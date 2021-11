WEC Bahreyn 8 Saat 2. antrenman: #8 Toyota ve Hartley yine lider

Çifte Le Mans 24 Saat galibi Hartley, 90 dakikalık seansın başında dört turluk bir bir bölüm attı ve bu bölümde 1:47.673'lük bir zaman turu yakalayarak en hızlı isim oldu. Bu tur, Kamui Kobayashi'nin #7 Toyota ile attığı turdan 0.5 saniye daha iyiydi.

Hartley'in en hızlı zamanı, perşembe akşamı gerçekleştirilen ilk antrenman seansındaki en hızlı turundan 0.8 saniye daha iyiydi.

Bu hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ekip belli olacak ve 8 saatlik final yarışı öncesinde #7 Toyota ekibinde Kobayashi, Jose Maria Lopez ve Mike Conway üçlünün 15 puanlık üstünlüğü var.

Signetech Alpine, Bahreyn'de genel olarak Toyota seviyesinde görünmüyordu. Matthieu Vaxiviere, ikinci antrenman seansında A480-Gibson'la 1:49.056 yaptı ve en hızlı üçüncü zamanın sahibi oldu.

Eski Formula 1 pilotu Giedo van der Garde #29 Racing Team Nederland Oreca ile LMP2 sınıfındaki en hızlı isim oldu.

Hollandalı sürücü 1:50.513 yaptı ve #22 United Autosports sürücüsü Filipe Albuquerque'nun 0.046 saniye önünde yer aldı. İlk üçü #31 Team WRT sürücüsü Ferdinand Habsburg tamamladı.

GTE Pro sınıfında en hızlı zamanı #52 Ferrari sürücüsü Daniel Serra yaptı. Serra, 1:57.509'luk turuyla #91 ve #92 Porsche'nin önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında ise Porsche'nin liderliği vardı. #77 Dempsey Proton ile mücadele eden Matt Campbell, 1:58.489 yaparak, #47 Cetilar Racing Ferrari'den Antonio Fuoco'nun önünde ilk sırada yer aldı.

İlk üçü #60 Iron Lynx Ferrari'den Andrea Picci tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

