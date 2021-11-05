WEC Bahreyn 8 Saat 3. antrenman: Hartley ve #8 Toyota yılın son antrenmanında da lider
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 8 saatlik final yarışı öncesinde, yılın son antrenman seansını #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley ilk sırada tamamladı.
İlk iki antrenman seansında liderliği kimseye kaybetmeyen Brendon Hartley, üçüncü antrenman seansının hemen başında, yeni Michelin lastikleriyle piste çıktı ve Kamui Kobayashi'den 0.4 saniye daha iyi bir tur çıkardı.
Yeni Zelandalı sürücünün turu, 1:48.346 olurken, bu tur #7 Toyota'da 1:48.777 yapan Kobayashi'nin turundan 0.4 saniye daha iyiydi. Böylelikle Hartley, yılın son antrenman seansını zirvede kapatmış oldu. Toyota ise bir kez daha ilk iki sırada yer aldı.
Hypercar sınıfındaki son araç olan Alpine A480-Gibson, iki Toyota'nın yanı sıra, LMP2 sınıfının en hızlı iki aracının gerisinde kaldı.
Andrea Negrao, seansın bariyer değişimi nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmasından hemen önce 1:51.794 yaptı.
Oreca 07-Gibson LMP2 araçlarını süren Antonio Felix da Costa ve Filipe Albuquerque, Alpine LMP1 aracını geride bıraktılar.
Da Costa, JOTA ile 1:51.188 yaparken, United Autosports adına yarışan Albuquerque'nun turu 1:51.524'tü.
JOTA'nın diğer aracında yarışan Tom Blomqvist, 1:52.059'luk turuyla üçüncü olurken, Sophia Floersch Signatech tarafından yönetilen Richard Mille Racing Oreca ile 1:52.681 yaparak dördüncü oldu.
GTE Pro'da en hızlı isim, #92 Porsche ile mücadele eden Kevin Estre'ydi. 1:56.590 yapan Estre'yi, #91 Ferrari'den Gianmaria Bruni takip etti.
#56 Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli, 1:58.696'lık turuyla GTE Am sınıfının en hızlı zamanını yaparken, #83 Af Corse Ferrari'den Nicklas Nielsen ikinci oldu.
Üçüncü antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'48.346
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'48.777
|0.431
|3
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.188
|2.842
|4
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.524
|3.178
|5
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'51.794
|3.448
|6
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.059
|3.713
|7
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.681
|4.335
|8
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.758
|4.412
|9
|20
| Dennis Andersen
Anders Fjordbach
Robert Kubica
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.825
|4.479
|10
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.008
|4.662
|11
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.181
|4.835
|12
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.833
|5.487
|13
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'55.799
|7.453
|14
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.590
|8.244
|15
|44
| Miro Konopka
Olli Caldwell
Nelson Panciatici
|Oreca 07
|LMP2
|1'56.703
|8.357
|16
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.406
|9.060
|17
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'58.411
|10.065
|18
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'58.519
|10.173
|19
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'58.696
|10.350
|20
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.803
|10.457
|21
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.926
|10.580
|22
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.022
|10.676
|23
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.061
|10.715
|24
|88
| Khaled AlQubaisi
Axcil Jefferies
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.355
|11.009
|25
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Katherine Legge
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.634
|11.288
|26
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.681
|11.335
|27
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.730
|11.384
|28
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.949
|11.603
|29
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.089
|11.743
|30
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.805
|12.459
|31
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
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WEC Bahreyn 8 Saat 2. antrenman: #8 Toyota ve Hartley yine lider
WEC Bahreyn 8 Saat: Sezonun son pole pozisyonu Kobayashi ve #7 Toyota'nın