WEC Bahreyn 8 Saat: #7 Toyota şampiyon oldu!
Sezonun son ayağı olan Bahreyn 8 Saat’i #8 Toyota kazansa da, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway’den oluşan #7 Toyota ekibi 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
Cuma günkü sıralama turlarında aldıkları pole pozisyonuyla birlikte şampiyonadaki liderliğini 16 puana yükselten #7 Toyota ekibinin, serinin tarihindeki ilk Hiper Araç dönemi şampiyonu olmak için yarışı tamamlaması yetiyordu.
#7 Toyota, sezonun son yarışı Bahreyn 8 Saat’te galibiyete ulaşamasa da ikinci oldu ve Kobayashi, Lopez ve Conway kariyerlerinde ilk kez aynı sezonda hem Le Mans 24 Saat’i hem de şampiyonluğu kazandı.
Conway, yarışın ilk bölümlerinde lider durumdaydı ancak yarışın ikinci saatinin başlarında daha hızlı olan Buemi’ye yol vermesi istendi. #36 Alpine ise galibiyet mücadelesinden erken koptu.
İki Toyota aracı yarışın kalan bölümünde hiç lastik lastiğe mücadeleye girmedi ve aralarındaki fark, finişte yalnızca 7 saniyeydi.
Takımdan ayrılacak olan Kazuki Nakajima son bölümde aracın direksiyonundaydı ve #8 Toyota ile damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.
#7 Toyota yedi saniye geride ikinci sırada yarışı tamamlarken, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao’nun kontrolündeki #36 Alpine altı tur geride podyumu tamamlayan ekip oldu. Ekip, startta iki Toyota’yı birden geçmesine rağmen 10. tura kadar yeniden üçüncülüğe geriledi, ancak yarışın ilk bölümünde teknik sorunlar yaşadıktan sonra oldukça geriye düştüler ve galibiyet mücadelesi veremediler.
#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez
Fotoğraf: Toyota Racing
WRT, galibiyetle beraber LMP2 şampiyonu oldu
WRT’nin prototip sınıfında rüya gibi geçen ilk senesi, LMP2 sınıfında aldıkları galibiyetle devam etti. #31 WRT ekibi, Avrupa Le Mans serisindeki başarılarına, WEC şampiyonluğunu da ekledi.
Ferdinand Habsburg, Charles Milesi ve Robin Frijns’ın kontrolündeki WRT, sıralama turlarında yedinci olsa da yarış içerisinde çok iyi şekilde yükseldi ve bu sezonki üçüncü galibiyetlerine ulaşarak şampiyonluğa ulaştı.
Podyumu ise #38 ve #28 JOTA ekipleri tamamladı. Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne ve Sean Gelael’den oluşan #38 JOTA ekibinin yarış öncesinde şampiyonluk şansı vardı. Ancak yarışı üçüncü tamamlayınca bu şansı kullanamadılar.
Ferrari, tartışmalı bir son ile GTE Pro şampiyonu oldu
Ferrari ikilisi Alessandro Pier Guidi ve James Calado, tartışmalı bir son ile şampiyonluğa ulaştı.
Calado, Porsche sürücüsü Michael Christensen’e karışı Yarış Kontrol’den gelen yer verme talimatını reddettikten sonra Danimarkalı sürücü ile temas yaşadı.
İki marka arasında kıyasıya verilen mücadelede Christensen, Neel Jani ve Kevin Estre’den oluşan #91 Porsche ekibi son saate girilirken yarışın lideriydi.
Ancak Pier Guidi, Christensen’i dışarı iterek spin atmasına sebep oldu. Yarış Kontrol, Pier Guidi’den yerini geri vermesini istedi ancak İtalyan sürücü bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Alessandro Pier Guidi, James Calado
Fotoğraf: Toyota Racing
AF Corse, GTE Am'de zafere ulaştı
AF Corse Ferrari, Nicklas Nielsen, Francois Perrodo ve Alessio Rovera'nın #83 Ferrari'si ile sezonun son yarışında zafere ulaşmayı başardı ve GTE Am’de şampiyonluğa bu sene de ulaştı.
TF Sport Aston Martin, AF Corse’un şampiyonluğunu engelleyebilecek tek ekipti ancak ilk turda lastik patlattılar ve sonrasında da bir başka kaza yaptıktan sonra yarış dışı kaldılar.
TF Sport Aston Martin, AF Corse’un şampiyonluğunu engelleyebilecek tek ekipti ancak ilk turda lastik patlattılar ve sonrasında da bir başka kaza yaptıktan sonra yarış dışı kaldılar.
#77 Dempsey Proton Porsche ikinci olurken, podyumu #56 Project 1 Porsche tamamladı.
Bahreyn 8 Saat - Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Fark
|Ara
|1
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|247
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|247
|7.351
|7.351
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|241
|6 Laps
|6 Laps
|4
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|240
|7 Laps
|1 Lap
|5
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|240
|7 Laps
|1'14.320
|6
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|240
|7 Laps
|4.658
|7
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|240
|7 Laps
|4.410
|8
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|238
|9 Laps
|2 Laps
|9
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|238
|9 Laps
|3.696
|10
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|238
|9 Laps
|19.144
|11
|20
| Dennis Andersen
Anders Fjordbach
Robert Kubica
|Oreca 07
|LMP2
|237
|10 Laps
|1 Lap
|12
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|237
|10 Laps
|16.679
|13
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|236
|11 Laps
|1 Lap
|14
|44
| Miro Konopka
Olli Caldwell
Nelson Panciatici
|Oreca 07
|LMP2
|235
|12 Laps
|1 Lap
|15
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|233
|14 Laps
|2 Laps
|16
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|233
|14 Laps
|3.249
|17
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|233
|14 Laps
|15.144
|18
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|231
|16 Laps
|2 Laps
|19
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|230
|17 Laps
|1 Lap
|20
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|229
|18 Laps
|1 Lap
|21
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|229
|18 Laps
|0.123
|22
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|229
|18 Laps
|34.045
|23
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|228
|19 Laps
|1 Lap
|24
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|228
|19 Laps
|1'46.263
|25
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|227
|20 Laps
|1 Lap
|26
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|227
|20 Laps
|27.791
|27
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Katherine Legge
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|225
|22 Laps
|2 Laps
|28
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|224
|23 Laps
|1 Lap
|29
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|223
|24 Laps
|1 Lap
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|128
|119 Laps
|95 Laps
|88
| Khaled AlQubaisi
Axcil Jefferies
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|90
|157 Laps
|38 Laps
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