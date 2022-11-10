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WEC / Bahreyn Haberler

WEC Bahreyn 1. antrenman: Peugeot ilk iki sırada

Peugeot, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılmasından bu yana ilk kez Bahreyn'deki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
WEC Bahreyn 1. antrenman: Peugeot ilk iki sırada
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Peugeot, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn 8 Saat yarışına iki araçla katılma kararı alırken, ilk seansta Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar araçları zirvede yer aldı.

90 dakikalık ilk seansta Jean Eric Vergne #93 Peugeot ile 1:50.536 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Onu #94 9X8 ile 1:51.413 yapan Nico Muller takip etti.

Fransız üretici böylelikle final yarışına harika şekilde başladı.

En hızlı Toyota GR010 Hybrid sürücüsü, #7 Toyota ile 1:51.675 yapan Jose Maria Lopez olurken, onu Alpine-Gibson A480 ile 1:51.796 yapan Nicholas Lapierre  takip etti.

Bu hafta sonu Hypercar sınıfında beş araç yer alacak ve ilk seansı son sırada tamamlayan isim 1:51.917'lik turuyla #8 Toyota sürücüsü Sebastien Buemi oldu.

Peugeot'nun zirvede yer alması, Eylül ayındaki Fuji yarışından bu yana 9X8 için daha fazla test yapılması ve BoP değişiklikleri sonrası geldi.

Toyotalar en son BoP kapsamında dört kilowatt/ 5.4 beygir kaybederken, 9X8'in ağırlığı 12 kg azaltıldı.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid LMP1: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Masahide Kamio

AF Corse Pro/Am ORECA-Gibson 07'sinin direksiyonuna geçen Nicklas Nielsen , ilk seansta 1:54.144 yaparak LMP2'yi zirvede tamamladı.

Signatech tarafından yönetilen Richard Mille Racing ORECA, Charles Milesi'nin 1m52.335'lik turuyla ikinci, şampiyona lideri #38 Jota ORECA, Will Stevens'ın 1:52.389'luk turuyla üçüncü oldu.

Michael Christensen, GTE Pro klasmanda Porsche'ye liderliği getirdi. Danimarkalı pilot #92 Porsche 911 RSR ile 1:58.025 yaparken, #52 Ferrari 488 GTE Evo'da Anthony Fuoco 1:52.261 ile ikinci oldu.

Ben Barnicoat, Project 1 Porsche takımıyla GTE Am'de en hızlı isim oldu.

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