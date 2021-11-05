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WEC / Bahreyn II Antrenman raporu

WEC Bahreyn 8 Saat 2. antrenman: #8 Toyota ve Hartley yine lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilecek FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 8 saatlik final yarışı öncesinde 2. antrenman seansını #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley ilk sırada tamamladı.

WEC Bahreyn 8 Saat 2. antrenman: #8 Toyota ve Hartley yine lider

Çifte Le Mans 24 Saat galibi Hartley, 90 dakikalık seansın başında dört turluk bir bir bölüm attı ve bu bölümde 1:47.673'lük bir zaman turu yakalayarak en hızlı isim oldu. Bu tur, Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota ile attığı turdan 0.5 saniye daha iyiydi.

Hartley'in en hızlı zamanı, perşembe akşamı gerçekleştirilen ilk antrenman seansındaki en hızlı turundan 0.8 saniye daha iyiydi.

Bu hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ekip belli olacak ve 8 saatlik final yarışı öncesinde #7 Toyota ekibinde Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway üçlünün 15 puanlık üstünlüğü var.

Signetech Alpine, Bahreyn'de genel olarak Toyota seviyesinde görünmüyordu. Matthieu Vaxiviere, ikinci antrenman seansında A480-Gibson'la 1:49.056 yaptı ve en hızlı üçüncü zamanın sahibi oldu.

Eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde #29 Racing Team Nederland Oreca ile LMP2 sınıfındaki en hızlı isim oldu.

Hollandalı sürücü 1:50.513 yaptı ve #22 United Autosports sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 0.046 saniye önünde yer aldı. İlk üçü #31 Team WRT sürücüsü Ferdinand Habsburg tamamladı.

GTE Pro sınıfında en hızlı zamanı #52 Ferrari sürücüsü Daniel Serra yaptı. Serra, 1:57.509'luk turuyla #91 ve #92 Porsche'nin önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında ise Porsche'nin liderliği vardı. #77 Dempsey Proton ile mücadele eden Matt Campbell, 1:58.489 yaparak, #47 Cetilar Racing Ferrari'den Antonio Fuoco'nun önünde ilk sırada yer aldı.

İlk üçü #60 Iron Lynx Ferrari'den Andrea Picci tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'47.673  
2 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'48.200 0.527
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'49.056 1.383
4 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 1'50.513 2.840
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'50.559 2.886
6 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'51.190 3.517
7 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'51.314 3.641
8 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Olli Caldwell
France Nelson Panciatici 		Oreca 07 LMP2 1'52.477 4.804
9 1 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 1'52.838 5.165
10 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'52.856 5.183
11 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'53.183 5.510
12 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'53.262 5.589
13 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'53.635 5.962
14 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 1'54.340 6.667
15 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'57.509 9.836
16 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'57.924 10.251
17 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'58.043 10.370
18 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'58.043 10.370
19 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'58.489 10.816
20 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.716 11.043
21 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.753 11.080
22 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.344 11.671
23 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.430 11.757
24 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Zimbabwe Axcil Jefferies
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.534 11.861
25 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.576 11.903
26 33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.622 11.949
27 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.626 11.953
28 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.662 11.989
29 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.913 12.240
30 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.947 12.274
31 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.363 12.690
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The WEC 8 Hours of Bahrain will be streamed live on Motorsport.tvClick here for more information

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