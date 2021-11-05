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WEC / Bahreyn II Antrenman raporu

WEC Bahreyn 8 Saat 3. antrenman: Hartley ve #8 Toyota yılın son antrenmanında da lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 8 saatlik final yarışı öncesinde, yılın son antrenman seansını #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley ilk sırada tamamladı.

WEC Bahreyn 8 Saat 3. antrenman: Hartley ve #8 Toyota yılın son antrenmanında da lider

İlk iki antrenman seansında liderliği kimseye kaybetmeyen Brendon Hartley, üçüncü antrenman seansının hemen başında, yeni Michelin lastikleriyle piste çıktı ve Kamui Kobayashi'den 0.4 saniye daha iyi bir tur çıkardı.

Yeni Zelandalı sürücünün turu, 1:48.346 olurken, bu tur #7 Toyota'da 1:48.777 yapan Kobayashi'nin turundan 0.4 saniye daha iyiydi. Böylelikle Hartley, yılın son antrenman seansını zirvede kapatmış oldu. Toyota ise bir kez daha ilk iki sırada yer aldı.

Hypercar sınıfındaki son araç olan Alpine A480-Gibson, iki Toyota'nın yanı sıra, LMP2 sınıfının en hızlı iki aracının gerisinde kaldı.

Andrea Negrao, seansın bariyer değişimi nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmasından hemen önce 1:51.794 yaptı.

Oreca 07-Gibson LMP2 araçlarını süren Antonio Felix da Costa ve Filipe Albuquerque, Alpine LMP1 aracını geride bıraktılar.

Da Costa, JOTA ile 1:51.188 yaparken, United Autosports adına yarışan Albuquerque'nun turu 1:51.524'tü.

JOTA'nın diğer aracında yarışan Tom Blomqvist, 1:52.059'luk turuyla üçüncü olurken, Sophia Floersch Signatech tarafından yönetilen Richard Mille Racing Oreca ile 1:52.681 yaparak dördüncü oldu.

GTE Pro'da en hızlı isim, #92 Porsche ile mücadele eden Kevin Estre'ydi. 1:56.590 yapan Estre'yi, #91 Ferrari'den Gianmaria Bruni takip etti.

#56 Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli, 1:58.696'lık turuyla GTE Am sınıfının en hızlı zamanını yaparken, #83 Af Corse Ferrari'den Nicklas Nielsen ikinci oldu.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'48.346  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'48.777 0.431
3 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'51.188 2.842
4 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'51.524 3.178
5 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'51.794 3.448
6 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'52.059 3.713
7 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 1'52.681 4.335
8 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'52.758 4.412
9 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 1'52.825 4.479
10 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 1'53.008 4.662
11 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'53.181 4.835
12 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'53.833 5.487
13 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'55.799 7.453
14 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.590 8.244
15 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Olli Caldwell
France Nelson Panciatici 		Oreca 07 LMP2 1'56.703 8.357
16 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.406 9.060
17 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'58.411 10.065
18 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'58.519 10.173
19 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'58.696 10.350
20 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.803 10.457
21 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.926 10.580
22 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.022 10.676
23 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.061 10.715
24 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Zimbabwe Axcil Jefferies
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.355 11.009
25 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.634 11.288
26 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.681 11.335
27 33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.730 11.384
28 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.949 11.603
29 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.089 11.743
30 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.805 12.459
31 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM    
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