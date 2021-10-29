WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider
Kamui Kobayashi, Bahreyn'deki 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde ikinci antrenman seansında #7 Toyota'yı zirveye taşıdı.
Sebastien Buemi, perşembe günü #8 Toyota GR010 Hybrid'le ilk antrenman seansında zirveye yerleşen isim olmuştu. Ancak cuma sabahı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Kobayashi öne çıktı ve 1:49.063 yaparak seansın en hızlı zamanının sahibi oldu.
Japon sürücü, 5.4 km'lik Sakhir pistinde, piste çıkar çıkmaz çok iyi bir tempo yakaladı ve 90 dakikalık seanstaki ilk zaman turunda, hafta sonunun en hızlı turuna imza attı. Bu derece, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle ilk seansın lideri #7 Toyota oldu.
#8 Toyota'da Buemi'nin takım arkadaşı Brendon Hartley, 1:49.093 yaptı ve #8 Toyota, bu turla seansı ikinci sırada tamamlamış oldu.
Buna karşılık Toyota, geçen yıl Bahreyn'de TS050 Hybrid ile attığı turdan, yedi saniye daha yavaş turladı.
#37 Alpine A480-Gibson'da Matthieu Vaxiviere, 1:50.194 yaptı ve seansı üçüncü bitirdi. Böylelikle Alpine bir kez daha iki Toyota seviyesine çıkamamış oldu.
Nicolas Lapierre, perşembe günkü ilk seansta Buemi'nin turundan 0.5 saniye yavaş kalmıştı. İkinci seansta bu fark iki katına çıkmış oldu.
Buna karşılık Toyota, tamamen temiz bir seans geçiremedi. Buemi son 30 dakikaya girerken ilk virajda Sarah Bovy'nin #85 Iron Lynx Ferrari'siyle çarpıştı ve bunun üzerine seanstaki tek kırmızı bayrak çıktı.
LMP2 sınıfında Tom Blomqvist 1:50.199'lık bir zaman yakaladı ve #28 JOTA Oreca'yı zirveye taşıdı. #22 United Autosports Oreca'da Filippe Albuquerque ise 0.8 saniye geride ikinci oldu.
GTE Pro bölümünde Porsche'nin üstünlüğü vardı. #92 911 RSR-19'da Kevin Estre en iyi zamanı yaptı. Estre, 1:56.411 yaptı ve Gianmaria Bruni'nin #91 Porsche'sinin 0.2 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Am'de ise #56 Team Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli 1:58.015 yaptı ve ilk sırada yer aldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'49.063
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'49.093
|0.030
|3
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'50.194
|1.131
|4
|28
| Sean Gelael
Stoffel Vandoorne
Tom Blomqvist
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.199
|1.136
|5
|22
| Philip Hanson
Fabio Scherer
Filipe Albuquerque
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.979
|1.916
|6
|31
| Robin Frijns
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.075
|2.012
|7
|44
| Miro Konopka
Oliver Webb
Kush Maini
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.382
|2.319
|8
|20
| Dennis Andersen
Anders Fjordbach
Robert Kubica
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.493
|2.430
|9
|34
| Jakub Smiechowski
Renger vanderZande
Alex Brundle
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.595
|2.532
|10
|21
| Henrik Hedman
Juan Pablo Montoya
Ben Hanley
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.160
|3.097
|11
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.538
|4.475
|12
|1
| Sophia Floersch
Beitske Visser
Gabriel Aubry
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.919
|4.856
|13
|70
| Esteban Garcia
Loic Duval
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|1'54.308
|5.245
|14
|92
| Kevin Estre
Neel Jani
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.411
|7.348
|15
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|1'56.543
|7.480
|16
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.658
|7.595
|17
|56
| Egidio Perfetti
Matteo Cairoli
Riccardo Pera
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'58.015
|8.952
|18
|33
| Ben Keating
Dylan Pereira
Felipe Fraga
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'58.919
|9.856
|19
|77
| Christian Ried
Jaxon Evans
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.020
|9.957
|20
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.317
|10.254
|21
|52
| Daniel Serra
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.486
|10.423
|22
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.970
|10.907
|23
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Andrew Watson
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.164
|11.101
|24
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Marcos Gomes
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.392
|11.329
|25
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.509
|11.446
|26
|88
| Khaled AlQubaisi
Adrien deLeener
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.617
|11.554
|27
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.631
|11.568
|28
|86
| Michael Wainwright
Ben Barker
Tom Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'00.907
|11.844
|29
|60
| Rino Mastronardi
Andrea Piccini
Matteo Cressoni
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.017
|11.954
|30
|57
| Takeshi Kimura
Mikkel Jensen
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.187
|12.124
|31
|85
| Rahel Frey
Sarah Bovy
Katherine Legge
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.248
|12.185
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