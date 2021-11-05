WEC Bahreyn 8 Saat 2. antrenman: #8 Toyota ve Hartley yine lider
Bahreyn'de gerçekleştirilecek FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 8 saatlik final yarışı öncesinde 2. antrenman seansını #8 Toyota sürücüsü Brendon Hartley ilk sırada tamamladı.
Çifte Le Mans 24 Saat galibi Hartley, 90 dakikalık seansın başında dört turluk bir bir bölüm attı ve bu bölümde 1:47.673'lük bir zaman turu yakalayarak en hızlı isim oldu. Bu tur, Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota ile attığı turdan 0.5 saniye daha iyiydi.
Hartley'in en hızlı zamanı, perşembe akşamı gerçekleştirilen ilk antrenman seansındaki en hızlı turundan 0.8 saniye daha iyiydi.
Bu hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ekip belli olacak ve 8 saatlik final yarışı öncesinde #7 Toyota ekibinde Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway üçlünün 15 puanlık üstünlüğü var.
Signetech Alpine, Bahreyn'de genel olarak Toyota seviyesinde görünmüyordu. Matthieu Vaxiviere, ikinci antrenman seansında A480-Gibson'la 1:49.056 yaptı ve en hızlı üçüncü zamanın sahibi oldu.
Eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde #29 Racing Team Nederland Oreca ile LMP2 sınıfındaki en hızlı isim oldu.
Hollandalı sürücü 1:50.513 yaptı ve #22 United Autosports sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 0.046 saniye önünde yer aldı. İlk üçü #31 Team WRT sürücüsü Ferdinand Habsburg tamamladı.
GTE Pro sınıfında en hızlı zamanı #52 Ferrari sürücüsü Daniel Serra yaptı. Serra, 1:57.509'luk turuyla #91 ve #92 Porsche'nin önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Am sınıfında ise Porsche'nin liderliği vardı. #77 Dempsey Proton ile mücadele eden Matt Campbell, 1:58.489 yaparak, #47 Cetilar Racing Ferrari'den Antonio Fuoco'nun önünde ilk sırada yer aldı.
İlk üçü #60 Iron Lynx Ferrari'den Andrea Picci tamamladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'47.673
|2
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'48.200
|0.527
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'49.056
|1.383
|4
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.513
|2.840
|5
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.559
|2.886
|6
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.190
|3.517
|7
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.314
|3.641
|8
|44
| Miro Konopka
Olli Caldwell
Nelson Panciatici
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.477
|4.804
|9
|1
| Tatiana Calderon
Sophia Floersch
Beitske Visser
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.838
|5.165
|10
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.856
|5.183
|11
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.183
|5.510
|12
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.262
|5.589
|13
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.635
|5.962
|14
|20
| Dennis Andersen
Anders Fjordbach
Robert Kubica
|Oreca 07
|LMP2
|1'54.340
|6.667
|15
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'57.509
|9.836
|16
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
Frédéric Makowiecki
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'57.924
|10.251
|17
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
Michael Christensen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'58.043
|10.370
|18
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'58.043
|10.370
|19
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'58.489
|10.816
|20
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.716
|11.043
|21
|60
| Claudio Schiavoni
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.753
|11.080
|22
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.344
|11.671
|23
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.430
|11.757
|24
|88
| Khaled AlQubaisi
Axcil Jefferies
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.534
|11.861
|25
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.576
|11.903
|26
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.622
|11.949
|27
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Katherine Legge
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.626
|11.953
|28
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.662
|11.989
|29
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.913
|12.240
|30
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.947
|12.274
|31
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.363
|12.690
|Tüm sonuçları görüntüle
The WEC 8 Hours of Bahrain will be streamed live on Motorsport.tv. Click here for more information.
WEC Bahreyn 8 Saat 1. antrenman: Hartley ve #8 Toyota lider
WEC Bahreyn 8 Saat 3. antrenman: Hartley ve #8 Toyota yılın son antrenmanında da lider