ekibinin yarış öncesinde şampiyonluk şansı vardı. Ancak yarışı üçüncü tamamlayınca bu şansı kullanamadılar.

Ferrari, tartışmalı bir son ile GTE Pro şampiyonu oldu

Ferrari ikilisi Alessandro Pier Guidi ve James Calado, tartışmalı bir son ile şampiyonluğa ulaştı.

Calado, Porsche sürücüsü Michael Christensen’e karışı Yarış Kontrol’den gelen yer verme talimatını reddettikten sonra Danimarkalı sürücü ile temas yaşadı.

İki marka arasında kıyasıya verilen mücadelede Christensen, Neel Jani ve Kevin Estre’den oluşan #91 Porsche ekibi son saate girilirken yarışın lideriydi.

Ancak Pier Guidi, Christensen’i dışarı iterek spin atmasına sebep oldu. Yarış Kontrol, Pier Guidi’den yerini geri vermesini istedi ancak İtalyan sürücü bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Alessandro Pier Guidi, James Calado Fotoğraf: Toyota Racing

AF Corse, GTE Am'de zafere ulaştı

AF Corse Ferrari, Nicklas Nielsen, Francois Perrodo ve Alessio Rovera'nın #83 Ferrari'si ile sezonun son yarışında zafere ulaşmayı başardı ve GTE Am’de şampiyonluğa bu sene de ulaştı.

TF Sport Aston Martin, AF Corse’un şampiyonluğunu engelleyebilecek tek ekipti ancak ilk turda lastik patlattılar ve sonrasında da bir başka kaza yaptıktan sonra yarış dışı kaldılar.

TF Sport Aston Martin, AF Corse’un şampiyonluğunu engelleyebilecek tek ekipti ancak ilk turda lastik patlattılar ve sonrasında da bir başka kaza yaptıktan sonra yarış dışı kaldılar.

#77 Dempsey Proton Porsche ikinci olurken, podyumu #56 Project 1 Porsche tamamladı.

Bahreyn 8 Saat - Yarış sonucu: