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WEC / Bahreyn II Yarış raporu

WEC Bahreyn 8 Saat: #7 Toyota şampiyon oldu!

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Sezonun son ayağı olan Bahreyn 8 Saat’i #8 Toyota kazansa da, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway’den oluşan #7 Toyota ekibi 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

WEC Bahreyn 8 Saat: #7 Toyota şampiyon oldu!

Cuma günkü sıralama turlarında aldıkları pole pozisyonuyla birlikte şampiyonadaki liderliğini 16 puana yükselten #7 Toyota ekibinin, serinin tarihindeki ilk Hiper Araç dönemi şampiyonu olmak için yarışı tamamlaması yetiyordu.

#7 Toyota, sezonun son yarışı Bahreyn 8 Saat’te galibiyete ulaşamasa da ikinci oldu ve Kobayashi, Lopez ve Conway kariyerlerinde ilk kez aynı sezonda hem Le Mans 24 Saat’i hem de şampiyonluğu kazandı.

Conway, yarışın ilk bölümlerinde lider durumdaydı ancak yarışın ikinci saatinin başlarında daha hızlı olan Buemi’ye yol vermesi istendi. #36 Alpine ise galibiyet mücadelesinden erken koptu.

İki Toyota aracı yarışın kalan bölümünde hiç lastik lastiğe mücadeleye girmedi ve aralarındaki fark, finişte yalnızca 7 saniyeydi.

Takımdan ayrılacak olan Kazuki Nakajima son bölümde aracın direksiyonundaydı ve #8 Toyota ile damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

#7 Toyota yedi saniye geride ikinci sırada yarışı tamamlarken, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao’nun kontrolündeki #36 Alpine altı tur geride podyumu tamamlayan ekip oldu. Ekip, startta iki Toyota’yı birden geçmesine rağmen 10. tura kadar yeniden üçüncülüğe geriledi, ancak yarışın ilk bölümünde teknik sorunlar yaşadıktan sonra oldukça geriye düştüler ve galibiyet mücadelesi veremediler.

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#36 Alpine Elf Matmut Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Fotoğraf: Toyota Racing

WRT, galibiyetle beraber LMP2 şampiyonu oldu

WRT’nin prototip sınıfında rüya gibi geçen ilk senesi, LMP2 sınıfında aldıkları galibiyetle devam etti. #31 WRT ekibi, Avrupa Le Mans serisindeki başarılarına, WEC şampiyonluğunu da ekledi.

Ferdinand Habsburg, Charles Milesi ve Robin Frijns’ın kontrolündeki WRT, sıralama turlarında yedinci olsa da yarış içerisinde çok iyi şekilde yükseldi ve bu sezonki üçüncü galibiyetlerine ulaşarak şampiyonluğa ulaştı.

Podyumu ise #38 ve #28 JOTA ekipleri tamamladı. Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne ve Sean Gelael’den oluşan #38 JOTA ekibinin yarış öncesinde şampiyonluk şansı vardı. Ancak yarışı üçüncü tamamlayınca bu şansı kullanamadılar.

Ferrari, tartışmalı bir son ile GTE Pro şampiyonu oldu

Ferrari ikilisi Alessandro Pier Guidi ve James Calado, tartışmalı bir son ile şampiyonluğa ulaştı.

Calado, Porsche sürücüsü Michael Christensen’e karışı Yarış Kontrol’den gelen yer verme talimatını reddettikten sonra Danimarkalı sürücü ile temas yaşadı.

İki marka arasında kıyasıya verilen mücadelede Christensen, Neel Jani ve Kevin Estre’den oluşan #91 Porsche ekibi son saate girilirken yarışın lideriydi.

Ancak Pier Guidi, Christensen’i dışarı iterek spin atmasına sebep oldu. Yarış Kontrol, Pier Guidi’den yerini geri vermesini istedi ancak İtalyan sürücü bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Alessandro Pier Guidi, James Calado

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Alessandro Pier Guidi, James Calado

Fotoğraf: Toyota Racing

AF Corse, GTE Am'de zafere ulaştı

AF Corse Ferrari, Nicklas Nielsen, Francois Perrodo ve Alessio Rovera'nın #83 Ferrari'si ile sezonun son yarışında zafere ulaşmayı başardı ve GTE Am’de şampiyonluğa bu sene de ulaştı.

TF Sport Aston Martin, AF Corse’un şampiyonluğunu engelleyebilecek tek ekipti ancak ilk turda lastik patlattılar ve sonrasında da bir başka kaza yaptıktan sonra yarış dışı kaldılar.

TF Sport Aston Martin, AF Corse’un şampiyonluğunu engelleyebilecek tek ekipti ancak ilk turda lastik patlattılar ve sonrasında da bir başka kaza yaptıktan sonra yarış dışı kaldılar.

#77 Dempsey Proton Porsche ikinci olurken, podyumu #56 Project 1 Porsche tamamladı.

Bahreyn 8 Saat - Yarış sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Fark Ara
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 247    
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 247 7.351 7.351
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 241 6 Laps 6 Laps
4 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 240 7 Laps 1 Lap
5 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 240 7 Laps 1'14.320
6 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 240 7 Laps 4.658
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 240 7 Laps 4.410
8 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 238 9 Laps 2 Laps
9 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 238 9 Laps 3.696
10 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 238 9 Laps 19.144
11 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 237 10 Laps 1 Lap
12 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 237 10 Laps 16.679
13 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 236 11 Laps 1 Lap
14 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Olli Caldwell
France Nelson Panciatici 		Oreca 07 LMP2 235 12 Laps 1 Lap
15 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 233 14 Laps 2 Laps
16 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 233 14 Laps 3.249
17 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 233 14 Laps 15.144
18 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 231 16 Laps 2 Laps
19 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 230 17 Laps 1 Lap
20 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 229 18 Laps 1 Lap
21 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 229 18 Laps 0.123
22 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 229 18 Laps 34.045
23 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 228 19 Laps 1 Lap
24 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 228 19 Laps 1'46.263
25 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 227 20 Laps 1 Lap
26 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 227 20 Laps 27.791
27 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 225 22 Laps 2 Laps
28 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 224 23 Laps 1 Lap
29 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 223 24 Laps 1 Lap
  33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 128 119 Laps 95 Laps
  88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Zimbabwe Axcil Jefferies
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 90 157 Laps 38 Laps
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