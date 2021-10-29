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WEC / Bahreyn Antrenman raporu

WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kamui Kobayashi, Bahreyn'deki 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde ikinci antrenman seansında #7 Toyota'yı zirveye taşıdı.

WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider

Sebastien Buemi, perşembe günü #8 Toyota GR010 Hybrid'le ilk antrenman seansında zirveye yerleşen isim olmuştu. Ancak cuma sabahı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Kobayashi öne çıktı ve 1:49.063 yaparak seansın en hızlı zamanının sahibi oldu.

Japon sürücü, 5.4 km'lik Sakhir pistinde, piste çıkar çıkmaz çok iyi bir tempo yakaladı ve 90 dakikalık seanstaki ilk zaman turunda, hafta sonunun en hızlı turuna imza attı. Bu derece, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle ilk seansın lideri #7 Toyota oldu.

#8 Toyota'da Buemi'nin takım arkadaşı Brendon Hartley, 1:49.093 yaptı ve #8 Toyota, bu turla seansı ikinci sırada tamamlamış oldu.

Buna karşılık Toyota, geçen yıl Bahreyn'de TS050 Hybrid ile attığı turdan, yedi saniye daha yavaş turladı.

#37 Alpine A480-Gibson'da Matthieu Vaxiviere, 1:50.194 yaptı ve seansı üçüncü bitirdi. Böylelikle Alpine bir kez daha iki Toyota seviyesine çıkamamış oldu.

Nicolas Lapierre, perşembe günkü ilk seansta Buemi'nin turundan 0.5 saniye yavaş kalmıştı. İkinci seansta bu fark iki katına çıkmış oldu.

Buna karşılık Toyota, tamamen temiz bir seans geçiremedi. Buemi son 30 dakikaya girerken ilk virajda Sarah Bovy'nin #85 Iron Lynx Ferrari'siyle çarpıştı ve bunun üzerine seanstaki tek kırmızı bayrak çıktı.

LMP2 sınıfında Tom Blomqvist 1:50.199'lık bir zaman yakaladı ve  #28 JOTA Oreca'yı zirveye taşıdı. #22 United Autosports Oreca'da Filippe Albuquerque ise 0.8 saniye geride ikinci oldu.

GTE Pro bölümünde Porsche'nin üstünlüğü vardı. #92 911 RSR-19'da Kevin Estre en iyi zamanı yaptı. Estre, 1:56.411 yaptı ve Gianmaria Bruni'nin #91 Porsche'sinin 0.2 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Am'de ise #56 Team Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli 1:58.015 yaptı ve ilk sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'49.063  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'49.093 0.030
3 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'50.194 1.131
4 28 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'50.199 1.136
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		Oreca 07 LMP2 1'50.979 1.916
6 31 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'51.075 2.012
7 44 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
India Kush Maini 		Oreca 07 LMP2 1'51.382 2.319
8 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		Oreca 07 LMP2 1'51.493 2.430
9 34 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'51.595 2.532
10 21 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'52.160 3.097
11 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'53.538 4.475
12 1 Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser
France Gabriel Aubry 		Oreca 07 LMP2 1'53.919 4.856
13 70 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'54.308 5.245
14 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.411 7.348
15 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 1'56.543 7.480
16 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.658 7.595
17 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'58.015 8.952
18 33 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'58.919 9.856
19 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.020 9.957
20 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.317 10.254
21 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.486 10.423
22 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.970 10.907
23 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.164 11.101
24 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.392 11.329
25 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.509 11.446
26 88 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Belgium Adrien deLeener
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.617 11.554
27 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.631 11.568
28 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'00.907 11.844
29 60 Italy Rino Mastronardi
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.017 11.954
30 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.187 12.124
31 85 Switzerland Rahel Frey
Belgium Sarah Bovy
United Kingdom Katherine Legge 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.248 12.185
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