WEC Bahreyn 2. antrenman: #7 Toyota, Kobayashi'nin turuyla lider

Sebastien Buemi, perşembe günü #8 Toyota GR010 Hybrid'le ilk antrenman seansında zirveye yerleşen isim olmuştu. Ancak cuma sabahı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Kobayashi öne çıktı ve 1:49.063 yaparak seansın en hızlı zamanının sahibi oldu.

Japon sürücü, 5.4 km'lik Sakhir pistinde, piste çıkar çıkmaz çok iyi bir tempo yakaladı ve 90 dakikalık seanstaki ilk zaman turunda, hafta sonunun en hızlı turuna imza attı. Bu derece, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle ilk seansın lideri #7 Toyota oldu.

#8 Toyota'da Buemi'nin takım arkadaşı Brendon Hartley, 1:49.093 yaptı ve #8 Toyota, bu turla seansı ikinci sırada tamamlamış oldu.

Buna karşılık Toyota, geçen yıl Bahreyn'de TS050 Hybrid ile attığı turdan, yedi saniye daha yavaş turladı.

#37 Alpine A480-Gibson'da Matthieu Vaxiviere, 1:50.194 yaptı ve seansı üçüncü bitirdi. Böylelikle Alpine bir kez daha iki Toyota seviyesine çıkamamış oldu.

Nicolas Lapierre, perşembe günkü ilk seansta Buemi'nin turundan 0.5 saniye yavaş kalmıştı. İkinci seansta bu fark iki katına çıkmış oldu.

Buna karşılık Toyota, tamamen temiz bir seans geçiremedi. Buemi son 30 dakikaya girerken ilk virajda Sarah Bovy'nin #85 Iron Lynx Ferrari'siyle çarpıştı ve bunun üzerine seanstaki tek kırmızı bayrak çıktı.

LMP2 sınıfında Tom Blomqvist 1:50.199'lık bir zaman yakaladı ve #28 JOTA Oreca'yı zirveye taşıdı. #22 United Autosports Oreca'da Filippe Albuquerque ise 0.8 saniye geride ikinci oldu.

GTE Pro bölümünde Porsche'nin üstünlüğü vardı. #92 911 RSR-19'da Kevin Estre en iyi zamanı yaptı. Estre, 1:56.411 yaptı ve Gianmaria Bruni'nin #91 Porsche'sinin 0.2 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Am'de ise #56 Team Project 1 Porsche sürücüsü Matteo Cairoli 1:58.015 yaptı ve ilk sırada yer aldı.

Seans sonucu: