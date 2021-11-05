WEC Bahreyn 8 Saat 3. antrenman: Hartley ve #8 Toyota yılın son antrenmanında da lider

İlk iki antrenman seansında liderliği kimseye kaybetmeyen Brendon Hartley, üçüncü antrenman seansının hemen başında, yeni Michelin lastikleriyle piste çıktı ve Kamui Kobayashi'den 0.4 saniye daha iyi bir tur çıkardı.

Yeni Zelandalı sürücünün turu, 1:48.346 olurken, bu tur #7 Toyota'da 1:48.777 yapan Kobayashi'nin turundan 0.4 saniye daha iyiydi. Böylelikle Hartley, yılın son antrenman seansını zirvede kapatmış oldu. Toyota ise bir kez daha ilk iki sırada yer aldı.

Hypercar sınıfındaki son araç olan Alpine A480-Gibson, iki Toyota'nın yanı sıra, LMP2 sınıfının en hızlı iki aracının gerisinde kaldı.

Andrea Negrao, seansın bariyer değişimi nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmasından hemen önce 1:51.794 yaptı.

Oreca 07-Gibson LMP2 araçlarını süren Antonio Felix da Costa ve Filipe Albuquerque, Alpine LMP1 aracını geride bıraktılar.

Da Costa, JOTA ile 1:51.188 yaparken, United Autosports adına yarışan Albuquerque'nun turu 1:51.524'tü.

JOTA'nın diğer aracında yarışan Tom Blomqvist, 1:52.059'luk turuyla üçüncü olurken, Sophia Floersch Signatech tarafından yönetilen Richard Mille Racing Oreca ile 1:52.681 yaparak dördüncü oldu.

GTE Pro'da en hızlı isim, #92 Porsche ile mücadele eden Kevin Estre'ydi. 1:56.590 yapan Estre'yi, #91 Ferrari'den Gianmaria Bruni takip etti.

#56 Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli, 1:58.696'lık turuyla GTE Am sınıfının en hızlı zamanını yaparken, #83 Af Corse Ferrari'den Nicklas Nielsen ikinci oldu.

Üçüncü antrenman sonucu: