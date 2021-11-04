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WEC Bahreyn 8 Saat 1. antrenman: Hartley ve #8 Toyota lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Brendon Hartley, bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan sekiz saatlik Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde, ilk seansta zirvede yer aldı.

WEC Bahreyn 8 Saat 1. antrenman: Hartley ve #8 Toyota lider

#8 Toyota ile mücadele eden Yeni Zelandalı pilot, 1:48.490'lık bir zaman turu yakaladı ve bu tur, #7 Toyota'dan Kamui Kobayashi'nin turundan 0.4 saniye daha iyiydi.

Hartley, 90 dakikalık seansın başında, tamamı Kobayashi'nin 1:48.898'lik en hızlı turundan daha hızlı olan üç tur attı.

Signatech tarafından yönetilen Alpine Gibson A480, Bahreyn'deki final yarışı öncesinde ilk antrenman seansında, hiper araçlar arasında en yavaşıydı.

Alpine sürücüsü Nicolas Lapierre, 1:49.479'luk derecesiyle, 1 saniye geride kaldı.

Hiper araç sınıfında dereceler, geçen hafta sonu Bahreyn'deki altı saatlik yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk seanstan daha iyiydi.

İsviçreli Realteam, LMP2 sınıfının en iyisiydi. Norman Nato TDS Racing tarafından yönetilen Oreca-Gibson 07 ile 1:50.792 yaptı.

Fransız sürücünün turu, Jota'nın Oreca'sıyla 1:50.820 yapan Tom Blomqvist'in turundan sadece 0.028 saniye daha iyiydi.

TDS tarafından yönetilen Racing Team Nederland Oreca'da Giedo Van der Garde, 1:51.008 yapıp üçüncü olurken, Antonio Felix da Costa diğer JOTA ile dördüncü sırada yer aldı.

GTE Pro sınıfında Porsche'nin liderliği vardı. Neel Jani, #92 Porsche 911 RSR'la 1:57.657 yapıp, zirvede yer alırken, #91 Porsche'de Richard Lietz 1:58.013'le ikinci oldu.

Augusto Farfus, #98 Aston Martin'le 1:58.093 yaparak GTE Am sınıfını zirvede tamamladı.

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